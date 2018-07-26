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Индексная книга (каталог) CNews*
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РАН ИКИ Институт космических исследований Российской академии наук

РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук

СОБЫТИЯ


26.07.2018 Отдел ИКИ РАН внедрил систему хранения данных на ПО Raidix

Отдел ИКИ РАН создает спутниковые сервисы для дистанционного зондирования земной поверхности, а также сбора и анализа данных об окружающей среде. В составе отдела функционируют лаборатории, которые р
27.10.2014 Черные дыры разогревают Вселенную

Группа ученых из Стэнфордского университета (США), Института космических исследований РАН (ИКИ РАН), Института астрофизики Общества им. Макса Планка (Германия), Оксфордского университе
21.08.2009 МАКС-2009: Россия и Германия создадут орбитальную астрофизическую обсерваторию

атории «Спектр-Рентген-Гамма» (СРГ), запуск которой запланирован на 2012 год, сообщает пресс-служба ИКИ РАН. Орбитальная обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» предназначена для обзора всего неба

21.04.2009 ИКИ РАН и Microsoft создадут совместный научно-исследовательский центр

а, экологии и околоземной среды Земли с применением космических технологий. Центр создается на базе Института космических исследований (ИКИ) РАН. В рамках соглашения будет проведена серия совме
23.12.2008 Российские ученые получили новые результаты в исследовании темной энергии

Как сообщает пресс-служба ИКИ РАН, международная группа ученых под руководством Алексея Вихлинина (Институт космических
10.11.2008 Microsoft и ИКИ РАН показали результаты совместной работы

кое подразделение компании Microsoft, и Институт космических исследований Российской Академии Наук (ИКИ РАН) объявили о первых результатах исследовательского проекта «Анализ влияния климата на

11.02.2008 Премии Американского астрономического общества присуждены российским астрофизикам

Как сообщает пресс-служба ИКИ РАН, Американское астрономическое общество (AAS) объявило о присуждении награды имени Ген
17.11.2006 Состоялась защита проекта нового российского прибора для марсохода NASA

14-16 ноября 2006 года в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) успешно прошла защита заключительного эскизного проекта российского прибора ДАН (дин
17.11.2006 Состоялась защита проекта нового российского прибора для марсохода NASA

14-16 ноября 2006 года в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) успешно прошла защита заключительного эскизного проекта российского прибора ДАН (дин

Публикаций - 107, упоминаний - 144

РАН ИКИ и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25781 5
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 5
Spirit DSP - Спирит Корп 482 4
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 220 4
СКАУТ 81 4
Галактика - Корпорация 1545 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
Rover - RoverComputers 423 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1833 2
Intel Corporation 12816 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 353 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 2
Демос - Демос Датаком 60 1
Информтехника ГК - Информтехника и Связь 81 1
Dell EMC 5182 1
Yandex - Яндекс 9237 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3461 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15782 1
Toshiba Corporation 2980 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1691 1
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 211 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 234 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 1
АйТи 1519 1
Рунити - Руцентр - RU-Center Group - Ру-Центр групп - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 518 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 1
Vocord - Вокорд 185 1
PMC - Pakistan Mobile Communication - Mobilink - Jazz - Пакистанский оператор сотовой связи 162 1
Inoventica Services - Гарант-Парк-Интернет - Parking.ru - Паркинг.ру 146 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 1
UMC - United Microelectronics Corporation 339 1
РТСофт - RTSoft 100 1
Globalstar - Глобалстар 192 1
Роскосмос - РКС - Орион НПО - Научно-производственная организация 16 1
Kometa - Комета 160 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 182 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 17
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 12
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 7
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 6
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 363 3
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 3
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 2
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 2
УВЗ - УралВагонЗавод - ВНИИТрансмаш - ВНИИ-100 - Всероссийский научно-исследовательский институт транспортного машиностроения 5 2
ЕКА Топливная компания 148 2
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 2
Роскосмос - РКС - ОПТЭКС НПП - Оптические и электронные комплексы и системы Научно-производственное предприятие 10 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio - e-GEOS 5 1
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 1
101Hotels.com 456 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 29 1
Nestle Waters - Nestle Watercoolers Service - Нестле ВотерКулерс 2 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 46 1
ОбъедКредитАльянс КБ - Объединенный кредитный альянс КБ 2 1
Лефко-Банк 4 1
МГУ Научный парк - Научный Парк Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 25 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8868 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 107 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 1
MODIS - Одежда 3000 58 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
Белый Ветер 365 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 31
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3443 29
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 3
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 3
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 3
Кабинет министров Японии - Исполнительная власть в Японии - Правительство Японии 71 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1440 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2337 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 526 2
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 2
Правительство Республики Таджикистан - органы государственной власти 26 2
Авиалесоохрана ФБУ 19 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5973 1
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6549 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 155 1
РНФ - Российский научный фонд 205 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1544 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3693 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5434 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1510 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2132 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 5
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 4
Совет Главных Конструкторов - Ассоциация предприятий отечественного производителей телекоммуникационного оборудования 28 1
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6512 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10262 71
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7391 22
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1410 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53977 10
Марсоход - планетоход, передвигающийся по поверхности Марса - Mars rover 176 9
Здравоохранение - Рентгенология - Radiology - Рентгенологическое исследование - Рентгенография - X-ray examination - Рентгеновское излучение - X-ray radiation 381 7
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 58 6
Астрономия - Космос - МКА - Малые космические аппараты - CubeSat - Кубсат - формат малых (сверхмалых) искусственных спутников Земли для исследования космоса - микроспутник - миниспутник - наноспутник - пикоспутник - фемтоспутник 224 6
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 917 6
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 5
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11542 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13148 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25843 5
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1221 5
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3669 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16279 4
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 734 4
Робототехника - Беспилотные системы - Autonomous Robot - автономные роботы 2802 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7477 4
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 3069 4
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33527 4
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3829 3
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2225 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 650 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22963 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6485 2
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 2
Астрономия - Космос - Космический парашют - Space parachute 6 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6697 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4992 2
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36260 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10211 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4892 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3425 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24450 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12864 2
ESG - Environmental, Social, Governance - Экологическое, социальное и корпоративное управление - ESG-трансформация - Зеленая повестка 174 1
NASA LRO - NASA Lunar Reconnaissance Orbiter - Автоматическая межпланетная станция - NASA Lunar Prospector Orbiter 66 12
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 10
Космодром Байконур 1072 7
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 6
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 5
ESA Rosalind Franklin - ExoMars Rover - ExoMars Trace Gas Orbiter - ЭкзоМарс 34 5
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 5
NASA Mars Odyssey orbiter 59 4
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 4
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 4
РАН ФИАН RadioAstron - Телескоп Спектр-РадиоАстрон - Спектр-РГ, Спектр-Рентген-Гамма, СРГ - Спектр-УФ Всемирная космическая обсерватория - Спектр-М, Миллиметрон 31 4
РАН ИКИ - ЛЕНД российский нейтронный телескоп 4 4
РАН ИКИ - LEND - Lunar Exploration Neutron Detector 4 4
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 4
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 3
Роскосмос - БТН-Нейтрон - Бортовой телескоп нейтронов 3 3
NASA Phoenix Mars lander 23 3
Роскосмос - Лавочкина НПО - Фобос-Грунт - российская автоматическая межпланетная станция 44 3
Яндекс.Доставка - Яндекс.Ровер 49 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 3
Microsoft Virtual Earth 45 2
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 2
ESA MARSIS - Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding - Специализированный радар Европейского космического агентства 34 2
Nvidia Fermi 30 2
NASA LCROSS - NASA Lunar Crater Observation and Sensing Satellite - космический аппарат для наблюдения и зондирования лунных кратеров 21 2
ESA - XMM-Newton Observatory - High Throughput X-ray Spectroscopy Mission - X-ray Multi-Mirror Mission 44 2
ESA Envisat - Environmental Satellite 82 2
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 2
РЦКС - KazSat - КазСат - телекоммуникационный геостационарный спутник 72 2
Airbus EADS Astrium - IRDT - Inflatable Reentry and Descent Technology - надувная система мягкой посадки 7 2
ISRO - IRS - Indian Remoste Sensing Satellite 23 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Луна - автоматическая межпланетная станция для изучения Луны и космического пространства - Луноход 23 2
NASA MSR - NASA Mars Sample Return 7 2
Apple iMac - Серия моноблоков 468 2
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 151 2
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 2
LAMP - стек Linux, Apache, MySQL и PHP 39 2
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 2
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 1
NASA MGS - NASA Mars Global Surveyor 72 1
Sunyaev Rashid - Сюняев Рашид 9 7
Porco Carolyn - Порко Каролин 14 5
Митрофанов Игорь 3 3
Вихлинин Алексей 3 3
Рахманов Максим 47 2
Крикалев Сергей 26 2
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 2
Vittori Roberto - Виттори Роберто 16 2
Гусев Матвей 2 2
Phillips John - Филипс Джон 5 2
Спивак Лев 2 2
Matson Dennis - Мэтсон Деннис 6 2
Суйменбаев Багдат 2 2
Шарипов Салижан 19 2
Farrend William - Фарренд Уильям 2 2
Darwin Charles - Дарвин Чарльз 25 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Шалманов Сергей 202 2
Перминов Анатолий 131 2
Андронов Алексей 28 1
Тюрин Михаил 37 1
Манин Юрий 3 1
Ачкасов Евгений 45 1
Мендрелюк Дмитрий 13 1
Давлетханов Марат 12 1
Носенко Юрий 7 1
Подзолко Михаил 1 1
Июдин Анатолий 1 1
Шалейко Ольга 1 1
Жижин Михаил 1 1
Гребнев Сергей 2 1
Кривовичев Сергей 1 1
Денисенко Сергей 1 1
Ксанфомалити Леонид 3 1
Полищук Георгий 2 1
Зайцев Юрий 4 1
Чернявский Григорий 3 1
Ревнивцев Михаил 1 1
Mobasher Bahram - Мобашер Бахрам 1 1
Кричевец Борис 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 166400 66
Земля - планета Солнечной системы 10871 43
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54770 33
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 28
Европа 24973 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47639 21
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1548 20
Германия - Федеративная Республика 13223 14
Солнечная система - Solar system 2569 13
Солнце - звезда Солнечной системы 5495 13
Франция - Французская Республика 8178 11
Япония 13810 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3135 8
США - Калифорния 4829 8
США - Колорадо - Боулдер 84 7
США - Колорадо 385 7
Северный Ледовитый океан - Баренцево море - Мурманское море - Русское море - Студенц 90 6
Казахстан - Республика 6056 6
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 464 6
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 6
США - Пасадина 169 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8584 5
Канада 5082 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - CCSFS - Cape Canaveral Space Force Station - Cape Canaveral Air Force Station - Space Coast - База Космических сил на мысе Канаверал 251 5
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 470 4
Астрономия - Космос - Белый карлик - White dwarf - Коричневые (бурые) карлики - Brown dwarfs - Красные карлики - Red dwarfs 124 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19162 4
Индия - Bharat 5873 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14814 4
Украина 7929 4
Австралия - Сидней 276 4
Юпитер - планета Солнечной системы 557 4
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13822 3
Азия - Азиатский регион 5924 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19561 3
Италия - Итальянская Республика 4509 3
Турция - Турецкая республика 2623 3
Россия - ПФО - Ульяновская область 677 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1094 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33794 49
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3816 33
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57754 13
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6782 10
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53530 8
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 8
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 8
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 8
Физика - Physics - область естествознания 2946 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4519 7
ОПК - ВМФ - Военно-морской флот - ВМС - Военно-морские силы - линкор, ракетоносец - подводная лодка, подлодка, субмарина, submarine 357 6
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2283 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6180 5
Энергетика - Energy - Energetically 5862 5
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4674 5
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1380 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4803 5
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 5
Добывающий сектор экономики - Горнодобывающие и угольные предприятия - Горная промышленность, добыча - Минерально-сырьевой комплекс - Mining enterprises - Mining industry - добыча полезных ископаемых 1030 4
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1291 4
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 892 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9000 3
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 3
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2014 3
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 3
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1292 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 333 3
Металлы - Золото - Gold 1251 3
Экология и охрана окружающей среды - Природные ресурсы - природопользование 441 3
Астрономия - Космос - Сверхновая звезда - Вспышка сверхновой - Supernova 350 3
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 110 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21687 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9113 3
Английский язык 7035 3
Серия Лаймана - Лес Лайман-альфа - Эффект Гана - Петерсона 8 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 2
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1716 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11568 12
Kyodo 47 2
Известия ИД 770 2
Nature 833 2
Радио России - радиостанция 49 2
Space Daily 528 2
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 2
CNews RND - R&D.CNews 2274 2
PhysicsWeb 184 2
Scientific American 81 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 87 1
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 1
Microsoft Research 144 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 3
РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
РАН - Российская академия наук 2124 50
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1730 10
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 9
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 212 6
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 133 6
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 5
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 5
NASA MSL - Mars Science Laboratory 23 5
РАН УрО ИМАШ - Институт машиноведения им. А. А. Благонравова Российской академии наук 11 4
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 3
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 14 3
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1224 3
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 94 3
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 2
German Aerospace Center - Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V., DLR - Германский центр авиации и космонавтики - Германский аэрокосмическим центр 24 2
РАН ГОА - Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук 13 2
РАН ИФХиБПП ФГБУН - Институт физико-химических и биологических проблем почвоведения Российской академии наук 4 2
Роскосмос - НИИ ЦПК имени Ю.А. Гагарина ФГБУ - Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина - ранее ЦПК ВВС 52 2
РАН ГЕОХИ - Институт Геохимии и Аналитической Химии имени В.И. Вернадского 6 2
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 33 2
РАН ИЗМИРАН - Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Н.В. Пушкова 17 2
РАН ИПМ - Институт прикладной математики имени М.В. Келдыша РАН 45 2
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 742 2
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
Росатом - ВНИИА - ФГУП Всероссийский научно-исследовательский институт автоматики им. Н. Л. Духова 57 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
CSU - Cal State - California State University - Университет штата Калифорния 13 2
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
CUA - Catholic University of America - Католический университет Америки - Католический Американский университет 1 1
Росатом - Наука и инновации АО - ТРИНИТИ ГНЦ РФ - Троицкий институт инновационных и термоядерных исследований Государственный научный центр Российской Федерации 7 1
НАН Украины - НАНУ - Национальная академия наук Украины 14 1
РАН ИМБП ГНЦ РФ - Институт медико-биологических проблем Российской академии наук Государственный научный центр Российской Федерации 65 1
Болгарская академия наук - Bulgarian National Astronomical Observatory - Болгарская национальная астрономическая обсерватория Рожен - Национальный институт метеорологии и гидрологии Болгарии 9 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 3
Суверенный Казахстан 2 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 2
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
Государственная премия Российской Федерации - Награды президента Российской Федерации - Премия Президента Российской Федерации 23 1
Навитех-Экспо 32 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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