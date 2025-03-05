Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Астрономия Космос Созвездие Звёздные скопления Constellation

Жизнь звезды определяется ее массой. Массивные звезды живут короткими жизнями, которые заканчиваются взрывами сверхновых или образованием черных дыр, в то время как меньшие звезды живут дольше, оканчивая свою жизнь как белые карлики. Знание массы звезды помогает нам понять не только жизнь звезды, но и эволюцию галактик. В зависимости от класса протозвезды образуются разные типы звезд, и у каждого свой эволюционный путь. Жизнь звезды определяется ее массой. Массивные звезды живут короткими жизнями, которые заканчиваются взрывами сверхновых или образованием черных дыр, в то время как меньшие звезды живут дольше, оканчивая свою жизнь как белые карлики. Знание массы звезды помогает нам понять не только жизнь звезды, но и эволюцию галактик. В зависимости от класса протозвезды образуются разные типы звезд, и у каждого свой эволюционный путь.
Звезда - это массивный газовый шар, излучающий свет и удерживаемый в состоянии равновесия силами собственной гравитации и внутренним давлением. В недрах звезды непрерывно происходят реакции термоядерного синтеза. Звёзды образуются из газово-пылевой среды (главным образом из водорода и гелия) в результате гравитационного сжатия. Температура вещества в составе звёзд измеряется миллионами кельвинов, а на их поверхности - тысячами кельвинов. Звезда - это массивный газовый шар, излучающий свет и удерживаемый в состоянии равновесия силами собственной гравитации и внутренним давлением. В недрах звезды непрерывно происходят реакции термоядерного синтеза. Звёзды образуются из газово-пылевой среды (главным образом из водорода и гелия) в результате гравитационного сжатия. Температура вещества в составе звёзд измеряется миллионами кельвинов, а на их поверхности - тысячами кельвинов.
Карта созвездий 1670 года от голландского картографа Фредерика де Вита. Карта созвездий 1670 года от голландского картографа Фредерика де Вита.
Откуда мы знаем, из чего состоят звезды? Почти всё, что мы знаем о звёздах — заслуга спектрального анализа. Размеры, расстояние, состав... Даже возраст. Всё это стало известным благодаря наблюдениям за их светом! Атомы каждого элемента излучают свет, характеризующийся цветом, длиной волны, что позволяет определить химические элементы в составе звезд. Уникальный «спектральный» отпечаток существует потому, что каждый атом конкретного химического элемента имеет уникальное расположение электронов на орбите. Когда электрон перескакивает с одной орбиты на другую, излучается порция света. Ее энергия равна разности между энергиями электрона на двух орбитах. Откуда мы знаем, из чего состоят звезды? Почти всё, что мы знаем о звёздах — заслуга спектрального анализа. Размеры, расстояние, состав... Даже возраст. Всё это стало известным благодаря наблюдениям за их светом! Атомы каждого элемента излучают свет, характеризующийся цветом, длиной волны, что позволяет определить химические элементы в составе звезд. Уникальный «спектральный» отпечаток существует потому, что каждый атом конкретного химического элемента имеет уникальное расположение электронов на орбите. Когда электрон перескакивает с одной орбиты на другую, излучается порция света. Ее энергия равна разности между энергиями электрона на двух орбитах.
Яркость и цвет поверхности звезды — основные особенности, позволяющие получить представление о её эволюции. Звезда приобретает характерный цвет, когда в ней преобладает излучение какого-то отдельного участка спектра света. Некоторые испускают больше синего, другие - больше красного света. По цвету звезды можно судить о её температуре. Самые горячие — голубые звезды (20 000 °С и выше), а самые холодные — красные (3000 °С и менее). Астрономы обозначают спектральный класс звезд семью буквами: O, B, A, F, G, K и M, от горячих к холодным. Яркость и цвет поверхности звезды — основные особенности, позволяющие получить представление о её эволюции. Звезда приобретает характерный цвет, когда в ней преобладает излучение какого-то отдельного участка спектра света. Некоторые испускают больше синего, другие - больше красного света. По цвету звезды можно судить о её температуре. Самые горячие — голубые звезды (20 000 °С и выше), а самые холодные — красные (3000 °С и менее). Астрономы обозначают спектральный класс звезд семью буквами: O, B, A, F, G, K и M, от горячих к холодным.
Диаметры звезд. Солнце: 1 391 684 км; Сириус: 2 380 001 км; Поллукс: 11 128 000 км; Арктур: 35 748 700 км; Ригель: 108 498 000 км; Альдебаран 61 482 200 км; Бетельгейзе: 1 641 380 000 км; Антарес: диаметр примерно 2,1·10^9 км; VV Цефея: 2.6448*10^9 км; Для сравнения диаметр нашей планеты = 12 742 км, также можно сравнивать с диаметром орбиты Земли, что около 300 000 000 км Диаметры звезд. Солнце: 1 391 684 км; Сириус: 2 380 001 км; Поллукс: 11 128 000 км; Арктур: 35 748 700 км; Ригель: 108 498 000 км; Альдебаран 61 482 200 км; Бетельгейзе: 1 641 380 000 км; Антарес: диаметр примерно 2,1·10^9 км; VV Цефея: 2.6448*10^9 км; Для сравнения диаметр нашей планеты = 12 742 км, также можно сравнивать с диаметром орбиты Земли, что около 300 000 000 км
Шкала Бортля показывает чистоту ночного неба от 1 до 9, где 1 — это идеальная видимость, доступная невооруженным глазом, а 9 — самая низкая. Хуже всего звездное небо наблюдается в центральных районах городов, где больше всего искусственного освещения. Оно и является главным препятствием наблюдению за звёздами! Шкала Бортля показывает чистоту ночного неба от 1 до 9, где 1 — это идеальная видимость, доступная невооруженным глазом, а 9 — самая низкая. Хуже всего звездное небо наблюдается в центральных районах городов, где больше всего искусственного освещения. Оно и является главным препятствием наблюдению за звёздами!

СОБЫТИЯ


05.03.2025 F6: злоумышленники похищают аккаунты в Telegram ради звезд и NFT-подарков

одставные учетные записи, а затем, как правило, продаются. Как отмечают злоумышленники в рекламных постах в своих каналах, доход от угнанного аккаунта складывается из стоимости самой учетной записи и звезд по цене 1 руб. за штуку. Стоимость NFT-подарков может достигать десятков и сотен долларов. Для создания фишинговых ресурсов злоумышленники используют веб-панели или Telegram-боты, в котор
26.08.2024 Сбербанк фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон

Сбербанк фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон. Обзвоны происходят в отношении клиентов многих банков, в том числе Сбербанка. В России зафиксирован ряд хищений, однако Сбербанку удается эфф
31.03.2024 Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

крыт во время наблюдения за большим скоплением звезд, известным как NGC 1851, расположенным в южном созвездии Голубя, с помощью телескопа MeerKAT. Шаровое скопление NGC 1851 представляет собой

07.12.2023 Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики

асываются звездами, когда их существование подходит к концу. Наша собственная звезда, Солнце, сделает то же самое примерно через пять миллиардов лет.Эти выброшенные облака подобны призракам умирающих звезд. Что любопытно, такие звезды-призраки выстраиваются в причудливые фигуры знакомой всем формы, например, в виде песочных часов или бабочки.Астрономы изучили ряд планетарных туманностей, ра
31.08.2023 Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

Звезды способны сиять, и именно факт их сияния, которое происходит благодаря реакциям ядерного синтеза, отличает их от планет. А вот существование темных звезд до сих пор лишь предполагалось учеными. Такие звезды светятся, но не сияют, как обычные. Предположительно, они состоят из темной материи, а питаются от столкновений между ее частицами. Пе
28.11.2022 Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Черные дыры формируются, когда происходит быстрое сжатие и распад массивных звезд под действием их собственной силы тяготения и они сбрасывают свои внешние слои в резуль
17.06.2022 Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

тся планеты. Именно это и сделала группа астрономов, которая взяла для анализа 873 молодых звезды в созвездии Ориона и проанализировала их протопланетные диски. Художественное изображение диска
28.02.2022 Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути

Всего в Млечном Пути насчитывается около 240 миллиардов звезд, из них в новый каталог попали примерно 20 миллионов карликовых и 5 миллионов гигантски
21.01.2022 Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас

Происхождение Вселенной и всего множества ее звезд остается загадкой для ученых. Хотя существует множество теорий, связанных с формированием нашей Вселенной, наука требует доказательств, и поэтому человечество продолжает их искать. Объеди
06.11.2021 Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

т, которые вращаются даже вокруг трех звезд одновременно. Примерно в 1300 световых годах от Земли в созвездии Ориона расположена звездная система, известная как GW Orionis (или просто GW Ori).

13.07.2021 В «Сберзвуке» появился раздел с эксклюзивными записями живых выступлений мировых и российских звезд

Аудиосервис «Сберзвук» запустил новый раздел в приложении: в нем собраны записи концертов и живых выступлений на радио мировых и российских звезд. Тысячи лайвов от легенд международной рок и поп-сцены обнародованы на территории России впервые. Пользователям «Сберзвука» стала доступна уникальная коллекция музыки в живом исполнении М
22.06.2021 Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд

необходимую для сияния, и не дают себе рухнуть под тяжестью собственного веса. Поскольку водород превращается в гелий, в ядре количество водорода уменьшается, и это может стать проблемой для крупных звезд. Им нужно расплавлять огромное количество водорода, чтобы продолжать сиять, а они не могут этого сделать, когда в ядре заканчивается водород. Проблема решается, когда в ядро поступает доп
12.05.2021 Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте

В основу исследования легла сверхчеткая карта скопления звезд в туманности Ориона, созданная на основе данных американского интерферометра CARMA и 45-метрового телескопа Нобеямской обсерватории в Японии.  Туманность Ориона расположена примерно в 135
13.09.2019 К нам летит гость из другой звездной системы. На этот раз больше

Несмотря на то, что пока нет официального подтверждения о внесолнечном происхождении C/2019 Q4, практически нет сомнения в том, что это гость из другой звездной системы. Скорость кометы составляет 150 тыс. км/ч, что намного больше, чем у объектов, вращающихся вокруг Солнца. Высокая скорость означает, что объект покинет нашу звездную систему, н
15.12.2017 Нейросеть Google для поиска котиков обнаружила двойника Солнечной системы

лнечной системы составляет около 2,5 тыс. световых лет. Вместе со своей системой звезда находится в созвездии Дракона.Звездная система Kepler-90 является мини-двойником Солнечной системыKepler-
31.08.2016 Российские астрономы обнаружили неизвестный радиосигнал из далекой звездной системы

адиотелескопа РАТАН-600, расположенного в Кавказских горах, обнаружила сигнал из системы HD164595 в созвездии Геркулеса. Звездная система HD 164595 на несколько миллиардов лет старше Солнца, но
08.01.2016 Шаровые скопления — место обитания сверхцивилиизаций

кать цивилизации, способные к межзвездным перелетам, следует в шаровых скоплениях — плотных группах звезд, в пределах нашей галактики. Ведущий автор исследования Розан Ди Стефано (Rosanne Di St
19.11.2015 Тьма поселилась рядом с нашей галактикой

Галактика Triangulum II расположена совсем недалеко от окраины Млечного Пути и содержит рекордно малое количество звезд — всего 1000. Для сравнения: в нашей галактике 100 млрд звезд. Доцент астрономии Эван Кирби (Evan Kirby) обнаружил признаки рекордно высокой концентрации темной материи в Triangulu
02.06.2015 Астрономы обнаружили 74 маленькие экзопланеты

ического института и Университета Орхус в Дании представили результаты одного из первых масштабных исследований орбит малых экзопланет. Ученые обнаружили 74 экзопланеты с круговыми орбитами вокруг 28 звезд. По размеру планеты схожи с Землей и не похожи на массивные планеты-гиганты, которые вращаются по сильно вытянутым эксцентричным орбитам. "Двадцать лет назад мы знали только нашу Солнечну
05.02.2015 Копии Земли могут быть почти у всех звезд

анных космическим телескопом Kepler, ученые подсчитали количество планет, пригодных для жизни. Только в нашей галактике их могут быть сотни миллиардов, то есть даже по несколько на каждую из 100 млрд звезд Млечного Пути. По расчетам ученых, в обитаемой зоне обычной звезды в среднем находится около двух планет. Получается, что в нашей галактике множество планет, на поверхности которых есть в
04.09.2014 Инопланетяне живут под двумя звездами?

мического телескопа Kepler и   наземных телескопов WIYN и Gemini North, показали, что от 40% до 50% звезд, у которых обнаружены экзопланеты, на самом деле двойные. Как отметил автор исследовани
16.07.2013 До столкновения массивных звезд еще далеко

Новое исследование польских астрофизиков показывает, что столкновение массивных звезд, с массами от 200 до 300 солнц, в ближайшее время не произойдет. В астрономии долгое вр
08.07.2013 Борис Вольфсон: Звезд проще вырастить, чем купить

тий по счету выпуск. Расскажите, как родилась идея такой Школы? Борис Вольфсон: Достаточно сложно найти готовых технических специалистов под наши, порой специфические, задачи разработки. Осознав, что звезд иногда проще растить под себя, чем «покупать» за большие деньги, мы и организовали Школу программистов HeadHunter. Наша Школа преследует сразу несколько целей: растит высококлассных специ
18.03.2013 Рядом с Солнечной системой не менее трех обитаемых планет?

Американские астрономы провели исследование 10 ближайших небольших звезд и нашли 4 потенциально обитаемые планеты. Исследователи подчеркивают, что это консервативная оценка и землеподобных планет может быть гораздо больше. Ученые сосредоточились на изучении ка
27.02.2013 Даже у умирающих звезд могут быть обитаемые планеты

тилом, которому уготована долгая-долгая жизнь в течение миллиардов лет. Теплая "зона жизни" у таких звезд малюсенькая, и потенциально обитаемая планета с жидкой водой будет находиться всего в к
09.01.2013 Экзокометы встречаются не реже экзопланет

стыми" хвостами, плывущие по ночному небу, являются красивым побочным продуктом формирования нашей Солнечной системы. Это ледяные остатки космического облака возрастом 4,6 миллиарда лет, когда вокруг звезд из скалистых обломков образовались планеты. Открытие астрономов из Университета Беркли в Калифорнии и Кларионского университета предполагает, что вокруг далеких звезд есть кометы,

28.11.2012 Холодные звезды не преграда для жизни. Новая модель

возможную жизнь. По расчетам ученых, обитаемые планеты вполне могут находиться на орбитах холодных звезд - белых или коричневых карликов. До сих пор землеподобные планеты у данного типа зве
07.11.2012 В 30 раз меньше новых звезд: что происходит с Вселенной?

бзор галактик, в которых формируются звезды. В своей статье, опубликованной в последнем номере журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые утверждают, что сегодня темпы рождения звезд упали в тридцать раз по сравнению с пиком звездообразования и продолжают неумолимо снижаться. Согласно сегодняшней модели эволюции Вселенной, ее первые звезды появились спустя 300 миллион
18.09.2012 Астрономы вычислили предков Солнца

журнала Astronomy&Astrophysics сообщение о том, что им удалось вычислить предков Солнца. Как известно, звезды рождаются в газопылевых облаках, все "металлы" в которых появляются после взрыва умерших звезд. В мире звезд "ребенок" всегда рождается после того, как умрет его "родитель", и единственное, что переходит к нему по наследству – эти металлы, элементы тяжелее гелия. По ним учен
10.09.2012 Звездный приговор: золото и серебро несовместимы

итета установила, что серебро может материализоваться только в результате взрыва определенных типов звезд. Они отличаются от тех звезд, которые при взрыве производят золото. Результаты р
28.08.2012 Откуда в спектре нейтронной звезды линии поглощения?

хности и в итоге понять, что же происходит внутри. Но, исследуя пульсар J1740+1000, расположенный в созвездии Змееносца на расстоянии 4500 световых лет от Солнца, они наткнулись на неожиданное

27.08.2012 К звездам - на "бесконечной" антиматерии. Новые детали смелой идеи

м участников данного проекта, исторический полет беспилотного зонда от Земли к одной из близлежащих звезд и обратно им удастся подготовить к 2100 году. В настоящее время разрабатываются несколь
04.05.2012 Ученые "выловили" почти 700 звезд-изгнанниц

Астрономы США из Университета Вандербильта обнаружили большое количество звезд, выброшенных из нашей Галактики. Их называют по-разному – бродячие, убегающие, сверхско
19.04.2012 Ученые нашли главную молекулу Вселенной

транстве. Оказывается, это одна из самых важных молекул, игравшая ключевую роль в охлаждении первых звезд. H3+ имела решающее значение в формировании звезд в первые дни мироздания. По сл
18.04.2012 Миллиарды звезд нашей Галактики "удочеряют" бродячие планеты

Согласно новому исследованию, миллиарды звезд нашей галактики захватили бездомные планеты, во множестве рассыпанные по межзвездному пространству. Эти планеты были когда-то выброшены звездами, около которых они родились, а потом, попа
29.03.2012 Обнаружена звезда и две планеты возрастом 12,8 млрд лет

Немецкие астрономы обнаружили в созвездии Кита звезду с двумя планетами возрастом почти 13 млрд лет. Изначально они искали не
17.02.2012 Чем закончилась "звездная чума"?

Около двухсот шаровидных звездных скоплений, окружающих нашу Галактику, содержат каждое примерно по миллиону звезд и отличаются весьма древним возрастом – в 13 миллиардов лет. Это типичное количество для таких "стариков" - не только в нашей галактике. Такое "количественное" постоянство всегда удивляло
06.02.2012 Рождение звезд: черная дыра в помощь

ts), мощными струями вытягивая оттуда газ и выбрасывая их вон из галактики. Но как сложно устроен мир - теперь оказывается, что эти же черные дыры могут и сами способствовать массовому рождению новых звезд. Объединенная команда астрономов из университетов Британии и Тасмании воспользовалась телескопом "Хаббл" и направила его в центр галактики Кентавр А (NGC 5128), которая расположена в 13 м
22.12.2011 Звездная стрелка Галактики указывает на Солнце

Астрономы почти 80 лет назад установили, что Млечный Путь является огромной спиральной галактикой. Трудно понять это с первого взгляда, поскольку с поверхности Земли она выглядит полосой звезд на небе. Однако такая картина связана с тем, что мы находимся внутри галактики и не можем охватить взглядом ее гигантский диск. В последние десятилетия астрономы подозревали, что в центре
05.12.2011 Млечный путь продолжает "пожирать" соседей

небольших соседей - карликовые галактики. Группа астрономов из Кембриджского университета во главе с Сергеем Копосовым и Василием Белокуровым недавно обнаружила в южном полушарии два необычных потока звезд, которые Млечный путь вытягивает из карликовой галактики Стрельца. Это открытие сделали на основе анализа данных свежих наблюдений Sloan Digital Sky Survey (SDSS-III). Ученые давно знали,

Публикаций - 1747, упоминаний - 2072

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 481
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 50
Microsoft Corporation 25774 47
Google LLC 12687 43
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 220 36
Apple Inc 13154 32
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 31
Yandex - Яндекс 9215 29
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 26
Kometa - Комета 160 25
9594 24
Sony 6739 21
Ростелеком 10948 18
IBM - International Business Machines Corp 9699 18
Samsung Electronics 11064 17
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 16
Intel Corporation 12811 15
Telegram Group 2940 15
Акелла - Акелла Онлайн - Macho Studio - Фаргус - TM Studio - TrashMasters - Полёт навигатора - Полёт дракона 850 14
МегаФон 10742 13
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 13
VK - Mail.ru Group 3602 12
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 12
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 11
X Corp - Twitter 2938 11
Meta Platforms - Facebook 4621 11
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 11
HP Inc. 5883 10
SAP SE 5601 9
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 9
Yahoo! 3726 9
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
Huawei 4675 8
Nvidia Corp 4002 8
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 268 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 7
Amazon Inc - Amazon.com 3277 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Innolux Corporation - Pioneer Corporation - Pioneer Electronics - Pioneer Computers 438 7
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 51
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 24
ЕКА Топливная компания 148 17
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 11
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 11
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 10
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 8
Россети Ленэнерго 1699 8
Walt Disney Company 647 6
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 61 6
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 6
eBay Inc 1640 5
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1661 5
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 5
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 5
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 5
Netherlands Agency for Aerospace Programmes - Нидерландский институт космических исследований - Агентство аэрокосмических программ Нидерландов 7 5
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Альфа-Банк 1979 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 4
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 4
ЦИАН - CIAN 192 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 4
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 4
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 4
МТС Трэвел - MTS Travel 292 3
Мосфильм - киноконцерн ФГУП 39 3
Газпром ПАО 1493 3
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 3
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 3
Tesla Motors 461 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 3
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 3
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 131 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 270
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 19
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 14
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 13
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 8
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13866 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 5
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 5
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 5
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1686 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 423 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 4
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 4
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 4
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 4
Судебная власть - Judicial power 2500 4
Правительство Египта - Верховный совет древностей Египта - Большой Египетский музей 87 3
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 3
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 152 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate - NSSO - National Security Space Organization 115 3
Геральдический совет при Президенте Российской Федерации - Государственный геральдический регистр Российской Федерации 6 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 10
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 8
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 3
EFL - English Football League - Английская футбольная лига 23 3
Bundesliga - Бундеслига - Чемпионат Германии по футболу - Сборная Германии по футболу 18 3
Федерация фигурного катания на коньках России 4 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 2
Zooniverse - Milky Way Project 1 1
РусБренд 7 1
Иерусалимская православная церковь - Церковь Сиона - Иерусалимский патриархат - Греко-православный патриархат Иерусалима 3 1
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 1
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 1
АТОР - Ассоциация туроператоров России 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Демократическая политическая партия США 122 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
ФНЛ - Футбольная национальная лига 7 1
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 1
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 24 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 1
РГО ВОО - Русское географическое общество Всероссийская общественная организация 54 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 494
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 477
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 162
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 134
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 120
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 108
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 102
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 72
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 66
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 64
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 62
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 60
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 58
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 56
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 54
Освещение - яркость источника света 742 53
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 51
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 48
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 44
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 44
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 42
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 42
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 41
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 40
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 649 39
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 38
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 38
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 37
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 37
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 36
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 36
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 36
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 34
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 33
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 32
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 32
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 32
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 30
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 30
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 195
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 86
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 74
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 69
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 50
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 40
Google Android 15243 36
Microsoft Windows 2000 8678 36
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 36
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 29
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 26
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 26
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 24
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 21
СВД ВС - ЗОСРВ Нейтрино - Защищенная операционная система реального времени 145 21
Apple iOS 8583 20
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 20
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 19
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 19
Apple iPhone 6 4861 17
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 15
Google YouTube - Видеохостинг 3002 14
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 14
GAiA-X - европейская облачная система 54 14
NRAO - VLBA - Very Long Baseline Array - Антенная решётка со сверхдлинными базами 20 13
Apple iPad 4011 13
Microsoft Windows 16882 13
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 12
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 12
Космодром Байконур 1072 12
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 12
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 12
Linux OS 11533 11
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 26 11
Google Earth - Google Планета Земля 490 10
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 10
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 9
Apple - App Store 3109 9
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 41
Левкевич Михаил 59 9
Boss Alan - Босс Алан 9 8
Marcy Geoffrey - Марси Джеффри 9 8
Spears Britney - Спирс Бритни 65 8
Дырмовский Дмитрий 149 7
Frenk Carlos - Френк Карлос 7 6
Ciccone Madonna Louise - Чикконе Мадонна Луиза 59 6
Reid Mark - Рейд Марк 5 5
Brown Warren - Браун Уоррен 5 5
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Hilton Paris - Хилтон Пэрис 30 5
Milgrom Mordehai - Милгром Мордехай 5 4
Hewitt Patricia - Хьюитт Патрисия 12 4
Sandstrom Karin - Сандстром Карин 4 4
Lohan Lindsay - Лохан Линдсей 8 4
Horowitz Paul - Хоровиц Пол 4 4
Sigurdsson Steinn - Sigursson Steinn - Зигурдсон Штайнн - Сигурссон Штейн 4 4
Deming Drake - Деминг Дрейк 4 4
Werthimer Dan - Вертхаймер Дэн 4 4
Jaikumar Prashanth - Джайкумар Прашант 4 4
Kutcher Ashton - Катчер Эштон 19 4
Ronaldo Cristiano - Роналдо Криштиано 12 4
Konacki Maciej - Конацки Мацей 4 4
Norman Michael - Норман Майкл 4 4
Angel Roger - Анжел Роджер 8 4
Muller Richard - Мюллер Ричард 8 4
Alba Jessica - Альба Джессика 6 4
Magueijo Joao - Магуэйо Жоао 11 4
Schartel Norbert - Чартел Норберт 4 4
Butler Paul - Батлер Пол 5 4
McCullough Peter - Макаллоу Питер 4 4
Maiz-Apellaniz Jesus - Мец-Аппелянц Джезус 4 4
Путин Владимир 3454 4
Дуров Павел 329 4
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 4
Медведев Дмитрий 1665 4
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 34 4
Anderson David - Андерсон Дэвид 14 4
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 8 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 751
Солнечная система - Solar system 2569 588
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 473
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 396
Россия - РФ - Российская федерация 166163 344
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 298
Европа 24962 200
Юпитер - планета Солнечной системы 557 139
США - Калифорния 4828 124
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 106
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 97
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 94
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 90
Франция - Французская Республика 8176 80
Германия - Федеративная Республика 13220 73
Япония 13807 72
Чили - Республика 494 71
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 67
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 55
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 53
Нептун - планета Солнечной системы 203 52
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 44
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 44
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 44
Италия - Итальянская Республика 4508 43
Астрономия - Метагалактика - Metagalaxy - Наблюдаемая Вселенная - Observable Universe 127 43
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 37
США - Аризона 549 35
США - Колумбия - Вашингтон 1486 34
Венера - планета Солнечной системы 298 34
Созвездие Центавр - Centaurus, Centauri - Альфа Центавра, α Центавра - Дельта Центавра, δ Центавра - Омега Центавра, ω Центавра 49 34
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 33
Уран - планета Солнечной системы 550 33
Нидерланды 3745 32
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 43 32
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 30
Канада 5081 29
Великобритания - Лондон 2432 25
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 39 23
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 974
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 307
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 232
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 193
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 188
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 175
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 146
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 137
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 114
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 111
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 106
Физика - Physics - область естествознания 2940 104
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 81
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 73
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 70
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 138 61
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 60
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 60
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 58
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 57
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 54
Английский язык 7030 51
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 50
Физика - Светимость 77 48
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 47
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 45
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16057 44
Молекула - Molecula 1102 43
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 42
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 41
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 39
Астрономия - Космос - Красный гигант 62 39
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 36
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 48 36
Астрономия - Квазар - Quasar 85 35
Астрономия - Космос - Внеземная жизнь - Инопланетная жизнь - НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 118 35
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 34
Физика ядерная - Электрон - субатомная частица - Electron - subatomic particle 580 34
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 34
Углерод - Сarboneum - химический элемент 347 32
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 75
CNews RND - R&D.CNews 2274 72
New Scientist 1448 68
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 46
Nature 832 43
Future - Space.com 200 43
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 43
Phys.org 972 33
SpaceDaily - Space Daily 187 32
ScienceDaily 399 25
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 22
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6094 14
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
CNews - ZOOM.CNews 1866 12
Space Daily 528 12
EurekAlert 291 12
Astronomy & Astrophysics 16 10
Universe Today 34 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 10
PhysicsWeb 184 10
Physical Review Letters 164 8
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 7
РИА Новости 1033 6
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 6
The Guardian - Британская газета 406 5
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 4
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 4
Ananova 250 4
Space Weather 117 4
Wikipedia - Википедия 650 3
NYT - The New York Times 1099 3
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 3
Inquirer 463 3
Science Advances 35 3
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 3
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 3
Optics 143 3
Times 661 3
CNews Инноваторы 39 3
CNews Энергоэффективное освещение 28 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 27
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 7
IDC - International Data Corporation 4975 5
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 4
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 3
IAOP Global Outsourcing 100 18 3
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 3
Gartner - Гартнер 3658 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 2
GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь - Международный институт маркетинговых и социальных исследований 285 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 53 2
CNews Мишень 186 2
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 2
Computer Economics 32 2
Gallup - American Institute of Public Opinion - TNS Gallup Media - TNS Gallup AdFact - BMF Gallup Media 71 1
Эвотор - Платформа ОФД - Чек индекс 26 1
CNews Инновационные СМБ-компании 13 1
RocketData - Рокетдата 2 1
Fortune Global 500 295 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 1
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 149 1
ABI Research 236 1
BCG - Boston Consulting Group 117 1
Microsoft Research 144 1
Synergy Research Group 47 1
Sensor Tower 16 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 18 1
Buyers Laboratory 15 1
Zecurion Analytics 25 1
NPD DisplaySearch 285 1
comScore 379 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
In-Stat 115 1
ONSIDE 19 1
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 77
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 41
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 40
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 31
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 27
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 27
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 23
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 21
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 21
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 20
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 20
University of Chicago - Чикагский университет 102 18
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 17
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 17
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 17
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 16
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 15
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 15
РАН - Российская академия наук 2122 13
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 12
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 12
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 12
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 11
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 10
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 39 10
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 10
University of Leicester - Лестерский университет - Университет Лестера 53 9
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 9
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 8
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 8
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 8
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 8
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 13 8
UA, Bama - University of Alabama - Алабамский университет - Университет Алабамы - Университет штата Алабама 34 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 7
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 7
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 7
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 7
LASL - Los Alamos National Laboratory - Лос-Аламосская национальная лаборатория 186 7
UNIGE Geneva Observatory - Женевская обсерватория 9 7
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 24
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 13
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 12
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 11
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 5
День молодёжи - 27 июня 1087 5
Фотофорум 48 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 9 3
Grammy - музыкальная премия американской Национальной академией искусства и науки звукозаписи (NARAS) - премия Грэмми 31 3
АстроФест - фестиваль любителей астрономии и телескопостроения 5 2
CeBIT 614 2
МТС - Телеком Идея 51 2
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 2
Серебряная Калоша 1 1
Навитех-Экспо 32 1
IIHF - International Ice Hockey Federation - Международная федерация хоккея - Чемпионат мира по хоккею 17 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
Winline - Медиалига - Медийная футбольная лига 8 1
CyberCrimeCon 7 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 1
Чемпионат Италии по футболу 14 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 45 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 15 1
Microsoft Ignite 44 1
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 32 1
Ночь в музее 5 1
Red Dot Design Award 57 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
VK Fest 20 1
UFC - Ultimate Fighting Championship - Турнир по смешанным единоборствам 3 1
МТС - Поколение М - Поколение Маугли - творческий благотворительный проект 96 1
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724410.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще