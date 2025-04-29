Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 173743
ИКТ 13522
Организации 10585
Ведомства 1454
Ассоциации 994
Технологии 3434
Системы 25436
Персоны 74556
География 2819
Статьи 1512
Пресса 1212
ИАА 692
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2620
Мероприятия 848

Рябченко Ольга



29.04.2025 МТС оцифровала бизнес-процессы производителя газированных напитков в Псковской области 1
23.03.2023 МТС в 3 раза ускорила интернет для жителей новостроек на северо-западе Пскова 1
22.02.2023 В деревне Покрутище под Псковом появился высокоскоростной мобильный интернет МТС 1
06.12.2022 Псковские предприятия стали в пять раз чаще использовать системы видеонаблюдения 1
25.11.2022 МТС обеспечила связью деревни вблизи Себежского национального парка 1
21.10.2022 Псковичи вошли в топ-3 самых «разговорчивых» регионов России 1
29.09.2022 МТС обеспечила связью деревни в «озерном крае» Псковской области 1
26.05.2022 МТС закрыла «белые пятна» в 16 районах Псковской области 1
24.03.2022 МТС обеспечила интернетом историческое наследие Псковщины 1
21.12.2016 МТС охватил сетью 4G все районы Магадана 1
22.09.2016 МТС перешел на ВОЛС в Магаданской области 2
23.03.2016 МТС составила рейтинг самых «активных» населенных пунктов в Магаданской области 1
19.08.2015 МТС: Предприниматели Магаданской области выбирают дорогие смартфоны 1

Публикаций - 13, упоминаний - 14

Рябченко Ольга и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13092 12
Samsung Electronics 10352 1
Apple Inc 12237 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4100 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
РусГидро - Магаданэнерго - Колымаэнерго - Колымский каскад ГЭС - Колымская ГЭС - Колымская гидроэлектростанция имени Ю. И. Фриштера - Усть-Среднеканская ГЭС имени А.Ф. Дьякова 21 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8036 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52294 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67452 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16285 6
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28183 6
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8536 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24834 5
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20999 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5864 3
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2871 3
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5409 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21683 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3080 3
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2569 3
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1384 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11446 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6803 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4720 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16316 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12806 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9447 2
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1083 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7361 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3606 2
ВОЛС - ПВОЛС - подводная волоконно-оптическая линия связи - подводный коммуникационный кабель 36 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10900 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7490 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4598 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8605 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24598 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1502 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1505 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12284 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30376 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7917 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4124 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1597 1
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7765 1
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 1852 1
Podcasts - Подкастинг 266 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5393 4
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Кион - онлайн-кинотеатр 211 3
МТС Big Data 285 2
Google Android 14204 1
Apple iOS 7932 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Медиа - МТС KION - МТС Музыка - MTS Music 63 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 308 1
МТС Вторая память 22 1
Россия - СЗФО - Псковская область 643 8
Россия - РФ - Российская федерация 147956 5
Россия - ДФО - Магаданская область 436 5
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 308 5
Армения - Республика 2313 3
Беларусь - Белоруссия 5799 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 238 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43967 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17744 2
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 472 2
Тихий океан - Охотское море 66 2
Россия - СЗФО - Псковская область - Себежский район - Себежский национальный парк - Себеж 17 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52483 1
Азия - Азиатский регион 5601 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3058 1
Россия - СФО - Новосибирск 4402 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1603 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1724 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 720 1
Россия - СЗФО - Республика Коми 767 1
Россия - СЗФО - Ненецкий автономный округ 388 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1540 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1847 1
Россия - УФО - Тюменская область 1192 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1233 1
Россия - ДФО - Забайкальский край - Забайкалье 598 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 411 1
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 471 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3132 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 522 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 406 1
Греция - Афины 122 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Дедовичи 9 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Красногородский район - Красногородск 5 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Усвятский район - Усвяты 6 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Великолукский район - Великие Луки 62 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Новоржев 6 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Печорский район - Печоры 31 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Бежаницкий район - Бежаницы 13 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29896 4
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6475 3
Дача - дачники 882 3
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 229 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10128 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2741 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4105 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3607 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5137 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19072 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24638 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 319 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 152 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6002 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2670 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2472 1
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1071 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1237 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1114 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1736 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1764 1
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 510 1
МТС Поколение М - творческий благотворительный проект 70 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1356791, в очереди разбора - 758805.
Создано именных указателей - 173743.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Обзор игрового монитора DIGMA 29.5" Overdrive 30A510F: ультраширокоформатный изогнутый экран в среднем классе

Обзор линейки портативных колонок Hisense Party: качественная музыка всегда и везде

Зачем нужна цветная электронная книга в 2025 году: 5 лучших моделей

Показать еще

Наука

Вымершие гигантские амфибии найдены после загадочной массовой гибели 230 миллионов лет назад

500-летние трансильванские летописи раскрывают жестокую правду Малого ледникового периода

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153