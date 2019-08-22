ЦФТ Фактура ЦФТ Faktura
Faktura.ru – платформа для аутсорсинга онлайн-банкинга. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий. Благодаря интеграции с сервисами от ГК ЦФТ партнёры Faktura.ru получают доступ к современным банковским сервисам. Ежедневно на мощностях Faktura.ru обрабатывается 1,5 миллиона финансовых транзакций по счетам 20 миллионов пользователей.
ЦФТ Фактура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Муканова Мадина 14 14
|Жуков Сергей 33 13
|Висящев Андрей 64 9
|Фомичев Андрей 68 6
|Глотова Майя 11 6
|Шальнова Елена 13 3
|Семенихин Вячеслав 8 3
|Мартынов Станислав 5 2
|Новиков Александр 34 2
|Бухрадзе Реваз 14 2
|Казаков Александр 42 2
|Мальцев Андрей 5 2
|Осадчук Сергей 4 2
|Китляр Владимир 19 2
|Стятюгин Роман 28 1
|Аксенова Юлия 11 1
|Волков Геннадий 5 1
|Мушаков Игорь 32 1
|Погудин Александр 8 1
|Скобелев Алексей 3 1
|Буш Сергей 12 1
|Рубцова Ольга 33 1
|Михайлов Алексей 53 1
|Серегин Алексей 7 1
|Щенникова Жанна 11 1
|Катрич Алексей 42 1
|Михайлов Владимир 30 1
|Калемберг Денис 23 1
|Морозова Тамара 14 1
|Новоселова Марина 0 1
|Калганов Игорь 6 1
|Кофтун Виктор 1 1
|Колупаев Максим 1 1
|Лутошкин Валерий 3 1
|Дарчинов Станислав 1 1
|Чегодаев Станислав 2 1
|Якимов Антон 2 1
|Хазов Даниил 5 1
|Шилов Станислав 6 1
|Горшкова Алена 3 1
|Прайм - Агентство экономической информации 694 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 1
|WSJ - The Wall Street Journal 1225 1
|Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 1
|CNews ИТ в промышленности 5 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2022 годы.
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