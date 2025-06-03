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Росимущество КТРВ ВПК НПО машиностроения МАШ ПЗ Машиностроитель Пермский завод ПЗХО Пермский завод химического оборудования
УПОМИНАНИЯ
Росимущество и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Максим 34 4
|Фофанов Олег 2 2
|Христолюбов Вячеслав 14 1
|Фарукшин Тимур 26 1
|Оснач Дмитрий 14 1
|Елистратов Дмитрий 3 1
|Назарова Елена 2 1
|Калягина Ольга 4 1
|Поджарых Вадим 1 1
|Федоренко Анастасия 3 1
|СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 10 1
|Белые ночи САПР 21 1
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