Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 177050
ИКТ 13778
Организации 10722
Ведомства 1470
Ассоциации 1002
Технологии 3467
Системы 25796
Персоны 75882
География 2875
Статьи 1528
Пресса 1224
ИАА 702
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2651
Мероприятия 856

Юпитер Каллисто (спутник) Callisto

Юпитер - Каллисто (спутник) - Callisto

УПОМИНАНИЯ


18.06.2025 Московские промышленники представили современные решения в области лазерной маркировки 1
21.10.2024 Астероид «Титаник» изменил форму крупнейшего спутника Солнечной системы — астрономы провели параллели с катастрофами на Земле и Плутоне 1
11.02.2015 На пути к Европе встают барьеры из радиации 1
19.02.2013 Кометная пыль посеяла жизнь на Европе? 1
29.12.2012 Внеземную жизнь будут искать в подземных океанах 1
26.12.2012 Луна и Юпитер вышли на парад под Рождество 1
12.05.2011 Под поверхностью Титана может скрываться океан 1
02.03.2007 Съемка Плутона: генеральная репетиция 1
12.01.2007 Зонд New Horizons приступил к изучению Юпитера 1
16.05.2006 Фрагменты комет оставили на Земле цепочки кратеров 1
16.05.2006 Фрагменты комет оставили на Земле цепочки кратеров 1
04.08.2005 Изображение дня: Юпитер со спутниками 1
04.08.2005 Изображение дня: Юпитер со спутниками 1
14.06.2005 Амальтея загадала новую загадку 1
14.06.2005 Амальтея загадала новую загадку 1
16.11.2004 НАСА: рекордные провалы грядущих лет 1
16.11.2004 НАСА: рекордные провалы грядущих лет 1
22.09.2003 Зонд «Галилео» сгорел 1
22.09.2003 Зонд «Галилео» сгорел 1
19.09.2003 21 сентября крупнейшей космический зонд столкнется с Юпитером 1
19.09.2003 21 сентября крупнейшей космический зонд столкнется с Юпитером 1
18.06.2003 Межпланетный атомолет полетит на Европу 1
02.08.2002 На дне Северного моря случайно обнаружен уникальный метеоритный кратер 1
02.08.2002 На дне Северного моря случайно обнаружен уникальный метеоритный кратер 1
14.03.2002 Автоматические станции пролили свет на одну из наиболее интригующих загадок Юпитера 1
14.03.2002 Автоматические станции пролили свет на одну из наиболее интригующих загадок Юпитера 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Юпитер и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24884 1
8519 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
Прометей - Prometey 48 1
Skymec - Небесная Механика 13 2
ЕКА Топливная компания 144 1
Lockheed Martin 759 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 1
СИЯП - Семипалатинский испытательный полигон - 2 ГЦНИИП - 2-й Государственный центральный научно-исследовательский испытательный полигон 12 1
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems 36 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3412 15
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 194 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 81 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7059 19
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9887 13
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2257 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13877 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4687 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2309 2
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 362 2
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 556 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3062 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12948 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8409 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20975 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3129 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3411 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4784 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14122 1
Энергетика - Реактор - устройство, действующее на основе различных типов реакций (физических, химических, биологических и т. п.) 249 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32087 1
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 411 1
HCI - Hyper-Converged Infrastructure - Гиперконвергентная инфраструктура - Гиперконвергенция - HCIS - Гиперконвергентные интегрированные системы 1030 1
Cleantech - Greentech - Чистые технологии - экологически чистые технологии - Industry Ecology - Промышленная экология - Zero waste philosophy - Биоэкономика - Зелёная экономика - Зелёные технологии - Безотходное производство 323 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 479 8
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 5
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 502 4
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 640 3
NASA JIMO - Jupiter Icy Moons Orbiter - NASA JIME - Jupiter Icy moons Explorer 4 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1527 2
Google Earth - Google Планета Земля 458 2
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 2
NASA - Hubble Robot Repair Mission 4 2
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 2
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 2
NASA MSR - NASA Mars Sample Return 7 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2805 1
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 218 1
NASA Stardust 51 1
Prometheus - Monitoring system & time series database 57 1
NASA Project Prometheus Program 2 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-95 - советский и российский турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец 48 1
Anderson John - Андерсон Джон 14 2
Stewart Simon - Стюарт Саймон 2 2
Gonzаlez Emilio - Гонсалес Эмилио 2 2
Mercer Leonard - Мерсер Леонард 2 2
Clarke John - Кларк Джон 6 2
Шалманов Сергей 201 1
Подзолко Михаил 1 1
Crocker Jim - Крокер Джим 1 1
Пономарев-Степной Николай 3 1
Курчатов Игорь 7 1
Bottke William - Боттке Уильям 1 1
Юпитер - планета Солнечной системы 554 25
Европа 24412 22
Юпитер - Ганимед (спутник) 37 21
Земля - планета Солнечной системы 10479 20
Солнечная система - Solar system 2534 12
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52652 8
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1497 7
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1302 5
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 481 5
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 4
Россия - РФ - Российская федерация 149779 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5260 4
Сатурн - планета Солнечной системы 136 3
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 465 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17529 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44345 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13416 2
Япония 13379 2
Испания - Королевство 3738 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1381 2
Иран - Исламская Республика Иран 1100 2
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 668 2
США - Миссури 123 2
Ливия 152 2
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 2
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 68 2
Чад - Республика 39 2
Америка Центральная - Юкатан полуостров - Чикшулуб (Chicxulub, Чиксулуб) кратер 19 2
Великобритания - Шотландия 340 2
Судан - Республика 105 2
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2923 1
США - Колорадо 382 1
Сатурн - Титан (спутник) 488 1
США - Колорадо - Боулдер 82 1
Нептун - Тритон (спутник) 37 1
Созвездие Телец - Taurus - Крабовидная туманность - Альдебаран 14 1
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3736 15
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 813 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30345 7
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 527 6
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1131 5
Экватор - Equator 203 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5772 3
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1364 3
Атлантис 82 2
CMSA - China Manned Space Agency - China Manned Space Program - Shenzhou - Шэньчжоу - Китайская космическая программа 76 2
Полярное сияние - Северное сияние - Aurora Borealis - Южное сияние - Aurora Australis 96 2
Геология - Geology - Сейсмология - Seismology - совокупность наук о строении Земли - геологоразведка - сейсморазведка 448 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1407 2
Энергетика - Energy - Energetically 5261 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6600 2
Стихийные бедствия - Цунами - Tsunami 508 2
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 312 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8764 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1006 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52836 1
Ядерное оружие - ядерные боеприпасы - атомное оружие 192 1
Физика - Physics - область естествознания 2699 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1259 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1700 1
Газы - Метан - methanum - болотный газ 359 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6029 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4151 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1155 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 955 1
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1412 1
Радиация - Ионизирующее излучение - Ionizing radiation - Радиоактивное излучение - Radioactive radiation - Облучение - воздействие ионизирующей радиации на биологические объекты 291 1
Водород - Hydrogenium - химический элемент 994 1
Палеонтология - Динозавры - Dinosauria - Dinosaurs 288 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5958 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 494 2
New Scientist 1448 2
Universe Today 34 2
CNews Энергоэффективное освещение 28 1
Scientific Reports 23 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8224 1
РАН - Российская академия наук 1936 2
BU - Boston University - Бостонский университет 62 2
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1572 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 104 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 31 1
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 246 1
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 40 1
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 26 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 651 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366028, в очереди разбора - 750478.
Создано именных указателей - 177050.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще