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В деревне Покрутище под Псковом появился высокоскоростной мобильный интернет МТС

ПАО «МТС», цифровая экосистема, обеспечила высокоскоростным интернетом деревню Покрутище Псковского района. Мобильный интернет МТС на скорости до 100 Мбит/с стал доступен почти 300 жителям деревни, дачникам и садоводам СНТ «Флора». Об этом CNews сообщили представители МТС.

После установки нового телеком-оборудования МТС местным жителям, дачникам, рыбакам и любителям отдыха на берегу реки Великой стали доступны современные цифровые сервисы на больших скоростях: видео-звонки в мессенджерах, почтовые сервисы, госуслуги, просмотр роликов в высоком разрешении, онлайн-кинотеатры, а также удаленная учеба и работа.

«Для нас важно, чтобы и жители коттеджных поселков, которые проживают в пригороде Пскова постоянно, и те, кто приезжает на дачу и отдых по выходным и праздникам, были обеспечены мобильной связью и полным объемом цифровых сервисов, как полезных, так и развлекательных. И нашей экосистеме есть что предложить: оригинальные премьеры в онлайн-кинотеатре KION, подборки музыки и подкасты на МТС Music, электронные книги в сервисе “Строки” доступны жителям региона вне зависимости от того, чьей связью они пользуются», – отметила директор МТС в Псковской области Ольга Рябченко.

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Безопасность

Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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