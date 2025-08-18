Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем

Себастиан Толстой, Ericsson: России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот России нужно безотлагательно решить вопрос распределения частот Себастиан Толстой президент Ericsson в России Уже сейчас в зоне 5G-покрытия живут 15% населения планеты. Крупнейшие корпорации готовятся к внедрению полномасштабных коммерческих сетей, а правительства составляют амбициозные программы развития ключевых отраслей. Вместе с тем, на пути тотал

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы Анализ древнего метеорита позволяет предположить, что каменистые планеты, расположенные как близко, так и далеко от Солнца, могли образоваться в одно и то же

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос а Suzaku. Более трети «обычной» материи в ближайшей Вселенной — той, из которой формируются звёзды, планеты, галактики и жизнь, — до сих пор не наблюдалось напрямую. Несмотря на свою важность д

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным щих моделей формирования галактик в рамках нашей стандартной космологической парадигмы в настоящее время не может объяснить, как возникла эта галактика. Используя данные обсерватории Кека на Гавайях, астрономы отследили движение дюжины звездных скоплений в пределах FCC 224. Эти измерения выявили низкую скорость среди скоплений, что является ключевым показателем того, что галактика не облада

Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами рой рассказывается о Солнечной системе и планетах, которые можно увидеть, о Луне и спутниках других планет. Что касается минусов, то, к сожалению, без них тут не обошлось: пользователи отмечают

Microsoft заманивает всю планету на самый глючный в мире почтовый клиент. Он ломается при отправке, получении и написании писем. Опрос ризналась в этом официально – раскрыть карты ее вынудили новые европейские законы о конфиденциальности. В других регионах мира пользователи Outlook не знают, что за ними следят сотни компаний со всей планеты. Пересадить весь мир на Outlook Клиент Outlook сам по себе существует с середины 1990-х годов. В течение длительного времени он поставлялся в составе Windows и был ее основным почтовым

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют обращается вокруг звезды в десять раз медленнее, чем наша планета вокруг Солнца. Существование этой планеты ставит под сомнение популярную теорию планетного формирования. Согласно этой теории,

Что будет с планетой через 8 миллиардов лет: обнаружена планета-калька Земли лет, после чего океаны испарятся из-за неуправляемого парникового эффекта — задолго до того, как у планеты возникнет риск оказаться поглощенной красным гигантом. Большую часть своей жизни звез

Мрачное исследование: похоже, инопланетные цивилизации убивают сами себя из-за изменения климата мещено в базе данных препринтов arXiv и находится в процессе рецензирования. Потенциально обитаемые планеты, такие как Kepler 186-f (на изображении), ощутили бы последствия изменения климата, е

Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне иентация оси вращения Ганимеда. Также это открытие позволило вычислить, какой удар мог вызвать такие события. Изображение: Naoyuki Hirata Ганимед — крупнейший спутник в Солнечной системе, даже больше планеты Меркурий. Он также интересен жидкими водными океанами, которые скрыты под его ледяной поверхностью. Как и Луна, Ганимед приливно заблокирован, что означает, что он всегда обращен одной

Открыта сверхпушистая экзопланета, похожая на сладкую вату, но как она могла образоваться? Открытие огромной пушистой планеты, вращающейся вокруг далекой звезды в нашей галактике, может оказаться ключом к загадк

Галактические кольца всевластия: астрономы обнаружили массивные магнитные тороиды в гало Млечного Пути — они влияют на всю Вселенную Это одна из ключевых областей исследования для многих крупных радиотелескопов мирового класса. Определение крупномасштабных структур магнитного поля в Млечном Пути было серьезной проблемой для многих астрономов на протяжении десятилетий. В новом исследовании, опубликованном в The Astrophysical Journal 10 мая, ученые из Национальной астрономической обсерватории Китайской академии наук (NAOC)

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли содержат больше каменистых объектов, чем состоящих из газа. В нашей системе к каменистым относятся планеты Меркурий, Венера, Земля и Марс, а также пояс астероидов (область Солнечной системы ме

Обнаружен неизвестный объект в Млечном Пути — он тяжелее самых тяжелых нейтронных звезд и легче самых легких черных дыр «массовом разрыве» черной дыры. Так ученые называют диапазон от 3 до 5 масс Солнца. Для наблюдения астрономы использовали радиотелескоп MeerKAT. Вполне вероятно, что это первое открытие радиоп

На нашем «солнечном дворе» объявился новый сосед — планета размером с Землю ом с Землю. Она дает астрономам редкую возможность посмотреть на ранние стадии планетарной эволюции планеты из-за своей близкой орбиты вокруг молодой звезды, похожей на Солнце. Новая планета оп

На ледяных планетах идут алмазные дожди — раскрыты тайны магнитных полей Нептуна и Урана ан. Ученые полагают, что после своего формирования алмазы будут медленно погружаться глубже в недра планеты под действием гравитационных сил, что приведет к «алмазному дождю» из более высоких с

Астрономы выяснили, что любимое лакомство черных дыр — это квазары езды, газ и пыль сильнейшим гравитационным притяжением — самым сильным во Вселенной. Когда СМЧД поглощают эту материю, происходит яркая вспышка энергии — самыми яркими вспышками являются квазары.Хотя астрофизики считают, что сверхмассивные черные дыры «поедают» материю слишком медленно, чтобы вызвать образование определенного типа квазаров, новые исследования демонстрируют как раз обратное.

Планета внутри планеты — находка во внутреннем ядре Земли ергии. Планета, когда она формируется, тает. Тяжелые металлы, например, железо, опускаются к центру планеты, формируя ядро, а жидкая порода находится снаружи и со временем замерзает. Защитное

Почему Нептун теряет свои облака? осферой. С помощью наземных измерений впервые была исследована долгосрочная эволюция атмосферы этой планеты.Астрономы отслеживали эволюцию облачной активности Нептуна в период с 1994 по 2022 го

Астрономы впервые обнаружили темные звезды — новый тип небесных тел раз ярче Солнца. В работе, которая вышла в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, астрофизики из Техасского университета в Остине описывают, что смогли идентифицировать три яр

Астрономы обнаружили сотни невидимых структур — они растут из центра нашей галактики 000 вертикальных нитевидных радиоволокон, исходящих от Sgr A* — они похожи на струны огромной арфы. Астрономы предположили, что оба этих загадочных явления созданы древним извержением черной д

Найден ответ, почему у Юпитера меняются его знаменитые полосы часто изображается с оранжевыми, голубыми и красноватыми полосами. Это области, где газ в атмосфере планеты опускается вниз. Цвета полос вызваны небольшими различиями в их температуре и составе

«Спутникс» помогла школьникам из Подольска собрать астрономический спутник с оптическим телескопом для съемки объектов глубокого космоса » (входит в Sitronics Group). Полезной нагрузкой занимались воспитанники школьного центра научного творчества «Поиск». Элементами полезной нагрузки выступают светосильный телескоп «Лептонар-20955К» и астрономическая цифровая камера. Перед тем, как поместить их в корпус спутника, участники проекта провели тестовую съемку с Земли созвездий и туманностей. Учебное заведение имеет собственный ас

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей ого объекта.Также примечательно, что эта черная дыра находится всего в 1550 световых годах от нашей планеты. В космических масштабах это довольно близко. Таким образом, это одна из ближайших из

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака я примерно в 390 световых годах от нас в созвездии Рыб.Благодаря размерам и высокой температуре эти планеты проще всего наблюдать с Земли, а потому они наиболее хорошо изучены в сравнении с дру

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно Еще в октябре 2018 года на расстоянии 665 миллионов световых лет от нашей планеты черная дыра поглотила маленькую звезду — астрономы зафиксировали этот момент благодар

Астрономы обнаружили две суперземли — они вращаются вокруг соседней звезды едназначен для поиска потенциально пригодных для жизни планет. Изображение: Speculoos Первоначально астрономы с помощью TESS наблюдали звезду LP 890-9 в созвездии Эридан. Это красный карлик, то

Марсианский метеорит опровергает теорию формирования планет различить по соотношению изотопов инертных газов, в частности криптона и ксенона.Особый интерес для астрономов представляет Марс из-за того, что его затвердевание произошло относительно быстро

Находка астрономов — ключ к тайнам сверхмассивной черной дыры в Млечном пути ю массу Солнца, и ей тоже в будущем предопределено поглощение сверхмассивной черной дырой Млечного Пути.Однако нет данных, насколько часто карликовые галактики содержат массивную черную дыру. Поэтому астрономы не могут до конца понять, как происходит слияние черных дыр и галактик.Недавно опубликованное в Astrophysical Journal исследование открывает перед учеными пути для обнаружения десятко

Исследование протопланетных дисков раскрыло секрет планетарной эволюции на в 1350 световых годах от Земли, где идет процесс активного звездообразования. Именно эту область астрономы исследовали с помощью комплекса радиотелескопов ALMA (Атакамской большой антенной р

Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен странство, смотреть в пространство — это то же самое, что смотреть назад во времени. То есть сейчас астрономы видят этот объект таким, каким он существовал в далеком прошлом, через 330 миллионо

Астрономы обнаружили мегамазер — супермощный космический лазер, излучающий из глубокого космоса ностью. Как правило, такие излучения идут от объектов наподобие активных сверхмассивных черных дыр. Астрономы обнаружили мегамазер во время наблюдений с радиотелескопа MeerKAT в Южной Африке. О

Почему Нептун остывал 15 лет подряд, хотя должен нагреваться? трах в Солнечной системе самые высокие облака Нептуна формируются настолько быстро, что внешний вид планеты может резко измениться в течение нескольких дней.Также за время наблюдений астрономы

Планетарный разум вполне реален, но Земля еще не «доросла» матическую катастрофу. В новом исследовании, опубликованном в Международном журнале астробиологии , астрофизики утверждают, что планету можно считать разумной, если она демонстрирует познание —

Астрономы впервые увидели, как рождается черная дыра дыру. Также есть вероятность, что гамма-всплески регистрируются, когда при взрыве сверхновой появляется сверхнамагниченная нейтронная звезда, способная создавать собственные джеты. В 2019 и 2021 году астрономы наконец смогли наблюдать новый тип взрывов, длившихся малое количество времени. Спектроскопический анализ вещества показал, что оно похоже по составу на звезды Вольфа-Райе. Это особый

Самые важные космические открытия 2021 года ah Horrock Кроме того, были найдены доказательства существования галактик без темной материи. Ранее астрофизики только догадывались, что таковые существуют, поэтому провели повторные повторные

Доказано: галактики без темной материи существуют ая материя — неотъемлемая часть современной космологии, науки о нашей Вселенной с течением времени. Астрономы считают, что галактики – огромные звездные острова, которые являются строительными

Первая в истории подземная карта Марса таит сюрпризы Марс был целью большого количества миссий по изучению планет, включающих облет, орбитальные и посадочные аппараты, а также марсоходы. В этих миссиях основное внимание уделялось дистанционному зондированию поверхности и атмосферы, геохимии и минера

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд разных временных шкалах и они смещаются. Чтобы исследовать структуру пылевых колец более подробно, астрономы из Невадского университета в Лас-Вегасе (UNLV) создали трехмерную гидродинамическую