Россия - Восточная Сибирь

В Восточной Сибири запустили первую в России роботизированную буровую для работы на суше изводственной безопасности,что является для компании абсолютным приоритетом. В 2026 году «Газпром нефть» планирует оснастить такими же системами ещё шесть буровых на своих месторождениях в Западной и Восточной Сибири. Это позволит обеспечить высокую скорость, точность и безопасность бурения.

В одном из первых русских поселений в Восточной Сибири расширили LTE ате сеть 4G стала более стабильной, скорости мобильного интернета выросли, а звонки теперь совершаются без помех. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Усть-Кут — один из старейших городов Восточной Сибири, основанный казаками на берегах Лены еще в первой половине XVII веке. Его называют «Городом одной улицы»: он тянется вдоль реки на несколько десятков километров, при этом в шир

Приангарье лидирует по проникновению банковских карт «Мегафон» в Восточной Сибири Проект «Банковская карта «Мегафон» был запущен в августе 2016 г. По данным оператора, к концу прошлого года всего в России было выдано около 400 тыс. банковских карт оператора. На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири наибольшее количество держателей карт проживает в Хабаровском крае, за ним идет Иркутская область, на третьем месте – Республика Саха (Якутия). Средний объем операций по одной

МТС обеспечит связью 60 госучреждений Дальнего Востока и Восточной Сибири Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о победе в тендерах и продлении договоров на оказание услуг связи государственным и муниципальным структурам в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. В 2015 г. МТС обеспечит мобильными и фиксированными сервисами более 3 500 сотрудников из 60 государственных органов региона. Мобильными сервисами МТС продолжат пользоваться со

МТС назначила коммерческого директора по фиксированному бизнесу на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири Компания МТС объявила о назначении Николая Лязера коммерческим директором по фиксированному бизнесу МТС на розничном рынке в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. В круг основных обязанностей нового коммерческого директора входит реализация стратегии по развитию и продвижению услуг фиксированного бизнеса МТС в регионах присутствия: в Ир

«МегаФон» увеличил на 40% протяженность собственных ВОЛС на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири о базовых станций 4G увеличилось в 4 раза, 3G и 2G – на 20%. Это позволило нарастить пропускную способность мобильных сетей оператора и повысить скорость передачи данных в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Объем передачи данных в сети «МегаФон» стремительно увеличивается. За 2012 – 2014 гг. мобильный интернет-трафик в 12 субъектах Востока России вырос в 2,7 раза. Для того, чтобы

«Билайн» обеспечил связью 1200 населенных пунктов Дальнего Востока и Восточной Сибири ообщила об обеспечении связью более 1200 населенных пунктов Дальневосточного региона. «Билайн» стал первым оператором мобильной связи для жителей более 250 труднодоступных поселков Дальнего Востока и Восточной Сибири. Строительство сети на территории Дальневосточного региона осуществляется в соответствии с лицензиями на право оказания услуг связи стандарта GSM, полученными компанией в 2011

Директором МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири назначена Ольга Устинова МТС сообщила о назначении на пост директора филиала МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Ольги Устиновой. Ольга Устинова будет осуществлять общее руководство бизнесом МТС в 12 регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири: Приморском, Хабаровском, Камчатском,

Maykor будет запускать в работу и обслуживать электронные очереди «Сбербанка» в Восточной Сибири ча: в 90% банковских отделений время ожидания клиентов в очереди не должно превышать 10 минут. Филиалы по всей России стали оснащаться электронными системами управления очередью. Это было сделано и в Восточной Сибири, что позволило выстроить оптимальное управление потоком клиентов, ускорить обслуживание. Сейчас нам важно поддерживать достигнутые показатели, поэтому мы уделяем большое вниман

Назначен новый руководитель Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о назначении на пост директора Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Евгении Сысоевой. Евгения Сысоева будет осуществлять общее руководство Розничной сетью МТС на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Приоритетными направлениями

МТС в 4 раза увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о росте популярности цифрового телевидения в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. За последний год (март 2013 к марту 2014 г.) число пользователей услуги увеличилось в 4 раза. В прошедшем году в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири более поло

МТС сохранит в «облаке» данные своих клиентов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске проекта по предоставлению облачных услуг корпоративным клиентам в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Услуга будет предоставляться на базе собственного центра обработки данных (ЦОД) МТС, расположенного во Владивостоке. В рамках проекта на базе дата-центра МТС предоставляет сво

МТС на Востоке России заключила госконтракты на 30 млн руб. Компания МТС сообщила о победе в ряде конкурсов на оказание услуг мобильной связи на 2014 г. органам государственной власти регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Совокупная стоимость услуг в рамках контрактов составила более 30 млн руб. В 2014 г. МТС обеспечит услугами связи порядка 60 учреждений государственного сектора регионов Дальн

МТС в 2013 г. на треть увеличила протяженность ВОЛС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об итогах программы развития собственных волоконно-оптических линий связи в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2013 г. Протяженность зоновых ВОЛС за год выросла на 80%, городских ВОЛС – на 20%, сообщили CNews в операторе. Общая длина построенных в 2013 г. ВОЛС превышает 2,4 тыс. км. Т

«Билайн» обеспечил связью 800 населенных пунктов Дальнего Востока и Восточной Сибири станций, всего до 2018 г. запланирован запуск около 1750 базовых станций. В рамках проекта по обеспечению мобильной связью магистральных автомобильных дорог федерального значения на Дальнем Востоке и Восточной Сибири «ВымпелКом» совместно с другими операторами обеспечил полное покрытие трасс «Байкал» и «Уссури». Ранее, в 2011 г., был завершен проект по строительству сети вдоль трассы «Амур»

Число пользователей цифрового телевидения МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири утроилось Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о росте популярности цифрового телевидения в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. С начала года число пользователей услуги увеличилось в три раза. Так, с начала текущего года в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири около 50% от общего числа по

«Билайн» развернул сеть в 500 населенных пунктах на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о завершении первого этапа проекта по развертыванию сети стандарта GSM на территории семи субъектов Дальнего Востока и Восточной Сибири, в результате которого услуги связи стандарта GSM стали доступны жителям более чем 500 населенных пунктов. При этом в 48 поселках «Билайн» стал первым оператором связи, запусти

МТС с начала года увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Востока России почти в два раза Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о росте популярности цифрового телевидения МТС в регионах Дальнего Востока и в Восточной Сибири. В первом квартале 2013 г. число пользователей услуги увеличилось в 1,8 раза. Лидером по темпам прироста абонентов цифрового кабельного телевидения (ЦТВ) в регионах Востока Рос

МТС увеличила число корпоративных клиентов фиксированных услуг на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири на 50% Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об увеличении числа абонентов фиксированных услуг на бизнес-рынке в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири на 50% за год. В розничном сегменте фиксированного направления число абонентов МТС за год выросло на 15%. Лидером по темпу прироста стал Хабаровский край, где число корпоративн

МТС заключила контракты с госструктурами Дальнего Востока и Восточной Сибири на 30 млн руб. Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о победе в ряде конкурсов на оказание услуг мобильной связи на 2013 г. органам государственной власти регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Совокупная стоимость услуг в рамках контрактов составила почти 30 млн руб. В 2013 г. МТС обеспечит услугами связи порядка 50 учреждений государственного сектора регионов Дальн

МТС увеличила продажи смартфонов в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири более чем в 1,5 раза Розничная сеть МТС («РТК», 100% дочерняя компания МТС) объявила о росте продаж смартфонов в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2012 г. более чем в 1,5 раза по сравнению с объемом продаж в 2011 г. Доля смартфонов составила порядка 30% в натуральном выражении в общем объеме продаж розничной сети МТС в

МТС за год увеличила длину зоновых ВОЛС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 5 раз Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об итогах программы развития собственных волоконно-оптических линий связи в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2012 г. Протяженность зоновых ВОЛС за год выросла в пять раз, городских ВОЛС – на 60%. Общая длина построенных в 2012 г. ВОЛС превышает 2,2 тыс. км. Таким образом, протяженно

«МегаФон» разворачивает 4G в Восточной Сибири ивать через мобильную сеть «тяжелые» файлы и загружать интернет-страницы. Одновременно в этих трех городах стартовали продажи 4G-модемов «МегаФон». Иркутск, Ангарск и Шелехов стали первыми городами в Восточной Сибири, жители которого получили доступ к высокоскоростному 4G-интернету. 100 базовых станций 4G позволяют обеспечить предоставление услуг мобильной связи четвертого поколения на боле

Назначен новый технический директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о назначении Алексея Воронина на должность технического директора МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Его предшественник, Евгений Новоселов, возглавил технический блок МТС в Центральной России. В круг основных обязанностей нового технического директора входит реализация страте

МТС выиграла тендеры на обеспечение связью органов власти Дальнего Востока и Восточной Сибири на общую сумму более 20 млн руб. Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о победе в ряде тендеров на поставку услуг связи для органов государственной власти субъектов Дальнего Востока и Восточной Сибири на общую сумму более 20 млн руб. МТС будет предоставлять услуги связи более 50 государственным структурам, среди которых правительство Амурской области, Государственное собрани

МТС выиграла ряд тендеров на обслуживание органов госвласти Дальнего Востока и Восточной Сибири Оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о победе в ряде конкурсов на оказание услуг мобильной связи органам государственной власти регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. В общей сложности корпоративными клиентами МТС стали более 500 абонентов из Сахалинской, Амурской и Бурятской таможни, ГУВД Иркутской области, УВД Камчатского края, Дальневост

«МегаФон» внедрил единый контакт-центр на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири Компания CTI завершила проект в подразделении сотового оператора «МегаФон» (на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири – ЗАО «Мобиком-Хабаровск»), в рамках которого создан единый виртуальный контакт-центр, объединивший ранее независимо функционировавшие ЦОВ Cisco Unified Contact Center Enterpri

«Аэронавигация Восточной Сибири» приступила к внедрению СЭД DocsVision Руководство компании Аэронавигация Восточной Сибири, которая является филиалом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в Иркутске, приняло решение о комплексном внедрении СЭД DocsVision в целях оптимизации контроля согласования документов