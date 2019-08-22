ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura

Faktura.ru – платформа для аутсорсинга онлайн-банкинга. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий. Благодаря интеграции с сервисами от ГК ЦФТ партнёры Faktura.ru получают доступ к современным банковским сервисам. Ежедневно на мощностях Faktura.ru обрабатывается 1,5 миллиона финансовых транзакций по счетам 20 миллионов пользователей.