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Московская Биржа MOEX Insight AI
УПОМИНАНИЯ
|22.05.2025
|Московская биржа создала «второго пилота» на базе ИИ для ускорения 90% рабочих задач 1
Московская Биржа и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1685 1
|VK - Mail.ru Цифровой ассистент 105 1
|Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1186 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44141 1
|Россия - РФ - Российская федерация 148697 1
|Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49166 1
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