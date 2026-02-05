Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения

Разделы

05.02.2026 Пермский завод «Машиностроитель» усилил кибербезопасность с помощью СКДПУ НТ 1
01.11.2024 УЦСБ внедрил на пермском заводе «Машиностроитель» SGRC-инструменты для управления объектами КИИ 1
27.02.2024 Северокорейские хакеры атакуют специалистов по КНДР 1
02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 1
15.06.2020 Российский Autodesk возглавил выходец из Microsoft и IBM 1
15.11.2019 Autodesk внезапно разогнал руководство российского офиса 1
04.08.2017 В ракетно-космической отрасли внедрят «Цифровое предприятие» 1
06.10.2016 «Логика бизнеса» предложила новый подход к формированию стоимости СЭД на базе СПО 2
05.08.2015 В Администрации города Реутов используют мобильные приложения iEOS и увеличивают количество пользователей СЭД «Дело» 2
04.06.2015 Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» перешла на «Логику СЭД» на базе JBoss 1
25.03.2015 Autodesk снизила цены на продукцию в России 1
14.01.2015 Ведущий мировой поставщик ГИС запретил продавать свое ПО российским компаниям 1
15.09.2014 Гендиректор Autodesk в России: Мы сожалеем о негативных последствиях санкций 2
15.08.2014 Autodesk запретил своим партнерам работать с российской оборонкой 2
26.09.2012 «АйТи» построила сетевую инфраструктуру для ВПК «НПО машиностроения» 1
12.05.2012 Завершилась конференция «Инновации в САПР — Сколково 2012»: итоги 2
13.07.2011 Военно-морской салон-2011: над чем работают российские КБ 1
20.05.2011 «Национальная программная платформа как новый приоритет развития ИКТ»: программа конференции 1
20.06.2010 СПО поможет информатизации госсектора 1
27.10.2009 Президент РФ посетил НПО Машиностроения 1
14.04.2009 Конференция "Космическая съемка - на пике высоких технологий" начинает работу 2
23.12.2008 Начата подготовка к конференции "Космическая съемка — на пике высоких технологий" 2
12.12.2008 Продолжается подготовка к конференции «Космическая съемка — на пике высоких технологий» 2
01.07.2008 Рынок СЭД в России достиг $170 млн 1
21.12.2007 Космические радары: "9:0" не в пользу России 1
28.08.2007 "МАКС-2007": радарный спутник и стратегические ракеты России 4
17.08.2007 TerraSAR-X: открыт доступ к новым радарным снимкам 1
06.07.2007 Разведчики Бундесвера покидают Плесецк: новые тенденции 1
27.06.2007 Крылатая ракета может стать многоразовой 1
22.06.2007 "БраМос" принята на вооружение индийской армии 1
Autodesk 625 7
BrahMos Aerospace - БраМос - Брахмапутра-Москва 25 6
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 396 5
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 93 5
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 133 5
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe 126 5
Microsoft Corporation 25325 4
IBM - International Business Machines Corp 9565 4
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 797 4
АйТи 1440 4
Bentley Systems 57 4
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 582 3
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 240 3
Совзонд - Sovzond 120 3
Роскосмос РКС - ОМЗ НЦ - Научный центр оперативного мониторинга Земли 50 3
Космотрас МКК - Международная космическая компания 15 2
SAP SE 5461 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3317 2
Oracle Corporation 6901 2
Red Hat 1347 2
ФОРС - Центр разработки 680 2
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux - Альт Линукс 258 2
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - ранее БОСС Референт 242 2
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 131 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
КМП - Корпорация морского приборостроения - НПО Аврора Концерн 11 2
Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 257 2
Ростех - Сириус НПП концерн 30 2
Polar - Полар 98 2
Booz Allen Hamilton 36 2
NextGIS - НекстГИС 2 1
Инфарс - Инфарс-проект 6 1
Motiware - Мотив - Мотивэа 4 1
Центр Инвест Софт - Центринвест Софт 25 1
Extracode - Экстракод 4 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - Зирван 15 1
Системы документооборота 511 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
ComputerAge - КомпьютерЭйдж 20 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 461 10
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 113 7
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 127 6
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 473 5
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 5
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 116 5
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 4
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 88 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 293 4
ИнвестКапиталБанк 26 4
Феодосийский морской нефтяной терминал 4 4
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 105 4
СтройГазМонтаж 13 4
СТГ - Стройтрансгаз 19 4
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 40 4
Авиа Групп 8 4
Зест -лизинговая компания 6 4
Трансойл 13 4
Сахатранс 6 4
Аброс ИК 7 4
Русское время - Часовой дом 6 4
Ростех - Высокоточные комплексы НПО - КБП - Конструкторское бюро приборостроения имени академика А.Г. Шипунова 23 4
DRDO - Defense Research and Development Organization - Индийская организация оборонных исследований и разработок 15 4
Boeing 1020 3
Роскосмос - ВНИИЭМ Корпорация - НПК Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и электромеханические комплексы имени А.Г. Иосифьяна - ВНИИ электромеханики им. Иосифьяна 71 3
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 168 3
Роскосмос - КБ Арсенал ФГУП - Арсенал МЗ - Арсенал Машиностроительный завод - Конструкторское бюро имени М.В. Фрунзе 20 3
Шереметьево Авиа Групп 2 2
Ростех - Базальт НПО - Базальт Научно-производственное объединение 6 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 90 2
Lockheed Martin 767 2
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 61 2
Хартрон НПП - Хартрон-Консат НПП - Хартрон-Юком 4 2
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 2
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 23 2
Городисский и Партнёры 11 1
Росимущество - КТРВ - Гранит-Электрон Концерн 3 1
Росатом - Атомэнергомаш - ЦКБМ - Центральное конструкторское бюро машиностроения 6 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования 7 1
РВК - Российская венчурная компания 558 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3120 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1911 6
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 281 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4822 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 203 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5778 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1868 3
Правительство Индии - Министерство обороны Индии - Ministry of Defence, MoD - Вооружённые силы Индии - Indian Armed Forces 91 3
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1623 3
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13021 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5316 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 793 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2201 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2093 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3278 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 641 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 118 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 492 2
U.S. Department of Defense - NGA - National Geospatial-Intelligence Agency - Национальное агентство геопространственной разведки - Агентство военной картографии - National Imagery and Mapping Agency, NIMA - Агентство по спутниковому зондированию и картогр 70 2
Правительство Индии - Объединённый совет министров Индии - Union Council of Ministers of India 115 2
Правительство Алжира - органы государственной власти 16 1
Администрация города Реутов 2 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1095 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1412 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2827 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5273 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 916 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1279 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 757 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 307 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 371 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 260 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 58 1
Росреестр - Управления федеральной регистрационной службы 76 1
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 73 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 130 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 744 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 28
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23213 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73743 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34028 7
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13388 7
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4154 6
Картография и навигация - ГИС - ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - цифровые карты, геоданные - неогеография - космическая съемка (космомониторинг) - геозоны, geo-fence - Remote Sensing Data, RSD - гиперспектрометр - ортофотоплан - аэрофото 1190 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 5
РЛС - Радиолокационная станция - Радар детектор - радарные системы - радарные комплексы - radio detection and ranging - радиообнаружение и измерение дальности - Радиопеленгация 417 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8202 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23035 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12357 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 4
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11193 4
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 861 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12407 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12071 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27170 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8144 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31980 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4155 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11472 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1857 2
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1554 2
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2089 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3318 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12340 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2246 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11591 2
Консалтинг управленческий - Управленческое консультирование 202 1
PC game - Arcade game - Arcade genre - Аркады - аркадный игровой процесс 390 1
Metadata Govenance - Metadata management - Управление метаданными 297 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10144 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1907 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4691 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4847 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2349 1
Космодром Байконур 1071 10
Airbus EADS Astrium - TerraSAR-X - немецкий спутник дистанционного зондирования Земли 54 8
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Кондор-ФКА - Кондор-Э 13 6
CSA RADARSAT - канадский спутник дистанционного зондирования Земли 99 6
РС-20 - советский стратегический ракетный комплекс третьего 57 6
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 264 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe QuickBird - коммерческий спутник 145 4
Advent International - Maxar Technologies - DigitalGlobe WorldView - коммерческий спутник 99 4
Linux OS 11004 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2380 3
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - SBSS - Space Based Space Surveillance - DARPA SST - Space Surveillance Telescope - United States Space Surveillance Network - Space Radar 14 2
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Алмаз - космический комплекс радиолокационного дистанционного зондирования Земли 4 2
U.S. Department of Defense - NGA NextView 12 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - БКА, БелКА - Беларускі касмічны апарат - Белорусский космический аппарат - белорусский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 23 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 962 2
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 151 2
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1013 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 93 2
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - STSS - Space Tracking and Surveillance System - SBIRS - Space-Based Infrared System - инфракрасная система космического базирования 32 2
U.S. Department of Defense - NPOESS - National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System 27 2
FreePik 1492 1
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 1
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 119 1
Microsoft Windows 16422 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5911 1
PKWARE - ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 621 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2456 1
Autodesk AutoCAD 364 1
Autodesk Maya 68 1
Google Maps - Карты Google - GMaps 693 1
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 239 1
ЭОС Дело-web 209 1
InterTrust - CompanyMedia - WebDocs 164 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 286 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 379 1
Autodesk 3ds Max 85 1
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 1
Рыжов Алексей 19 5
Goranson Annie - Горансон Энни 4 4
Янукович Виктор 57 4
Андронов Алексей 28 3
Kalam Abdul - Калам Абдул 11 2
Подбуцкий Георгий 44 2
Фрадков Михаил 160 2
Морозова Анастасия 36 2
Bush George - Буш Джордж 335 2
Тимченко Геннадий 10 2
Dahmash Louay - Дахмаш Луай 3 2
Перминов Анатолий 131 2
Федоров Виктор 5 2
Райкова Наталья 5 2
Захаров Илья 13 1
Лукин Николай 1 1
Тикеев Шамиль 1 1
Пашинцева Наталья 1 1
Скоробатюк Виктор 1 1
Ефремов Герберт 1 1
Носатенко Петр 1 1
Лушников Алексей 1 1
Логинов Вячеслав 1 1
Milenkoski Alexandar - Миленкоски Александар 1 1
Поджарых Вадим 1 1
Федоренко Анастасия 3 1
Рейман Леонид 1059 1
Мельникова Анастасия 433 1
Смирнов Алексей 256 1
Массух Илья 235 1
Сенаторов Михаил 42 1
Харитонов Алексей 4 1
Маркин Сергей 2 1
Медведев Дмитрий 1664 1
Ухлинов Леонид 59 1
Becker Johannes - Беккер Йоханнес 2 1
Дубовицкий Николай 5 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Olszewski Jarek - Ольшевский Ярек 1 1
Atallah Naji - Аталлах Наджи 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 158235 41
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53567 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46069 12
Земля - планета Солнечной системы 10692 12
Казахстан - Республика 5837 10
Индия - Bharat 5728 10
Германия - Федеративная Республика 12959 10
Италия - Итальянская Республика 4435 9
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 83 8
Канада 4995 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13583 6
Япония 13565 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14540 6
Украина 7813 6
Европа 24678 5
Беларусь - Белоруссия 6073 5
Израиль 2788 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18352 4
Южная Корея - Республика 6877 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3057 4
Норвегия - Королевство 1834 4
Франция - Французская Республика 7999 4
ЛНР - Луганская Народная Республика 184 4
ДНР - Донецкая Народная Республика 209 4
Нидерланды 3645 4
Казахстан - Кызылординская область - Кызылорда - Джусалы 35 4
Солнце - звезда Солнечной системы 5355 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8216 3
Китай - Тайвань 4144 3
Узбекистан - Республика 1890 3
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 834 3
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1372 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1875 2
Африка - Африканский регион 3579 2
Ближний Восток 3051 2
Россия - СФО - Новосибирск 4699 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1034 2
Колумбия - Республика 538 2
Египет - Эль-Гиза 15 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4115 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8910 26
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55060 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 11
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6377 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51315 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5975 5
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 976 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20408 4
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 737 4
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 373 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 3
КБ - Конструкторское бюро - Design bureau 319 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 3
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1334 3
ОПК - Ракетные войска - Rocket troops 124 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 621 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6284 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3745 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5316 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2796 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1328 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - ФЦП ФКП - Федеральная целевая программа 129 2
Коррупция - Коррупционные расследования - Коррупционные риски - Corruption - Corruption investigations - Corruption risks - Нулевая толерантность (терпимость) 667 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2590 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 2
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1517 2
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1935 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8240 2
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2328 2
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 296 1
Аэрогазодинамика - Звуковой барьер - Гиперзвук - Гиперзвуковая скорость - ГПВРД - гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель 133 1
СНВ - Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - Договор о контроле за стратегическими наступательными вооружениями - Strategic Arms Reduction Treaty 16 1
Средства производства 52 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6686 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10422 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 6
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2724 4
Военно-промышленный курьер 88 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
Space Daily 528 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8411 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 266 2
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 146 2
Московский техникум креативных индустрий им. Л.Б. Красина ГБПОУ 1 1
РАН УрО - Российская академия наук Уральское отделение 23 1
РАН УрО ИТФ - Институт теплофизики Уральского отделения Российской академии наук 2 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 576 1
РАН - Российская академия наук 2034 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 131 1
Сколково - МШУ - Московская школа управления 68 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 983 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 679 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 169 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 110 1
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - НИИП имени В.В. Тихомирова - Научно-исследовательский институт приборостроения имени В.В. Тихомирова 3 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 32 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2142 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 222 1
Высокие технологии XXI века 78 1
Неогеография XXI - форум 65 1
