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VK Mail.ru Цифровой ассистент



23.05.2024 SL Soft (ГК Softline) разработала цифрового ассистента для закупок на базе платформы ROBIN

а также организаций с общим центром обслуживания. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. Цифровой ассистент ROBIN автоматизирует рутинные задачи в процессе закупки: ищет поставщиков,
12.03.2024 SL Soft разработала цифрового ассистента для сотрудников на базе платформы Robin

тов отдела кадров и усиливает бренд работодателя за счет автоматизированных сервисов для персонала. Цифровой ассистент забирает на себя рутинные HR-задачи: отвечает на типовые вопросы, выдает в
03.11.2021 Приложение Infor Coleman AI Digital Assistant доступно в Microsoft Teams

ение Infor Coleman AI Digital Assistant для Microsoft Teams теперь доступно для всех пользователей. Цифровой ассистент Infor Coleman ранее был доступен через веб-браузер, мобильное приложение I
15.09.2021 iPavlov разработала для «ЕВРАЗа» интеллектуального цифрового ассистента

iPavlov завершила разработку интеллектуального цифрового ассистента для сбора постоянной обратной связи от торговых партнеров глобальной горно-металлургической компании «ЕВРАЗ», что позволит упростить коммуникацию с клиентами, максимизирова
14.04.2021 Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства

местно с Федеральной службой судебных приставов запускает пилотный проект по информированию населения — как взыскателей, так и должников — по различным аспектам исполнительного производства с помощью цифрового ассистента на бета-версии портала Госуслуг. «Мы видим своей задачей сделать из робота "Макса" универсального помощника, способного отвечать на любые вопросы по госуслугам и консультир
29.10.2020 Mail.ru Group создала цифрового ассистента для бизнеса

абочие задачи. Общаться с виртуальным помощником можно так же, как с коллегой: голосом или в чате. «Цифровой ассистент» – это платформа на базе искусственного интеллекта: виртуальный аналог опы

Публикаций - 94, упоминаний - 104

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