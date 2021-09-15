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ТФОП телефонная сеть общего пользования PSTN Public Switched Telephone Network
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|15.09.2021
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Cisco Webex: более 8 миллиардов вызовов в месяц
рмации, Cisco расширила домашнюю зону покрытия, и теперь тарифами Cisco и сервисами Cloud Connected PSTN охвачены более 65 стран, что является самым высоким показателем в отрасли. Webex Calling
|15.01.2021
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Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp
льное агентство связи (Россвязь) изучает потенциальную возможность введения в России лицензирования онлайн-сервисов, которые позволяют совершать голосовые звонки в телефонные сети общего пользования (ТфОП). Конкурсная документация на проведение соответствующего исследования ценой до 50,2 млн руб. размещена на едином сайте госзакупок zakupki.gov.ru. Лицензирования в случае его введения может
|29.10.2007
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В Удмуртии реконструируют телефонную сеть
Северо-Западный филиал компании «Гипросвязь» продолжает проектные работы по реконструкции телефонной сети общего пользования (ТФОП) в Удмуртской Республике по заказу компании «ВолгаТелеком». На сегодняшний день заказчику передана разработанная проектная документация по станционным и линейным сооружениям, оборудованию
|26.06.2007
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«Вераз» упростит переход интеллектуальных сетей телефонной связи ТФОП к IP
программного коммутатора ControlSwitch Interconnect. Отныне поставщики услуг вместо обслуживания двойных сетей (duplicate networks) смогут перевести интеллектуальные сети связи и систем сигнализации ТФОП на IP. Это обеспечит снижение эксплуатационных затрат. Кроме того, улучшение качества маршрутизации (QoS) позволит сохранить стабильность доходов путем обеспечения соблюдения соглашений в
|28.01.2003
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Cisco представила новые системы интегрированной связи через IP-сети
ант пакетов для голосовой связи к ICS 7750: ICS 7750-EV (коммутируемая телефонная транкинговая сеть PSTN с цифровой коммутацией E1) и ICS 7750-BV (ISDN-интерфейс к PSTN-транкингу). Вмест
|09.07.2001
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Конвергентность CBOSS: единый счет за услуги GSM и PSTN связи
В "Новой Телефонной Компании" (г. Владивосток) введена в коммерческую эксплуатацию PSTN-подсистема CBOSS, позволяющая с помощью одной биллинговой системы обрабатывать информаци
|21.03.2000
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ISDN в масштабах страны
и (ширине полосы пропускания сети) и уровне обслуживания абонентов (качестве и количестве предоставляемых услуг). По обоим параметрам сети с пакетной коммутацией значительно выигрывают по сравнению с ТфОП. В традиционной телефонной сети полоса пропускания ограничена 64 кбит/с, в то время как в сетях передачи данных (СПД) достигаются скорости до 1 Гбит/с. Преимущества пакетной коммутации кро
ТФОП и организации, системы, технологии, персоны:
|Солонин Виталий 90 6
|Масленников Игорь 36 4
|Путин Владимир 3454 3
|Мызовский Герман 11 2
|Федорушкин Илья 15 2
|Фишкин Сергей 7 2
|Кузнецова Ольга 14 2
|Пономаренко Анатолий 5 2
|Бахмут Марина 3 2
|Быков Иван 5 2
|Нартов Максим 36 2
|Ивахин Александр 3 2
|Аитов Тимур 197 2
|Романов Роман 52 2
|Морозов Андрей 48 2
|Смирнов Владимир 39 2
|Корнеев Евгений 8 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Киреев Александр 38 2
|Калюжный Игорь 27 2
|Трошин Александр 16 2
|Кремер Аркадий 15 2
|Уткин Евгений 53 1
|Потапенко Андрей 27 1
|Морозов Павел 27 1
|Симонов Сергей 11 1
|Мартиросян Ваагн 43 1
|Рокотян Алексей 8 1
|Гуляева Татьяна 39 1
|Дронов Дмитрий 27 1
|Муромец Юлия 28 1
|Хасьянова Гюльнара 18 1
|Федоров Виталий 7 1
|Рабовский Семен 33 1
|Кочегаров Петр 10 1
|Кристев Михаил 16 1
|Каменский Дмитрий 13 1
|Ратников Виктор 21 1
|Мосеев Виталий 16 1
|Паплински Павел 14 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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