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Астрономия Космос Созвездие Звёздные скопления Constellation


  • Международным астрономическим союзом официально признаны 88 созвездий (из них в России видно около 54).

  • Звезда - это массивный газовый шар, излучающий свет и удерживаемый в состоянии равновесия силами собственной гравитации и внутренним давлением. В недрах звезды непрерывно происходят реакции термоядерного синтеза. Звёзды образуются из газово-пылевой среды (главным образом из водорода и гелия) в результате гравитационного сжатия. Температура вещества в составе звёзд измеряется миллионами кельвинов, а на их поверхности - тысячами кельвинов.

  • Во Вселенной ежегодно рождается примерно 150 млрд. звезд. Это соответствует примерно 400 млн. звезд в день, или 4800 звездам в секунду.

     


     

Жизнь звезды определяется ее массой. Массивные звезды живут короткими жизнями, которые заканчиваются взрывами сверхновых или образованием черных дыр, в то время как меньшие звезды живут дольше, оканчивая свою жизнь как белые карлики. Знание массы звезды помогает нам понять не только жизнь звезды, но и эволюцию галактик. В зависимости от класса протозвезды образуются разные типы звезд, и у каждого свой эволюционный путь. Жизнь звезды определяется ее массой. Массивные звезды живут короткими жизнями, которые заканчиваются взрывами сверхновых или образованием черных дыр, в то время как меньшие звезды живут дольше, оканчивая свою жизнь как белые карлики. Знание массы звезды помогает нам понять не только жизнь звезды, но и эволюцию галактик. В зависимости от класса протозвезды образуются разные типы звезд, и у каждого свой эволюционный путь.
Звезда - это массивный газовый шар, излучающий свет и удерживаемый в состоянии равновесия силами собственной гравитации и внутренним давлением. В недрах звезды непрерывно происходят реакции термоядерного синтеза. Звёзды образуются из газово-пылевой среды (главным образом из водорода и гелия) в результате гравитационного сжатия. Температура вещества в составе звёзд измеряется миллионами кельвинов, а на их поверхности - тысячами кельвинов. Звезда - это массивный газовый шар, излучающий свет и удерживаемый в состоянии равновесия силами собственной гравитации и внутренним давлением. В недрах звезды непрерывно происходят реакции термоядерного синтеза. Звёзды образуются из газово-пылевой среды (главным образом из водорода и гелия) в результате гравитационного сжатия. Температура вещества в составе звёзд измеряется миллионами кельвинов, а на их поверхности - тысячами кельвинов.
Карта созвездий 1670 года от голландского картографа Фредерика де Вита. Карта созвездий 1670 года от голландского картографа Фредерика де Вита.
Откуда мы знаем, из чего состоят звезды? Почти всё, что мы знаем о звёздах — заслуга спектрального анализа. Размеры, расстояние, состав... Даже возраст. Всё это стало известным благодаря наблюдениям за их светом! Атомы каждого элемента излучают свет, характеризующийся цветом, длиной волны, что позволяет определить химические элементы в составе звезд. Уникальный «спектральный» отпечаток существует потому, что каждый атом конкретного химического элемента имеет уникальное расположение электронов на орбите. Когда электрон перескакивает с одной орбиты на другую, излучается порция света. Ее энергия равна разности между энергиями электрона на двух орбитах. Откуда мы знаем, из чего состоят звезды? Почти всё, что мы знаем о звёздах — заслуга спектрального анализа. Размеры, расстояние, состав... Даже возраст. Всё это стало известным благодаря наблюдениям за их светом! Атомы каждого элемента излучают свет, характеризующийся цветом, длиной волны, что позволяет определить химические элементы в составе звезд. Уникальный «спектральный» отпечаток существует потому, что каждый атом конкретного химического элемента имеет уникальное расположение электронов на орбите. Когда электрон перескакивает с одной орбиты на другую, излучается порция света. Ее энергия равна разности между энергиями электрона на двух орбитах.
Яркость и цвет поверхности звезды — основные особенности, позволяющие получить представление о её эволюции. Звезда приобретает характерный цвет, когда в ней преобладает излучение какого-то отдельного участка спектра света. Некоторые испускают больше синего, другие - больше красного света. По цвету звезды можно судить о её температуре. Самые горячие — голубые звезды (20 000 °С и выше), а самые холодные — красные (3000 °С и менее). Астрономы обозначают спектральный класс звезд семью буквами: O, B, A, F, G, K и M, от горячих к холодным. Яркость и цвет поверхности звезды — основные особенности, позволяющие получить представление о её эволюции. Звезда приобретает характерный цвет, когда в ней преобладает излучение какого-то отдельного участка спектра света. Некоторые испускают больше синего, другие - больше красного света. По цвету звезды можно судить о её температуре. Самые горячие — голубые звезды (20 000 °С и выше), а самые холодные — красные (3000 °С и менее). Астрономы обозначают спектральный класс звезд семью буквами: O, B, A, F, G, K и M, от горячих к холодным.
Диаметры звезд. Солнце: 1 391 684 км; Сириус: 2 380 001 км; Поллукс: 11 128 000 км; Арктур: 35 748 700 км; Ригель: 108 498 000 км; Альдебаран 61 482 200 км; Бетельгейзе: 1 641 380 000 км; Антарес: диаметр примерно 2,1·10^9 км; VV Цефея: 2.6448*10^9 км; Для сравнения диаметр нашей планеты = 12 742 км, также можно сравнивать с диаметром орбиты Земли, что около 300 000 000 км Диаметры звезд. Солнце: 1 391 684 км; Сириус: 2 380 001 км; Поллукс: 11 128 000 км; Арктур: 35 748 700 км; Ригель: 108 498 000 км; Альдебаран 61 482 200 км; Бетельгейзе: 1 641 380 000 км; Антарес: диаметр примерно 2,1·10^9 км; VV Цефея: 2.6448*10^9 км; Для сравнения диаметр нашей планеты = 12 742 км, также можно сравнивать с диаметром орбиты Земли, что около 300 000 000 км


28.02.2022 Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути
28.02.2022 Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути
21.01.2022 Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас
21.01.2022 Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас
06.11.2021 Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд
13.07.2021 В «Сберзвуке» появился раздел с эксклюзивными записями живых выступлений мировых и российских звезд
22.06.2021 Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд
12.05.2021 Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте
15.12.2017 Нейросеть Google для поиска котиков обнаружила двойника Солнечной системы
08.01.2016 Шаровые скопления — место обитания сверхцивилиизаций
19.11.2015 Тьма поселилась рядом с нашей галактикой
02.06.2015 Астрономы обнаружили 74 маленькие экзопланеты
05.02.2015 Копии Земли могут быть почти у всех звезд
04.09.2014 Инопланетяне живут под двумя звездами?
16.07.2013 До столкновения массивных звезд еще далеко
08.07.2013 Борис Вольфсон: Звезд проще вырастить, чем купить
18.03.2013 Рядом с Солнечной системой не менее трех обитаемых планет?
27.02.2013 Даже у умирающих звезд могут быть обитаемые планеты
09.01.2013 Экзокометы встречаются не реже экзопланет
07.11.2012 В 30 раз меньше новых звезд: что происходит с Вселенной?
18.09.2012 Астрономы вычислили предков Солнца
10.09.2012 Звездный приговор: золото и серебро несовместимы
28.08.2012 Откуда в спектре нейтронной звезды линии поглощения?
04.05.2012 Ученые "выловили" почти 700 звезд-изгнанниц
18.04.2012 Миллиарды звезд нашей Галактики "удочеряют" бродячие планеты
29.03.2012 Обнаружена звезда и две планеты возрастом 12,8 млрд лет
17.02.2012 Чем закончилась "звездная чума"?
06.02.2012 Рождение звезд: черная дыра в помощь
22.12.2011 Звездная стрелка Галактики указывает на Солнце
05.12.2011 Млечный путь продолжает "пожирать" соседей
21.11.2011 "Убегающие" звезды: третий – лишний?
04.10.2011 "Металлические" звезды плодят новые "Земли"
19.09.2011 Инфракрасный телескоп перевернул представление о рождении звезд
19.09.2011 Астрономы обнаружили "родину Скайуокера"
27.06.2011 Большое Магелланово облако ворует звезды
01.06.2011 Космический мусор выследят на фоне звезд
31.05.2011 В центре Галактики найдены "молодые" звезды
19.04.2011 Инопланетная листва может оказаться черной
22.03.2011 Астрономы наблюдали слияние звезд
11.02.2011 Девять молодых звезд поглотили свои планеты

Публикаций - 1454, упоминаний - 1598

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1410 313
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 36
Орбита 277 28
Microsoft Corporation 23395 26
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 196 25
Google LLC 10865 23
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 22
Apple Inc 11103 19
Kometa - Комета 158 16
IBS Platformix - СИЛА 830 15
IBM - International Business Machines Corp 9167 15
6927 15
Парус Корпорация 529 14
Yandex - Яндекс 5551 13
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 11
Meta Platforms - Facebook 4332 11
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 11
Элемент ГК - Elementec 25 11
1С-СофтКлаб - SoftClub 1127 11
Twitter 2686 9
Sony 6468 9
SAP SE 4833 9
VK - Mail.ru Group 3185 9
Цифра ГК 2132 9
Samsung Electronics 9667 9
РТИ Микрон - Micron 1216 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 9
Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 254 8
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 8
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4099 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 642 6
Amazon Inc - Amazon.com 2777 6
Intel Corporation 11624 6
Oracle Corporation 6271 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 5
Adobe Systems 1496 5
EA - Electronic Arts 1273 5
HP Inc. 5500 5
EA Sports 67 5
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 177
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 113
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 34
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 31
Точка 3765 28
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 19
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 15
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 13
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 12
ЕКА Топливная компания 139 12
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 11
Россети Ленэнерго 2327 7
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 6
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 6
NHL - National Hockey League - НХЛ - Национальная Хоккейная Лига 53 6
HeadHunter Group - HH Group 281 6
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 5
Walt Disney Company 570 4
Лента - Сеть розничной торговли 1665 4
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 200 4
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 235 4
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 4
Netherlands Agency for Aerospace Programmes - Нидерландский институт космических исследований - Агентство аэрокосмических программ Нидерландов 7 3
Альфа-Банк 1579 3
Градиент 81 3
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 3
Subaru - Субару Мотор 49 3
Геометрия НПО 126 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 85 2
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 215 2
eBay Inc 1595 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 2
Кастор 4 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 301 2
ЦИАН - CIAN 95 2
Adidas - Адидас 149 2
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 704 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 12
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 4271 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21694 12
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6497 12
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 488 114
ЭОС Дело СЭД 202 55
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 148 53
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 127 52
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 110 40
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 32
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 102 31
Microsoft Windows 2000 12612 29
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 77 29
LG 75SM99 7892 26
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 86 23
Apple iPhone 6 6131 22
Google Android 12432 21
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 50 17
SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 56 15
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 14
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 56 14
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 38 14
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 13
Apple iOS 6722 13
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 13
СВД Встраиваемые Системы - ЗОСРВ Нейтрино 132 12
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 27 12
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон - ракета-носитель тяжёлого класса 621 11
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 11
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 10
Age of Kings 3441 10
GAiA-X - европейская облачная система 47 10
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1480 9
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4800 9
Apple - App Store 2565 9
Google YouTube - Видеохостинг 2406 9
Космодром Байконур 1053 8
Apple iPad 3726 8
GTA - Grand Theft Auto - компьютерная игра (action-adventure) 312 8
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 25 8
Google Play - Google Store - Android Market 2897 7
Caltech Palomar Observatory - Паломарская обсерватория - обсерватория Маунт-Паломар - Samuel Oschin Telescope 14 7
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 13 6
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 25
Левкевич Михаил 60 7
Spears Britney - Спирс Бритни 64 4
Меднов Сергей 124 3
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 3
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 7 3
Путин Владимир 2696 3
Бусаргин Андрей 25 3
Калинин Денис 70 3
Овечкин Александр 3 2
Прянишников Николай 287 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 365 2
Попов Сергей 98 2
Мацоцкий Сергей 178 2
Allen Paul - Аллен Пол 119 2
Калин Сергей 30 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 51 2
Romano Fernanda - Романо Фернанда 3 2
Евтушенко Олег 135 2
Христос Иисус 32 2
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 45 2
Касперский Евгений 300 2
Анищенко Андрей 12 2
Терешкина Виктория 2 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 243 2
Боровиков Игорь 94 2
Гагарина Полина 11 2
Hawking Stephen - Хокинг Стивен 30 2
Pilecký Martin - Пилецки Мартин 26 2
Нурмагомедов Хабиб 8 2
Anderson David - Андерсон Дэвид 10 2
Малкин Евгений 2 2
Орловский Виктор 344 2
Авдей Алексей 7 2
Юргелас Мария 41 2
Ананьев Алексей 108 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 165 2
Канделаки Тина 11 2
Горный Александр 38 2
Мельникова Анастасия 236 2
Земля - планета Солнечной системы 9676 521
Солнечная система - Solar system 2449 379
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 302
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 562 249
Россия - РФ - Российская федерация 121478 190
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 189
Европа 21235 120
Юпитер - планета Солнечной системы 532 81
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 63
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 477 57
Луна - спутник Земли 1316 54
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 47
Чили - Республика 449 43
Франция - Французская Республика 7068 42
Германия - Федеративная Республика 11760 41
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 291 39
Япония 12847 39
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16983 36
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 33
США - Калифорния 4511 33
Нептун - планета Солнечной системы 191 30
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 26
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 181 24
Италия - Итальянская Республика 4211 24
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1270 22
США - Аризона 483 22
Венера - планета Солнечной системы 270 21
Нидерланды 3287 20
Канада 4697 20
Плутон - малая планета Солнечной системы 237 19
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 35 19
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 19
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 447 19
Уран - планета Солнечной системы 531 17
США - Колумбия - Вашингтон 1217 17
Земля - Южное полушарие 153 16
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2605 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 13
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 653 13
США - Пасадина 169 13
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3121 313
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 192
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 159
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 125
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 824 124
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 121
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 95
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 264 68
Физика - Physics - область естествознания 2423 59
Тёмная материя - Dark Matter 199 56
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 48
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3929 47
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 44
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 39
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 36
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41323 30
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4603 27
Английский язык 6143 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 23
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14877 20
Астрономия - Космос - Нейтронная звезда 43 20
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3645 19
ММБ - малый бизнес и микробизнес 813 19
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 18
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4022 18
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 18
Метан - methanum - болотный газ 341 16
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 15
Топливо - Контроль топлива 1466 15
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 15
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 156 15
GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки 31 14
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1069 12
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 41 12
Юриспруденция - Законодательство 4430 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4585 12
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 2146 11
Водородная энергетика - Hydrogen energy 144 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4185 11
CNews RND - R&D.CNews 2274 58
New Scientist 1447 42
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 34
Nature 795 29
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 25
Phys.org 973 22
ScienceDaily 400 20
Future - Space.com 195 20
SpaceDaily - Space Daily 187 16
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 14
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 26 13
EurekAlert 270 11
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 10
Space Daily 528 8
91Mobiles 1685 7
CNews - ZOOM.CNews 1757 7
PhysicsWeb 180 6
Thomson Reuters - Рейтер 5763 6
Physical Review Letters 112 6
Space Weather 117 4
The Guardian - Британская газета 339 3
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 247 3
РИА Новости 800 3
CNews Инноваторы 39 3
CNews Энергоэффективное освещение 28 3
Газпром ГПМ ТНТ - телеканал 127 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 620 2
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 97 2
PhysicsWorld 90 2
Optics 141 2
NYT - The New York Times 999 2
Wikipedia - Википедия 439 2
Казахстан Сегодня 308 2
Times 643 2
Science Advances 22 2
Telegraph 205 2
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 159 2
Cosmopolitan 25 1
Ananova 250 1
500 Startups 14224 68
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 11
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 96 4
IDC - International Data Corporation 4840 3
IAOP Global Outsourcing 100 16 3
In-Stat 115 1
IHS Infonetics Research 90 1
NPD DisplaySearch 282 1
Zecurion Analytics 25 1
Dow Jones & Company - Доу Джонс 156 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 148 1
CNews Мишень 156 1
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 19 1
IDC Russia IT Services Market Shares - IT Services Competitive Analysis - Competitive Profiles and Analysis of Leading IT Services Players 16 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 1
Sensor Tower 10 1
Microsoft Research 128 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 101 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2036 1
ABI Research 232 1
Data Insight - Исследовательское агентство 91 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 184 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 940 1
Gartner - Гартнер 3466 1
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 76
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 35
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 76 24
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 24
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 19
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 16
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 15
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 14
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 13
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 12
University of Toronto - Университет Торонто 95 10
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 10
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 25 10
РАН - Российская академия наук 1790 10
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 8
Yale University - Йельский университет 118 8
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 10 8
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 7
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 7
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 7
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 55 6
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 6
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 26 6
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 222 6
University of Cambridge - Кембриджский университет 225 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 6
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 36 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 108 5
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 41 5
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 4
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 4
UNIGE Geneva Observatory - Женевская обсерватория 9 4
Princeton University - Принстонский университет 140 4
LEI Leiden Observatory - Sterrewacht Leiden - Лейденская обсерватория 7 4
Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 162 4
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 116 4
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 475 4
LEI - Leiden University - Universiteit Leiden - Лейденский университет 13 4
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 4
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 311 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 19
Nobel Prize - Нобелевская премия 225 6
Фотофорум 48 4
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 4
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 784 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 3
La Liga - Ла Лига - Campeonato Nacional de Liga de Primera División - Испанская лига - Чемпионат Испании по футболу 7 2
МТС Телеком Идея 52 2
Неделя российского интернета в Москве - Russian Internet Week - RIW 26 1
Microsoft Ignite 38 1
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 9 1
UFC - Ultimate Fighting Championship - Турнир по смешанным единоборствам 1 1
UEFA Cup - Лига чемпионов Европы - Кубок УЕФА 20 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 1
ВТБ Единая Лига - Баскетбольный турнир 6 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 542 1
Microsoft Dynamics AX Forum 27 1
Чемпионат Италии по футболу 11 1
Infosecurity - выставка 63 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 92 1
Merlion - Ситилинк Академия киберспорта 1 1
Лига 1 - Ligue 1 3 1
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