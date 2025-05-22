Московская биржа создала «второго пилота» на базе ИИ для ускорения 90% рабочих задач

Группа «Московская биржа» создала первого на российском рынке CoPilot-ИИ-ассистента для своих сотрудников, который работает с любыми офисными приложениями и веб-интерфейсами — MOEX Insight AI. Он учитывает содержимое экрана пользователя — от дизайнерских инструментов до почты, календарей и корпоративных порталов. Ассистент сам понимает контекст задачи, при этом управлять им можно как голосом, так и с помощью текстовых команд. Об этом CNews сообщили представители Московской биржи.

ИИ-помощник анализирует сложные таблицы, включая финансовую отчетность, помогает в подготовке писем и документов, разбирает программный код, создает и оценивает презентации, анализирует и улучшает UI/UX сайтов, приложений и цифровых продуктов, помогает формулировать задачи, оценивать сроки их выполнения и др.

MOEX Insight AI — качественно новый подход к применению ИИ в корпоративной среде. По оценкам специалистов компании, ежегодная экономия компании благодаря ассистенту может составить более 1 млрд руб. Цифровой ассистент способен высвободить в среднем 15-20%, а в ряде задач — до 50% рабочего времени, значительно повышая эффективность бизнес-процессов. Искусственный интеллект выступает в роли «второго пилота» сотрудника, позволяя ускорить выполнение до 90% его задач — не только рутинных, но и требующих профессиональных экспертных знаний и подготовки - вне зависимости от профессиональной сферы и уровня цифровой грамотности.

MOEX Insight AI позволяет решить задачу, которая сегодня стоит перед многими компаниями: оперативно интегрировать искусственный интеллект в повседневные рабочие процессы для повышения их эффективности. Это становится возможным благодаря отсутствию необходимости обучать сотрудников работе с ИИ-инструментами и навыкам формулирования задач для нейросети – цифровой ассистент сам распознает контекст и предлагает решения, достаточно дать базовую команду.

Виктор Жидков, председатель правления Московской биржи: «Московская биржа последовательно предлагает рынку собственные передовые технологические решения. Запуск первого на рынке ИИ-помощника подобного уровня подчеркивает, что мы прежде всего технологическая компания. CoPilot-ассистент еще никогда не умел анализировать любые цифровые среды, в которых работает пользователь. Это принципиально новый уровень корпоративного взаимодействия с искусственным интеллектом. MOEX Insight AI поможет повысить эффективность наших бизнес-процессов, оперативнее разрабатывать и внедрять новые продукты, улучшать клиентский опыт, существенно экономя ресурсы команды».

MOEX Insight AI — собственная разработка Московской биржи, основанная на мультимодальных языковых моделях с открытым исходным кодом и расположенная в технологическом контуре компании, изолированная от внешней сети.