Индексная книга CNews*
Солнце солнечные вспышки солнечный ветер солнечная активность (динамо) солнечное излучение солнечная цикличность солнечная корона солнечные пятна протуберанец protuberanzen solar flares solar wind solar activity
Анимация демонстрирующая взаимодействие Солнечного ветра и магнитного поля Земли.
Изображение Солнца, полученное с помощью телекопа NASA «High-Resolution Coronal Imager».
Солнечное пятно. В самом центре пятна температура не достигает 4000 °C. Когда как на поверхности Солнца температура около 6000°C.
Хромосфера Солнца и небольшие вспышки.
Геомагнитная вспышка на Солнце.
Протуберанец в сравнении с Землей.
Солнечные пятна в сравнении с Юпитером и Землёй. Март 2001 года, крупнейшее пятно за 10 лет, в 14 раз больше Земли. Октябрь 2014 года, крупнейшее пятно за 24 года, в 14 раз больше Земли. Март 1947 года, крупнейшее из регистрированных, в 36 раз больше Земли.
Изображение Солнца, полученное с помощью телекопа NASA «High-Resolution Coronal Imager».
Публикаций - 447, упоминаний - 595
Солнце упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews RND - R&D.CNews 2274 45
|Space Weather 117 35
|NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 18
|New Scientist 1447 17
|SpaceWeather 56 15
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 9
|Nature 795 9
|SpaceDaily - Space Daily 187 7
|Phys.org 973 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 4
|ScienceDaily 400 4
|Future - Space.com 195 4
|91Mobiles 1685 4
|AP - Associated Press 1994 4
|Space Daily 528 3
|Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
|Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 3
|Washington Profile 140 2
|Geophysical Research Letters 27 2
|CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
|Scientific American 80 2
|Nature Geoscience 16 1
|CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
|The Observer 40 1
|CNews Межзвездные перелеты 43 1
|Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
|PhysicsWorld 90 1
|TerraDaily 141 1
|NYT - The New York Times 999 1
|PhysicsWeb 180 1
|NEWSru.com 229 1
|EurekAlert 270 1
|Science Advances 22 1
|Российская газета 238 1
|Scientific Reports 12 1
|500 Startups 14224 9
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 3
|S&P - Standard and Poor’s 480 2
|S&P 500 551 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.