Напоминае рыболовам о необходимости соблюдения правил электробезопасности в охранных зонах линий электропередачи (ЛЭП)

Выбирая место для ловли рыбы, помните, что рыбачить под действующими линиями электропередачи (ЛЭП) опасно для жизни. Напоминаем, что расстояние от земли до проводов ЛЭП составляет 6-7 метров, а длина удочки доходит до 7 метров.

Будьте внимательны при перемещениях под проводами ЛЭП. Необходимо предварительно складывать удилища во избежание случайного прикосновения к проводам или приближения удилища на недопустимо близкое расстояние - менее 1 метра для воздушных ЛЭП напряжением до 110 кВ.

Современные удилища изготавливаются из углепластика - материала, который является проводником электрического тока. Повышенная влажность в границах водоёма, мокрая леска и удилище создают опасность для жизни даже при приближении к проводам действующей ЛЭП, а касание проводов неизбежно приведёт к смертельной травме.

При покупке удочки обращайте внимание на надписи на корпусе удилища, где указано на опасность ловли рыбы под ЛЭП и во время грозы.

Если вы подарили ребёнку удочку, обязательно расскажите ему об опасностях, связанных с электрическим током. Разъясните ребёнку правила поведения под ЛЭП, а также использования удилища и при перемещениях под проводами.

Игнорирование предупреждающих знаков может привести к трагедии.