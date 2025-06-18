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Юпитер Каллисто (спутник) Callisto
УПОМИНАНИЯ
Юпитер и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Corporation 24884 1
|1С 8519 1
|Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
|Прометей - Prometey 48 1
|International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 81 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5958 2
|Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 494 2
|New Scientist 1448 2
|Universe Today 34 2
|CNews Энергоэффективное освещение 28 1
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