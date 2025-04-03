Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 172189
ИКТ 13397
Организации 10510
Ведомства 1452
Ассоциации 992
Технологии 3412
Системы 25348
Персоны 73874
География 2789
Статьи 1512
Пресса 1204
ИАА 688
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2600
Мероприятия 849

Жидков Виктор



03.04.2025 Московская биржа начала торги акциями МКПАО «Циан» 1
16.10.2024 Т2 и Московская биржа будут совместно улучшать финансовые сервисы для россиян 1
19.06.2023 Национальный расчетный депозитарий и ГК «Астра» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве 2
21.12.2020 Банк «Веста» запустил упрощенную идентификацию для регистрации самозанятых в ДБО 1
25.11.2020 МКБ и «Мегафон» предлагают бизнесу особые условия 1
28.10.2016 Инвестиционный банк «Веста» подключился к ПЦ «КартСтандарт» 1
17.11.2015 Банк «Веста» передаёт ЦФТ сопровождение и развитие АБС «ЦФТ-Банк» 1
30.07.2012 Банки склоняют ЦФТ к своим правилам 1

Публикаций - 8, упоминаний - 9

Жидков Виктор и организации, системы, технологии, персоны:

ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 4
МегаФон 9105 1
Diasoft - Диасофт 908 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 314 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 250 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 215 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1977 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 240 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 237 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2934 1
Веста 51 4
МКБ Бланк АКБ - Веста Инвестиционный банк - VestaBank 13 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1660 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7463 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
ГПБ - Газпромбанк 1098 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 566 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 49 1
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
Платежный Центр РНКО 53 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2931 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11870 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4866 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 257 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1093 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67690 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51777 2
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4209 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3339 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15965 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20903 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6937 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5368 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31327 2
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 788 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1088 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30179 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28338 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8703 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4566 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11218 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16186 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21529 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2505 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1076 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11276 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1046 1
FinTech - Денежные переводы - Процессинг платёжных систем и банковских карт - Processing of payment systems and bank cards 1194 1
FinTech - ДБО - Mobile Payment - Услуги мобильной коммерции - Мобильная платежная система - Мобильный платёж - Wireless-based payment system - Система мобильных платежей 861 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20071 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6224 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11578 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5812 1
Программный стек 217 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25728 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5119 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 1968 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11766 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 373 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 607 1
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 326 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14225 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6736 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7815 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 3
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 143 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 974 1
MasterCard SecureCode 79 1
Visa Verified By Visa 61 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 253 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 302 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 281 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 355 1
Linux OS 10123 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 286 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 311 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 245 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 251 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 269 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1299 1
ФНС РФ - Мой налог - Кабинет налогоплательщика НПД - Налог на профессиональный доход 82 1
Висящев Андрей 64 2
Захаров Павел 60 1
Глотова Майя 11 1
Генцис Александр 19 1
Погудин Александр 8 1
Медокс Ярослав 35 1
Сивцев Илья 143 1
Годовиков Антон 28 1
Россия - РФ - Российская федерация 146895 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43728 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48691 7
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14720 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16547 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11100 2
Кредитование - Сrediting - Заём 6794 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3684 1
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 614 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3477 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4732 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5873 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Самозанятые - Федеральный закон 422-ФЗ - Об установлении специального налогового режима для работающих на себя граждан (самозанятых) - Фрилансер - Freelancer 518 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6483 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8792 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13842 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2453 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 979 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51900 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 257 1
Кредитование - Микрокредитование - Микрофинансирование - МФО - Микрозаймы - Небанковское кредитование 110 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 394 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3260 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2462 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 564 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350676, в очереди разбора - 760871.
Создано именных указателей - 172189.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие вертикальные пылесосы для влажной и сухой уборки: выбор ZOOM

Обзор сушильной машины Hyundai DFE8401: технологичная забота об одежде

Недорогой интернет для дачи в 2025 году: сравниваем тарифы операторов

Показать еще

Наука

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153