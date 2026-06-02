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Россия Восточная Сибирь
СОБЫТИЯ
|02.06.2026
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В Восточной Сибири запустили первую в России роботизированную буровую для работы на суше
изводственной безопасности,что является для компании абсолютным приоритетом. В 2026 году «Газпром нефть» планирует оснастить такими же системами ещё шесть буровых на своих месторождениях в Западной и Восточной Сибири. Это позволит обеспечить высокую скорость, точность и безопасность бурения.
|25.05.2026
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В одном из первых русских поселений в Восточной Сибири расширили LTE
ате сеть 4G стала более стабильной, скорости мобильного интернета выросли, а звонки теперь совершаются без помех. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Усть-Кут — один из старейших городов Восточной Сибири, основанный казаками на берегах Лены еще в первой половине XVII веке. Его называют «Городом одной улицы»: он тянется вдоль реки на несколько десятков километров, при этом в шир
|24.03.2017
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Приангарье лидирует по проникновению банковских карт «Мегафон» в Восточной Сибири
Проект «Банковская карта «Мегафон» был запущен в августе 2016 г. По данным оператора, к концу прошлого года всего в России было выдано около 400 тыс. банковских карт оператора. На Дальнем Востоке и в Восточной Сибири наибольшее количество держателей карт проживает в Хабаровском крае, за ним идет Иркутская область, на третьем месте – Республика Саха (Якутия). Средний объем операций по одной
|27.02.2015
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МТС обеспечит связью 60 госучреждений Дальнего Востока и Восточной Сибири
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о победе в тендерах и продлении договоров на оказание услуг связи государственным и муниципальным структурам в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. В 2015 г. МТС обеспечит мобильными и фиксированными сервисами более 3 500 сотрудников из 60 государственных органов региона. Мобильными сервисами МТС продолжат пользоваться со
|17.02.2015
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МТС назначила коммерческого директора по фиксированному бизнесу на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири
Компания МТС объявила о назначении Николая Лязера коммерческим директором по фиксированному бизнесу МТС на розничном рынке в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. В круг основных обязанностей нового коммерческого директора входит реализация стратегии по развитию и продвижению услуг фиксированного бизнеса МТС в регионах присутствия: в Ир
|02.12.2014
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«МегаФон» увеличил на 40% протяженность собственных ВОЛС на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири
о базовых станций 4G увеличилось в 4 раза, 3G и 2G – на 20%. Это позволило нарастить пропускную способность мобильных сетей оператора и повысить скорость передачи данных в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Объем передачи данных в сети «МегаФон» стремительно увеличивается. За 2012 – 2014 гг. мобильный интернет-трафик в 12 субъектах Востока России вырос в 2,7 раза. Для того, чтобы
|26.11.2014
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«Билайн» обеспечил связью 1200 населенных пунктов Дальнего Востока и Восточной Сибири
ообщила об обеспечении связью более 1200 населенных пунктов Дальневосточного региона. «Билайн» стал первым оператором мобильной связи для жителей более 250 труднодоступных поселков Дальнего Востока и Восточной Сибири. Строительство сети на территории Дальневосточного региона осуществляется в соответствии с лицензиями на право оказания услуг связи стандарта GSM, полученными компанией в 2011
|16.09.2014
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Директором МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири назначена Ольга Устинова
МТС сообщила о назначении на пост директора филиала МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Ольги Устиновой. Ольга Устинова будет осуществлять общее руководство бизнесом МТС в 12 регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири: Приморском, Хабаровском, Камчатском,
|15.05.2014
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Maykor будет запускать в работу и обслуживать электронные очереди «Сбербанка» в Восточной Сибири
ча: в 90% банковских отделений время ожидания клиентов в очереди не должно превышать 10 минут. Филиалы по всей России стали оснащаться электронными системами управления очередью. Это было сделано и в Восточной Сибири, что позволило выстроить оптимальное управление потоком клиентов, ускорить обслуживание. Сейчас нам важно поддерживать достигнутые показатели, поэтому мы уделяем большое вниман
|07.05.2014
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Назначен новый руководитель Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о назначении на пост директора Розничной сети МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири Евгении Сысоевой. Евгения Сысоева будет осуществлять общее руководство Розничной сетью МТС на территории Дальнего Востока и Восточной Сибири. Приоритетными направлениями
|24.04.2014
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МТС в 4 раза увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о росте популярности цифрового телевидения в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. За последний год (март 2013 к марту 2014 г.) число пользователей услуги увеличилось в 4 раза. В прошедшем году в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири более поло
|15.04.2014
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МТС сохранит в «облаке» данные своих клиентов на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) объявила о запуске проекта по предоставлению облачных услуг корпоративным клиентам в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Услуга будет предоставляться на базе собственного центра обработки данных (ЦОД) МТС, расположенного во Владивостоке. В рамках проекта на базе дата-центра МТС предоставляет сво
|09.04.2014
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МТС на Востоке России заключила госконтракты на 30 млн руб.
Компания МТС сообщила о победе в ряде конкурсов на оказание услуг мобильной связи на 2014 г. органам государственной власти регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Совокупная стоимость услуг в рамках контрактов составила более 30 млн руб. В 2014 г. МТС обеспечит услугами связи порядка 60 учреждений государственного сектора регионов Дальн
|21.02.2014
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МТС в 2013 г. на треть увеличила протяженность ВОЛС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об итогах программы развития собственных волоконно-оптических линий связи в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2013 г. Протяженность зоновых ВОЛС за год выросла на 80%, городских ВОЛС – на 20%, сообщили CNews в операторе. Общая длина построенных в 2013 г. ВОЛС превышает 2,4 тыс. км. Т
|23.01.2014
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«Билайн» обеспечил связью 800 населенных пунктов Дальнего Востока и Восточной Сибири
станций, всего до 2018 г. запланирован запуск около 1750 базовых станций. В рамках проекта по обеспечению мобильной связью магистральных автомобильных дорог федерального значения на Дальнем Востоке и Восточной Сибири «ВымпелКом» совместно с другими операторами обеспечил полное покрытие трасс «Байкал» и «Уссури». Ранее, в 2011 г., был завершен проект по строительству сети вдоль трассы «Амур»
|24.07.2013
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Число пользователей цифрового телевидения МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири утроилось
Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о росте популярности цифрового телевидения в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. С начала года число пользователей услуги увеличилось в три раза. Так, с начала текущего года в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири около 50% от общего числа по
|21.05.2013
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«Билайн» развернул сеть в 500 населенных пунктах на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири
Компания «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявила о завершении первого этапа проекта по развертыванию сети стандарта GSM на территории семи субъектов Дальнего Востока и Восточной Сибири, в результате которого услуги связи стандарта GSM стали доступны жителям более чем 500 населенных пунктов. При этом в 48 поселках «Билайн» стал первым оператором связи, запусти
|10.04.2013
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МТС с начала года увеличила число абонентов цифрового ТВ в регионах Востока России почти в два раза
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о росте популярности цифрового телевидения МТС в регионах Дальнего Востока и в Восточной Сибири. В первом квартале 2013 г. число пользователей услуги увеличилось в 1,8 раза. Лидером по темпам прироста абонентов цифрового кабельного телевидения (ЦТВ) в регионах Востока Рос
|29.03.2013
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МТС увеличила число корпоративных клиентов фиксированных услуг на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири на 50%
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об увеличении числа абонентов фиксированных услуг на бизнес-рынке в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири на 50% за год. В розничном сегменте фиксированного направления число абонентов МТС за год выросло на 15%. Лидером по темпу прироста стал Хабаровский край, где число корпоративн
|18.03.2013
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МТС заключила контракты с госструктурами Дальнего Востока и Восточной Сибири на 30 млн руб.
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о победе в ряде конкурсов на оказание услуг мобильной связи на 2013 г. органам государственной власти регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. Совокупная стоимость услуг в рамках контрактов составила почти 30 млн руб. В 2013 г. МТС обеспечит услугами связи порядка 50 учреждений государственного сектора регионов Дальн
|11.03.2013
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МТС увеличила продажи смартфонов в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири более чем в 1,5 раза
Розничная сеть МТС («РТК», 100% дочерняя компания МТС) объявила о росте продаж смартфонов в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2012 г. более чем в 1,5 раза по сравнению с объемом продаж в 2011 г. Доля смартфонов составила порядка 30% в натуральном выражении в общем объеме продаж розничной сети МТС в
|28.02.2013
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МТС за год увеличила длину зоновых ВОЛС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 5 раз
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила об итогах программы развития собственных волоконно-оптических линий связи в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири в 2012 г. Протяженность зоновых ВОЛС за год выросла в пять раз, городских ВОЛС – на 60%. Общая длина построенных в 2012 г. ВОЛС превышает 2,2 тыс. км. Таким образом, протяженно
|05.02.2013
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«МегаФон» разворачивает 4G в Восточной Сибири
ивать через мобильную сеть «тяжелые» файлы и загружать интернет-страницы. Одновременно в этих трех городах стартовали продажи 4G-модемов «МегаФон». Иркутск, Ангарск и Шелехов стали первыми городами в Восточной Сибири, жители которого получили доступ к высокоскоростному 4G-интернету. 100 базовых станций 4G позволяют обеспечить предоставление услуг мобильной связи четвертого поколения на боле
|19.09.2012
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Назначен новый технический директор МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири
Телекоммуникационный оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о назначении Алексея Воронина на должность технического директора МТС в регионах Дальнего Востока и Восточной Сибири. Его предшественник, Евгений Новоселов, возглавил технический блок МТС в Центральной России. В круг основных обязанностей нового технического директора входит реализация страте
|04.03.2011
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МТС выиграла тендеры на обеспечение связью органов власти Дальнего Востока и Восточной Сибири на общую сумму более 20 млн руб.
Компания «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщила о победе в ряде тендеров на поставку услуг связи для органов государственной власти субъектов Дальнего Востока и Восточной Сибири на общую сумму более 20 млн руб. МТС будет предоставлять услуги связи более 50 государственным структурам, среди которых правительство Амурской области, Государственное собрани
|01.02.2010
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МТС выиграла ряд тендеров на обслуживание органов госвласти Дальнего Востока и Восточной Сибири
Оператор «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) сообщил о победе в ряде конкурсов на оказание услуг мобильной связи органам государственной власти регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири. В общей сложности корпоративными клиентами МТС стали более 500 абонентов из Сахалинской, Амурской и Бурятской таможни, ГУВД Иркутской области, УВД Камчатского края, Дальневост
|13.04.2009
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«МегаФон» внедрил единый контакт-центр на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири
Компания CTI завершила проект в подразделении сотового оператора «МегаФон» (на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири – ЗАО «Мобиком-Хабаровск»), в рамках которого создан единый виртуальный контакт-центр, объединивший ранее независимо функционировавшие ЦОВ Cisco Unified Contact Center Enterpri
|27.02.2007
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«Аэронавигация Восточной Сибири» приступила к внедрению СЭД DocsVision
Руководство компании Аэронавигация Восточной Сибири, которая является филиалом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в Иркутске, приняло решение о комплексном внедрении СЭД DocsVision в целях оптимизации контроля согласования документов
|29.12.2005
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"Байкалвестком" и Nortel ускорят передачу данных в Восточной Сибири
доступу в интернет и обмену электронными сообщениями. Годовой контракт на поставку EDGE-оборудования на общую сумму $5,7 млн является продолжением сотрудничества между Nortel и крупнейшим оператором Восточной Сибири — «Байкалвесткомом». Начиная с 1998 года, Nortel предоставляет компании «Байкалвестком» оборудование для беспроводной сетевой инфраструктуры, консалтинговые и инженерные у
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Егоров Игорь 45 10
|Устинова Ольга 8 7
|Вирцер Евгений 43 5
|Путин Владимир 3454 5
|Копыл Владимир 8 4
|Левыкин Андрей 14 3
|Фрадков Михаил 161 3
|Прохоров Юрий 64 3
|Плясенко Павел 20 3
|Сысоева Евгения 129 3
|Истомин Максим 26 3
|Дудкин Максим 42 3
|Мирзеев Рустам 8 3
|Бодиева Лариса 5 3
|Яцко Иван 8 3
|Чеснова Татьяна 5 3
|Новоселов Евгений 18 2
|Комарова Наталья 16 2
|Трутнев Юрий 17 2
|Рылов Дмитрий 56 2
|Сальва Алексей 7 2
|Христенко Виктор 44 2
|Козерод Сергей 38 2
|Измайлов Юрий 19 2
|Анашкин Иван 10 2
|Галаган Екатерина 8 2
|Дубровский Михаил 10 2
|Колесников Сергей 23 2
|Зимин Константин 102 2
|Смолин Олег 4 2
|Большаков Андрей 6 2
|Хагай Андрей 3 2
|Willerslev Eske - Виллерслев Эске 4 2
|Литвинова Елена 6 2
|Пронина Антонина 4 2
|Норкин Станислав 2 2
|Рыжков Владимир 6 2
|Солодовник Петр 2 2
|Вайншток Семен 5 2
|Gilbert Thomas - Гилберт Томас 2 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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