Индексная книга CNews*
Астрономия Astronomy Астрофизика Космическая физика Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем
- Плутон (Харон, Стикс)
- Эрида
- Пояс Койпера
- Облако Оорта
- Перигелий
- Метеоритика
- Астрономия
- Космические технологии
- Пилотируемая космонавтика
- День космонавтики
Сравнительные размеры объектов Солнечной Системы.
Атлас орбит нашей Солнечной системы. Можно найти орбиты практически любых тел Солнечной системы начиная от крупных планет и заканчивая объектами, которые имеют диаметр всего 10 километров.
Какая температура на планетах Солнечной Системы.
Объекты Солнечной системы в сравнении. По убыванию: Ганимед, Титан, Меркурий, Луна, Тритон, Плутон, Титания, Фобос
Траектории выпущенных спутников - исследователей нашей Солнечной системы.
Гравитация тел Солнечной системы.
Угол наклона осей вращения планет в Солнечной системе. Венера единственная планета, вращающаяся по часовой стрелке. А Уран вовсе "лежит на боку".
Публикаций - 614, упоминаний - 615
Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 12
|Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 38
|New Scientist 1447 37
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 32
|Future - Space.com 195 31
|Nature 770 18
|SpaceDaily - Space Daily 187 18
|Phys.org 972 14
|ScienceDaily 400 12
|Sky and Telescope - Space and Telescope 49 8
|PhysicsWeb 180 6
|BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 6
|CNews RND - R&D.CNews 2112 6
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
|Space Daily 528 5
|NEWSru.com 221 4
|Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
|CNews Мировой океан 41 3
|Ananova 249 2
|CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
|CNews Межзвездные перелеты 43 2
|CNews Инноваторы 39 2
|LiveScience 153 2
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 2
|Scientific American 80 1
|PhysicsWorld 89 1
|The Guardian - Британская газета 320 1
|USA Today 125 1
|Space Weather 117 1
|Optics 128 1
|CNews Энергоэффективное освещение 28 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
|CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1189807, в очереди разбора - 947814.
Создано именных указателей - 86148.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru