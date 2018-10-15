Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Softswitch
программный коммутатор
Публикаций - 65, упоминаний - 79
Softswitch упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Масленников Игорь 35 3
|Солонин Виталий 89 3
|Рейман Леонид 992 2
|Санадзе Георгий 16 2
|Кусков Денис 212 2
|Тарасов Арсений 44 2
|Гамзатов Гамзат 14 2
|Шалманов Сергей 199 1
|Бряндинский Андрей 6 1
|Разроев Элдар 47 1
|Кремер Аркадий 14 1
|Попов Олег 44 1
|Ковалев Виктор 36 1
|Уткин Евгений 44 1
|Заболотный Игорь 40 1
|Акулич Владимир 34 1
|Хохлов Юрий 13 1
|Корсаков Анатолий 10 1
|Зобнина Маргарита 54 1
|Антич Антон 19 1
|Меринов Юрий 2 1
|Муромец Юлия 28 1
|Мирошников Дмитрий 7 1
|Федорушкин Илья 10 1
|Миркин Борис 2 1
|Измайлов Юрий 15 1
|Рысин Леонид 2 1
|Евсеев Руслан 14 1
|Курбет Вячеслав 11 1
|Бучин Сергей 7 1
|Мацкевич Дмитрий 20 1
|Щеголев Игорь 684 1
|Захаренко Максим 53 1
|Иванов Сергей 359 1
|Гольцов Александр 54 1
|Брюквин Юрий 280 1
|Тихонов Александр 64 1
|Бородин Андрей 32 1
|Трофимов Константин 4 1
|Шибанов Владимир 32 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10416 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1167875, в очереди разбора - 1040349.
Создано именных указателей - 57620.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru