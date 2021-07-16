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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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ТФОП
телефонная сеть общего пользования
PSTN
Public Switched Telephone Network



16.07.2021 Softline перевела некоммерческий университет UniMinuto в Колумбии в онлайн 1
25.02.2021 Власти хотят пускать россиян в интернет по номеру телефона 1
17.02.2021 В России создается собственная система критически важных коммуникаций 1
15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp 1
14.12.2020 Cisco представила новый Webex Contact Center 1
24.01.2017 «Техносерв» модернизировал корпоративную сеть ФМС России на базе решений Avaya 1
27.10.2015 Landata заключила дистрибуторское соглашение с Mind 1
03.02.2015 В облачных видеоконференциях TrueConf появилась поддержка телефонии 1
20.06.2014 «Белтелеком» и его клиенты используют систему ВКС, построенную на базе решения Avaya Scopia 1
28.03.2014 Правительство Воронежской области построило единую коммуникационную сеть на базе оборудования Avaya 1
16.01.2014 Optima организовала корпоративную связь для «Волго-Вятской пригородной пассажирской компании» 1
20.12.2013 «ОргТелеСервис» построил телефонную сеть в ГК «Холидей» на базе оборудования Panasonic 1
19.07.2012 «Белтел» модернизировал сеть связи предприятия «Аэронавигация Северо-Запада» 1
25.04.2012 «Белтел» построил единую телефонную сеть для дилерских центров ГК «Великан» 2
07.11.2011 «Стартелеком» модернизировал сеть телефонной связи аэропорта «Шереметьево» 1
25.04.2011 IP для СМБ: Grandstream ставит на единую инфраструктуру 1
10.03.2011 «Манго Телеком» завершил проект по развитию интеллектуальной мультисервисной сети 2
15.11.2010 Батыр Маханбетажиев: Самое главное — это скорость и качество связи 1
26.10.2010 Softline построила систему аудио- и видеоконференцсвязи для «Tele2 Россия» 1
15.07.2010 Dialogic представила новое семейство продуктов Dialogic PowerMedia 2
17.07.2008 AudioCodes выпустила новый мультисервисный шлюз 1
23.01.2008 ZyXEL выпустил NGN-концентраторы абонентского доступа 1
17.01.2008 АМТ приступил к освоению номерной емкости в коде 499 1
29.10.2007 В Удмуртии реконструируют телефонную сеть 1
07.08.2007 Корпоративная VoIP-связь в России становится популярной 1
02.08.2007 "Орбита": единая сеть МВД охватит всю Россию 1
24.07.2007 «Блиц-Информ» установил решение Alcatel-Lucent 1
26.06.2007 «Вераз» упростит переход интеллектуальных сетей телефонной связи ТФОП к IP 1
15.06.2007 Cisco SBCS: «умное» коммуникационное решение для малого бизнеса 1
30.05.2007 "Классика" развивает сеть "Арктел" в регионах России 1
25.04.2007 ВТБ 24 модернизирует телекоммуникационную сеть 1
24.04.2007 "КомпьюЛинк" модернизирует телекоммуникационную сеть ВТБ 24 1
06.02.2007 «Телеком-Сервис ИТ» создала сетевую инфраструктуру для МНЗ 2
31.10.2006 АСВТ создает новую опытную зону своей WiMAX-сети 1
06.09.2006 "Комкор" объявил о внедрении NGN-решения от Nortel 1
29.08.2006 IskraTEL протестировала оборудование в "Уральской телефонной компании" 1
05.06.2006 Triple Play в "железе": как остановить падающий ARPU? 1
22.05.2006 "Связь-Экспокомм 2006": не спасает даже ребрендинг 1
10.05.2006 Как выбрать АТС для растущего бизнеса? 1
28.03.2006 Linksys вывела на рынок новую систему IP-телефонии для малого бизнеса 1

Публикаций - 71, упоминаний - 81

ТФОП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Cisco Systems 4542 11
Avaya Inc - Avaya СНГ 927 9
Siemens AG - Сименс Россия 2116 6
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1178 5
Nokia Alcatel-Lucent 1371 5
Nortel Networks 1259 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8353 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1449 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7578 4
Microsoft Corporation 20288 4
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 191 4
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2259 3
Samsung Electronics 8405 3
LG Electronics 2885 3
Nokia Corporation 5012 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7539 3
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 709 3
Светец 38 3
HP 3Com 642 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6111 2
Meta - Facebook 3969 2
Intel Corporation 10381 2
Softline - Софтлайн 1683 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1836 2
Комстар Директ - ранее МТУ-Интел 315 2
Ericsson 2235 2
ZyXEL Communications 264 2
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1359 2
Акадо Телеком - Комкор 770 2
Ростелеком - Связьинвест 1650 2
Comptek - Комптек 165 2
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 364 2
ИскраУралТел 33 2
Beltel - Белтел 128 2
ВолгаТелеком 408 2
Компьюлинк УСП 143 2
ЛайфТелеком - Телфин 108 2
АСВТ 90 2
СЦС Совинтел - Голден Телеком 522 2
Dialogic Corp 68 2
Омнибэнд Групп 22 3
РЖД - Российские железные дороги 1261 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1798 2
ВТБ24 599 2
Беталинк 98 1
Thales Alenia Space - Alcatel Alenia Space - Telespazio 97 1
Сбербанк Байкальский банк 7 1
Россети Тюмень - ЭСКО Тюменьэнерго - Энергосервисная компания 25 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 9 1
Lexus 51 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 302 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 38 1
Intel Capital 146 1
Гипросвязь ПАО 69 1
Jaguar Land Rover 66 1
Миландр ПКК 26 1
РАО ЕЭС России ПАО 179 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 192 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 49 1
Ford 320 1
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 79 1
Евросеть 1310 1
Volvo Cars 187 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4643 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7155 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1808 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1904 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1073 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 538 2
Президент Российской Федерации 1595 2
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Аэронавигация Северо-Запада 2 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 126 1
Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям 83 1
Ростех Росэлектроника НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники 30 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 428 1
ФГУП Госкорпорация по ОрВД - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации 30 1
ПФР Департамент информационных технологий 125 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1706 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1259 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1404 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1804 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2606 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2240 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1739 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 348 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 354 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 96 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 8 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2490 30
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 11633 11
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 601 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9222 8
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1740 6
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2737 6
IMS - IP Multimedia Subsystem - Спецификация передачи мультимедийного содержимого в электросвязи на основе протокола IP 204 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11483 5
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 4
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 464 4
3G - Стандарт мобильной связи 4903 3
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 570 3
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 334 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1418 3
Frame Relay - Протокол канального уровня сетевой модели OSI 107 3
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 339 3
MSAN - Multi-Service Access Node - точка мультисервисного доступа 8 3
SS7 - Signaling System No. 7 - Common Channel Signaling - набор сигнальных телефонных протоколов - ОКС-7 - общий канал сигнализации № 7 76 3
STP - Spanning Tree Protocol - Канальный протокол сети Ethernet 48 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 3063 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 655 2
Gigabit Ethernet 802 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1941 2
BGP - Border Gateway Protocol - Протокол граничного шлюза 64 2
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1103 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 372 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 343 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 946 2
ADSL - Asymmetric Digital Subscriber Line - Асимметричная цифровая абонентская линия 239 2
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 620 2
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 883 2
DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol - Протокол динамической настройки узла 170 2
ICS - Industrial Control System - Системы промышленного управления объектов критически важной инфраструктуры 116 2
VDSL - VDSL2 - Very high (speed) data rate Digital Subscriber Line - Сверхвысокоскоростная цифровая абонентская линия 79 2
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 265 2
УАТС - учрежденческая АТС - Офисная АТС - PABX - Private Automatic Branch eXchange 91 2
FXS - Foreign Exchange Station (Subscriber) - Голосовой интерфейс (порт), эмулирующий расширение интерфейса АТС 37 2
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 112 2
TDD - Test-driven development - Разработка через тестирование 83 2
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 265 2
Microsoft Skype 1747 5
Avaya IP Office Cloud Platform 75 4
Nokia Alcatel-Lucent SA 1174 4
Avaya Aura Communication Manager 43 3
HPE OpenView 196 2
Avaya Scopia 10 2
WhatsApp Messenger 658 2
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 242 2
Cisco ISR - Cisco Integrated Services Router - серия маршрутизаторов 24 1
Cisco Unity Connection - Cisco Unity Express 6 1
Lenovo ThinkShield 16 1
Lenovo ThinkSmart Hub 4 1
TrueConf Online 29 1
Cisco Webex People Insights 6 1
Cisco Webex Assistant 6 1
NEM - New Economy Movement - криптовалюта 7 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 240 1
Cisco Webex Contact Center 2 1
Cisco Webex Calling 5 1
Avaya Aura Session Manager 5 1
Nokia Alcatel-Lucent SR - Service Router - сервисный маршрутизатор 17 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УАТС 30 1
Nokia Alcatel-Lucent LSS - SoftSwitch 13 1
Nokia Alcatel-Lucent Accelerate 3 1
Nokia Alcatel-Lucent ISAM - Integrated Services Access Manager 6 1
Nokia Alcatel-Lucent Media Gateway 2 1
Nokia Alcatel-Lucent HSDmm 1 1
RealNetworks RealNetworks 84 1
Intel Core - Семейство процессоров 921 1
Apple macOS X 1333 1
Intel Centrino - Intel Sonoma 510 1
Google YouTube - Видеохостинг 2061 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5368 1
Apple iPad 3269 1
Google Android 10807 1
Microsoft Windows 10 9805 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 1
Rakuten Viber 430 1
Apple Mac - Apple Macintosh 2404 1
Symbian OS 1216 1
Солонин Виталий 82 2
Путин Владимир 2157 2
Киреев Александр 15 1
Овчинников Борис 116 1
Кремер Аркадий 4 1
Степанов Антон 57 1
Севастьянов Александр 2 1
Зеров Александр 2 1
Трошин Александр 14 1
Баранов Александр 11 1
Готальский Михаил 91 1
Королев Алексей 20 1
Буховцев Михаил 7 1
Мухортов Андрей 2 1
Федосеев Алексей 18 1
Журавлев Алексей 9 1
Слизень Виталий 220 1
Копейкин Алексей 14 1
Меламед Леонид 110 1
Малис Александр 155 1
Россия - Российская федерация - РФ 76278 33
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 25112 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 28291 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 9365 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11693 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 10550 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11017 5
Россия - СФО - Новосибирск 2783 4
Япония 6703 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3587 3
Россия - СФО - Республика Алтай 844 2
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 480 2
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 326 2
Канада 2309 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 628 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1038 2
Америка 906 2
Европа Восточная 2685 2
Франция - Французская Республика 4069 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1072 2
Европа 6447 2
Россия - ЦФО - Воронежская область 491 2
Украина 5153 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1523 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 519 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2798 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1713 1
Китай - Гонконг - Специальный административный район 1160 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1128 1
Казахстан - Республика 3735 1
Израиль 1288 1
Прибалтика - Балтия 1176 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 769 1
Франция - Канны 105 1
Россия - ПФО - Казань 1820 1
Индия - Республика 3429 1
Россия - УФО - Свердловская область 985 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 451 1
Беларусь - Белоруссия 2933 1
Азия - Азиатский регион 2863 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 288 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1518 3
ОВД - Органы внутренних дел - Государственные органы исполнительной власти, составная часть правоохранительной системы 42 2
Русский язык 1408 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4756 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1386 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 285 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1087 1
Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 347 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 504 1
STEM - S-science (наука), T-technology (технология), Е-engineering (инженерия), М-mathematics (математика) 17 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1337 1
Коммерсантъ - Издательский дом 727 2
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 1
Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 2
IDC - International Data Corporation 4388 1
Forrester Research 754 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
Frost & Sullivan 174 1
Yankee Group 161 1
IHS Infonetics Research 86 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 871 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 165 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 112 1
ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 57 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 671 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 140 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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