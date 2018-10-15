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Softswitch
программный коммутатор



15.10.2018 «Элтекс» представил новую функциональность коммутатора ECSS-10 Softswitch
29.05.2009 Huawei представила Mobile Softswitch
01.11.2007 СЗТ установит в Петербурге softswitch на 300 тыс. портов
10.04.2007 Ericsson и НТК модернизировали сети GSM в Приморском крае
21.02.2007 Ericsson строит сеть для казахстанского оператора
13.02.2007 Huawei Softswitch помогает China Mobile в стратегии ALL-IP
02.02.2007 Оборудование Huawei внедрено в сети голландского оператора
12.09.2006 Tacom запустила сеть 2G/3G на основе оборудования Huawei
01.06.2006 Huawei построит сеть UMTS/GSM в Таджикистане для "Вымпелкома"
06.04.2006 Ericsson в рамках договора на $200 млн. поставит УРС оборудование Mobile Softswitch
09.03.2005 "Би Лайн" протестировал сеть на основе Mobile SoftSwitch
25.10.2004 Ericsson провела демонстрацию услуг нового поколения на базе SoftSwitch и OSA/Parlay
02.04.2003 VocalTec представил решение Softswitch на протоколе SIP

Публикаций - 65, упоминаний - 79

Softswitch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Huawei 2979 13
Huawei Technologies 388 12
Cisco Systems 4626 12
Siemens AG - Сименс Россия 2221 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7465 9
Ericsson 2274 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7763 7
Avaya Inc - Avaya СНГ 948 5
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 498 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 845 4
ZTE Corporation 637 4
Nokia Alcatel-Lucent 1416 4
Ростелеком - Связьинвест 1656 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1474 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6189 4
Comptek - Комптек 168 3
ИскраУралТел - Iskratel 80 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1397 3
Lenovo Motorola 3318 3
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 199 3
Vodafone Group 1267 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 713 3
Nortel Networks 1286 3
Ростелеком Сибирьтелеком - Wellcom 705 3
Eltex - Элтекс 77 3
Nokia Corporation 5234 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8513 3
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1234 3
Microsoft Corporation 20979 3
Yandex - Яндекс 4550 2
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation 1274 2
Ситроникс - Sitronics 830 2
Oracle Corporation 5804 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1842 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1230 2
Космическая связь ФГУП ГПКС 366 2
АФК Система ПАО 1617 2
LG Electronics 3117 2
СМАРТС Компания 491 2
Центел - Центральный телеграф 316 2
Евросеть 1342 2
Авангард - Акционерный коммерческий банк 147 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 201 1
Dixis - Диксис 343 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 114 1
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 151 1
Гранит 13 1
РОСНО СК 163 1
Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 21 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 186 1
РЖД - Российские железные дороги 1322 1
Ford 350 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 831 1
Норникель - Норильский никель 257 1
Связной ГК 1083 1
Газпром ПАО 746 1
Почта России ПАО 1773 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7325 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор 1982 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 1477 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2342 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1153 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 884 1
Президент Российской Федерации 1717 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1842 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 99 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 138 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1809 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 235 4
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2467 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи 44 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2569 21
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 614 12
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1808 7
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 580 7
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1135 7
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 916 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 714 6
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 12115 5
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа 9 5
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 72 4
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 492 4
VOD - Video on Demand - SVD - Subscription Video on Demand - Видео по запросу 269 3
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 485 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 722 3
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 215 3
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 211 3
PTT - Push-to-talk 69 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2509 3
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 350 3
SBC - Session Border Controller - пограничные контроллеры сессий 163 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2434 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10073 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 481 2
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 469 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 244 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 987 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 126 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 179 2
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 9092 2
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 348 2
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 79 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД 821 2
FTTH - Fiber To The Home 122 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1491 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12262 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 263 2
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи 67 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3167 2
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 118 2
Nokia Alcatel-Lucent SA 1191 6
Huawei Softswitch 7 3
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 2054 2
VocalTec - Essentra Softswitch Architecrure 2 2
Eltex ECSS Softswitch 4 2
Ростелеком Новая телефония 14 2
Siemens Softswitch 4 2
Ericsson Mobile Softswitch 10 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 1293 2
Huawei GPRS Support Nodes - Huawei GGSN 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent Mobile Messaging 1 1
Nokia Alcatel-Lucent Active Phonebook 1 1
Nokia Alcatel-Lucent MiLife Platform 5 1
IBM Tivoli 275 1
ИскраУралТел - Iskratel SI 7 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Microsoft Office Communicator 27 1
Huawei 2G/3G 2 1
Tario Softswitch 2 1
Platex SoftSwitch 1 1
Роском Softswitch 1 1
Роском АТС 1 1
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 37 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 534 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5812 1
Microsoft Azure 1212 1
Intel Core - Семейство процессоров 1010 1
Microsoft Skype 1879 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 807 1
Naumen Contact Center - Naumen Phone 106 1
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 137 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Nokia Alcatel-Lucent IMS - IP Multimedia Subsystem 7 1
Yandex SpeechKit - Яндекс SpeechKit Box 40 1
МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 68 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2150 1
ТелеСвязь FLAT SoftSwitch 4 1
NEC Display OPS Slot-in PC - Open Pluggable Specification 31 1
Масленников Игорь 35 3
Солонин Виталий 89 3
Рейман Леонид 992 2
Санадзе Георгий 16 2
Кусков Денис 212 2
Тарасов Арсений 44 2
Гамзатов Гамзат 14 2
Шалманов Сергей 199 1
Бряндинский Андрей 6 1
Разроев Элдар 47 1
Кремер Аркадий 14 1
Попов Олег 44 1
Ковалев Виктор 36 1
Уткин Евгений 44 1
Заболотный Игорь 40 1
Акулич Владимир 34 1
Хохлов Юрий 13 1
Корсаков Анатолий 10 1
Зобнина Маргарита 54 1
Антич Антон 19 1
Меринов Юрий 2 1
Муромец Юлия 28 1
Мирошников Дмитрий 7 1
Федорушкин Илья 10 1
Миркин Борис 2 1
Измайлов Юрий 15 1
Рысин Леонид 2 1
Евсеев Руслан 14 1
Курбет Вячеслав 11 1
Бучин Сергей 7 1
Мацкевич Дмитрий 20 1
Щеголев Игорь 684 1
Захаренко Максим 53 1
Иванов Сергей 359 1
Гольцов Александр 54 1
Брюквин Юрий 280 1
Тихонов Александр 64 1
Бородин Андрей 32 1
Трофимов Константин 4 1
Шибанов Владимир 32 1
Россия - Российская федерация - РФ 82186 24
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12032 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11534 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10861 8
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33952 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26599 7
Украина 5524 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11590 4
Ближний Восток 2483 4
Европа Восточная 2808 4
Таджикистан - Республика 712 3
Малайзия 738 3
Россия - СФО - Новосибирск 2909 3
Россия - СКФО - Дагестан Республика 338 3
Африка - Африканский регион 2662 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2885 3
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 149 3
Казахстан - Республика 4125 3
Европа 7250 3
Азия - Азиатский регион 3149 3
Узбекистан - Республика 1251 2
Северная Америка 2578 2
Латинская Америка 1340 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1383 2
Испания - Королевство 2511 2
Россия - Сибирь 1343 2
Индонезия - Республика 771 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 841 2
Россия - СФО - Омская область - Омск 859 2
Бразилия - Федеративная Республика 1895 2
Украина - Днепр - Днепропетровск 159 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1063 2
Европа Западная 1275 2
Нидерланды 1988 2
Германия - Федеративная Республика 7777 2
Украина - Киев 906 2
Израиль 1680 2
Южная Америка 669 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1727 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 801 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 2
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 565 2
Образование в России 551 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3625 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 401 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 790 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой транспорт и логистика 3 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1494 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5022 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4079 1
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 77 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 38 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1098 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 780 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2741 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 619 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1467 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10416 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2649 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 872 1
Synergy Research Group 39 1
Dell'Oro Group 34 1
Current Analysis 24 1
TeleGeography Research 39 1
IHS Infonetics Research 87 1
In-Stat 81 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 61 2
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 91 1
РАН - Российская академия наук 935 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 86 1
КП НИИ - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 13 1
РАН Институт США и Канады - ФГБУН институт Соединенных Штатов Америки и Канады Российской академии наук 5 1
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 1
CeBIT 406 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
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