Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Восточная Сибирь
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Публикаций - 189, упоминаний - 268
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 649 1
|Вермишян Геворк 61 1
|Круглов Константин 21 1
|Шибанов Кирилл 12 1
|Попов Андрей 72 1
|Путин Владимир 1824 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Овчинников Александр 4 1
|Батанов Андрей 15 1
|Левыкин Андрей 14 1
|Сергеев Михаил 31 1
|Паршин Дмитрий 4 1
|Белкина Анна 6 1
|Бардинцева Яна 6 1
|Палаткин Василий 3 1
|Константинов Михаил 5 1
|Biao Wan - Бяо Вань 20 1
|CNews - ZOOM.CNews 1093 3
|Прайм - Агентство экономической информации 527 1
|ComNews - Медиа-бизнес 12 1
|CNews Analytics 1988 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759476, в очереди разбора - 663166.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759476, в очереди разбора - 663166.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru