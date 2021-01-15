Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp

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Федеральное агентство связи (Россвязь) изучает потенциальную возможность введения в России лицензирования онлайн-сервисов, которые позволяют совершать голосовые звонки в телефонные сети общего пользования (ТфОП). Конкурсная документация на проведение соответствующего исследования ценой до 50,2 млн руб. размещена на едином сайте госзакупок zakupki.gov.ru.

Лицензирования в случае его введения может затронуть бизнес Skype (Microsoft), Viber (Rakuten), WhatsApp (Facebook) и подобных интернет-сервисов, а также рынок виртуальных АТС.

В качестве источника финансирования в документе указан федеральный бюджет. Основанием для проведения научно-исследовательской работы «Изучение возможности лицензирования интернет-сервисов, осуществляющих голосовые вызовы в сеть ТфОП» указан федеральный проект «Информационная инфраструктура» нацпрограммы «Цифровая экономика».

Инициатива с введением подобных лицензий может быть напрямую связана с желанием спецслужб контролировать звонки через мессенджеры, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственный источник. Другой стороной, заинтересованной в лицензировании таких сервисов, могут быть операторы связи, обвиняющие интернет-компании в бесплатной эксплуатации инфраструктуры сетей связи. Так, с подобной инициативой еще в 2013 г. выступала МТС.

Предполагается, что научно-исследовательская работа по тендеру будет выполнена в четыре этапа, с предоставлением отдельного отчета по каждому из них. Финальный срок выполнения работ установлен на 29 октября 2022 г.

В конце ноября 2020 г. CNews сообщил о подписании Президентом России Владимиром Путиным указа об упразднении Федерального агентства связи (Россвязь) и Федерального агентства по печати (Роспечать), с передачей их функций Министерству цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры).

Лицензия на виртуальные звонки

Победителю тендера Россвязи предстоит провести анализ существующих систем и законодательных актов в части голосовых интернет-звонков в ТфОП, виртуальных АТС, деятельности операторов передачи голосовой информации, включая нормативное регулирование приложений, сервисов и лицензий по подключению голосовых сервисов к сетям операторов связи с лицензией на местную, междугородную и международную телефонию, с учетом аспектов пропуска трафика VoIP, говорится в документе.

Лицензирование может затронуть Skype, Viber, WhatsApp и виртуальные АТС

По условиям конкурсной документации, исполнитель должен представить предложения по изменению лицензионных условий «с целью обеспечения идентификации осуществляемых соединений и пользователей», а также представить проработанную дорожную карту введения такого лицензирования в России с пакетом соответствующих нормативно-правовых документов и проектов изменений в действующие законы.

Исполнение исследования также подразумевает изучение прав интеллектуальной собственности по соответствующей тематике не менее чем за последние десять лет по патентным базам России, Евразийского сообщества, Евросоюза и Всемирной организации интеллектуальной собственности. В части систем мониторинга и контроля интернет-сервисов, осуществляющих звонки в ТфОП, патентные исследования должны быть проведены по России, США, Китаю и Японии.

В дополнение, итоги исследования должны учитывать вопросы конфиденциальности, целостности, доступности, аутентификации пользователей и другие вопросы безопасности соединений и пользователей. Исполнитель также должен провести анализ типовых угроз ИБ в области передачи голосовой информации по ТфОП, при передаче трафика видео конференций, интернета-вещей и конечных пользователей сети, включая анализ DDoS атак, spoofing атак и др., говорится в документе.

Российский рынок виртуальных номеров и АТС

Российский рынок виртуальных АТС (ВАТС), согласно данным агентства «ТМТ Консалтинг», вырос по итогам 2019 г. на 39% год к году и составил 11 млрд руб., а с учетом выручки от гибридных решений, которые связывают клиентскую учрежденческую АТС (УАТС) с облачной АТС, рост составил на 35% до 13,1 млрд руб.

Российский рынок виртуальных АТС, 2019 г. (оценка «ТМТ консалтинг»)

По оценкам экспертов, число российских компаний – пользователей виртуальных АТС, в 2019 г. увеличилось на 23% и составило 328 тыс. Оценка рынка услуг телефонной связи на базе виртуальных номеров по итогам 2020 г. оценивается в TelecomDaily на уровне 75 млрд руб.