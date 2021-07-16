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ТФОП
телефонная сеть общего пользования
PSTN
Public Switched Telephone Network
ТФОП упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Солонин Виталий 82 2
|Путин Владимир 2157 2
|Киреев Александр 15 1
|Овчинников Борис 116 1
|Кремер Аркадий 4 1
|Степанов Антон 57 1
|Севастьянов Александр 2 1
|Зеров Александр 2 1
|Трошин Александр 14 1
|Баранов Александр 11 1
|Готальский Михаил 91 1
|Королев Алексей 20 1
|Буховцев Михаил 7 1
|Мухортов Андрей 2 1
|Федосеев Алексей 18 1
|Журавлев Алексей 9 1
|Слизень Виталий 220 1
|Копейкин Алексей 14 1
|Меламед Леонид 110 1
|Малис Александр 155 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 727 2
|TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 257 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 111 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 808 2
|IDC - International Data Corporation 4388 1
|Forrester Research 754 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
|Frost & Sullivan 174 1
|Yankee Group 161 1
|IHS Infonetics Research 86 1
Ключевых фраз выявлено - 1083046, в очереди разбора - 982514.
Создано именных указателей - 48308.
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