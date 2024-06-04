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Напоминае рыболовам о необходимости соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП)
Выбирая место для ловли рыбы, помните, что рыбачить под действующими линиями электропередачи (ЛЭП) опасно для жизни. Напоминаем, что расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров.
Будьте внимательны при перемещениях под проводами ЛЭП. Необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние - менее 1 метра для воздушных ЛЭП напряжением до 110 кВ.
Современные удилища изготавливаются из углепластика - материала, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоёма, мокрая леска и удилище создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей ЛЭП, а касание проводов неизбежно приведёт к смертельной травме.
При покупке удочки обращайте внимание на надписи на корпусе удилища, где указано на опасность ловли рыбы под ЛЭП и во время грозы.
Если вы подарили ребёнку удочку, обязательно расскажите ему об опасностях, связанных с электрическим током. Разъясните ребёнку правила поведения под ЛЭП, а также использования удилища и при перемещениях под проводами.
Игнорирование предупреждающих знаков может привести к трагедии.
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