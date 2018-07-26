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РАН ИКИ Институт космических исследований Российской академии наук
СОБЫТИЯ
|26.07.2018
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Отдел ИКИ РАН внедрил систему хранения данных на ПО Raidix
Отдел ИКИ РАН создает спутниковые сервисы для дистанционного зондирования земной поверхности, а также сбора и анализа данных об окружающей среде. В составе отдела функционируют лаборатории, которые р
|27.10.2014
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Черные дыры разогревают Вселенную
Группа ученых из Стэнфордского университета (США), Института космических исследований РАН (ИКИ РАН), Института астрофизики Общества им. Макса Планка (Германия), Оксфордского университе
|21.08.2009
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МАКС-2009: Россия и Германия создадут орбитальную астрофизическую обсерваторию
атории «Спектр-Рентген-Гамма» (СРГ), запуск которой запланирован на 2012 год, сообщает пресс-служба ИКИ РАН. Орбитальная обсерватория «Спектр-Рентген-Гамма» предназначена для обзора всего неба
|21.04.2009
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ИКИ РАН и Microsoft создадут совместный научно-исследовательский центр
а, экологии и околоземной среды Земли с применением космических технологий. Центр создается на базе Института космических исследований (ИКИ) РАН. В рамках соглашения будет проведена серия совме
|23.12.2008
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Российские ученые получили новые результаты в исследовании темной энергии
Как сообщает пресс-служба ИКИ РАН, международная группа ученых под руководством Алексея Вихлинина (Институт космических
|10.11.2008
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Microsoft и ИКИ РАН показали результаты совместной работы
кое подразделение компании Microsoft, и Институт космических исследований Российской Академии Наук (ИКИ РАН) объявили о первых результатах исследовательского проекта «Анализ влияния климата на
|11.02.2008
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Премии Американского астрономического общества присуждены российским астрофизикам
Как сообщает пресс-служба ИКИ РАН, Американское астрономическое общество (AAS) объявило о присуждении награды имени Ген
|17.11.2006
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Состоялась защита проекта нового российского прибора для марсохода NASA
14-16 ноября 2006 года в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) успешно прошла защита заключительного эскизного проекта российского прибора ДАН (дин
|17.11.2006
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Состоялась защита проекта нового российского прибора для марсохода NASA
14-16 ноября 2006 года в Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) успешно прошла защита заключительного эскизного проекта российского прибора ДАН (дин
РАН ИКИ и организации, системы, технологии, персоны:
|Microsoft Research 144 4
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8621 3
|РАН Институт астрономии - Звенигородская обсерватория - Звенигородская наблюдательная база - Звенигородская научная база 8 1
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