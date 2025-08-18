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Астрономия Astronomy Астрофизика Космическая физика Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем

Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем
    1. Меркурий
    2. Венера
    3. Земля (Луна)
    4. Марс (Фобос, Деймос) марсоход
    5. Юпитер (Ганимед, Каллисто, всего 80 спутников)
    6. Сатурн (Титан, Энцелада, Япет, Мимас, Тетис, Тефия всего 82 спутника)
    7. Уран (27 спутников)
    8. Нептун (Тритон, всего 14 спутников) 

 

Расстояние и строение солнечной системы. Расстояние и строение солнечной системы.
Сравнительные размеры объектов Солнечной Системы. Сравнительные размеры объектов Солнечной Системы.
Атлас орбит нашей Солнечной системы. Можно найти орбиты практически любых тел Солнечной системы начиная от крупных планет и заканчивая объектами, которые имеют диаметр всего 10 километров. Атлас орбит нашей Солнечной системы. Можно найти орбиты практически любых тел Солнечной системы начиная от крупных планет и заканчивая объектами, которые имеют диаметр всего 10 километров.
Какая температура на планетах Солнечной Системы. Какая температура на планетах Солнечной Системы.
Объекты Солнечной системы в сравнении. По убыванию: Ганимед, Титан, Меркурий, Луна, Тритон, Плутон, Титания, Фобос Объекты Солнечной системы в сравнении. По убыванию: Ганимед, Титан, Меркурий, Луна, Тритон, Плутон, Титания, Фобос
Коллаж из крупнейших спутников Солнечной системы. Коллаж из крупнейших спутников Солнечной системы.
Траектории выпущенных спутников - исследователей нашей Солнечной системы. Траектории выпущенных спутников - исследователей нашей Солнечной системы.
Гравитация тел Солнечной системы. Гравитация тел Солнечной системы.
Угол наклона осей вращения планет в Солнечной системе. Венера единственная планета, вращающаяся по часовой стрелке. А Уран вовсе "лежит на боку". Угол наклона осей вращения планет в Солнечной системе. Венера единственная планета, вращающаяся по часовой стрелке. А Уран вовсе "лежит на боку".
Парад планет 24.06.2022. Сатурн, Юпитер, Марс, Луна, Венера и Меркурий выстроились в одну линию. В следующий раз такое соединение сразу пяти планет ожидается только в 2040. Парад планет 24.06.2022. Сатурн, Юпитер, Марс, Луна, Венера и Меркурий выстроились в одну линию. В следующий раз такое соединение сразу пяти планет ожидается только в 2040.
Мы — третьи слева Мы — третьи слева
Продолжительность периода обращения вокруг звезды планет Солнечной системы. Продолжительность периода обращения вокруг звезды планет Солнечной системы.
Астроном Ян Вермеер, 1668 Лувр, Париж 51 × 45 см Изображения ученых были излюбленной темой голландской живописи 17 века. Это первая из пары картин Вермеера на эту тему. Когда говорят о картинах Вермеера, всегда упоминают, что он мастер не только портретов, но и мелких деталей. На картине "Астроном" изображен не просто глобус, а исторически точный небесный глобус Йодокуса Хондиуса. А на столе не просто книга, а издание 1621 года нидерландского астронома Метиуса «Institutiones Astronomicae Geographicae». Символично, что книга открыта на разделе, советующем астроному искать "вдохновения от Бога". За красивыми предметами на картинах художника не теряется человек. Все внимание зрителя фокусируется на ученом погруженном в раздумья. Художник пытается показать сам процесс мышления в момент открытия. Астроном Ян Вермеер, 1668 Лувр, Париж 51 × 45 см Изображения ученых были излюбленной темой голландской живописи 17 века. Это первая из пары картин Вермеера на эту тему. Когда говорят о картинах Вермеера, всегда упоминают, что он мастер не только портретов, но и мелких деталей. На картине "Астроном" изображен не просто глобус, а исторически точный небесный глобус Йодокуса Хондиуса. А на столе не просто книга, а издание 1621 года нидерландского астронома Метиуса «Institutiones Astronomicae Geographicae». Символично, что книга открыта на разделе, советующем астроному искать "вдохновения от Бога". За красивыми предметами на картинах художника не теряется человек. Все внимание зрителя фокусируется на ученом погруженном в раздумья. Художник пытается показать сам процесс мышления в момент открытия.
«Бюрокан». 1971 Рубен Гевондян «Бюрокан». 1971 Рубен Гевондян
Радиоастрономия. (Добровольский В., Сайчук В.) 1970 год Плакат посвящен развитию отечественной радиоастрономии, которая является относительно молодой наукой. Так, с 1920-х гг. Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси исследовали возможность радиоизмерений расстояния до Луны, а в 1946 г. советские ученые начали радиолокационные измерения метеоров. Радиоастрономия. (Добровольский В., Сайчук В.) 1970 год Плакат посвящен развитию отечественной радиоастрономии, которая является относительно молодой наукой. Так, с 1920-х гг. Л. И. Мандельштам и Н. Д. Папалекси исследовали возможность радиоизмерений расстояния до Луны, а в 1946 г. советские ученые начали радиолокационные измерения метеоров.
"Астрофизики Сибири", 1973 -75 гг. Богданов Глеб Васильевич "Астрофизики Сибири", 1973 -75 гг. Богданов Глеб Васильевич
"Астрофизики", 1967 г. Никифорова Елена Владимировна "Астрофизики", 1967 г. Никифорова Елена Владимировна

СОБЫТИЯ


Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот

России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот Себастиан Толстой президент Ericsson в России Уже сейчас в зоне 5G-покрытия живут 15% населения планеты. Крупнейшие корпорации готовятся к внедрению полномасштабных коммерческих сетей, а правительства составляют амбициозные программы развития ключевых отраслей. Вместе с тем, на пути тотал
18.08.2025 Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы

Анализ древнего метеорита позволяет предположить, что каменистые планеты, расположенные как близко, так и далеко от Солнца, могли образоваться в одно и то же

04.08.2025 Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

а Suzaku. Более трети «обычной» материи в ближайшей Вселенной — той, из которой формируются звёзды, планеты, галактики и жизнь, — до сих пор не наблюдалось напрямую. Несмотря на свою важность д
13.06.2025 Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

щих моделей формирования галактик в рамках нашей стандартной космологической парадигмы в настоящее время не может объяснить, как возникла эта галактика. Используя данные обсерватории Кека на Гавайях, астрономы отследили движение дюжины звездных скоплений в пределах FCC 224. Эти измерения выявили низкую скорость среди скоплений, что является ключевым показателем того, что галактика не облада
01.03.2025 Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами

рой рассказывается о Солнечной системе и планетах, которые можно увидеть, о Луне и спутниках других планет. Что касается минусов, то, к сожалению, без них тут не обошлось: пользователи отмечают
21.01.2025 Microsoft заманивает всю планету на самый глючный в мире почтовый клиент. Он ломается при отправке, получении и написании писем. Опрос

ризналась в этом официально – раскрыть карты ее вынудили новые европейские законы о конфиденциальности. В других регионах мира пользователи Outlook не знают, что за ними следят сотни компаний со всей планеты. Пересадить весь мир на Outlook Клиент Outlook сам по себе существует с середины 1990-х годов. В течение длительного времени он поставлялся в составе Windows и был ее основным почтовым

22.11.2024 11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

обращается вокруг звезды в десять раз медленнее, чем наша планета вокруг Солнца. Существование этой планеты ставит под сомнение популярную теорию планетного формирования. Согласно этой теории,

28.10.2024 Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли

лет, после чего океаны испарятся из-за неуправляемого парникового эффекта — задолго до того, как у планеты возникнет риск оказаться поглощенной красным гигантом. Большую часть своей жизни звез
27.10.2024 Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата

мещено в базе данных препринтов arXiv и находится в процессе рецензирования. Потенциально обитаемые планеты, такие как Kepler 186-f (на изображении), ощутили бы последствия изменения климата, е
21.10.2024 Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне

иентация оси вращения Ганимеда. Также это открытие позволило вычислить, какой удар мог вызвать такие события. Изображение: Naoyuki Hirata Ганимед — крупнейший спутник в Солнечной системе, даже больше планеты Меркурий. Он также интересен жидкими водными океанами, которые скрыты под его ледяной поверхностью. Как и Луна, Ганимед приливно заблокирован, что означает, что он всегда обращен одной

30.07.2024 Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться?

Открытие огромной пушистой планеты, вращающейся вокруг далекой звезды в нашей галактике, может оказаться ключом к загадк
21.07.2024 Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную

Это одна из ключевых областей исследования для многих крупных радиотелескопов мирового класса. Определение крупномасштабных структур магнитного поля в Млечном Пути было серьезной проблемой для многих астрономов на протяжении десятилетий. В новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal 10 мая, ученые из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC)
14.05.2024 Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли

содержат больше каменистых объектов, чем состоящих из газа. В нашей системе к каменистым относятся планеты Меркурий, Венера, Земля и Марс, а также пояс астероидов (область Солнечной системы ме
31.03.2024 Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр

«массовом разрыве» черной дыры. Так ученые называют диапазон от 3 до 5 масс Солнца. Для наблюдения астрономы использовали радиотелескоп MeerKAT. Вполне вероятно, что это первое открытие радиоп
17.03.2024 На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю

ом с Землю. Она дает астрономам редкую возможность посмотреть на ранние стадии планетарной эволюции планеты из-за своей близкой орбиты вокруг молодой звезды, похожей на Солнце. Новая планета оп
13.03.2024 На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана

ан. Ученые полагают, что после своего формирования алмазы будут медленно погружаться глубже в недра планеты под действием гравитационных сил, что приведет к «алмазному дождю» из более высоких с
22.11.2023 Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары

езды, газ и пыль сильнейшим гравитационным притяжением — самым сильным во Вселенной. Когда СМЧД поглощают эту материю, происходит яркая вспышка энергии — самыми яркими вспышками являются квазары.Хотя астрофизики считают, что сверхмассивные черные дыры «поедают» материю слишком медленно, чтобы вызвать образование определенного типа квазаров, новые исследования демонстрируют как раз обратное.
29.09.2023 Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли

ергии. Планета, когда она формируется, тает. Тяжелые металлы, например, железо, опускаются к центру планеты, формируя ядро, а жидкая порода находится снаружи и со временем замерзает.  Защитное

27.09.2023 Почему Нептун теряет свои облака?

осферой. С помощью наземных измерений впервые была исследована долгосрочная эволюция атмосферы этой планеты.Астрономы отслеживали эволюцию облачной активности Нептуна в период с 1994 по 2022 го
31.08.2023 Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел

раз ярче Солнца. В работе, которая вышла в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, астрофизики из Техасского университета в Остине описывают, что смогли идентифицировать три яр
07.07.2023 Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики

000 вертикальных нитевидных радиоволокон, исходящих от Sgr A* — они похожи на струны огромной арфы. Астрономы  предположили, что оба этих загадочных явления созданы древним извержением черной д
21.06.2023 Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы

часто изображается с оранжевыми, голубыми и красноватыми полосами. Это области, где газ в атмосфере планеты опускается вниз. Цвета полос вызваны небольшими различиями в их температуре и составе
22.02.2023 «Спутникс» помогла школьникам из Подольска собрать астрономический спутник с оптическим телескопом для съемки объектов глубокого космоса

» (входит в Sitronics Group). Полезной нагрузкой занимались воспитанники школьного центра научного творчества «Поиск». Элементами полезной нагрузки выступают светосильный телескоп «Лептонар-20955К» и астрономическая цифровая камера. Перед тем, как поместить их в корпус спутника, участники проекта провели тестовую съемку с Земли созвездий и туманностей. Учебное заведение имеет собственный ас
28.11.2022 Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

ого объекта.Также примечательно, что эта черная дыра находится всего в 1550 световых годах от нашей планеты. В космических масштабах это довольно близко. Таким образом, это одна из ближайших из
21.11.2022 Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

я примерно в 390 световых годах от нас в созвездии Рыб.Благодаря размерам и высокой температуре эти планеты проще всего наблюдать с Земли, а потому они наиболее хорошо изучены в сравнении с дру
14.11.2022 Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Еще в октябре 2018 года на расстоянии 665 миллионов световых лет от нашей планеты черная дыра поглотила маленькую звезду — астрономы зафиксировали этот момент благодар
10.10.2022 Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды

едназначен для поиска потенциально пригодных для жизни планет. Изображение: Speculoos Первоначально астрономы с помощью TESS наблюдали звезду LP 890-9 в созвездии Эридан. Это красный карлик, то
21.07.2022 Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет

различить по соотношению изотопов инертных газов, в частности криптона и ксенона.Особый интерес для астрономов представляет Марс из-за того, что его затвердевание произошло относительно быстро

27.06.2022 Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути

ю массу Солнца, и ей тоже в будущем предопределено поглощение сверхмассивной черной дырой Млечного Пути.Однако нет данных, насколько часто карликовые галактики содержат массивную черную дыру. Поэтому астрономы не могут до конца понять, как происходит слияние черных дыр и галактик.Недавно опубликованное в Astrophysical Journal исследование открывает перед учеными пути для обнаружения десятко
17.06.2022 Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции

на в 1350 световых годах от Земли, где идет процесс активного звездообразования. Именно эту область астрономы исследовали с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Атакамской большой антенной р
05.05.2022 Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен

странство, смотреть в пространство — это то же самое, что смотреть назад во времени. То есть сейчас астрономы видят этот объект таким, каким он существовал в далеком прошлом, через 330 миллионо
30.04.2022 Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса

ностью. Как правило, такие излучения идут от объектов наподобие активных сверхмассивных черных дыр. Астрономы обнаружили мегамазер во время наблюдений с радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. О
22.04.2022 Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться?

трах в Солнечной системе самые высокие облака Нептуна формируются настолько быстро, что внешний вид планеты может резко измениться в течение нескольких дней.Также за время наблюдений астрономы

06.03.2022 Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла»

матическую катастрофу. В новом исследовании, опубликованном в Международном журнале астробиологии , астрофизики утверждают, что планету можно считать разумной, если она демонстрирует познание —
31.01.2022 Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра

дыру. Также есть вероятность, что гамма-всплески регистрируются, когда при взрыве сверхновой появляется сверхнамагниченная нейтронная звезда, способная создавать собственные джеты. В 2019 и 2021 году астрономы наконец смогли наблюдать новый тип взрывов, длившихся малое количество времени. Спектроскопический анализ вещества показал, что оно похоже по составу на звезды Вольфа-Райе. Это особый
30.12.2021 Самые важные космические открытия 2021 года

ah Horrock Кроме того, были найдены доказательства существования галактик без темной материи. Ранее астрофизики только догадывались, что таковые существуют, поэтому провели повторные повторные

22.12.2021 Доказано: галактики без темной материи существуют

ая материя — неотъемлемая часть современной космологии, науки о нашей Вселенной с течением времени. Астрономы считают, что галактики – огромные звездные острова, которые являются строительными

18.12.2021 Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы

Марс был целью большого количества миссий по изучению планет, включающих облет, орбитальные и посадочные аппараты, а также марсоходы. В этих миссиях основное внимание уделялось дистанционному зондированию поверхности и атмосферы, геохимии и минера
06.11.2021 Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

разных временных шкалах и они смещаются. Чтобы исследовать структуру пылевых колец более подробно, астрономы из Невадского университета в Лас-Вегасе (UNLV) создали трехмерную гидродинамическую
24.09.2021 Планеты-гикеаны: новые миры пригодны для внеземной жизни

ально пригодных для жизни экзопланет, покрытых водой и окутанных толстым слоем водорода. Изначально астрономы назвали этот тип планет мини-Нептунами, но сейчас они определили их подкласс — гике

Публикаций - 3814, упоминаний - 5937

Астрономия и организации, системы, технологии, персоны:

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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 13
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 10
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 9
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 192 9
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 9
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 9
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 34 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 8
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3305 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 7
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 7
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 7
U.S. IRS - Internal Revenue Service - Налоговое управление США - U.S. IRC - Internal Revenue Code - Налоговый кодекс США - EFTPS, Electronic Federal Tax Payment System - Электронная федеральная налоговая платёжная система США 144 7
U.S. Department of Energy - ORNL - Oak Ridge National Laboratory - Ок-Риджская национальная лаборатория Министерства энергетики США 85 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 6
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 6
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 6
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 58
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 26
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 14
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 11
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 10
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 5
Greenpeace - Гринпис 130 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 3
WMO - World Meteorological Organization - IMO - International Meteor Organization - Всемирная метеорологическая организация 44 3
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 19 3
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 3
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
ISAAA - International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications - Международная служба оценки применения агробиотехнологий 4 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Демократическая политическая партия США 122 2
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 2
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 5 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
INCOSE - International Council on Systems Engineering - Международный совет по системной инженерии 3 1
San Antonio Astronomical Association - Астрономическая ассоциация Сан-Антонио 1 1
ВОЗ - РКБТ - Рамочная конвенция Всемирной организации здравоохранения по борьбе против табака 1 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
NORDUnet - National research and education networks 6 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
Иерусалимская православная церковь - Церковь Сиона - Иерусалимский патриархат - Греко-православный патриархат Иерусалима 3 1
Arctic Council - Арктический совет 4 1
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
АМОР - Ассоциация малых операторов связи России - Ассоциация малых операторов связи регионов 15 1
Движение первых - Российское движение детей и молодежи 11 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
РАСПП - Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей 13 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 1282
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 793
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 436
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 290
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 229
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 224
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 153
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 152
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 149
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 148
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 126
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 121
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 120
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 114
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 111
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 110
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53872 109
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 104
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34982 103
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 96
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 95
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 92
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 92
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 88
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 85
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 84
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 84
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 82
Освещение - яркость источника света 742 75
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 75
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 65
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 65
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 64
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 63
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 63
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 62
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 60
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 60
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 58
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 336
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 114
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 141 104
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 103
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 91
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 90
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 74
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 186 69
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 67
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 67
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 66
Microsoft Windows 2000 8678 66
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 63
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 53
Космодром Байконур 1072 51
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 51
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 49
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 47
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 44
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 43
Sloan Consortium - SDSS - Sloan Digital Sky Survey - Слоуновский цифровой небесный обзор - телескоп 62 42
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 52 39
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 37
Microsoft Windows 16882 35
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 30
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 30
Google Android 15243 30
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 30
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 29
Apple iPhone 6 4861 29
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 29
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 27
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 29 25
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 25
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 25
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 24
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 24
Linux OS 11533 24
EA - Crytek Crysis - компьютерная игра (шутер от первого лица) 94 24
NASA Mars Odyssey orbiter 59 23
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 54
Путин Владимир 3454 19
Левкевич Михаил 59 18
Brown Michael - Браун Майкл 36 18
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 15
Brown Mike - Браун Майк 15 14
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 14
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 13
Рахманов Максим 47 12
Перминов Анатолий 131 11
Дырмовский Дмитрий 149 10
Anderson John - Андерсон Джон 14 10
Boss Alan - Босс Алан 9 9
Marsden Brian - Марсден Брайан 9 9
Marcy Geoffrey - Марси Джеффри 9 9
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 8
Гагарин Юрий 98 8
Bush George - Буш Джордж 336 8
Sagan Carl - Саган Карл 11 7
Molczan Ted - Молжан Тэд 7 7
Porco Carolyn - Порко Каролин 14 7
O'Keefe Sean - О’Киф Шон 24 7
Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 11 6
Fermi Enrico - Ферми Энрико 17 6
Burgasser Adam - Бургассер Адам 7 6
Wesley Anthony - Уизли Энтони 8 6
Sunyaev Rashid - Сюняев Рашид 9 6
Baldry Ivan - Болдри Айвен 6 6
Muller Richard - Мюллер Ричард 8 6
Garvin Jim - Гарвин Джим 7 6
Glazebrook Karl - Глэйзбрук Карл 6 6
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 6
Trump Donald J. - Трамп Дональд 686 6
Шалманов Сергей 202 6
Hubble Edwin - Хаббл Эдвин 8 5
Каммерер Максим 9 5
Стругацкие (братья) 37 5
Milgrom Mordehai - Милгром Мордехай 5 5
Lissauer Jack - Лиссауэр Джек 5 5
Matson Dennis - Мэтсон Деннис 6 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 2070
Солнечная система - Solar system 2569 1216
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 966
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 926
Россия - РФ - Российская федерация 166163 733
Европа 24962 523
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 442
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 431
Юпитер - планета Солнечной системы 557 407
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 403
США - Калифорния 4828 251
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 243
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 238
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 218
Германия - Федеративная Республика 13220 199
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 189
Япония 13807 178
Венера - планета Солнечной системы 298 175
Франция - Французская Республика 8176 171
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 164
Нептун - планета Солнечной системы 203 155
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 152
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 146
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 142
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 125
США - Гавайи - Гавайские острова - Гавайский архипелаг 343 124
Канада 5081 120
Чили - Республика 494 120
Италия - Итальянская Республика 4508 106
Индия - Bharat 5869 103
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 100
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 94
Уран - планета Солнечной системы 550 88
США - Аризона 549 79
Сатурн - планета Солнечной системы 136 78
Азия - Азиатский регион 5920 69
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 69
Испания - Королевство 3839 66
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 64
Нидерланды 3745 64
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 974
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 808
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 406
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 338
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 240
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 236
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 212
Физика - Physics - область естествознания 2940 208
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 207
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 207
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 196
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 154
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10875 153
Астрономия - Большой взрыв - Big Bang - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 325 144
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 143
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 142
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 136
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 132
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 131
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 130
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4513 129
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 128
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 123
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 121
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 121
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 115
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 115
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 108
Астрономия - Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula - New General Catalogue of Nebulae and Clusters of Stars, NGC - Новый общий каталог туманностей и звёздных скоплений 140 106
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 105
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 105
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 103
Астрономия - Тёмная материя - Dark Matter 222 100
Английский язык 7030 97
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 97
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 88
Молекула - Molecula 1102 84
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 78
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 74
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 138 73
CNews RND - R&D.CNews 2274 187
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Phys.org 972 58
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1726 50
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 46
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 36
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 34
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 33
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 33
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 32
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 29
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 29
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 27
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 50 26
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 25
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 23
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1221 21
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 647 21
Cornell University - Корнеллский университет - Университет Корнуэлла 205 21
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 31 20
University of Chicago - Чикагский университет 102 20
University of Pennsylvania - Pennsylvania State University - Университет Пенсильвании - Пенсильванский университет - Университет штата Пенсильвания 170 20
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 19
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 18
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 32 17
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 17
Imperial College London - Имперский колледж Лондона 133 17
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 16
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 16
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 15
SETI Institute 23 15
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 15
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 201 15
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