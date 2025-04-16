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Федоренко Анастасия
|16.04.2025
|На 90% быстрее. УЦСБ помог «СберАналитике» сократить время реагирования на инциденты ИБ 1
|01.11.2024
|УЦСБ внедрил на пермском заводе «Машиностроитель» SGRC-инструменты для управления объектами КИИ 1
Федоренко Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
|Россия - РФ - Российская федерация 147414 1
|Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1501 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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