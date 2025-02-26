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МТС Защитник


Телефон – основное средство коммуникации не только для обычных абонентов, но и для мошенников. «МТС Защитник» проанализирует, от кого поступил входящий вызов и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой  мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев.


26.02.2025 Петербуржцев защитили от 216 млн спам-звонков в 2024 году 1
17.05.2024 Голосовой ассистент на базе ИИ поможет красноярцам ответить на звонок «без голоса» и узнать мошенников 1
17.05.2024 Искусственный интеллект и умные помощники МТС защитят татарстанцев от мошенников 1
17.05.2024 Искусственный интеллект и умные ассистенты помогут петербуржцам во время телефонных звонков 1
16.05.2024 Искусственный интеллект и умных помощников смогут применять в телефонных звонках нижегородцы 1
06.05.2024 На жителей Черноземья обрушилось более 38 млн спам-звонков в I квартале 2024 года 1
19.07.2023 Сравниваем умные автоответчики на русском языке — какой выбрать? 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

МТС Защитник и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12802 7
МТС Авто - МТС АйКар 13 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3958 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 317 1
Telegram Group 2029 1
Yandex - Яндекс 7436 1
МегаФон 8960 1
Google LLC 11832 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 174 1
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6644 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8513 5
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ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66795 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11230 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5807 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21304 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2931 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2542 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4201 2
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1383 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16034 2
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1564 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5315 2
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Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2023 1
Push Notifications - Web Push Notifications - Push-уведомления - Пуш-уведомления - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 790 1
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МТС Big Data 275 3
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Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 769 1
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48345 2
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Афина - множественное значение 56 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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