SL Soft (ГК Softline) разработала цифрового ассистента для закупок на базе платформы ROBIN а также организаций с общим центром обслуживания. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. Цифровой ассистент ROBIN автоматизирует рутинные задачи в процессе закупки: ищет поставщиков,

SL Soft разработала цифрового ассистента для сотрудников на базе платформы Robin тов отдела кадров и усиливает бренд работодателя за счет автоматизированных сервисов для персонала. Цифровой ассистент забирает на себя рутинные HR-задачи: отвечает на типовые вопросы, выдает в

Приложение Infor Coleman AI Digital Assistant доступно в Microsoft Teams ение Infor Coleman AI Digital Assistant для Microsoft Teams теперь доступно для всех пользователей. Цифровой ассистент Infor Coleman ранее был доступен через веб-браузер, мобильное приложение I

iPavlov разработала для «ЕВРАЗа» интеллектуального цифрового ассистента iPavlov завершила разработку интеллектуального цифрового ассистента для сбора постоянной обратной связи от торговых партнеров глобальной горно-металлургической компании «ЕВРАЗ», что позволит упростить коммуникацию с клиентами, максимизирова

Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства местно с Федеральной службой судебных приставов запускает пилотный проект по информированию населения — как взыскателей, так и должников — по различным аспектам исполнительного производства с помощью цифрового ассистента на бета-версии портала Госуслуг. «Мы видим своей задачей сделать из робота "Макса" универсального помощника, способного отвечать на любые вопросы по госуслугам и консультир