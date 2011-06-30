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Clarke John Кларк Джон
СОБЫТИЯ
|30.06.2011
|Внедрение СЭД: "облачное" ПО обойдется дороже? 1
|17.04.2006
|Юпитер “чувствует” движение своих спутников 2
|17.04.2006
|Юпитер “чувствует” движение своих спутников 2
|24.08.2005
|Хакер взломал базу данных персонала ВВС США 2
|18.02.2005
|"Кассини": на Сатурне необычное полярное сияние 2
|14.03.2002
|Автоматические станции пролили свет на одну из наиболее интригующих загадок Юпитера 2
|14.03.2002
|Автоматические станции пролили свет на одну из наиболее интригующих загадок Юпитера 2
Публикаций - 8, упоминаний - 14
Clarke John и организации, системы, технологии, персоны:
|Russell Christopher - Рассел Кристофер 3 2
|Grodent Denis - Гродент Денис 2 2
|Старостин Дмитрий 8 1
|Кубликова Ирина 28 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Бейдер Александр 75 1
|Полтев Сергей 17 1
|Черник Юрий 1 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Потапенко Михаил 45 1
|New Scientist 1448 2
|The Register - The Register Hardware 1810 1
|Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1486334, в очереди разбора - 721504.
Создано именных указателей - 204515.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.