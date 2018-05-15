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Mountford Paul Монтфорд Пол

СОБЫТИЯ


15.05.2018 Riverbed Technology объявила о назначении нового генерального директора и смене позиционирования 1
06.03.2017 Энди Эдлен назначен старшим вице-президентом по продажам Riverbed в регионе EMEA 2
10.12.2008 Нехватка знаний и навыков – главная помеха на пути внедрения интернета 2
27.11.2006 "Ситроникс" и Cisco создали альянс 2
12.10.2005 CiscoExpo' 2005 состоится 17 октября 1

Публикаций - 6, упоминаний - 9

Mountford Paul и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 4
Riverbed Technology 115 3
NVision Czech Republic - Sitronics Telecom Solutions - Ситроникс Телеком Солюшнс - Strom Telecom 156 1
Cisco Systems Russia - Сиско Системс Россия - Сиско Системс Интернешенел Б.В. - Сиско солюшенз 56 1
HP 3Com 681 1
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 1
Квазар-Микро - КМ 166 1
Siemens AG - Siemens Group 2673 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 1
Broadcom - VMware 2610 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 1
Fortinet 452 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
Lenovo Motorola 3566 1
Salesforce 498 1
F5 Networks 77 1
Palo Alto Networks 209 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
HPE - Juniper Networks 460 1
Intellectual Ventures 5 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 2
SD-WAN - Software Defined Networking in a Wide Area Network - Software-Defined WAN - Программно-определяемая глобальная сеть 284 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 2
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
OSS - Operation Support System - Системы поддержки операций - BSS - Business Support System - Системы поддержки бизнеса 474 1
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 1
Кибербезопасность - zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня - Zero Day Initiative, ZDI - Инициатива нулевого дня - Международная инициатива по устранению уязвимостей программного обеспечения 790 1
ТФОП - телефонная сеть общего пользования - PSTN - Public Switched Telephone Network 185 1
Softswitch - Софтсвич - программный коммутатор - VCS - Virtual Cluster Switching - Технологии виртуализации коммутаторов 138 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 1
Управляемые услуги - Managed Services 67 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 763 1
IP-сеть - IP-routing - IP-маршрутизация 51 1
Web 2.0 - Веб 2.0 400 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 1
WAN - Wide Area Network - Глобальная вычислительная сеть 771 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 1
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
WLAN - Wireless LAN - Wi-LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 1076 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2221 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 1
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3374 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 1
Riverbed End User Experience Monitoring 2 1
Riverbed SteelCentral - OPNET - Cascade - NEOP - Riverbed SteelCentral AppInternals - Riverbed AppResponse Xpert 37 1
Riverbed Digital Performance 3 1
Riverbed SteelHead 49 1
Cisco IP NGN - Cisco IP New Generation Network 16 1
Microsoft Azure 1526 1
Microsoft Office 365 1042 1
Kennelly Jerry - Кеннелли Джерри 8 1
Уткин Евгений 53 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Ближний Восток 3154 2
Европа Южная - Иберийский полуостров - Пиренейский полуостров 87 1
Европа 24964 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Польша - Республика 2031 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Бразилия - Федеративная Республика 2520 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Украина 7928 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1438 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 594 1
Греция - Греческая Республика 1017 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 634 1
Аргентина - Аргентинская Республика 615 1
Украина - Киев 1151 1
Африка Северная 262 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
HRM - Корпоративная культура - Организационная культура - Corporate culture 370 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 1
Интернет-кафе 310 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - Учебные Центры Сиско Ситемс 36 1
Cisco Expo 23 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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