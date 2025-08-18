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Астрономия Astronomy Астрофизика Космическая физика Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем
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СОБЫТИЯ
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Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот
России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот Себастиан Толстой президент Ericsson в России Уже сейчас в зоне 5G-покрытия живут 15% населения планеты. Крупнейшие корпорации готовятся к внедрению полномасштабных коммерческих сетей, а правительства составляют амбициозные программы развития ключевых отраслей. Вместе с тем, на пути тотал
|18.08.2025
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Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Анализ древнего метеорита позволяет предположить, что каменистые планеты, расположенные как близко, так и далеко от Солнца, могли образоваться в одно и то же
|04.08.2025
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Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос
а Suzaku. Более трети «обычной» материи в ближайшей Вселенной — той, из которой формируются звёзды, планеты, галактики и жизнь, — до сих пор не наблюдалось напрямую. Несмотря на свою важность д
|13.06.2025
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Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным
щих моделей формирования галактик в рамках нашей стандартной космологической парадигмы в настоящее время не может объяснить, как возникла эта галактика. Используя данные обсерватории Кека на Гавайях, астрономы отследили движение дюжины звездных скоплений в пределах FCC 224. Эти измерения выявили низкую скорость среди скоплений, что является ключевым показателем того, что галактика не облада
|01.03.2025
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Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами
рой рассказывается о Солнечной системе и планетах, которые можно увидеть, о Луне и спутниках других планет. Что касается минусов, то, к сожалению, без них тут не обошлось: пользователи отмечают
|21.01.2025
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Microsoft заманивает всю планету на самый глючный в мире почтовый клиент. Он ломается при отправке, получении и написании писем. Опрос
ризналась в этом официально – раскрыть карты ее вынудили новые европейские законы о конфиденциальности. В других регионах мира пользователи Outlook не знают, что за ними следят сотни компаний со всей планеты. Пересадить весь мир на Outlook Клиент Outlook сам по себе существует с середины 1990-х годов. В течение длительного времени он поставлялся в составе Windows и был ее основным почтовым
|22.11.2024
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11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
обращается вокруг звезды в десять раз медленнее, чем наша планета вокруг Солнца. Существование этой планеты ставит под сомнение популярную теорию планетного формирования. Согласно этой теории,
|28.10.2024
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Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли
лет, после чего океаны испарятся из-за неуправляемого парникового эффекта — задолго до того, как у планеты возникнет риск оказаться поглощенной красным гигантом. Большую часть своей жизни звез
|27.10.2024
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Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата
мещено в базе данных препринтов arXiv и находится в процессе рецензирования. Потенциально обитаемые планеты, такие как Kepler 186-f (на изображении), ощутили бы последствия изменения климата, е
|21.10.2024
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Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне
иентация оси вращения Ганимеда. Также это открытие позволило вычислить, какой удар мог вызвать такие события. Изображение: Naoyuki Hirata Ганимед — крупнейший спутник в Солнечной системе, даже больше планеты Меркурий. Он также интересен жидкими водными океанами, которые скрыты под его ледяной поверхностью. Как и Луна, Ганимед приливно заблокирован, что означает, что он всегда обращен одной
|30.07.2024
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Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?
Открытие огромной пушистой планеты, вращающейся вокруг далекой звезды в нашей галактике, может оказаться ключом к загадк
|21.07.2024
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Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную
Это одна из ключевых областей исследования для многих крупных радиотелескопов мирового класса. Определение крупномасштабных структур магнитного поля в Млечном Пути было серьезной проблемой для многих астрономов на протяжении десятилетий. В новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal 10 мая, ученые из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC)
|14.05.2024
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Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
содержат больше каменистых объектов, чем состоящих из газа. В нашей системе к каменистым относятся планеты Меркурий, Венера, Земля и Марс, а также пояс астероидов (область Солнечной системы ме
|31.03.2024
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Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр
«массовом разрыве» черной дыры. Так ученые называют диапазон от 3 до 5 масс Солнца. Для наблюдения астрономы использовали радиотелескоп MeerKAT. Вполне вероятно, что это первое открытие радиоп
|17.03.2024
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На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю
ом с Землю. Она дает астрономам редкую возможность посмотреть на ранние стадии планетарной эволюции планеты из-за своей близкой орбиты вокруг молодой звезды, похожей на Солнце. Новая планета оп
|13.03.2024
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На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана
ан. Ученые полагают, что после своего формирования алмазы будут медленно погружаться глубже в недра планеты под действием гравитационных сил, что приведет к «алмазному дождю» из более высоких с
|22.11.2023
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Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары
езды, газ и пыль сильнейшим гравитационным притяжением — самым сильным во Вселенной. Когда СМЧД поглощают эту материю, происходит яркая вспышка энергии — самыми яркими вспышками являются квазары.Хотя астрофизики считают, что сверхмассивные черные дыры «поедают» материю слишком медленно, чтобы вызвать образование определенного типа квазаров, новые исследования демонстрируют как раз обратное.
|29.09.2023
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Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли
ергии. Планета, когда она формируется, тает. Тяжелые металлы, например, железо, опускаются к центру планеты, формируя ядро, а жидкая порода находится снаружи и со временем замерзает. Защитное
|27.09.2023
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Почему Нептун теряет свои облака?
осферой. С помощью наземных измерений впервые была исследована долгосрочная эволюция атмосферы этой планеты.Астрономы отслеживали эволюцию облачной активности Нептуна в период с 1994 по 2022 го
|31.08.2023
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Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел
раз ярче Солнца. В работе, которая вышла в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, астрофизики из Техасского университета в Остине описывают, что смогли идентифицировать три яр
|07.07.2023
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Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики
000 вертикальных нитевидных радиоволокон, исходящих от Sgr A* — они похожи на струны огромной арфы. Астрономы предположили, что оба этих загадочных явления созданы древним извержением черной д
|21.06.2023
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Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы
часто изображается с оранжевыми, голубыми и красноватыми полосами. Это области, где газ в атмосфере планеты опускается вниз. Цвета полос вызваны небольшими различиями в их температуре и составе
|22.02.2023
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«Спутникс» помогла школьникам из Подольска собрать астрономический спутник с оптическим телескопом для съемки объектов глубокого космоса
» (входит в Sitronics Group). Полезной нагрузкой занимались воспитанники школьного центра научного творчества «Поиск». Элементами полезной нагрузки выступают светосильный телескоп «Лептонар-20955К» и астрономическая цифровая камера. Перед тем, как поместить их в корпус спутника, участники проекта провели тестовую съемку с Земли созвездий и туманностей. Учебное заведение имеет собственный ас
|28.11.2022
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Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей
ого объекта.Также примечательно, что эта черная дыра находится всего в 1550 световых годах от нашей планеты. В космических масштабах это довольно близко. Таким образом, это одна из ближайших из
|21.11.2022
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Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака
я примерно в 390 световых годах от нас в созвездии Рыб.Благодаря размерам и высокой температуре эти планеты проще всего наблюдать с Земли, а потому они наиболее хорошо изучены в сравнении с дру
|14.11.2022
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Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно
Еще в октябре 2018 года на расстоянии 665 миллионов световых лет от нашей планеты черная дыра поглотила маленькую звезду — астрономы зафиксировали этот момент благодар
|10.10.2022
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Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды
едназначен для поиска потенциально пригодных для жизни планет. Изображение: Speculoos Первоначально астрономы с помощью TESS наблюдали звезду LP 890-9 в созвездии Эридан. Это красный карлик, то
|21.07.2022
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Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет
различить по соотношению изотопов инертных газов, в частности криптона и ксенона.Особый интерес для астрономов представляет Марс из-за того, что его затвердевание произошло относительно быстро
|27.06.2022
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Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути
ю массу Солнца, и ей тоже в будущем предопределено поглощение сверхмассивной черной дырой Млечного Пути.Однако нет данных, насколько часто карликовые галактики содержат массивную черную дыру. Поэтому астрономы не могут до конца понять, как происходит слияние черных дыр и галактик.Недавно опубликованное в Astrophysical Journal исследование открывает перед учеными пути для обнаружения десятко
|17.06.2022
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Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции
на в 1350 световых годах от Земли, где идет процесс активного звездообразования. Именно эту область астрономы исследовали с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Атакамской большой антенной р
|05.05.2022
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Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен
странство, смотреть в пространство — это то же самое, что смотреть назад во времени. То есть сейчас астрономы видят этот объект таким, каким он существовал в далеком прошлом, через 330 миллионо
|30.04.2022
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Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса
ностью. Как правило, такие излучения идут от объектов наподобие активных сверхмассивных черных дыр. Астрономы обнаружили мегамазер во время наблюдений с радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. О
|22.04.2022
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Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?
трах в Солнечной системе самые высокие облака Нептуна формируются настолько быстро, что внешний вид планеты может резко измениться в течение нескольких дней.Также за время наблюдений астрономы
|06.03.2022
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Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»
матическую катастрофу. В новом исследовании, опубликованном в Международном журнале астробиологии , астрофизики утверждают, что планету можно считать разумной, если она демонстрирует познание —
|31.01.2022
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Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра
дыру. Также есть вероятность, что гамма-всплески регистрируются, когда при взрыве сверхновой появляется сверхнамагниченная нейтронная звезда, способная создавать собственные джеты. В 2019 и 2021 году астрономы наконец смогли наблюдать новый тип взрывов, длившихся малое количество времени. Спектроскопический анализ вещества показал, что оно похоже по составу на звезды Вольфа-Райе. Это особый
|30.12.2021
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Самые важные космические открытия 2021 года
ah Horrock Кроме того, были найдены доказательства существования галактик без темной материи. Ранее астрофизики только догадывались, что таковые существуют, поэтому провели повторные повторные
|22.12.2021
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Доказано: галактики без темной материи существуют
ая материя — неотъемлемая часть современной космологии, науки о нашей Вселенной с течением времени. Астрономы считают, что галактики – огромные звездные острова, которые являются строительными
|18.12.2021
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Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы
Марс был целью большого количества миссий по изучению планет, включающих облет, орбитальные и посадочные аппараты, а также марсоходы. В этих миссиях основное внимание уделялось дистанционному зондированию поверхности и атмосферы, геохимии и минера
|06.11.2021
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Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд
разных временных шкалах и они смещаются. Чтобы исследовать структуру пылевых колец более подробно, астрономы из Невадского университета в Лас-Вегасе (UNLV) создали трехмерную гидродинамическую
|24.09.2021
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Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни
ально пригодных для жизни экзопланет, покрытых водой и окутанных толстым слоем водорода. Изначально астрономы назвали этот тип планет мини-Нептунами, но сейчас они определили их подкласс — гике
Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:
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