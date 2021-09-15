Cisco Webex: более 8 миллиардов вызовов в месяц рмации, Cisco расширила домашнюю зону покрытия, и теперь тарифами Cisco и сервисами Cloud Connected PSTN охвачены более 65 стран, что является самым высоким показателем в отрасли. Webex Calling

Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp льное агентство связи (Россвязь) изучает потенциальную возможность введения в России лицензирования онлайн-сервисов, которые позволяют совершать голосовые звонки в телефонные сети общего пользования (ТфОП). Конкурсная документация на проведение соответствующего исследования ценой до 50,2 млн руб. размещена на едином сайте госзакупок zakupki.gov.ru. Лицензирования в случае его введения может

В Удмуртии реконструируют телефонную сеть Северо-Западный филиал компании «Гипросвязь» продолжает проектные работы по реконструкции телефонной сети общего пользования (ТФОП) в Удмуртской Республике по заказу компании «ВолгаТелеком». На сегодняшний день заказчику передана разработанная проектная документация по станционным и линейным сооружениям, оборудованию

«Вераз» упростит переход интеллектуальных сетей телефонной связи ТФОП к IP программного коммутатора ControlSwitch Interconnect. Отныне поставщики услуг вместо обслуживания двойных сетей (duplicate networks) смогут перевести интеллектуальные сети связи и систем сигнализации ТФОП на IP. Это обеспечит снижение эксплуатационных затрат. Кроме того, улучшение качества маршрутизации (QoS) позволит сохранить стабильность доходов путем обеспечения соблюдения соглашений в

Cisco представила новые системы интегрированной связи через IP-сети ант пакетов для голосовой связи к ICS 7750: ICS 7750-EV (коммутируемая телефонная транкинговая сеть PSTN с цифровой коммутацией E1) и ICS 7750-BV (ISDN-интерфейс к PSTN-транкингу). Вмест

Конвергентность CBOSS: единый счет за услуги GSM и PSTN связи В "Новой Телефонной Компании" (г. Владивосток) введена в коммерческую эксплуатацию PSTN-подсистема CBOSS, позволяющая с помощью одной биллинговой системы обрабатывать информаци