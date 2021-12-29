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Солнце солнечные вспышки солнечный ветер солнечная активность (динамо) солнечное излучение солнечная цикличность солнечная корона солнечные пятна протуберанец protuberanzen solar flares solar wind solar activity

Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity

Анимация демонстрирующая взаимодействие Солнечного ветра и магнитного поля Земли.

 

Изображение Солнца, полученное с помощью телекопа NASA «High-Resolution Coronal Imager». Изображение Солнца, полученное с помощью телекопа NASA «High-Resolution Coronal Imager».
Солнечное пятно. В самом центре пятна температура не достигает 4000 °C. Когда как на поверхности Солнца температура около 6000°C. Солнечное пятно. В самом центре пятна температура не достигает 4000 °C. Когда как на поверхности Солнца температура около 6000°C.
Хромосфера Солнца и небольшие вспышки. Хромосфера Солнца и небольшие вспышки.
Геомагнитная вспышка на Солнце. Геомагнитная вспышка на Солнце.
Протуберанец в сравнении с Землей. Протуберанец в сравнении с Землей.
Солнечные пятна в сравнении с Юпитером и Землёй. Март 2001 года, крупнейшее пятно за 10 лет, в 14 раз больше Земли. Октябрь 2014 года, крупнейшее пятно за 24 года, в 14 раз больше Земли. Март 1947 года, крупнейшее из регистрированных, в 36 раз больше Земли. Солнечные пятна в сравнении с Юпитером и Землёй. Март 2001 года, крупнейшее пятно за 10 лет, в 14 раз больше Земли. Октябрь 2014 года, крупнейшее пятно за 24 года, в 14 раз больше Земли. Март 1947 года, крупнейшее из регистрированных, в 36 раз больше Земли.
Изображение Солнца, полученное с помощью телекопа NASA «High-Resolution Coronal Imager».


29.12.2021 Солнечный зонд прибыл на Солнце: какие открытия нас ждут
08.01.2015 Солнечные циклы влияют на продолжительность жизни
16.10.2012 Солнечный ветер снабжает Луну водой
06.09.2012 Солнечный протуберанец устремился прочь. ФОТО
24.08.2012 Европа мерзнет от пятен на Солнце
02.04.2012 Снижение солнечной активности пойдет Земле "во вред"
11.03.2012 Мощная солнечная вспышка: астрономы перепугались зря?
08.12.2011 Voyager-1 переходит космическую границу
24.08.2011 Ученые засняли солнечный ветер
23.08.2011 Солнечные вспышки научились предугадывать за 2 дня
03.03.2011 Механика солнечных циклов дала сбой
28.02.2011 Ученые узнали, почему солнечная корона такая горячая
07.10.2010 Низкая солнечная активность греет Землю
27.09.2010 На Луне обнаружили защитные силовые купола
27.09.2010 Солнечная активность парализует человечество в 2013 году
26.04.2010 Земле угрожают лютые морозы
14.04.2010 Воздействие кометы C/2006 P1 на солнечный ветер: новые данные
15.03.2010 Солнце: ревизия основ
10.03.2010 Солнечная активность резко снизилась
20.01.2010 19.01.2010: хроника солнечной активности
11.01.2010 2010: новые загадки солнечной активности
30.12.2009 Выявлены признаки роста солнечной активности
29.12.2009 29.12.2009: хроника солнечной активности
24.12.2009 24.12.2009: хроника солнечной активности
22.12.2009 22.12.2009: хроника солнечной активности
27.08.2009 Загадка Солнца: понятие о циклах предложено переосмыслить
28.04.2009 Продолжается глубокий спад солнечной активности
17.03.2009 Солнечная активность стала аномально низкой
24.09.2008 Солнце: аномалии усугубляются
04.04.2008 Обнаружен источник солнечного ветра
29.11.2007 Солнце иссушает Венеру: новый эффект
15.11.2007 Получены новые данные о влиянии солнечной активности на Землю
22.06.2007 Вместо глобального потепления Землю ждет похолодание
29.05.2007 Выявлена фрактальная морфология солнечного ветра
25.04.2007 Стереосъемка прояснит загадки солнечных аномалий
13.04.2007 В следующем цикле солнечная активность уменьшится
05.04.2007 Солнечные вспышки угрожают GPS-системам
20.12.2006 Прогнозы солнечной активности полны пессимизма
22.06.2006 Кипящий космос обнаружен у Земли
28.04.2006 Солнечная вспышка вызвала перебои в радиосвязи

Публикаций - 447, упоминаний - 595

Солнце упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Парус Корпорация 529 17
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 17
Орбита 277 17
Kometa - Комета 158 14
Галактика - Корпорация 1410 13
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 12
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 8
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 31 7
ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 6
Ростех - Росэлектроника - Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 17 4
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 235 4
IBS Platformix - СИЛА 830 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7990 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 193 3
Rover - RoverComputers 413 2
Polar - Полар 92 2
Pioneer Corporation 421 2
ТелекомСтройИнжиниринг - Телеком Строй Инжиниринг 2 2
1С-ИжТиСи 6248 2
Миранда-Медиа 35 2
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 188 2
6927 2
РТИ Микрон - Micron 1216 2
Элемент ГК - Elementec 25 2
Spirit DSP - Спирит Корп 443 2
Piranha Bytes 52 1
SAP SE 4833 1
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 1
Гольфстрим - Гольфстрим охранные системы 80 1
Восход ФГБУ НИИ 598 1
Новый диск 954 1
Deiteriy - Дейтерий 67 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2730 1
Microsoft Corporation 23395 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 1
Монолит-Инфо 102 1
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 334 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - Государственное предприятие космической связи 538 1
Инверсия 141 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 61
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 44
Точка 3765 20
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 566 13
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 342 13
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 11
ЕКА Топливная компания 139 10
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 101 6
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 5
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 117 5
CME Group 20 4
ITER - International Thermonuclear Experimental Reactor - ИТЭР - Международный экспериментальный термоядерный реактор (токамак) 50 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 110 4
Лента - Сеть розничной торговли 1665 4
Самолёт ГК 1649 4
Россети Ленэнерго 2327 3
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 3
EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation 165 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 2
Lockheed Martin 750 2
Резонанс НПП 341 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос 56 2
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 33 2
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие 320 2
Malin Space Science Systems 9 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
ЦИАН - CIAN 95 2
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 29 1
Генезис 16 1
Стример НПО 20 1
Германий 27 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 44 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - AFRL - Air Force Research Laboratory 24 1
Росатом - Атомэнергопром - Атомный энергопромышленный комплекс 49 1
Веста 49 1
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 85 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 119
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 17
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1736 13
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 4
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок 112 4
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 4
Президент Российской Федерации 3492 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 719 2
U.S. USGS - Geological Survey - Геологическая служба США 184 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 2
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 1
CNSA - China National Space Administration - Китайское национальное космическое управление - Государственного управления авиационной и космической промышленности КНР 13 1
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 1
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 1
CSA - Canadian Space Agency - Канадское космическое агентство 16 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 1
U.S. DNI - Director of National Intelligence - Директор Национальной разведки - Разведывательное сообщество США 54 1
U.S. President - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 13 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 26 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 202 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 426 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 317 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 5986 1
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Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 12
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Age of Kings 3441 9
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Apple iPhone 6 6131 8
ESA Solar Orbiter 14 6
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Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 16 5
ESA VEX - Venus Express 71 5
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 300 5
Космодром Байконур 1053 5
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4800 5
LG 75SM99 7892 5
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NASA Artemis - НАСА Артемида (космическая программа) 43 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2493 4
NASA MMS - NASA Magnetospheric Multiscale Mission 4 4
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 71 4
EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 4
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 4
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Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 143 4
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NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 102 3
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ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 162 3
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter 107 3
NASA Stardust 51 3
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NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 164 3
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ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 191 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 181 4
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Перминов Анатолий 130 3
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Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 378 1
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Земля - Южное полушарие 153 6
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Антарктида - Антарктика - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 448 6
США - Колумбия - Вашингтон 1217 5
США - Аляска 237 5
Дания - Гренландия 135 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 5
США - Нью-Йорк 2807 4
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 111
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23491 73
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity 461 63
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 84 45
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3121 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 8847 35
Водород - Hydrogenium - химический элемент 945 24
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 824 24
Физика - Physics - область естествознания 2423 23
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 19
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41226 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4022 6
Английский язык 6143 6
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 6
Астрономия - Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 46 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7390 6
Градус Цельсия 260 5
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 114 5
Астрономия - Экзопланета - внесолнечная планета 382 5
Топливо - Контроль топлива 1466 5
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1069 4
Метан - methanum - болотный газ 341 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 3890 4
Метрология - Нанометрология - Nanometrology 686 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 3929 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4233 4
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3395 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4866 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 3
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 379 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 3
Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 156 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 3
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 121 3
ММБ - малый бизнес и микробизнес 813 3
Астрономия - Гравитационные волны - Gravitational waves 41 3
Энергетика - Energy - Energetically 4158 3
CNews RND - R&D.CNews 2274 45
Space Weather 117 35
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 18
New Scientist 1447 17
SpaceWeather 56 15
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2634 9
Nature 795 9
SpaceDaily - Space Daily 187 7
Phys.org 973 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10985 4
ScienceDaily 400 4
Future - Space.com 195 4
91Mobiles 1685 4
AP - Associated Press 1994 4
Space Daily 528 3
Thomson Reuters - Рейтер 5763 3
Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 3
Washington Profile 140 2
Geophysical Research Letters 27 2
CNews Орудия Апокалипсиса 35 2
Scientific American 80 2
Nature Geoscience 16 1
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 369 1
The Observer 40 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 1
PhysicsWorld 90 1
TerraDaily 141 1
NYT - The New York Times 999 1
PhysicsWeb 180 1
NEWSru.com 229 1
EurekAlert 270 1
Science Advances 22 1
Российская газета 238 1
Scientific Reports 12 1
500 Startups 14224 9
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7397 3
S&P - Standard and Poor’s 480 2
S&P 500 551 2
Минобороны РФ - 25-й ГосНИИ химмотологии - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии 24870 23
РАН - Российская академия наук 1790 9
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 9
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 6
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 217 5
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 5
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 46 5
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 95 4
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 201 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 3
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 206 3
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 12 3
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 311 2
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 36 2
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 73 2
UK Royal Society of London for Improving Natural Knowledge - Лондонское королевское общество - Proceedings of the Royal Society 60 2
CU Boulder NSO - National Solar Observatory - Национальная солнечная обсерватория 4 2
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 566 2
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO 529 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория 27 1
Leibniz Institute for Solar Physics - Leibniz-Institut für Sonnenphysik - Kiepenheuer Institute for Solar Physics, KIS - Институт физики Солнца имени Лейбница 1 1
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 39 1
Queen's University Belfast - Королевский университет Белфаст - Университет Квинс в Белфасте 11 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 418 1
NOIRLab NSF - National Optical-Infrared Astronomy Research Laboratory - Kitt Peak National Observatory, KPNO - Национальная обсерватория Китт-Пик - Аризонская обсерватория - McMath–Pierce solar telescope Солнечный телескоп Макмата–Пирса 11 1
NIOZ - Royal Netherlands Institute for Sea Research - Королевский Нидерландский институт морских исследований 4 1
Yale University - Йельский университет 118 1
U.S. Department of Energy - Fermilab - FNAL - Fermi National Accelerator Laboratory - Национальная ускорительная лаборатория имени Энрико Ферми - Фермилаб 57 1
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 11 1
TSU - University of Tennessee - Университет Теннеси 39 1
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 1
ETSU - East Tennessee State University - Государственный университет Восточного Теннесси - Observatory Fairborn 4 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 87 1
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 214 1
NTNU - Norwegian University of Science and Technology - Норвежский технологический институт - Норвежский университет естественных и технических наук 8 1
PPPL - Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы 1 1
CNRS - Centre National de la Recherche Scientifique - Национальный центр научных исследований (НЦНИ) 22 1
Columbia University - Колумбийский университет 151 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 186 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 11
Международный женский день - 8 марта 270 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 863 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 225 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 2
Электрические сети - международный форум 94 1
Halloween - All Hallows' Eve - Хэллоуин 40 1
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 74 1
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