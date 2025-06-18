Юпитер - Каллисто (спутник) - Callisto

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Амальтея загадала новую загадку 1

Амальтея загадала новую загадку 1

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На дне Северного моря случайно обнаружен уникальный метеоритный кратер 1

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