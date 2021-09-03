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Россия
Восточная Сибирь


03.09.2021 Schneider Electric и Key Point подписали соглашение о сотрудничестве 1
03.09.2021 T1 Cloud, 3data и Key Point подписали меморандум в целях цифровизации ДФО 2
15.01.2021 В «Восточной технике» завершилось внедрение Microsoft Dynamics 365 Field Service 1
11.08.2020 Сбербанк начал продавать медиаприставку Okko Smart Box в своих офисах 1
21.01.2020 «Мегафон» превратится в интернет-провайдера нового типа 1
14.01.2020 Lenovo внедрила суперкомпьютер в Иркутской нефтяной компании 1
09.09.2019 Андрей Левыкин возглавит «МегаФон Ритейл» 1
30.05.2019 РКИТ автоматизировала делопроизводство и совещания в «Алансе» 1
10.07.2018 В туркомплексе «Жемчужина Алтая» внедрена СЭД «Дело» 1
17.05.2018 Управление ЖКХ Горно-Алтайска внедрило систему «ДЕЛО» 1
17.04.2018 «Мегафон» заявил о доступности 4G для 80% камчатцев 1
24.03.2017 Приангарье лидирует по проникновению банковских карт «Мегафон» в Восточной Сибири 1
03.02.2017 «Стройтранснефтегаз» оптимизировал управление цепочкой поставок материалов с помощью решения «1С» 1
27.12.2016 Сеть «Мегафона» в Иркутской области готова к новогодним нагрузкам 1
21.12.2016 Лариса Бодиева назначена директором Иркутского регионального отделения «Мегафона» 1
14.12.2016 «Ангарскцемент» продлил лицензии на Dr.Web 1
20.10.2016 МТС назначил технического директора в Свердловской области 1
10.10.2016 «Мегафон» улучшил качество голосовой связи в Иркутской области 1
06.10.2016 «Белореченское» интегрировало в свою ИС модуль электронного документооборота 1
13.09.2016 CNews создал первую карту распределения радиочастот между сотовыми GSM-операторами России 2
28.06.2016 Axelot разработал базу данных оборудования для «Иркутской нефтяной компании» 1
16.06.2016 «Мегафон» обеспечил качественную связь в популярных местах отдыха на Востоке России 4
27.04.2016 AltegroSky расширяет бизнес в Ка-диапазоне 1
31.03.2016 Протяженность ВОЛС МТС на Востоке России увеличилась до 14 тыс. км 3
14.03.2016 МТС обеспечит связью 1,5 тыс. госслужащих Приморья 1
24.02.2016 Петр Солодовник назначен директором по инфраструктуре Дальневосточного филиала «МегаФона» 2
02.02.2016 «МегаФон» включил HD Voice на Востоке России 2
28.01.2016 Спрос на интернет 4G МТС на Дальнем Востоке увеличился вдвое 1
13.01.2016 125 ТБ данных скачали абоненты «МегаФона» на Востоке России в новогоднюю ночь 3
12.01.2016 Красноярские нефтяники выбрали МТС 1
25.12.2015 Сеть «МегаФона» на Востоке России подготовлена к пиковым нагрузкам в новогодние праздники 1
25.12.2015 МТС назвала самые «качающие» города в Приморье 1
15.12.2015 Приморский бизнес в полтора раза увеличил спрос на фиксированные сервисы МТС 1
11.12.2015 «МегаФон» запустил сеть 4G в самом южном городе Хабаровского края 1
10.12.2015 МТС назначила директора филиала в Забайкальском крае 1
09.12.2015 «Сибавиастрой» оптимизировал организационную структуру с внедрением «1С:Управления строительной организацией» 1
23.09.2015 «МегаФон» нарастил емкость спутниковых каналов связи на Дальнем Востоке в 2 раза 1
08.09.2015 МТС построила новую оптическую линию связи на Дальний Восток 1
03.09.2015 En+ Group, Huawei, CDS, «Ланит» и Правительство Иркутской области создадут ЦОД для предоставления облачных сервисов 2
14.07.2015 МТС: Дальневосточники стали чаще покупать дорогие смартфоны 2

Публикаций - 189, упоминаний - 268

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 61
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 19
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 12
МегаФон Дальневосточный филиал 25 6
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 4
Samsung Electronics 5651 3
КС-Консалтинг - Корпоративные Системы-Консалтинг 83 2
Ростелеком Связьинвест 695 2
АйТи 751 2
Microsoft Corporation 11060 2
Ростелеком Дальсвязь 203 2
ЭОС - Электронные офисные системы 984 2
RKIT Group - РКИТ 5 1
ТТК Байкал 2 1
Открытые технологии 205 1
ИСИБ - ISIB - Сибирский центр информационных технологий 2 1
DMTel - ДМТЕЛ-Сервис 8 1
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 1
Eutelsat 65 1
МегаФон Поволжский филиал - МегаФон-Поволжье 31 1
Мотив - Екатеринбург-2000 105 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 421 1
Columbus - Колумбус 125 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 1
Navicon - Навикон 198 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Акадо Телеком - Комкор 609 1
IBM 3537 1
Apple Inc - Эппл Рус 7692 1
Ланит ГК 1155 1
Dr.Web - Доктор Веб 976 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
МегаФон Ритейл 55 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 57 1
СберДевайсы - SberDevices 47 1
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 1
Lenovo Group 1636 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ИНК - Иркутская нефтяная компания 15 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
Аланс 1 1
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1331 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Администрация города Горно-Алтайска - Управление жилищно-коммунального и дорожного хозяйства - Управление коммунального хозяйства 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3971 9
3G - Стандарт мобильной связи 3723 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1340 7
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 5
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1695 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 439 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 546 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 379 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 922 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1145 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 305 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 229 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2046 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1219 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 480 1
OCR - Optical Character Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 160 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1093 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
FVNO - Fixed Virtual Network Operator - Фиксированный виртуальный оператор 6 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 786 1
ЭОС Дело СЭД 621 34
Google Android 10750 2
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 2
IBM Cognos BI 141 2
Aladdin eSafe 5 1
МегаФон ТВ - MegaFon.TV - Онлайн-кинотеатр 48 1
Lenovo Scalable Infrastructure HPC-кластер 2 1
ЭОС СЭВ - Сервер Электронного Взаимодействия 39 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 661 1
Okko Smart Box 6 1
Kaspersky Endpoint Security for Business - Kaspersky Business Space Security 118 1
Космическая связь - Экспресс-АМ - российский спутник связи на геостационарной орбите 69 1
Microsoft Excel 436 1
Microsoft Windows 7 1662 1
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 1
Apple iPhone 5 710 1
WhatsApp Messenger 654 1
Microsoft Dynamics CRM 386 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 93 1
Вермишян Геворк 61 1
Круглов Константин 21 1
Шибанов Кирилл 12 1
Попов Андрей 72 1
Путин Владимир 1824 1
Ушацкий Андрей 100 1
Овчинников Александр 4 1
Батанов Андрей 15 1
Левыкин Андрей 14 1
Сергеев Михаил 31 1
Паршин Дмитрий 4 1
Белкина Анна 6 1
Бардинцева Яна 6 1
Палаткин Василий 3 1
Константинов Михаил 5 1
Biao Wan - Бяо Вань 20 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 108
Россия - Российская федерация - РФ 57309 55
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 17
Россия - Приморский край - Приморье 604 13
Россия - Иркутская область 543 13
Россия - СФО - Новосибирск 1965 12
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 582 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 7
Россия - Забайкальский край 356 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 6
Россия - Амурская область 320 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 5
Россия - Находка 79 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 4
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 4
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 632 3
Россия - ПФО - Самара 1287 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 3
Россия - ПФО - Казань 1513 3
Франция - Французская Республика 2120 3
Европа 3745 3
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 2
Япония 2778 2
Украина 3361 2
Россия - Калининградская область 535 2
Россия - Республика Хакасия 249 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 2
Россия - Астраханская область 371 2
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Россия - Свободный 35 1
Россия - Артём 21 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 498 1
Россия - Ростовская область 861 1
Россия - Дивногорск 15 1
Россия - Благовещенск 88 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 170 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 1
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Технологическая нейтральность - комплекс законодательных и организационных мер развития свободного конкурентного ИТ-рынка в интересах потребителей 15 1
CNews - ZOOM.CNews 1093 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
ComNews - Медиа-бизнес 12 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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