Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity

Солнечные пятна в сравнении с Юпитером и Землёй. Март 2001 года, крупнейшее пятно за 10 лет, в 14 раз больше Земли. Октябрь 2014 года, крупнейшее пятно за 24 года, в 14 раз больше Земли. Март 1947 года, крупнейшее из регистрированных, в 36 раз больше Земли.