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Индексная книга (каталог) CNews*
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Росимущество КТРВ ВПК НПО машиностроения МАШ ПЗ Машиностроитель Пермский завод ПЗХО Пермский завод химического оборудования

Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - МАШ ПЗ - Машиностроитель Пермский завод - ПЗХО - Пермский завод химического оборудования

УПОМИНАНИЯ


03.06.2025 «Аскон» представляет первую отечественную САПР изделий из композитных материалов 1
01.11.2024 УЦСБ внедрил на пермском заводе «Машиностроитель» SGRC-инструменты для управления объектами КИИ 1
12.10.2022 Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД 7
12.10.2022 Пермский завод «Машиностроитель» становится площадкой для апробации PLM-комплекса АСКОН на отечественных ОС и СУБД 7
03.02.2021 Бизнес-итоги ««Аскон»» в 2020 году: рост на 20% и 2 млрд рублей выручки 1
18.09.2018 Пермский «Машиностроитель» отказался от зарубежной телефонии в пользу «Ростелл» 2
04.06.2008 Форум «Белые Ночи САПР`2008»: итоги 1

Публикаций - 7, упоминаний - 20

Росимущество и организации, системы, технологии, персоны:

Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 407 5
Renga Software - Ренга Софтвэа 38 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 123 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 83 1
Аскон - C3D Labs - С3Д Лабс 47 1
Ivanti - ранее LANDesk 90 1
АПМ НТЦ - Автоматизированное Проектирование Машин - Научно-технический центр 12 1
НИИК - Научно-исследовательский и проектный институт карбамида - Инжиниринговая компания 6 1
ТЕСИС - Tesis - Инжиниринговая компания 35 1
Компас 20 1
Arbyte - Арбайт Компьютерз 109 1
Эремекс - Eremex 13 1
ADEM - АДЕМ - АДЕМ-инжиниринг 16 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Океанприбор ПК - Океанприбор приборостроительный концерн - Морфизприбор ЦНИИ - Водтрансприбор - Прибой Таганрогский завод 12 1
Академия Бизнес Решений - АБР 1 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 3
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 152 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 84 1
Роскосмос - Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - ГНПРКЦ - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 139 1
Ростех - ОДК Авиадвигатель 76 1
Сафмар - Орскнефтеоргсинтез - Орский НПЗ 6 1
Газпромнефть Терминал 1 1
Росатом - Маяк ПО ФГУП 27 1
Искра НПО 6 1
Норникель - Институт Гипроникель 8 1
ТМХ Коломенский завод - Коломенский тепловозостроительный завод имени В.В. Куйбышева 5 1
Росимущество - КТРВ - ВПК НПО машиностроения - Военно-промышленная корпорация Научно-производственное объединение машиностроения 44 1
ТПС Недвижимость 2 1
ОСК - НИПТБ Онега 6 1
МАПП ПИ - Мордовагропромпроект Проектный институт 1 1
Севмаш ПО - Севмашпредприятие ПО - Северное машиностроительное предприятие - Производственное объединение 33 1
Правительство Москвы - Москомархитектура - Институт Генплана Москвы ГАУ 13 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1988 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 344 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68236 7
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1772 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20772 5
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3841 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13808 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31929 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52969 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12328 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9876 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11750 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11894 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6510 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29105 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5725 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4680 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 598 1
Оцифровка - Digitization 4709 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8297 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12905 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 389 1
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1005 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4073 1
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 826 1
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 207 1
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange 296 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3725 1
Softswitch - программный коммутатор 107 1
Предпроектное обследование 80 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24938 1
Сеть передачи данных - Data transmission network 3817 1
Аналоговые технологии 2793 1
Управляемость - Manageability 1777 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1989 1
Композит - композитный материал - композиционный материал 362 1
СУБД - Российские системы управления базами данных - Отечественные СУБД - импортонезависимые СУБД 133 1
Аскон Компас-3D - Аскон 3D-CAD САПР 214 5
Linux OS 10244 4
Аскон - Лоцман:PLM 87 4
Неолант - Полином САПР - Полином MDM 22 4
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 3
Аскон Компас-График 37 2
Аскон Pilot-BIM - Building Information Model или Modeling 16 1
Аскон Pilot-ICE - Industrial Civil Engineering 18 1
Аскон Pilot-ECM - Enterprise content management 14 1
АПМ НТЦ - APM FEM - система прочностного анализа для КОМПАС-3D 7 1
UDV group - КИТ - UDV ePlat4m SOAR - UDV ePlat4m КИИ - UDV ePlat4m Pass 6 1
Си Проект - SeaProject - Seamatica 1 1
Siemens FiberSIM 4 1
Ростелл 1 1
Аскон Компас-ТХ - Аскон Компас система проектирования технологических установок 1 1
Богданов Максим 34 4
Фофанов Олег 2 2
Христолюбов Вячеслав 14 1
Фарукшин Тимур 26 1
Оснач Дмитрий 14 1
Елистратов Дмитрий 3 1
Назарова Елена 2 1
Калягина Ольга 4 1
Поджарых Вадим 1 1
Федоренко Анастасия 3 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1538 7
Россия - РФ - Российская федерация 149251 6
Казахстан - Республика 5652 3
Беларусь - Белоруссия 5845 2
Узбекистан - Республика 1787 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17868 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4072 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14256 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Онежский район - Онега 29 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5764 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5938 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2507 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9123 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52666 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 411 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2553 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2528 1
Трейд-ин - Trade-in 184 1
Экономический эффект 1115 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1367 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3206 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2074 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30207 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5725 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7378 1
Энергетика - Energy - Energetically 5238 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 656 1
Судостроение - кораблестроение - судоремонтные предприятия - надводная морская и речная техника 162 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 154 1
Транспорт - Трубопровод - Трубопроводная инфраструктура 113 1
Металлоконструкции - Металлические конструкции 37 1
IDC - International Data Corporation 4921 1
IDC Russia - IDC Россия 160 1
СПбГТИ ТУ - Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет) 10 1
Белые ночи САПР 21 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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