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Кастор

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


13.08.2026 «Первый Бит» внедрил BI-аналитику для компании «Кастор», которая позволила управлять 21 тыс. специализированных устройств 1
30.12.2020 «Кастор» снизила себестоимость перевозок с помощью «1С:Зарплата и управление персоналом» 1
13.12.2007 Метеоры из созвездия Близнецов: приближается максимум 1
29.08.2006 Планета обнаружена у звезды Поллукс 1
29.08.2006 Планета обнаружена у звезды Поллукс 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Кастор и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 972 1
9602 1
НСПК - Национальная система платежных карт 950 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3442 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2707 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53971 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36252 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 703 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1012 1
Хованов Андрей 1 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 2
Германия - Федеративная Республика 13222 2
Земля - планета Солнечной системы 10870 2
Россия - УФО - Тюменская область 1368 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 698 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1408 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 1055 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 313 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 1
Россия - Волжско-Уральский регион - Волго-Уральский регион 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 166382 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 1
Россия - ПФО - Самарская область 1578 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 3
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3815 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 419 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6589 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21683 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7043 1
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8996 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1849 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3485 1
Нефтегазовый сектор экономики - Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 447 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1464502, в очереди разбора - 724678.
Создано именных указателей - 199446.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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