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ТФОП телефонная сеть общего пользования PSTN Public Switched Telephone Network

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.09.2021 Cisco Webex: более 8 миллиардов вызовов в месяц

рмации, Cisco расширила домашнюю зону покрытия, и теперь тарифами Cisco и сервисами Cloud Connected PSTN охвачены более 65 стран, что является самым высоким показателем в отрасли. Webex Calling
15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp

льное агентство связи (Россвязь) изучает потенциальную возможность введения в России лицензирования онлайн-сервисов, которые позволяют совершать голосовые звонки в телефонные сети общего пользования (ТфОП). Конкурсная документация на проведение соответствующего исследования ценой до 50,2 млн руб. размещена на едином сайте госзакупок zakupki.gov.ru. Лицензирования в случае его введения может
29.10.2007 В Удмуртии реконструируют телефонную сеть

Северо-Западный филиал компании «Гипросвязь» продолжает проектные работы по реконструкции телефонной сети общего пользования (ТФОП) в Удмуртской Республике по заказу компании «ВолгаТелеком». На сегодняшний день заказчику передана разработанная проектная документация по станционным и линейным сооружениям, оборудованию

26.06.2007 «Вераз» упростит переход интеллектуальных сетей телефонной связи ТФОП к IP

программного коммутатора ControlSwitch Interconnect. Отныне поставщики услуг вместо обслуживания двойных сетей (duplicate networks) смогут перевести интеллектуальные сети связи и систем сигнализации ТФОП на IP. Это обеспечит снижение эксплуатационных затрат. Кроме того, улучшение качества маршрутизации (QoS) позволит сохранить стабильность доходов путем обеспечения соблюдения соглашений в

28.01.2003 Cisco представила новые системы интегрированной связи через IP-сети

ант пакетов для голосовой связи к ICS 7750: ICS 7750-EV (коммутируемая телефонная транкинговая сеть PSTN с цифровой коммутацией E1) и ICS 7750-BV (ISDN-интерфейс к PSTN-транкингу). Вмест
09.07.2001 Конвергентность CBOSS: единый счет за услуги GSM и PSTN связи

В "Новой Телефонной Компании" (г. Владивосток) введена в коммерческую эксплуатацию PSTN-подсистема CBOSS, позволяющая с помощью одной биллинговой системы обрабатывать информаци
21.03.2000 ISDN в масштабах страны

и (ширине полосы пропускания сети) и уровне обслуживания абонентов (качестве и количестве предоставляемых услуг). По обоим параметрам сети с пакетной коммутацией значительно выигрывают по сравнению с ТфОП. В традиционной телефонной сети полоса пропускания ограничена 64 кбит/с, в то время как в сетях передачи данных (СПД) достигаются скорости до 1 Гбит/с. Преимущества пакетной коммутации кро

Публикаций - 185, упоминаний - 204

ТФОП и организации, системы, технологии, персоны:

Cisco Systems 5372 31
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 23
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 22
Siemens AG - Siemens Group 2673 15
Ростелеком 10948 15
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 14
Microsoft Corporation 25775 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 10
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Samsung Electronics 11065 9
Huawei 4677 9
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 9
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 9
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 8
LG Electronics 3735 7
HP Inc. 5883 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 7
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй - Си Ти Ай НТЦ 263 7
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 118 7
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 7
Terayon Communication Systems 17 6
Intel Corporation 12811 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Lenovo Motorola 3566 6
Ростелеком - ВолгаТелеком - ON - Телесет Нетворкс, Teleset Networks - Нижегородсвязьинформ - Нижегородтелесервис - Нижегородский Телесервис - Пенза-Мобайл - Саратов Мобайл - Татинком-Т - Элайн GSM - Оренбург GSM - РТКОМ - Чувашия Мобайл 620 6
Dialogic Corp 93 6
Comverse Technology - Comverse Network Systems 79 5
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 5
МегаФон 10742 5
Oracle Corporation 7074 5
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 5
Ростелеком - Связьинвест 1719 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 5
HP 3Com 681 5
Cisco Systems - Broadsoft UC 56 5
Intracom Telecom - Интраком Телеком 82 5
Mitel Corp - Mitel Networks 60 4
Омнибэнд Групп 22 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Роснефть - РН-АНХК - Ангарская нефтехимическая компания 8 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 2
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 2
Экстролизинг 3 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
Евросеть 1421 2
ВТБ - ВТБ24 671 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 122 2
Верный - торговая сеть 326 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 1
Марийский НПЗ - Марийский нефтеперегонный завод - Марийский нефтеперерабатывающий завод 1 1
ТНГС - Тюменнефтегазсвязь - Тюменьнефтегазсвязь 24 1
Orbital Recovery 4 1
Тюменский технопарк - Западно-Сибирский инновационный центр нефти и газа 20 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 22 1
Холидей ГК - Холди Дискаунтер - Холидей Классик - Сибириада - Палата - сеть продуктовых супермаркетов в Сибири 17 1
Pulvermedia - Pulver Media 4 1
Thales - Cobham - Cobham Analytic Solutions - Flight Refuelling Limited, FRL - Thrane & Thrane A/S 13 1
Великан ГК 1 1
Arlift - Арлифт 22 1
Почта России ПАО 2370 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 95 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 1
Альфа-Банк 1979 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 1
Volvo Cars 262 1
Татнефть 243 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 12
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 3
СФР - ПФР Региональные отделения - ОПФР - УПФР - Управления Пенсионного фонда - ИД ПФР - Исполнительные дирекции и территориальных органах ПФР 128 2
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 2
Правительство Челябинской области 78 1
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 263 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Администрация Краснодарского края 64 1
Правительство Исламской Республики Иран - органы государственной власти Ирана 45 1
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 1
Администрация Тюмени 16 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 1
Правительство Республики Коми - органы государственной власти 94 1
Госкорпорация по ОрВД ФГУП - Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации - Аэронавигация 83 1
Правительство Орловской области - Губернатор Орловской области - Органы государственной власти Орловской области. 39 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 23
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 5
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 3
Parlay Group - Parlay API - Parlay X 8 2
WiMAX Forum 69 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 118
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 107
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 58
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 45
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 42
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 41
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 39
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 35
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 34
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 32
Аналоговые технологии - Аналоговый сигнал 2913 31
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1307 30
NGN - Next Generation Networks - New Generation Networks - Мультисервисная сеть связи - МСПД - Мультисервисная сеть передачи данных 843 30
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4501 29
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 25
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 23
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 23
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 21
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 21
ISDN - Integrated Services Digital Network - технология передачи цифрового сигнала по телефонным каналам - ISDN PRI - ISDN Primary Rate Interface - ISDN BRI - ISDN Basic Rate Interface 402 20
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 20
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 20
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 19
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 19
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 19
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 18
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2741 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 16
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 16
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 15
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 15
УАТС - учрежденческая (офисная) АТС - УПАТС - учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция - ведомственные сети связи - PABX - Private Automatic Branch eXchange - ЦАТС - Цифровая автоматическая телефонная станция 305 15
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 14
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 15
Avaya IP Office Cloud Platform 84 10
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 7
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 6
MERA VoIP Transit Softswitch - MVTS 40 5
Cisco Unified IP Phones - Cisco CP - Cisco DX - серия IP-телефонов 60 5
Linux OS 11533 5
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 5
Avaya Aura 124 5
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 5
Microsoft Windows 2000 8678 5
CBOSS sms - CBOSS smsAPI 22 4
Cisco Broadsoft UC - BroadWorks IMS 11 4
Microsoft Windows 16882 4
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 4
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 4
Microsoft Outlook 1506 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
Apple iPhone 6 4861 4
Cisco Catalyst - Серия коммутаторов 251 4
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Enterprise УПАТС - OXE 50 4
Apple iAd 50 3
HPE OpenCall Media Platform - HPE OpenCall Mobile Video Solutions - HPE OpenCall Intelligent Network - HPE OpenCall Media Platform Media Resource Function 30 3
CBOSS acc - автоматическая система сервиса абонентов 18 3
CBOSS md - CBOSS mdDrive 5 3
Протей Юником - IP-АТС UC-платформа 7 3
MERA Systems - SIPrise 6 3
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 3
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 3
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 3
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 211 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 3
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 3
Avaya Media Stations - Avaya Media Server 30 3
Microsoft Skype Out 35 2
CBOSS dss 5 2
Агат РТ - Иволга - IvolgaSoftPhone - IvolgaCallSDK - IvolgaSoftSwitch 10 2
CBOSS ics - интернет система сервиса абонентов 9 2
Солонин Виталий 90 6
Масленников Игорь 36 4
Путин Владимир 3454 3
Мызовский Герман 11 2
Федорушкин Илья 15 2
Фишкин Сергей 7 2
Кузнецова Ольга 14 2
Пономаренко Анатолий 5 2
Бахмут Марина 3 2
Быков Иван 5 2
Нартов Максим 36 2
Ивахин Александр 3 2
Аитов Тимур 197 2
Романов Роман 52 2
Морозов Андрей 48 2
Смирнов Владимир 39 2
Корнеев Евгений 8 2
Ершова Элеонора 67 2
Киреев Александр 38 2
Калюжный Игорь 27 2
Трошин Александр 16 2
Кремер Аркадий 15 2
Уткин Евгений 53 1
Потапенко Андрей 27 1
Морозов Павел 27 1
Симонов Сергей 11 1
Мартиросян Ваагн 43 1
Рокотян Алексей 8 1
Гуляева Татьяна 39 1
Дронов Дмитрий 27 1
Муромец Юлия 28 1
Хасьянова Гюльнара 18 1
Федоров Виталий 7 1
Рабовский Семен 33 1
Кочегаров Петр 10 1
Кристев Михаил 16 1
Каменский Дмитрий 13 1
Ратников Виктор 21 1
Мосеев Виталий 16 1
Паплински Павел 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 109
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 21
Европа 24964 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Япония 13807 10
Казахстан - Республика 6048 8
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 8
Европа Восточная 3138 8
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Южная Корея - Республика 7052 7
Франция - Французская Республика 8177 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 6
Америка - Американский регион 2206 6
Африка - Африканский регион 3641 6
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Россия - СФО - Новосибирск 4876 6
Швеция - Королевство 3782 5
Индия - Bharat 5870 5
Канада 5082 5
Ближний Восток 3154 5
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 5
Украина 7928 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 5
Беларусь - Белоруссия 6289 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Польша - Республика 2031 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 3
Земля - планета Солнечной системы 10865 3
Азия - Азиатский регион 5920 3
Россия - УФО - Свердловская область 1951 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1439 3
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - СЗФО - Республика Коми 835 3
Испания - Королевство 3840 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 33
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 24
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 24
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 15
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 14
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 14
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 12
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 8
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 8
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 8
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 7
Аренда 2687 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 6
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 5
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 5
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1639 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 5
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 4
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 4
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2184 4
Энергетика - Energy - Energetically 5855 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 4
Торговля оптовая - Wholesale trade 1265 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 4
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1574 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 4
Экономический эффект 1342 4
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 322 4
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 4
Ведомости 1466 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
InfoWorld 56 1
Инфобизнес 24 1
КомИнфо Консалтинг - Алло Плюс - Business Online 38 1
Informa PLC - Informa Telecoms & Media 69 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News - Телеком Дейли 313 1
Fortune 211 1
ComNews - Медиа-бизнес 142 1
New Scientist 1448 1
VNUNet.com 214 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 6
IDC - International Data Corporation 4975 4
Synergy Research Group 48 3
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 3
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 2
Gartner - Гартнер 3658 2
Forrester Research 834 2
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 2
Dell'Oro Group 66 2
TeleGeography Research 40 2
Cahners-Instat Group 34 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 1
Frost & Sullivan 207 1
Gartner - Dataquest 353 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 2
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 75 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
UniMinuto - Universidad Minuto de Dios 1 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 13 1
Politechnika Warszawska - Warsaw University of Technology - Варшавский политехнический университет 5 1
FSU - Florida State University - Университет штата Флорида 33 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 1
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 1
Минздрав РФ - МНТК имени С.Н. Федорова - Микрохирургия глаза ФГАУ НМИЦ - Межотраслевой научно-технический комплекс Глазная микрохирургия имени академика Федорова 25 1
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 1
Связь-Экспокомм 276 7
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 4
CBOSS User Group 2 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
День молодёжи - 27 июня 1087 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
CeBIT 614 1
CSTB Telecom & Media 83 1
Microsoft Imagine Cup 60 1
GSMA Global Mobile Awards 7 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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