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Досуг, отдых и развлечения Рыбалка и охота рыбная ловля


Напоминае рыболовам о необходимости соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП)

Выбирая место для ловли рыбы, помните, что рыбачить под действующими линиями электропередачи (ЛЭП) опасно для жизни. Напоминаем, что расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров.

Будьте внимательны при перемещениях под проводами ЛЭП. Необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние - менее 1 метра для воздушных ЛЭП напряжением до 110 кВ.

Современные удилища изготавливаются из углепластика - материала, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоёма, мокрая леска и удилище создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей ЛЭП, а касание проводов неизбежно приведёт к смертельной травме.

При покупке удочки обращайте внимание на надписи на корпусе удилища, где указано на опасность ловли рыбы под ЛЭП и во время грозы.

Если вы подарили ребёнку удочку, обязательно расскажите ему об опасностях, связанных с электрическим током. Разъясните ребёнку правила поведения под ЛЭП, а также использования удилища и при перемещениях под проводами.

Игнорирование предупреждающих знаков может привести к трагедии.

 

"Мальчики на рыбалке", 1897 Автор: Богданов-Бельский Николай Петрович "Мальчики на рыбалке", 1897 Автор: Богданов-Бельский Николай Петрович
Григорьев С.А. "Рыбаки" 1950 г. Григорьев С.А. "Рыбаки" 1950 г.
«На реке Мокше», 1978. Аниськин Павел Сергеевич Холст, масло 16 х 22 см Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого «На реке Мокше», 1978. Аниськин Павел Сергеевич Холст, масло 16 х 22 см Пензенская областная картинная галерея им. К.А. Савицкого
Владимир Маковский «Рыбачки» (1886 г.) На картине изображены двое деревенских мальчишек, устроившихся на пологом берегу узкой речушки, бегущей через лесок. Мальчики сидят и сосредоточенно следят на уходящую в воду леску своих самодельных удочек.Похоже, ребята собрались провести на берегу весь день. В целом, картина излучает покой, умиротворение, дышит гармонией, навевает мысли о том, что в жизни крестьянских детей были радости, незнакомые их обеспеченным городским сверстникам. Одна из них - возможность расти в тесном общении с природой. Владимир Маковский «Рыбачки» (1886 г.) На картине изображены двое деревенских мальчишек, устроившихся на пологом берегу узкой речушки, бегущей через лесок. Мальчики сидят и сосредоточенно следят на уходящую в воду леску своих самодельных удочек.Похоже, ребята собрались провести на берегу весь день. В целом, картина излучает покой, умиротворение, дышит гармонией, навевает мысли о том, что в жизни крестьянских детей были радости, незнакомые их обеспеченным городским сверстникам. Одна из них - возможность расти в тесном общении с природой.
Неожиданная удача, 1960-е Худ.: Лев Самойлов-Бабин Неожиданная удача, 1960-е Худ.: Лев Самойлов-Бабин
«Ребятишки-рыбачки», 1882, 31,3 x 40,7 Илларион Прянишников ГТГ «Ребятишки-рыбачки», 1882, 31,3 x 40,7 Илларион Прянишников ГТГ
"Не взяли на рыбалку", 1955 г. Успенская Ксения Николаевна Холст, масло "Не взяли на рыбалку", 1955 г. Успенская Ксения Николаевна Холст, масло
Владимир Маковский. В жаркий день», 1881 год Серпуховский историко-художественный музей Выдающийся русский художник известен как мастер бытовой живописи. На своих полотнах он изображал сцены из жизни людей разных сословий, точно передавая их чувства и эмоции. Сюжету из жизни зажиточного семейства посвятил свое полотно Владимир Маковский «В жаркий день». Полотно является ярким образцом русского реализма. Оно описывает простой бытовой сюжет. Жизнь обычных людей нашла отражение в других произведениях великого художника. Живописец изображает простые радости обычной жизни. Картина показывает одну из самых сильных сторон творчества Маковского – его умение точно передавать внутренний мир каждого персонажа, подмечать его настроение, эмоции и движение души. Мастер тонко чувствует настроение героев и улавливает индивидуальное отношение каждого к происходящему. Мастерское изображение буйной растительности и солнечных лучей создаёт эффект присутствия. Зритель легко может представить себя в жаркий день среди всей этой красоты природы и летнего тепла. На переднем плане мы видим мальчика лет восьми. Он увлечённо рыбачит. Только взгляните на его сосредоточенное лицо. Мальчик ожидает, что вот-вот и поплавок потянется под воду. Его старший брат явно уже устал и предпочёл ловить рыбу сидя на лавочке. Длина удочки позволяет рыбачить издалека, удобно расположившись. На среднем плане помимо старшего брата, расположились младшая сестра с гувернанткой. Они читают книгу, сидя на лавочке. При этом гувернантка прикрывает зонтиком юную дворянку от знойного солнца. Чуть позади стоит женщина, положившая правую руку на плечо старшего мальчика. На заднем плане мы видим старое дерево с могучей кроной. Но в это время дня густая листва не спасает сидящих на лавке людей от палящего солнца. В целом картина передаёт спокойную атмосферу летнего отдыха. Люди никуда не спешат, а наслаждаются моментом обычной жизни. Обилие зелёных оттенков передаёт умиротворение и гармонию природы. А благодаря великолепно написанному солнечному свету мы можем буквально почувствовать тепло, исходящее от картины. Небольшой размер картины ограничивает пространство и лишает его простора. Автор подчеркивает отсутствие свежести и воздушности, которые придают пейзажу эффект присутствия и красоту восприятия. Владимир Маковский. В жаркий день», 1881 год Серпуховский историко-художественный музей Выдающийся русский художник известен как мастер бытовой живописи. На своих полотнах он изображал сцены из жизни людей разных сословий, точно передавая их чувства и эмоции. Сюжету из жизни зажиточного семейства посвятил свое полотно Владимир Маковский «В жаркий день». Полотно является ярким образцом русского реализма. Оно описывает простой бытовой сюжет. Жизнь обычных людей нашла отражение в других произведениях великого художника. Живописец изображает простые радости обычной жизни. Картина показывает одну из самых сильных сторон творчества Маковского – его умение точно передавать внутренний мир каждого персонажа, подмечать его настроение, эмоции и движение души. Мастер тонко чувствует настроение героев и улавливает индивидуальное отношение каждого к происходящему. Мастерское изображение буйной растительности и солнечных лучей создаёт эффект присутствия. Зритель легко может представить себя в жаркий день среди всей этой красоты природы и летнего тепла. На переднем плане мы видим мальчика лет восьми. Он увлечённо рыбачит. Только взгляните на его сосредоточенное лицо. Мальчик ожидает, что вот-вот и поплавок потянется под воду. Его старший брат явно уже устал и предпочёл ловить рыбу сидя на лавочке. Длина удочки позволяет рыбачить издалека, удобно расположившись. На среднем плане помимо старшего брата, расположились младшая сестра с гувернанткой. Они читают книгу, сидя на лавочке. При этом гувернантка прикрывает зонтиком юную дворянку от знойного солнца. Чуть позади стоит женщина, положившая правую руку на плечо старшего мальчика. На заднем плане мы видим старое дерево с могучей кроной. Но в это время дня густая листва не спасает сидящих на лавке людей от палящего солнца. В целом картина передаёт спокойную атмосферу летнего отдыха. Люди никуда не спешат, а наслаждаются моментом обычной жизни. Обилие зелёных оттенков передаёт умиротворение и гармонию природы. А благодаря великолепно написанному солнечному свету мы можем буквально почувствовать тепло, исходящее от картины. Небольшой размер картины ограничивает пространство и лишает его простора. Автор подчеркивает отсутствие свежести и воздушности, которые придают пейзажу эффект присутствия и красоту восприятия.
"На пруду в деревне", 1902 год. Художник — Александр Аександрович Киселев. "На пруду в деревне", 1902 год. Художник — Александр Аександрович Киселев.
Юрий Ковалев Юрий Ковалев
«Вечер. Рыбаки» (конец 1990-х) Художник — Михаил Кугач. «Вечер. Рыбаки» (конец 1990-х) Художник — Михаил Кугач.
"Рыболовы", 1945 г. Колесников Степан Федорович Холст, масло "Рыболовы", 1945 г. Колесников Степан Федорович Холст, масло
"Рыбачок" 1898 Автор:Киселев Александр Александрович "Рыбачок" 1898 Автор:Киселев Александр Александрович
Анна Гарделл-Эриксон – Рыбалка, 1922 г. Анна Гарделл-Эриксон – Рыбалка, 1922 г.
Рыболов В.Г. Перов, 1871 г. Рыболов В.Г. Перов, 1871 г.
«Рыбак с мальчиком» Н. А. Богданов 1889 Нижегородский государственный художественный музей Картина передает нам атмосферу конца 19 века в России. Как Вы знаете, крепостное право почти как 30 лет отменено и крестьяне стали равными гражданами России. Больше нет наложниц девок, крепостных для битья и господ, свобода и благоденствие. Мы видим на картине как сын помещика, их называли барчуком, слушает рассказ старого крестьянин рыбака о секретах рыбалки. О том, что он сын помещика, нам говорит богатый изнеженный вид мальчишки. «Рыбак с мальчиком» Н. А. Богданов 1889 Нижегородский государственный художественный музей Картина передает нам атмосферу конца 19 века в России. Как Вы знаете, крепостное право почти как 30 лет отменено и крестьяне стали равными гражданами России. Больше нет наложниц девок, крепостных для битья и господ, свобода и благоденствие. Мы видим на картине как сын помещика, их называли барчуком, слушает рассказ старого крестьянин рыбака о секретах рыбалки. О том, что он сын помещика, нам говорит богатый изнеженный вид мальчишки.
«Озерный пейзаж с рыбаками» • Эдмунд Дарч Льюис • 1875 год «Озерный пейзаж с рыбаками» • Эдмунд Дарч Льюис • 1875 год
«Рыбак», 1950-е Худ. Гугель Адольф Самойлович «Рыбак», 1950-е Худ. Гугель Адольф Самойлович
"Натюрморт с рыбами", 1930 г. Коровин Константин Алексеевич Холст, масло 65.2 х 81 см Ярославский художественный музей "Натюрморт с рыбами", 1930 г. Коровин Константин Алексеевич Холст, масло 65.2 х 81 см Ярославский художественный музей
"Вяленая рыба" 1974 г. Анатолий Шумилкин "Вяленая рыба" 1974 г. Анатолий Шумилкин
«Рыбная ловля» Н. Н. Бунин 1903 Картины долгое время была неизвестна. Ходили слухи, что Бунин вывез её из России и успешно продал. Другие были убеждены, что художник уничтожил скандальный холст. Появление этой картины на аукционе в США поставило точку в её судьбе. Всё дело в том, что на картине художник изобразил не простых рыбаков, а очень известных личностей: Льва Толстого, Антона Чехова и Илью Репина. Правда все мастера предстают здесь в очень неприглядном виде-без штанов. Эта картина получила широкую огласку и оказалась в центре скандала. Были те, кто посчитал её отвратительной, но нашлись и ценители такого творчества. Однако как-бы там ни было, шумиха вокруг полотна поднялась нешуточная. «Рыбная ловля» Н. Н. Бунин 1903 Картины долгое время была неизвестна. Ходили слухи, что Бунин вывез её из России и успешно продал. Другие были убеждены, что художник уничтожил скандальный холст. Появление этой картины на аукционе в США поставило точку в её судьбе. Всё дело в том, что на картине художник изобразил не простых рыбаков, а очень известных личностей: Льва Толстого, Антона Чехова и Илью Репина. Правда все мастера предстают здесь в очень неприглядном виде-без штанов. Эта картина получила широкую огласку и оказалась в центре скандала. Были те, кто посчитал её отвратительной, но нашлись и ценители такого творчества. Однако как-бы там ни было, шумиха вокруг полотна поднялась нешуточная.
"Девушка рыбака" Альфред Гийу (Франция, 1844 - 1926) "Девушка рыбака" Альфред Гийу (Франция, 1844 - 1926)
Зимняя подлёдная рыбалка, 1956 Неизвестный художник Зимняя подлёдная рыбалка, 1956 Неизвестный художник
— Пристроимся у того бугорка... 1980 Худ.: В. Соловьёв — Пристроимся у того бугорка... 1980 Худ.: В. Соловьёв
Василий Перов «Охотники на привале» (1871 г.) Перов был страстным охотником. Именно поэтому тема охоты была ему хорошо знакома.На картине изображены три охотника, которые ведут между собой разговор. Что вижу я, один из них (слева) — пожилой, опытный охотник, с увлечением и страстью рассказывающий о своих охотничьих «подвигах», второй (на втором плане) — средних лет, недоверчиво и с ухмылкой слушающий охотничьи байки своего собеседника, третий же (справа) — новичок, с трепетом выслушивающий россказни первого охотника. Василий Перов «Охотники на привале» (1871 г.) Перов был страстным охотником. Именно поэтому тема охоты была ему хорошо знакома.На картине изображены три охотника, которые ведут между собой разговор. Что вижу я, один из них (слева) — пожилой, опытный охотник, с увлечением и страстью рассказывающий о своих охотничьих «подвигах», второй (на втором плане) — средних лет, недоверчиво и с ухмылкой слушающий охотничьи байки своего собеседника, третий же (справа) — новичок, с трепетом выслушивающий россказни первого охотника.
«Охотники с собакой на заснеженной лесной тропе» Карл Людвиг Шейнс «Охотники с собакой на заснеженной лесной тропе» Карл Людвиг Шейнс
Неудача Константин Коровин, 1880-е Третьяковская галерея 53 x 35 см Неудача Константин Коровин, 1880-е Третьяковская галерея 53 x 35 см


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07.08.2002 Российские рыбаки получили возможность подавать электронные декларации

Государственный таможенный комитет проводит на Дальнем Востоке эксперимент. Рыбакам теперь не надо заходить в родные порты для декларации улова. Отныне это можно сделать в любой точке района промысла по компьютеру, пишет "Российская газета". Специалисты Дальневосточног

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WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 149 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 635 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 195 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы 170 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 236 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 672 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1131 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 636 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 265 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 88 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 1
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 50 1
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1019 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
IFAW - International Fund for Animal Welfare - Международный фонд защиты животных 7 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 45 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 15 1
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 22 1
Greenpeace - Гринпис 128 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 87
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 73
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8122 59
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7618 58
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27843 46
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20596 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 39
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 34
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 33
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 30
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 29
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 25
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 25
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7983 24
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 23
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24118 23
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 22
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3387 22
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 18
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 17
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 16
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2537 16
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 975 15
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13099 15
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 15
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 15
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 15
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 13
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6967 13
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 12
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 12
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1453 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 12
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 11
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6044 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12185 11
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 14
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4970 12
Apple iOS 7809 8
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 8
Google Android 13994 6
Microsoft Windows 2000 8661 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 4
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 3
Google Android Wear OS 98 3
МТС Big Data 265 3
Microsoft Dynamics 1175 3
Microsoft Office 3734 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7082 2
Microsoft Windows 15656 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 2
Samsung Galaxy Watch - умные часы 52 2
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 225 2
Росрыболовство - ЦСМС - Центр системы мониторинга рыболовства и связи 18 2
Qualcomm Snapdragon Wear 15 2
ООН ЮНЕП - Программа по окружающей среде - UNEP - UN Environment Programme 24 2
Garmin GPSMAP 13 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 462 2
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 688 2
JAXA QZSS - Quasi-Zenith Satellite System - Michibiki - Квазизенитная спутниковая система Японии 33 2
Huawei Watch - Умные часы 90 2
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 825 2
Роскосмос - Гонец Спутниковая система - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 50 2
Meta - Facebook - Instagram Reels 15 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 2
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 126 2
Триколор Play 12 2
Garmin Quatix - умные часы 2 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 2
Directum СЭД - ECM-система 293 2
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 1
Microsoft Windows 7 1979 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 77 1
Nokia Snake - Змейка 31 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 1
Путин Владимир 3171 5
Лихобабин Сергей 15 5
Лосев Станислав 26 4
Оловянников Дмитрий 39 4
Медведев Дмитрий 1654 3
Матвиенко Андрей 34 3
Макаров Николай 27 3
Ляк Александр 50 3
Рябченко Ольга 12 3
Долженко Евгения 30 2
Ким Андрей 31 2
Васильев Евгений 119 2
Тактаев Владимир 2 2
Сун-чи-ми Вадим 26 2
McKinley Gareth - МакКинли Гарет 3 2
Матвиенко Роман 30 2
Сироткин Виталий 11 2
Торгашин Евгений 14 2
Эдер Александр 7 2
Мелихов Дмитрий 38 2
Аликошвили Георгий 17 1
Козлов Игорь 47 1
Романов Дмитрий 66 1
Макаренко Дмитрий 8 1
Черненко Андрей 69 1
Калинин Александр 154 1
Цыганков Константин 8 1
Распопин Николай 32 1
Громов Александр 17 1
Чайка Юрий 42 1
Рыбинцев Андрей 25 1
Есенин Сергей 9 1
Белкина Анна 9 1
Горбатовский Станислав 15 1
Данилин Александр 17 1
Рылов Дмитрий 50 1
Александров Николай 2 1
Куканов Александр 19 1
Степанов Антон 65 1
Зенкин Денис 262 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 110
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 20
Беларусь - Белоруссия 5637 16
Армения - Республика 2280 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 11
Земля - планета Солнечной системы 10374 11
Япония 13282 10
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 9
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 8
Россия - ЮФО - Астраханская область 662 8
Германия - Федеративная Республика 12681 7
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 7
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1647 6
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 6
Европа 21767 6
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 6
Россия - ДФО - Хабаровский край 870 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14191 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2875 5
Мировой океан - World Ocean 508 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 4
Италия - Итальянская Республика 4352 4
Франция - Французская Республика 7845 4
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 4
Россия - ЦФО - Рязанская область 552 4
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1158 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 4
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1493 3
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 806 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 933 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6152 65
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство - рыбодобыча - рыбопромысловое хозяйство 503 39
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 25
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 25
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5746 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 16
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 16
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 14
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 12
Федеральный закон 257-ФЗ - Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 1259 12
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1576 10
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 726 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 9
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 9
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 9
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 850 9
Зоология - наука о животных 2603 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 9
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5855 9
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 511 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 8
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 8
Дача - дачники 814 8
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1623 8
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 8
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 6
Увлечения и хобби - Hobbies 364 6
Английский язык 6634 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 5
Энергетика - Energy - Energetically 5082 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4654 5
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 4
Стрим-ТВ - телекомпания 160 5
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2705 3
КХЛ ТВ HD - телеканал 26 3
Психология 21 - телеканал 6 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Российская газета 270 2
РБК ТВ - телеканал 81 2
Спорт 1 HD - телеканал 44 2
Первый канал - Дом кино - телеканал 15 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 841 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
The Register - The Register Hardware 1551 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5910 1
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1279 1
The Guardian - Британская газета 361 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
New Scientist 1448 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 528 1
CNews Северо-Запад 24 1
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 1
Die Welt 80 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 310 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 629 1
National Geographic 95 1
NewsFactor 127 1
Русский роман - телеканал 14 1
Viasat viju - Viasat Explorer - Виасат Эксплорер - Viasat History - Виасат Хистори - Viasat Nature - Виасат Нэйчер - Viasat Sport - Виасат Спорт 35 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Авангард ТВ - Avangard TV 21 1
NYT - The New York Times 1054 1
DigiTimes - Издание 1310 1
ScienceDaily 400 1
Computer.Tradeshow.Ru 59 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Forrester Research 821 1
CNews Мишень 166 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Mobile Research Group 79 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 979 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 172 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 952 2
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 38 2
Ростех - Росэлектроника - Феррит-Домен НИИ 21 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения 56 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 54 1
Ростех - Росэлектроника - Техномаш ЦНИТИ - Техномаш Центральный научно-исследовательский технологический институт 26 1
Ростех - Росэлектроника - НИИПП - Научно-исследовательский институт полупроводниковых приборов - Томское НИИ полупроводниковых приборов 29 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Телевидения 33 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 163 1
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 1
University of Bristol - Бристольский университет 83 1
ВНИРО ФГБНУ - Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии 3 1
Росгидромет - ААНИИ - Арктический и антарктический научно-исследовательский институт 56 1
Ebor - University of York - Йоркский университет 10 1
UO - University of Oregon - Орегонский университет - Университета штата Орегон 66 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 25 1
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НИИЭМ - Научно-исследовательский институт электромеханики 5 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИИА - Центральный научно-исследовательский институт измерительной аппаратуры 5 1
University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 231 1
Дальрыбвтуз - Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет 3 1
MUN - Memorial University of Newfoundland - Мемориальный университет Ньюфаундленда 2 1
Bangor University - Prifysgol Bangor - Бангорский университет 4 1
Universiteit Maastricht - Maastricht University - Маастрихтский университет - Университет в Маастрихте 6 1
Платан НИИ - Платан Научно-исследовательский институт 2 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 642 2
Docflow 147 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Чемпионат Италии по футболу 12 1
Навитех-Экспо 32 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 67 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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