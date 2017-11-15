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Астрономия Astronomy Астрофизика Космическая физика Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем

Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем

    1. Меркурий
    2. Венера
    3. Земля (Луна)
    4. Марс (Фобос, Деймос) марсоход
    5. Юпитер (Ганимед, Каллисто, всего 80 спутников)
    6. Сатурн (Титан, Энцелада, Япет, Мимас, Тетис, всего 82 спутника)
    7. Уран (27 спутников)
    8. Нептун (Тритон, всего 14 спутников) 

Сравнительные размеры объектов Солнечной Системы. Сравнительные размеры объектов Солнечной Системы.
Атлас орбит нашей Солнечной системы. Можно найти орбиты практически любых тел Солнечной системы начиная от крупных планет и заканчивая объектами, которые имеют диаметр всего 10 километров. Атлас орбит нашей Солнечной системы. Можно найти орбиты практически любых тел Солнечной системы начиная от крупных планет и заканчивая объектами, которые имеют диаметр всего 10 километров.
Какая температура на планетах Солнечной Системы. Какая температура на планетах Солнечной Системы.
Объекты Солнечной системы в сравнении. По убыванию: Ганимед, Титан, Меркурий, Луна, Тритон, Плутон, Титания, Фобос Объекты Солнечной системы в сравнении. По убыванию: Ганимед, Титан, Меркурий, Луна, Тритон, Плутон, Титания, Фобос
Траектории выпущенных спутников - исследователей нашей Солнечной системы. Траектории выпущенных спутников - исследователей нашей Солнечной системы.
Гравитация тел Солнечной системы. Гравитация тел Солнечной системы.
Угол наклона осей вращения планет в Солнечной системе. Венера единственная планета, вращающаяся по часовой стрелке. А Уран вовсе "лежит на боку". Угол наклона осей вращения планет в Солнечной системе. Венера единственная планета, вращающаяся по часовой стрелке. А Уран вовсе "лежит на боку".


15.11.2017 Астрономы нашли потенциально обитаемую планету поблизости от Земли
07.06.2017 Чешские астрономы не исключают падения астероида на Землю
08.01.2017 Астрономы нашли объект, создающий сверхмощные радиовсплески
02.06.2015 Астрономы обнаружили 74 маленькие экзопланеты
14.07.2014 Астрономы обнаружили две самые далёкие звезды Млечного Пути
24.06.2013 Конец миллиардов миров: астрономы увидели смерть галактики
05.02.2013 Астрономы переквалифицировали суперземли
11.10.2012 Астрономы перемерили расширение Вселенной
14.05.2012 Астрономы поймали экзопланету-невидимку
11.03.2012 Мощная солнечная вспышка: астрономы перепугались зря?
14.11.2011 Астрономы нашли облака первичного газа
19.09.2011 Астрономы обнаружили "родину Скайуокера"
13.09.2011 Богатый улов: астрономы нашли сразу 50 экзопланет
29.07.2011 Новый спутник Земли: астрономы обнаружили астероид-троянец
22.03.2011 Астрономы наблюдали слияние звезд
08.12.2010 Гамма-вспышка бывшей cверхновой: астрономы не сразу поверили приборам
12.08.2010 Астрономы поймали в объектив загадочную "Лютецию"
27.09.2007 Итальянские астрономы обнаружили НЛО
09.06.2006 Астрономы обнаружили множество древнейших скоплений галактик
09.06.2006 Астрономы обнаружили множество древнейших скоплений галактик
21.12.2005 Астрономы проверят неизменность констант
21.12.2005 Астрономы проверят неизменность констант
20.12.2005 Астрономы обнаружили "сестру" Солнечной системы
20.12.2005 Астрономы обнаружили "сестру" Солнечной системы
14.09.2005 Астрономы отследили взрыв на расстоянии 12,6 млрд. световых лет
14.09.2005 Астрономы отследили взрыв на расстоянии 12,6 млрд. световых лет
24.03.2005 Астрономы измерили массу черной дыры в галактике M74
24.02.2005 Астрономы открыли галактику-невидимку
24.02.2005 Астрономы открыли галактику-невидимку
15.03.2004 Астрономы открыли новую планету и сфотографировали Землю с Марса
15.03.2004 Астрономы открыли новую планету и сфотографировали Землю с Марса
12.08.2003 Астрономы Австралии и США доказали случаи "космического каннибализма"
12.08.2003 Астрономы Австралии и США доказали случаи "космического каннибализма"
04.07.2003 Астрономы открыли новую систему планет, похожую на Солнечную
04.07.2003 Астрономы открыли новую систему планет, похожую на Солнечную
14.01.2003 Астрономы открыли три новых спутника Нептуна
14.01.2003 Астрономы открыли три новых спутника Нептуна
09.09.2002 Астрономы измеряют скорость гравитации
09.09.2002 Астрономы измеряют скорость гравитации
05.08.2002 Астрономы обнаружили межзвездный гамбургер

Публикаций - 614, упоминаний - 615

Астрономия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Галактика - Корпорация 1077 100
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 21
Microsoft Corporation 22497 10
Элемент ГК - Elementec 1523 8
Kometa - Комета 77 6
6072 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 4
Intel Corporation 11262 4
Парус Корпорация 442 4
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 172 4
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1530 4
O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet 235 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 778 3
SAP SE 4595 2
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 1974 2
Sphere 27 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 183 2
Pioneer Corporation 405 2
Adobe Systems 1443 2
IBM - International Business Machines Corp 8941 2
Odin 27 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 2
Орбита 76 2
NTT DoCoMo 1109 2
Компас 169 2
Spirit DSP - Спирит Корп 425 2
ISON 5 2
Аксистем - Axistem 25 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 87 1
Константа 27 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 1
1С-Битрикс - Bitrix 443 1
Интеграл НПП 44 1
Epicor Software Corporation 161 1
Гольфстрим 60 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 307 1
HEC 22 1
Zyxel Nebula 33 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис 294 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 16
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 33 16
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 237 13
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 196 10
ЕКА Топливная компания 137 9
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 655 9
Открытие ФК 2713 6
Subaru - Субару Мотор 45 5
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 5
Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 42 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 781 2
Веста 45 2
Точка 1820 1
TMT Investments 99 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр 85 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 1
Мегаполис ТК 152 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 29 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 132
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 480 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 784 1
ASI - Agenzia Spaziale Italiana - Итальянское космическое агентство 22 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 225 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 110 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 12
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 48 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп 0 179
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 54
LED-вспышка - светодиодная вспышка 1095 48
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 775 42
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 571 34
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 332 7
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1812 7
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 214 7
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1756 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 1063 6
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 758 5
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 2639 5
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии 407 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 992 3
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НИР - Научно-исследовательская работа 442 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство 20003 2
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Родительский контроль - Детский режим - Детский контент - Защита от детей 525 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт - Неогеография 312 1
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NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 443 148
ESO VLT - Very Large Telescope - Очень большой телескоп Европейской Южной Обсерватории 0 44
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 128 43
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 122 32
Microsoft Windows 2000 2856 29
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 0 22
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 64 21
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 309 18
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 136 13
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 0 12
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 169 11
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1431 10
ESA Herschel Space Observatory - FIRST - Far Infrared and Submillimetre Telescope - Телескоп имени Уильяма Гершеля (инфракрасная космическая обсерватория) 0 9
ESO La Silla Observatory - Обсерватория Ла-Силья Европейской южной обсерватории - Swiss Euler telescope - TRAnsiting Planets and PlanetesImals Small Telescope, TRAPPIST - High Accuracy Radial velocity Planet Searcher, HARPS 0 9
NASA JWST - James Webb Space Telescope - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 43 9
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 25 7
NASA - Fermi Gamma-ray Space Telescope - GLAST - Gamma-ray Large Area Space Telescope - Космический гамма-телескоп Ферми 0 5
ESA VEX - Venus Express 70 5
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 160 5
Oracle APEX - Oracle Application Express 50 4
Linux FUSE 27 4
NASA Dawn 69 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 4
IBM Blue Horizon 4 4
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - марсоход 149 3
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 3
Yota Бизнес 61 3
Microsoft Skype 1940 3
NASA New Horizons 84 3
Microsoft Office 3247 3
AURA - Gemini Observatory - Gemini North - Астрономическая обсерватория 13 3
NASA Deep Impact 38 3
Nvidia GPU Cloud - NGC - стек глубинного обучения 31 2
ESA - Galileo - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 387 2
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 55 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер 233 2
ANU AAO - Australian Astronomical Observatory - Siding Spring Observatory - Астрономическая обсерватория Сайдинг-Спринг - Anglo-Australian Observatory - Англо-Австралийская обсерватория - телескоп Фолкеса 0 2
NASA CHIPS - Cosmic Hot Interstellar Plasma Spectrometer - искусственный спутник 2 2
GAiA-X - европейская облачная система 42 2
Amazon Kuiper 6 2
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 171 18
Taylor Andrew - Тейлор Эндрю 4 2
Anderson David - Андерсон Дэвид 10 2
Blitz Leo - Блитз Лео 2 2
Трещев Сергей 10 2
Христос Иисус 29 2
Myungkook James Jee - Мюнгкук Джеймс Джи 2 2
Левкевич Михаил 60 2
Kenyon Scott - Кеньон Скотт 2 2
Корзун Валерий 17 2
Kroupa Pavel - Кроупа Павел 0 1
Еленин Леонид 1 1
Борисов Геннадий 2 1
Kouvaris Chris - Куварис Крис 1 1
Зимин Дмитрий 35 1
Delorme Philippe - Делорм Филипп 4 1
Циолковский Константин 30 1
Allen Paul - Аллен Пол 119 1
Боровиков Игорь 77 1
Meszaros Peter - Мезарос Питер 1 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 460
Солнечная система - Solar system 2236 373
Солнце - звезда Солнечной системы 1379 272
Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 477 164
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 164
Юпитер - планета Солнечной системы 529 112
Луна - спутник Земли 1184 86
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1194 52
Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 15 50
Нептун - планета Солнечной системы 180 44
Плутон - малая планета Солнечной системы 234 41
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 179 35
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 6 35
Чили - Республика 435 32
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 31
Австралия - Австралийский Союз 2791 30
США - Гавайи - Гавайские острова 269 28
Япония 10069 26
Венера - планета Солнечной системы 262 24
Уран - планета Солнечной системы 177 23
Россия - РФ - Российская федерация 108428 22
Европа 12319 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 18
США - Калифорния 3381 15
Франция - Французская Республика 5665 14
США - Аризона 468 14
Италия - Итальянская Республика 3310 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 13
Сатурн - планета Солнечной системы 60 13
США - Нью-Мексико 239 12
Созвездие Большая Медведица - Ursa Major 34 11
Германия - Федеративная Республика 8903 11
Созвездие Центавр - Centaurus 21 10
Созвездие Андромеда - Туманность Андромеды - Галактика Андромеды - Andromeda 30 9
Сатурн - Титан (спутник) 279 9
США - Пасадина 169 9
Азия - Азиатский регион 3803 9
Великобритания - Кембридж 250 8
Созвездие Эридан - Eridanus, Eri - Epsilon Eridani - Эпсилон Эридана 0 8
Созвездие Дева - Virgo 14 8
Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 0 313
Экзопланета - внесолнечная планета 0 101
Космос - Чёрная дыра - Black hole 0 98
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 69
Водород - Hydrogenium - химический элемент 0 52
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 252 40
Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика - Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - День астероида 30 июня 78 32
Тёмная материя - Dark Matter 0 31
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 4 20
Метан - methanum - болотный газ 0 16
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 145 15
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 14
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 12
Космос - Пульсары - Pulsars - Pulsating Sources of Radioemission - пульсирующие источники радиоизлучения - космические источники импульсного электромагнитного излучения 23 11
Космос - Туманность - участок межзвёздной среды, выделяющийся своим излучением или поглощением излучения на общем фоне неба 0 10
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 8
Физика - область естествознания 889 8
Градус Цельсия 239 7
Космос - Планетарная туманность - Planetary Nebula - Эмиссионная туманность - Emission nebula 0 7
Образование в России 460 7
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 0 7
Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 0 7
Водородная энергетика - Hydrogen energy 32 6
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 0 5
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 5
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 40 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 4
Геология - Geology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка 0 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - пиратство 592 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 2
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 503 2
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 0 2
Сахар - сахароза 38 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 2
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 0 2
Гелий - Helium - химический элемент 0 2
Солнце - Солнечная туманность - Небулярная гипотеза 0 2
НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 0 1
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 0 1
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 38
New Scientist 1447 37
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 32
Future - Space.com 195 31
Nature 770 18
SpaceDaily - Space Daily 187 18
Phys.org 972 14
ScienceDaily 400 12
Sky and Telescope - Space and Telescope 49 8
PhysicsWeb 180 6
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 168 6
CNews RND - R&D.CNews 2112 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 6
Space Daily 528 5
NEWSru.com 221 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 4
CNews Мировой океан 41 3
Ananova 249 2
CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
CNews Межзвездные перелеты 43 2
CNews Инноваторы 39 2
LiveScience 153 2
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 825 2
Scientific American 80 1
PhysicsWorld 89 1
The Guardian - Британская газета 320 1
USA Today 125 1
Space Weather 117 1
Optics 128 1
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 4
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 94 4
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 462 24
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 66 19
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 204 14
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 13
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 199 11
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 174 10
Cornell University - Корнеллский университет 135 9
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 0 8
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 212 8
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 8
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория 0 7
University of Cambridge - Кембриджский университет 218 7
Princeton University - Принстонский университет 139 7
UC San Diego - University California San Diego - Калифорнийский университет в Сан-Диего 58 6
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 62 6
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 77 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 6
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 151 5
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 89 5
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories 48 5
Yale University - Йельский университет 116 5
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 0 5
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 9 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 4
UCLA - University of California, Los Angeles - Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе 78 4
NASA STScI - Space Telescope Science Institute - Институт исследований космоса с помощью космического телескопа в Балтиморе - Научный институт космического телескопа 12 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 3
University of Hawaiʻi at Mānoa - Гавайский университет - Высотная обсерватория Халеакала - Haleakalā High Altitude Observatory Site 37 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 3
NOAO - National Optical Astronomy Observatory - Национальная обсерватория оптической астрономии - CTIO - Cerro Tololo Inter-American Observatory - Межамериканская обсерватория Серро-Тололо - Paranal Observatory - Паранальская обсерватория Сьерра-Пачон 2 3
UT Austin - McDonald Observatory - Обсерватория Мак-Доналд 0 3
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 143 3
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 2
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 21 2
ETSU - East Tennessee State University - Государственный университет Восточного Теннесси - Observatory Fairborn 0 2
NAOJ - National Astronomical Observatory of Japan - 国立天文台, kokuritsu tenmondai - Национальная астрономическая обсерватория Японии - Mizusawa VLBI Kansokusho - Subaru Telescope 0 2
CAS NOAC - National Astronomical Observatory of China - Национальная астрономическая обсерватория Китая - Цзыцзиньшаньская астрономическая обсерватория 1 2
University of Oxford - Оксфордский университет 188 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 37 2
ANU - Australian National University - Австралийский национальный университет 35 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 180 2
Рождество Христово - Рождественские каникулы 57 2
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 214 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
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