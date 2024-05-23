VK Mail.ru Цифровой ассистент
|23.05.2024
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SL Soft (ГК Softline) разработала цифрового ассистента для закупок на базе платформы ROBIN
а также организаций с общим центром обслуживания. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline. Цифровой ассистент ROBIN автоматизирует рутинные задачи в процессе закупки: ищет поставщиков,
|12.03.2024
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SL Soft разработала цифрового ассистента для сотрудников на базе платформы Robin
тов отдела кадров и усиливает бренд работодателя за счет автоматизированных сервисов для персонала. Цифровой ассистент забирает на себя рутинные HR-задачи: отвечает на типовые вопросы, выдает в
|03.11.2021
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Приложение Infor Coleman AI Digital Assistant доступно в Microsoft Teams
ение Infor Coleman AI Digital Assistant для Microsoft Teams теперь доступно для всех пользователей. Цифровой ассистент Infor Coleman ранее был доступен через веб-браузер, мобильное приложение I
|15.09.2021
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iPavlov разработала для «ЕВРАЗа» интеллектуального цифрового ассистента
iPavlov завершила разработку интеллектуального цифрового ассистента для сбора постоянной обратной связи от торговых партнеров глобальной горно-металлургической компании «ЕВРАЗ», что позволит упростить коммуникацию с клиентами, максимизирова
|14.04.2021
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Цифровой ассистент на Госуслугах проинформирует по жизненным ситуациям в рамках исполнительного производства
местно с Федеральной службой судебных приставов запускает пилотный проект по информированию населения — как взыскателей, так и должников — по различным аспектам исполнительного производства с помощью цифрового ассистента на бета-версии портала Госуслуг. «Мы видим своей задачей сделать из робота "Макса" универсального помощника, способного отвечать на любые вопросы по госуслугам и консультир
|29.10.2020
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Mail.ru Group создала цифрового ассистента для бизнеса
абочие задачи. Общаться с виртуальным помощником можно так же, как с коллегой: голосом или в чате. «Цифровой ассистент» – это платформа на базе искусственного интеллекта: виртуальный аналог опы
VK и организации, системы, технологии, персоны:
|Гордиенко Дмитрий 7 5
|Чернышенко Дмитрий 565 4
|Огуряев Дмитрий 85 4
|Борченко Павел 37 4
|Галактионова Инесса 75 3
|Ларцева Ирина 4 3
|Гонтарев Павел 94 2
|Печенин Алексей 18 2
|Биккужин Рамиль 42 2
|Ахтямов Руслан 10 2
|Бацан Марина 2 2
|Беляк Игорь 12 2
|Артемьев Иван 5 2
|Дубосас Костас 16 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Лагода Георгий 59 1
|Шведов Александр 26 1
|Иванов Дмитрий 88 1
|Морозов Михаил 17 1
|Веригин Илья 33 1
|Малахов Александр 20 1
|Шевяхов Евгений 7 1
|Чижиков Михаил 21 1
|Семочкин Александр 12 1
|Злобин Виталий 12 1
|Сухецкий Денис 2 1
|Завьялов Алексей 2 1
|Филатов Андрей 114 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Вариков Андрей 3 1
|Круглов Константин 28 1
|Паршин Максим 316 1
|Либеров Александр 10 1
|Gitsels Martin - Гитзельс Мартин 1 1
|Мартынова Елена 87 1
|Шахлевич Антон 4 1
|Кулешов Алексей 29 1
|Херсонцев Алексей 93 1
|Меджитов Тимур 85 1
|Костина Светлана 11 1
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