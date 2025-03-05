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Сбербанк фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон Сбербанк фиксирует рост активности телефонных мошенников в отношении звезд шоу-бизнеса, а также других публичных персон. Обзвоны происходят в отношении клиентов многих банков, в том числе Сбербанка. В России зафиксирован ряд хищений, однако Сбербанку удается эфф

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр крыт во время наблюдения за большим скоплением звезд, известным как NGC 1851, расположенным в южном созвездии Голубя, с помощью телескопа MeerKAT. Шаровое скопление NGC 1851 представляет собой

Найдена причина странного расположения звезд возле центра нашей галактики асываются звездами, когда их существование подходит к концу. Наша собственная звезда, Солнце, сделает то же самое примерно через пять миллиардов лет.Эти выброшенные облака подобны призракам умирающих звезд. Что любопытно, такие звезды-призраки выстраиваются в причудливые фигуры знакомой всем формы, например, в виде песочных часов или бабочки.Астрономы изучили ряд планетарных туманностей, ра

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел Звезды способны сиять, и именно факт их сияния, которое происходит благодаря реакциям ядерного синтеза, отличает их от планет. А вот существование темных звезд до сих пор лишь предполагалось учеными. Такие звезды светятся, но не сияют, как обычные. Предположительно, они состоят из темной материи, а питаются от столкновений между ее частицами. Пе

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей Черные дыры формируются, когда происходит быстрое сжатие и распад массивных звезд под действием их собственной силы тяготения и они сбрасывают свои внешние слои в резуль

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции тся планеты. Именно это и сделала группа астрономов, которая взяла для анализа 873 молодых звезды в созвездии Ориона и проанализировала их протопланетные диски. Художественное изображение диска

Галактическая археология: новый каталог звезд раскрывает химическую историю Млечного Пути Всего в Млечном Пути насчитывается около 240 миллиардов звезд, из них в новый каталог попали примерно 20 миллионов карликовых и 5 миллионов гигантски

Газовый пузырь возрастом 14 миллионов лет — источник всех новых звезд вокруг нас Происхождение Вселенной и всего множества ее звезд остается загадкой для ученых. Хотя существует множество теорий, связанных с формированием нашей Вселенной, наука требует доказательств, и поэтому человечество продолжает их искать. Объеди

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд т, которые вращаются даже вокруг трех звезд одновременно. Примерно в 1300 световых годах от Земли в созвездии Ориона расположена звездная система, известная как GW Orionis (или просто GW Ori).

В «Сберзвуке» появился раздел с эксклюзивными записями живых выступлений мировых и российских звезд Аудиосервис «Сберзвук» запустил новый раздел в приложении: в нем собраны записи концертов и живых выступлений на радио мировых и российских звезд. Тысячи лайвов от легенд международной рок и поп-сцены обнародованы на территории России впервые. Пользователям «Сберзвука» стала доступна уникальная коллекция музыки в живом исполнении М

Ученые узнали, что происходит в ядрах крупных звезд необходимую для сияния, и не дают себе рухнуть под тяжестью собственного веса. Поскольку водород превращается в гелий, в ядре количество водорода уменьшается, и это может стать проблемой для крупных звезд. Им нужно расплавлять огромное количество водорода, чтобы продолжать сиять, а они не могут этого сделать, когда в ядре заканчивается водород. Проблема решается, когда в ядро поступает доп

Неожиданный поворот: у звезд есть конкуренция в росте В основу исследования легла сверхчеткая карта скопления звезд в туманности Ориона, созданная на основе данных американского интерферометра CARMA и 45-метрового телескопа Нобеямской обсерватории в Японии. Туманность Ориона расположена примерно в 135

К нам летит гость из другой звездной системы. На этот раз больше Несмотря на то, что пока нет официального подтверждения о внесолнечном происхождении C/2019 Q4, практически нет сомнения в том, что это гость из другой звездной системы. Скорость кометы составляет 150 тыс. км/ч, что намного больше, чем у объектов, вращающихся вокруг Солнца. Высокая скорость означает, что объект покинет нашу звездную систему, н

Нейросеть Google для поиска котиков обнаружила двойника Солнечной системы лнечной системы составляет около 2,5 тыс. световых лет. Вместе со своей системой звезда находится в созвездии Дракона.Звездная система Kepler-90 является мини-двойником Солнечной системыKepler-

Российские астрономы обнаружили неизвестный радиосигнал из далекой звездной системы адиотелескопа РАТАН-600, расположенного в Кавказских горах, обнаружила сигнал из системы HD164595 в созвездии Геркулеса. Звездная система HD 164595 на несколько миллиардов лет старше Солнца, но

Шаровые скопления — место обитания сверхцивилиизаций кать цивилизации, способные к межзвездным перелетам, следует в шаровых скоплениях — плотных группах звезд, в пределах нашей галактики. Ведущий автор исследования Розан Ди Стефано (Rosanne Di St

Тьма поселилась рядом с нашей галактикой Галактика Triangulum II расположена совсем недалеко от окраины Млечного Пути и содержит рекордно малое количество звезд — всего 1000. Для сравнения: в нашей галактике 100 млрд звезд. Доцент астрономии Эван Кирби (Evan Kirby) обнаружил признаки рекордно высокой концентрации темной материи в Triangulu

Астрономы обнаружили 74 маленькие экзопланеты ического института и Университета Орхус в Дании представили результаты одного из первых масштабных исследований орбит малых экзопланет. Ученые обнаружили 74 экзопланеты с круговыми орбитами вокруг 28 звезд. По размеру планеты схожи с Землей и не похожи на массивные планеты-гиганты, которые вращаются по сильно вытянутым эксцентричным орбитам. "Двадцать лет назад мы знали только нашу Солнечну

Копии Земли могут быть почти у всех звезд анных космическим телескопом Kepler, ученые подсчитали количество планет, пригодных для жизни. Только в нашей галактике их могут быть сотни миллиардов, то есть даже по несколько на каждую из 100 млрд звезд Млечного Пути. По расчетам ученых, в обитаемой зоне обычной звезды в среднем находится около двух планет. Получается, что в нашей галактике множество планет, на поверхности которых есть в

Инопланетяне живут под двумя звездами? мического телескопа Kepler и наземных телескопов WIYN и Gemini North, показали, что от 40% до 50% звезд, у которых обнаружены экзопланеты, на самом деле двойные. Как отметил автор исследовани

До столкновения массивных звезд еще далеко Новое исследование польских астрофизиков показывает, что столкновение массивных звезд, с массами от 200 до 300 солнц, в ближайшее время не произойдет. В астрономии долгое вр

Борис Вольфсон: Звезд проще вырастить, чем купить тий по счету выпуск. Расскажите, как родилась идея такой Школы? Борис Вольфсон: Достаточно сложно найти готовых технических специалистов под наши, порой специфические, задачи разработки. Осознав, что звезд иногда проще растить под себя, чем «покупать» за большие деньги, мы и организовали Школу программистов HeadHunter. Наша Школа преследует сразу несколько целей: растит высококлассных специ

Рядом с Солнечной системой не менее трех обитаемых планет? Американские астрономы провели исследование 10 ближайших небольших звезд и нашли 4 потенциально обитаемые планеты. Исследователи подчеркивают, что это консервативная оценка и землеподобных планет может быть гораздо больше. Ученые сосредоточились на изучении ка

Даже у умирающих звезд могут быть обитаемые планеты тилом, которому уготована долгая-долгая жизнь в течение миллиардов лет. Теплая "зона жизни" у таких звезд малюсенькая, и потенциально обитаемая планета с жидкой водой будет находиться всего в к

Экзокометы встречаются не реже экзопланет стыми" хвостами, плывущие по ночному небу, являются красивым побочным продуктом формирования нашей Солнечной системы. Это ледяные остатки космического облака возрастом 4,6 миллиарда лет, когда вокруг звезд из скалистых обломков образовались планеты. Открытие астрономов из Университета Беркли в Калифорнии и Кларионского университета предполагает, что вокруг далеких звезд есть кометы,

Холодные звезды не преграда для жизни. Новая модель возможную жизнь. По расчетам ученых, обитаемые планеты вполне могут находиться на орбитах холодных звезд - белых или коричневых карликов. До сих пор землеподобные планеты у данного типа зве

В 30 раз меньше новых звезд: что происходит с Вселенной? бзор галактик, в которых формируются звезды. В своей статье, опубликованной в последнем номере журнала Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, ученые утверждают, что сегодня темпы рождения звезд упали в тридцать раз по сравнению с пиком звездообразования и продолжают неумолимо снижаться. Согласно сегодняшней модели эволюции Вселенной, ее первые звезды появились спустя 300 миллион

Астрономы вычислили предков Солнца журнала Astronomy&Astrophysics сообщение о том, что им удалось вычислить предков Солнца. Как известно, звезды рождаются в газопылевых облаках, все "металлы" в которых появляются после взрыва умерших звезд. В мире звезд "ребенок" всегда рождается после того, как умрет его "родитель", и единственное, что переходит к нему по наследству – эти металлы, элементы тяжелее гелия. По ним учен

Звездный приговор: золото и серебро несовместимы итета установила, что серебро может материализоваться только в результате взрыва определенных типов звезд. Они отличаются от тех звезд, которые при взрыве производят золото. Результаты р

Откуда в спектре нейтронной звезды линии поглощения? хности и в итоге понять, что же происходит внутри. Но, исследуя пульсар J1740+1000, расположенный в созвездии Змееносца на расстоянии 4500 световых лет от Солнца, они наткнулись на неожиданное

К звездам - на "бесконечной" антиматерии. Новые детали смелой идеи м участников данного проекта, исторический полет беспилотного зонда от Земли к одной из близлежащих звезд и обратно им удастся подготовить к 2100 году. В настоящее время разрабатываются несколь

Ученые "выловили" почти 700 звезд-изгнанниц Астрономы США из Университета Вандербильта обнаружили большое количество звезд, выброшенных из нашей Галактики. Их называют по-разному – бродячие, убегающие, сверхско

Ученые нашли главную молекулу Вселенной транстве. Оказывается, это одна из самых важных молекул, игравшая ключевую роль в охлаждении первых звезд. H3+ имела решающее значение в формировании звезд в первые дни мироздания. По сл

Миллиарды звезд нашей Галактики "удочеряют" бродячие планеты Согласно новому исследованию, миллиарды звезд нашей галактики захватили бездомные планеты, во множестве рассыпанные по межзвездному пространству. Эти планеты были когда-то выброшены звездами, около которых они родились, а потом, попа

Обнаружена звезда и две планеты возрастом 12,8 млрд лет Немецкие астрономы обнаружили в созвездии Кита звезду с двумя планетами возрастом почти 13 млрд лет. Изначально они искали не

Чем закончилась "звездная чума"? Около двухсот шаровидных звездных скоплений, окружающих нашу Галактику, содержат каждое примерно по миллиону звезд и отличаются весьма древним возрастом – в 13 миллиардов лет. Это типичное количество для таких "стариков" - не только в нашей галактике. Такое "количественное" постоянство всегда удивляло

Рождение звезд: черная дыра в помощь ts), мощными струями вытягивая оттуда газ и выбрасывая их вон из галактики. Но как сложно устроен мир - теперь оказывается, что эти же черные дыры могут и сами способствовать массовому рождению новых звезд. Объединенная команда астрономов из университетов Британии и Тасмании воспользовалась телескопом "Хаббл" и направила его в центр галактики Кентавр А (NGC 5128), которая расположена в 13 м

Звездная стрелка Галактики указывает на Солнце Астрономы почти 80 лет назад установили, что Млечный Путь является огромной спиральной галактикой. Трудно понять это с первого взгляда, поскольку с поверхности Земли она выглядит полосой звезд на небе. Однако такая картина связана с тем, что мы находимся внутри галактики и не можем охватить взглядом ее гигантский диск. В последние десятилетия астрономы подозревали, что в центре