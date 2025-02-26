МТС Защитник
Телефон – основное средство коммуникации не только для обычных абонентов, но и для мошенников. «МТС Защитник» проанализирует, от кого поступил входящий вызов и, если есть подозрение на мошенничество, в момент звонка абонент получит голосовое уведомление, которое будет слышно только ему. Технологии AI проведут проверку синтезированный или живой голос используется при звонке, а Big Data МТС сверит биометрию голоса с базой мошеннических голосов, а также проведет анализ текста звонящего на предмет мошеннических сценариев.
МТС Защитник и организации, системы, технологии, персоны:
|Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1186 1
|Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7387 1
|Галактионова Инесса 75 3
|Чернобровина Анастасия 1 1
|Егошин Сергей 61 1
|Щебланов Даниил 1 1
|Ермилова Татьяна 1 1
|Орловский Виктор 381 1
|Голуб Василий 22 1
|Шитова Татьяна 7 1
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