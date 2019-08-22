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ЦФТ Фактура ЦФТ Faktura

ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura

Faktura.ru – платформа для аутсорсинга онлайн-банкинга. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий. Благодаря интеграции с сервисами от ГК ЦФТ партнёры Faktura.ru получают доступ к современным банковским сервисам. Ежедневно на мощностях Faktura.ru обрабатывается 1,5 миллиона финансовых транзакций по счетам 20 миллионов пользователей.


22.08.2019 Банк ТКБ внедрил комплексное решение в области онлайн-банкинга от Faktura.ru
08.06.2018 КБ «Ассоциация» сообщил о завершении внедрения онлайн-банка faktura.ru
05.03.2018 Mastercard, «Картcтандарт» и Faktura.ru создали решение для сервиса бесконтактных платежей
05.10.2017 «Лаборатория Касперского» усиливает защиту клиентов Faktura.ru от финансового мошенничества
30.05.2016 На платформе Faktura.ru запущен интернет-банк для корпоративных клиентов Центра партнерского банкинга
23.05.2016 Вышла новая версия мобильного приложения Faktura.ru для физических лиц
04.04.2016 «Выборг-банк» предложил своим частным клиентам интернет-банк Faktura.ru
31.03.2016 Чайнасельхозбанк предложил корпоративным клиентам интернет-банк на платформе Faktura.ru
22.03.2016 Проинвестбанк запустил новый интернет-банк для корпоративных клиентов на базе платформы Faktura.ru
20.01.2016 Решение SafeTouch на базе Faktura.ru внедрено в Аресбанке
10.11.2015 Корпоративным клиентам Росинтербанка доступен новый интернет-банк на платформе Faktura.ru
19.10.2015 «Восточный экспресс банк» запустил новый интернет-банк для физических лиц на базе Faktura.ru
28.08.2015 Яринтербанк запустил интернет-банк Faktura.ru для физических лиц
28.08.2015 Банк «Приобье» предложил своим клиентам сервис Faktura.ru
07.08.2015 Владпромбанк предложил своим частным клиентам «Интернет-банк» на платформе Faktura.ru
06.08.2015 Владбизнесбанк внедрил Faktura.ru для частных клиентов
21.05.2015 «Нордеа Банк» совместно с Faktura.ru запустил новый сервис онлайн-банкинга для частных клиентов
18.05.2015 Банкам-партнерам Faktura.ru доступен сервис бесконтактных платежей по технологии HCE
09.10.2014 «БайкалБанк» завершил переход на комплекс сервисов ДБО Faktura.ru
29.08.2014 «ИнтехБанк» вместе с Faktura.ru запустил сервис ДБО для розничных клиентов
03.04.2014 «Балтинвестбанк» вместе с Faktura.ru запустил новую версию сервисов «Балтинвестбанк-Online» и Baltinvestbank Mobile
24.01.2014 Количество платежей в «Интернет-банке» Faktura.ru увеличилось в 2013 г. на 42%
11.09.2013 «Капиталбанк» запустил интернет-банк для частных клиентов на платформе Faktura.ru
20.08.2013 «Бинбанк» запустил «Интернет-банк» для частных клиентов вместе с Faktura.ru
18.02.2013 «Банк Оренбург» внедряет «Интернет-банк» Faktura.ru для клиентов-физических лиц
19.11.2012 Faktura.ru обновил «Интернет-банк» для частных клиентов
28.08.2012 Банк «Монолит» перевел сервисы ДБО корпоративных клиентов в процессинговый центр Faktura.ru
07.02.2012 Банк «Церих» запустил интернет-банк Faktura.ru для физических лиц
07.02.2012 «Аладдин Р.Д.» и Faktura.ru создадут безопасную систему ДБО
04.08.2004 Faktura.ru увеличила втрое число клиентов интернет-банкинга
05.04.2004 Faktura.ru впервые в РФ застраховала информационные риски по мировым стандартам
16.01.2004 Faktura.ru подвела итоги 2003 года
21.01.2003 Faktura.ru подвела итоги 2002 года
11.12.2002 В Faktura.ru запущен новый расчетный сервис
20.11.2002 Faktura.ru начала программу по популяризации электронных сервисов среди клиентов банков
15.11.2002 Faktura.ru изменила правила пользования сервисами
30.07.2002 Faktura.ru представила сервис интернет-банкинга для физических лиц
04.06.2002 FTCGPK станет новым криптопровайдером Faktura.ru
23.04.2002 Faktura.ru представила "Индекс деловой активности" системы
10.04.2002 Faktura.ru представит новые финансовые сервисы

Публикаций - 159, упоминаний - 193

ЦФТ Фактура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 470 96
ЦФТ Золотая Корона 352 44
Бифит - Bifit 81 15
Oracle Corporation 6035 14
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 14
Diasoft - Диасофт 534 14
Intel Corporation 11262 13
HP - Hewlett-Packard 3567 12
BSS - Банк Софт Системс - БСС 468 10
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 48 10
ФОРС - Центр разработки 390 7
CSBI - Компьютерные системы для бизнеса - СиЭсБиАй 74 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 6
EY - Ernst & Young Global 378 6
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 6
IBM - International Business Machines Corp 8941 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
Логика Бизнеса 215 5
Oracle - Sun Microsystems 2176 5
Microsoft Corporation 22497 4
Инверсия 117 4
БИС - Банковские информационные системы 81 3
iDA Mobile 8 3
CompuTel - Компьютел 62 3
Compass Plus 42 3
ОТР ГК 176 3
Yandex - Яндекс 5015 3
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 243 3
Программный продукт ГК 3960 3
HandySolutions - Хэндисолюшенс 9 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 2
Google LLC 10352 2
Элемент ГК - Elementec 1523 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 2
ПрограмБанк 94 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 529 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu - Делойт Туш Томацу 349 2
FIS - ФИС - Финансовые Информационные Системы - Финсофт 4 2
Webmoney 513 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 915 2
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 47 27
Visa International 1809 13
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 10
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
Платежный Центр РНКО 37 8
Альфа-Банк 1476 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 6
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 6
ВТБ - ВТБ24 658 6
Бинбанк 190 5
Евросеть 1393 5
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 128 4
Банк Санкт-Петербург 126 4
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 186 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 4
ПСБ - Промсвязьбанк 682 4
Связной ГК 1190 4
МКБ - Московский кредитный банк 333 4
Русский стандарт Банк 370 4
Nordea Bank - Нордеа Банк 77 3
Веста 45 3
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 824 3
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 768 3
Открытие ФК 2713 3
Пробизнесбанк АКБ 126 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 3
ГПБ - Газпромбанк 842 3
Возрождение - Коммерческий банк 186 2
БТА Банк - Туран Алем 31 2
МДМ Банк 246 2
Lesprom Network - Леспром.ру - Леспром Индастри Консалтинг 0 2
Восточный Банк 232 2
Связь-банк 132 2
Ингосстрах СПАО 301 2
Qiwi 878 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1642 2
Балтинвестбанк - Балтийский Инвестиционный Банк - Балтонэксим Банк 8 2
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 80 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 16
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 193 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 39 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 2
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 554 2
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 75 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 1
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 71 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 969 1
АРБ - Ассоциация российских банков 176 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 200 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 1
Союзроссахар - Союз сахаропроизводителей России 1 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 36
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 24
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 4966 23
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 17
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 17
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 15
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 12
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 3940 12
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2024 11
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 10
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 10
HCE - Host Card Emulation - Хост эмуляции платежных карт 36 9
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 7
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 6
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 1553 6
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 789 6
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 2104 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 3359 5
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 11108 5
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 609 5
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Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 3
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 614 3
Google Android 11959 14
ЦФТ SimMP - Система мобильных платежей 23 12
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс 87 11
ЦФТ Faktura Pay 13 10
Apple iOS 6422 9
СБП - Система быстрых платежей Банка России 295 5
ЦФТ Золотая Корона - Денежные переводы - Межбанковская платежная система 67 4
Microsoft Windows 2000 2856 3
Visa payWave 73 3
Intel Itanium 612 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 3
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 3
BSC Msc 4 2
ЦФТ Золотая Корона - Погашение кредитов 31 2
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 120 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 669 2
Oracle Java - язык программирования 2554 2
Google Play - Google Store - Android Market 2732 2
Альфа-Мобайл 72 1
MasterCard SecureCode 40 1
Бифит iBank 44 1
Microsoft Windows ME 127 1
Intel Pentium III 718 1
IBM InfoSphere ETL 37 1
NetApp AFF - NetApp All Flash FAS 49 1
Microsoft Internet Explorer (IE) - Интернет Эксплорер - браузер 586 1
R-Style Softlab - InterBank 126 1
Samsung - Harman DTS - Harman Digital Transformation Solutions 2 1
Oracle Java SE JDBC - Java Database Connectivity 56 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 246 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 609 1
ВТБ - ВТБ24 - Телебанк 38 1
Google Android F.Business 1 1
MasterCard MoneySend 39 1
Microsoft Windows 98 343 1
Intel Xeon MP - Twin Castle 21 1
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 1
BSS BS-Client ДБО 133 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 50 1
SafeTech - SafeTouch 29 1
Муканова Мадина 14 14
Жуков Сергей 33 13
Висящев Андрей 64 9
Фомичев Андрей 68 6
Глотова Майя 11 6
Шальнова Елена 13 3
Семенихин Вячеслав 8 3
Мартынов Станислав 5 2
Новиков Александр 34 2
Бухрадзе Реваз 14 2
Казаков Александр 42 2
Мальцев Андрей 5 2
Осадчук Сергей 4 2
Китляр Владимир 19 2
Стятюгин Роман 28 1
Аксенова Юлия 11 1
Волков Геннадий 5 1
Мушаков Игорь 32 1
Погудин Александр 8 1
Скобелев Алексей 3 1
Буш Сергей 12 1
Рубцова Ольга 33 1
Михайлов Алексей 53 1
Серегин Алексей 7 1
Щенникова Жанна 11 1
Катрич Алексей 42 1
Михайлов Владимир 30 1
Калемберг Денис 23 1
Морозова Тамара 14 1
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Калганов Игорь 6 1
Кофтун Виктор 1 1
Колупаев Максим 1 1
Лутошкин Валерий 3 1
Дарчинов Станислав 1 1
Чегодаев Станислав 2 1
Якимов Антон 2 1
Хазов Даниил 5 1
Шилов Станислав 6 1
Горшкова Алена 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 89
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 21
Россия - СФО - Новосибирск 3269 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 8
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 7
Казахстан - Республика 4467 6
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2181 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 5
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Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 4
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2214 4
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Земля - планета Солнечной системы 7427 3
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Азербайджан - Азербайджанская Республика 827 2
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ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 277 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1089 1
НКО - Некоммерческая организация 220 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
Человеческий фактор - Human factor 1099 1
Прайм - Агентство экономической информации 694 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
CNews ИТ в промышленности 5 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 4
Gartner - Гартнер 3301 3
IDC - International Data Corporation 4671 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 1
Fortune Global 100 138 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 41 1
CNews Облачные сервисы 22 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 1
iFin - Электронные финансовые услуги и технологии - Международный форум 29 8
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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