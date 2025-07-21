Разделы

Дальрыбвтуз Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет

Дальрыбвтуз - Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет

УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Безопасность на воде начинается в классе — ЭМЦТ оснастил «Дальрыбвтуз» современным навигационным тренажером 1
07.05.2014 Назначен новый руководитель Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири 1
26.02.2010 Назначен новый директор по корпоративному бизнесу Приморского филиала «Билайн» 1
16.10.2007 ДГТРУ купит компьютеры, принтеры и ПО 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Дальрыбвтуз и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн Дальний Восток - Дальневосточный регион 42 1
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 490 1
МТС - Примтелефон 47 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13596 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9014 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 443 1
Исток ГК - Исток Трейдинг 10 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 95 1
Ritter Sport - Риттер Спорт Шоколад 2 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 162 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 522 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10323 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5499 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14208 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3060 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4579 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4739 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6005 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7749 1
Егоров Игорь 43 1
Сысоева Евгения 90 1
Михайленко Александр 7 1
Полонский Александр 2 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2841 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1655 2
Россия - Восточная Сибирь 299 1
Россия - РФ - Российская федерация 152172 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2598 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44796 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1252 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1303 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53604 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5938 1
Досуг, отдых и развлечения - Рыбалка и охота - рыбная ловля 250 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1423 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5119 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25238 1
