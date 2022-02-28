Международным астрономическим союзом официально признаны 88 созвездий (из них в России видно около 54).

Звезда - это массивный газовый шар, излучающий свет и удерживаемый в состоянии равновесия силами собственной гравитации и внутренним давлением. В недрах звезды непрерывно происходят реакции термоядерного синтеза. Звёзды образуются из газово-пылевой среды (главным образом из водорода и гелия) в результате гравитационного сжатия. Температура вещества в составе звёзд измеряется миллионами кельвинов, а на их поверхности - тысячами кельвинов.

Во Вселенной ежегодно рождается примерно 150 млрд. звезд. Это соответствует примерно 400 млн. звезд в день, или 4800 звездам в секунду.



Жизнь звезды определяется ее массой. Массивные звезды живут короткими жизнями, которые заканчиваются взрывами сверхновых или образованием черных дыр, в то время как меньшие звезды живут дольше, оканчивая свою жизнь как белые карлики. Знание массы звезды помогает нам понять не только жизнь звезды, но и эволюцию галактик. В зависимости от класса протозвезды образуются разные типы звезд, и у каждого свой эволюционный путь. Жизнь звезды определяется ее массой. Массивные звезды живут короткими жизнями, которые заканчиваются взрывами сверхновых или образованием черных дыр, в то время как меньшие звезды живут дольше, оканчивая свою жизнь как белые карлики. Знание массы звезды помогает нам понять не только жизнь звезды, но и эволюцию галактик. В зависимости от класса протозвезды образуются разные типы звезд, и у каждого свой эволюционный путь. Звезда - это массивный газовый шар, излучающий свет и удерживаемый в состоянии равновесия силами собственной гравитации и внутренним давлением. В недрах звезды непрерывно происходят реакции термоядерного синтеза. Звёзды образуются из газово-пылевой среды (главным образом из водорода и гелия) в результате гравитационного сжатия. Температура вещества в составе звёзд измеряется миллионами кельвинов, а на их поверхности - тысячами кельвинов. Звезда - это массивный газовый шар, излучающий свет и удерживаемый в состоянии равновесия силами собственной гравитации и внутренним давлением. В недрах звезды непрерывно происходят реакции термоядерного синтеза. Звёзды образуются из газово-пылевой среды (главным образом из водорода и гелия) в результате гравитационного сжатия. Температура вещества в составе звёзд измеряется миллионами кельвинов, а на их поверхности - тысячами кельвинов. Карта созвездий 1670 года от голландского картографа Фредерика де Вита. Карта созвездий 1670 года от голландского картографа Фредерика де Вита. Откуда мы знаем, из чего состоят звезды? Почти всё, что мы знаем о звёздах — заслуга спектрального анализа. Размеры, расстояние, состав... Даже возраст. Всё это стало известным благодаря наблюдениям за их светом! Атомы каждого элемента излучают свет, характеризующийся цветом, длиной волны, что позволяет определить химические элементы в составе звезд. Уникальный «спектральный» отпечаток существует потому, что каждый атом конкретного химического элемента имеет уникальное расположение электронов на орбите. Когда электрон перескакивает с одной орбиты на другую, излучается порция света. Ее энергия равна разности между энергиями электрона на двух орбитах. Откуда мы знаем, из чего состоят звезды? Почти всё, что мы знаем о звёздах — заслуга спектрального анализа. Размеры, расстояние, состав... Даже возраст. Всё это стало известным благодаря наблюдениям за их светом! Атомы каждого элемента излучают свет, характеризующийся цветом, длиной волны, что позволяет определить химические элементы в составе звезд. Уникальный «спектральный» отпечаток существует потому, что каждый атом конкретного химического элемента имеет уникальное расположение электронов на орбите. Когда электрон перескакивает с одной орбиты на другую, излучается порция света. Ее энергия равна разности между энергиями электрона на двух орбитах. Яркость и цвет поверхности звезды — основные особенности, позволяющие получить представление о её эволюции. Звезда приобретает характерный цвет, когда в ней преобладает излучение какого-то отдельного участка спектра света. Некоторые испускают больше синего, другие - больше красного света. По цвету звезды можно судить о её температуре. Самые горячие — голубые звезды (20 000 °С и выше), а самые холодные — красные (3000 °С и менее). Астрономы обозначают спектральный класс звезд семью буквами: O, B, A, F, G, K и M, от горячих к холодным. Яркость и цвет поверхности звезды — основные особенности, позволяющие получить представление о её эволюции. Звезда приобретает характерный цвет, когда в ней преобладает излучение какого-то отдельного участка спектра света. Некоторые испускают больше синего, другие - больше красного света. По цвету звезды можно судить о её температуре. Самые горячие — голубые звезды (20 000 °С и выше), а самые холодные — красные (3000 °С и менее). Астрономы обозначают спектральный класс звезд семью буквами: O, B, A, F, G, K и M, от горячих к холодным. Диаметры звезд. Солнце: 1 391 684 км; Сириус: 2 380 001 км; Поллукс: 11 128 000 км; Арктур: 35 748 700 км; Ригель: 108 498 000 км; Альдебаран 61 482 200 км; Бетельгейзе: 1 641 380 000 км; Антарес: диаметр примерно 2,1·10^9 км; VV Цефея: 2.6448*10^9 км; Для сравнения диаметр нашей планеты = 12 742 км, также можно сравнивать с диаметром орбиты Земли, что около 300 000 000 км Диаметры звезд. Солнце: 1 391 684 км; Сириус: 2 380 001 км; Поллукс: 11 128 000 км; Арктур: 35 748 700 км; Ригель: 108 498 000 км; Альдебаран 61 482 200 км; Бетельгейзе: 1 641 380 000 км; Антарес: диаметр примерно 2,1·10^9 км; VV Цефея: 2.6448*10^9 км; Для сравнения диаметр нашей планеты = 12 742 км, также можно сравнивать с диаметром орбиты Земли, что около 300 000 000 км