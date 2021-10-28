Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47759
ИКТ 4630
Организации 3140
Ведомства 1105
Ассоциации 327
Технологии 2048
Системы 11017
Персоны 15541
Местоположение 989
Статьи 671
Пресса 475
ИАА 396
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 632
Мероприятия 556

TDaily
TelecomDaily
Telecom Daily News



28.10.2021 TelecomDaily: В метро Петербурга лидирует билайн 2
12.10.2021 Эксперт: доступ операторов связи к ЛЭП позволит ускорить развитие рынка связи 1
07.10.2021 Предустановленные российские приложения на iPhone и Android оказались не нужны. Пользователи их не замечают 1
23.06.2021 В России начинает дорожать проводной интернет 1
13.05.2021 «Ростех» приберет к рукам одного из старейших интернет-провайдеров Москвы 1
27.04.2021 Один из старейших российских онлайн-кинотеатров в шаге от банкротства 2
05.04.2021 «Максимателеком» запустила бесплатный Wi-Fi на новых участках БКЛ Московского метрополитена 1
15.01.2021 Власти России хотят ввести лицензии на звонки по Skype, Viber, WhatsApp 1
25.11.2020 Акции российского онлайн-кинотеатра будут проданы на американской бирже 1
22.10.2020 Власти запрещают расти ценам на интернет. Но ненадолго 2
15.10.2020 Netflix начал работать в России. Цены колоссально отличаются от европейских 1
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 1
02.09.2020 К концу 2020 г. заработает Netflix на русском языке. Цены 1
15.07.2020 «Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России 1
19.05.2020 «Ростелеком» представил результаты деятельности за первый квартал 2020 года 1
12.05.2020 «Ростелеком» обслуживает максимальное число камер видеонаблюдения для юридических лиц 2
19.09.2019 Selectel представил программу конференции Selectel TechDay 1
30.07.2019 Число абонентов платного ТВ в России превысило 43,5 млн 3
23.04.2019 Количество абонентов платного ТВ в России достигло 43,5 млн 2
16.04.2019 Выручка легальных онлайн-видеосервисов в 2018 году выросла до 16,49 млрд рублей 1
25.03.2019 Выручка «ЭР-Телеком» за 2018 год выросла на 18% 1
30.01.2019 Telecomdaily: проникновение сервисов платного ТВ в России превысило 75% 2
16.07.2018 Рынок российского платного ТВ во II кв. 2018 вырос на 190 тыс. абонентов 2
16.05.2018 Чистый долг «Ростелекома» растет в два раза быстрее выручки 1
18.04.2018 TelecomDaily: выручка российских онлайн-кинотеатров в 2017 году достигла 11,6 млрд рублей 1
19.01.2018 Число абонентов платного ТВ в России превысило 42 млн 2
11.12.2017 Фиксированная связь или IP-телефония: что выбрать 1
11.10.2017 В Москве пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта 1
24.07.2017 Аудитория платного ТВ в России прекратила расти навсегда 3
24.07.2017 Российский рынок платного ТВ по итогам I полугодия 2017 увеличился до 41,65 млн абонентов 2
30.05.2017 Как ТТК покоряет рынок интерактивного телевидения 2
13.12.2016 «Мегафон» улучшил голосовую связь и интернет в селах Ростовской области 1
01.12.2016 «Мегафон» запустил 4G-интернет еще в 10 населённых пунктах Ростовской области 1
04.10.2016 ActiveCloud пополнила портфель облачных решений платформой по управлению данными Microsoft SQL Server Enterprise 1
30.05.2016 Радиочастотный центр ЦФО назвал Tele2 лидером по скорости передачи данных в Москве 1
27.05.2016 Поддержка SQL Server 2005 прекращена. Российский бизнес готов мигрировать 2
29.01.2016 Tele2 расширила зону покрытия сети в Московском регионе 1
15.09.2015 Впервые в России отменена плата за местные звонки и SMS 1
10.12.2014 4G-интернет от «МегаФона» доступен 7 млн уральцев 1
30.10.2014 Каждая вторая компания использует SaaS на общекорпоративном уровне 1

Публикаций - 256, упоминаний - 288

TDaily упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8186 62
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7381 53
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6106 52
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7528 30
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2180 17
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 602 12
Триколор - Национальная спутниковая компания 249 11
Yota - Скартел 625 11
Samsung Electronics 8211 9
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы - МТУ-Информ - Комстар - Телмос 1110 9
Microsoft Corporation 18724 8
AT&T Inc 1188 8
Акадо Телеком - Комкор 741 8
Lenovo Motorola 2809 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1385 7
Nokia Corporation 4687 7
Ericsson 1892 7
Vodafone Group 1073 6
Verizon - WorldCom 356 6
СкайЛинк - Skylink 973 6
Huawei 3007 6
Apple Inc - Эппл Рус 9321 6
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1352 5
VK - Mail.ru Group 2755 5
Deutsche Telekom 671 5
Nortel Networks 927 5
Sprint Corporation 415 5
NTT DoCoMo 849 5
Ростелеком - Связьинвест 1618 4
Yandex - Яндекс 4405 4
Ситроникс - Sitronics 708 4
SEC Consult Services 1192 4
Orange S.A. 795 4
Intel Corporation 9068 4
НТВ-Плюс 246 4
Avaya Inc - Avaya СНГ 890 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 626 4
Qualcomm Technologies 1363 4
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 764 4
Орион ГК - Российский спутниковый оператор 31 4
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 5
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 827 5
ivi - Онлайн-кинотеатр 166 5
Орион-Экспресс - Телекарта 133 4
TVzavr - ТиВиЗавр - Онлайн-кинотеатр 31 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1488 3
Евросеть 1310 3
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 67 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1734 2
НМГ - Национальная Медиа Группа 38 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 26 2
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 223 2
Карусель - Сеть гипермаркетов 150 2
Связной ГК 1045 2
Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 69 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 419 2
Netflix - Онлайн-кинотеатр 343 2
ГПБ - Газпромбанк 763 2
МРСК Центра и Приволжья ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 30 1
Nike 125 1
Lego 96 1
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 80 1
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 112 1
Frontier Ventures - венчурный фонд 7 1
Останкино ТТЦ - Телевизионный технический центр 42 1
The North Face 4 1
EBRD - European Bank for Reconstruction and Development - ЕБРР - Европейский банк реконструкции и развития 88 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 46 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 163 1
Мегаполис ТК 101 1
Tiger Global 19 1
МРСК Урала - Россети Урал - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала 29 1
DNP - Dai Nippon Printing 18 1
Citigroup 252 1
РЖД ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 33 1
МРСК Центра - Россети Центр 8 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 37 1
Telconet Capital 24 1
MIG - Metromedia International Group 45 1
Cosmos Hotel Group 15 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1703 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7002 10
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1903 9
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 371 7
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 456 6
Президент Российской Федерации 1590 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2218 2
Правительство Москвы 778 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 123 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 321 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1235 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1106 2
Арбитражный суд города Москвы 423 2
Правительство Нижегородской области 31 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 48 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 103 1
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 53 1
Хамовнический районный суд города Москвы 4 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 131 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 100 1
Мэрия и Администрация Новосибирска 1 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 98 1
Совет Европы 58 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 460 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 443 1
Верховный суд США - Supreme Court of the United States 67 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 376 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 295 1
Федеральное казначейство России 833 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 697 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1763 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 113 1
Роснано 457 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 185 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 536 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 527 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1395 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 258 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1068 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 100 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1561 3
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1976 2
3G - Стандарт мобильной связи 4729 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4040 12
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9191 10
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2814 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет 813 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2809 7
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 8265 7
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3825 7
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 458 6
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 652 6
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 940 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 1007 6
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1798 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 693 4
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 526 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 2382 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 588 3
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2606 3
VOD - Video on Demand - Видео по запросу 261 3
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 859 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1272 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1397 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8134 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1759 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 225 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5493 2
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 596 2
GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 787 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 654 2
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 644 2
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 638 2
БС - Базовая станция в радиосвязи 40 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11458 2
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 223 2
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 208 2
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1677 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1382 2
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television 182 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 552 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 204 1
Apple iPhone - серия смартфонов 5365 8
Google YouTube - Видеохостинг 2057 6
Nokia Alcatel-Lucent SA 860 5
Opera Mini 203 3
Opera - Браузер 828 3
Apple iPhone 4 700 3
Google Android 10796 3
Meta - Facebook Instagram - Инстаграм 571 2
Apple iPhone 3 383 2
Тройка - транспортная карта 43 2
Apple iTunes Store 937 2
Microsoft Skype 1747 2
Microsoft Windows 10 9473 2
Samsung Galaxy 351 2
Microsoft SQL Server 1067 2
МаксимаТелеком MT_Free 35 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 335 1
Microsoft Stream - Сервис потоковой передачи видео 35 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Qtech QVC IPC - IP-камера 12 1
Microsoft Lync 272 1
Olive 6 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 356 1
Speedtest by Ookla 33 1
Ростелеком-Солар - Solar inRights - (ранее Jet inView Identity Manager) 29 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Movix - Онлайн-кинотеатр 13 1
Ростех - Сапсан-бекас - Мобильный комплекс обнаружения и противодействия БПЛА 39 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 884 1
СПАРК-Интерфакс 111 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3060 1
Microsoft Exchange 882 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 851 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 79 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 100 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 239 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 80 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 29 1
Microsoft Dynamics CRM Online 37 1
Microsoft R Server 3 1
Кусков Денис 185 69
Морошкин Александр 111 7
Брюквин Юрий 253 7
Путин Владимир 2147 5
Махновский Кирилл 18 5
Свердлов Денис 167 4
Шадаев Максут 392 3
Кузьменко Валерия 58 3
Солдатенков Сергей 154 3
Медведев Дмитрий 1477 3
Страшнов Дмитрий 111 3
Айбашева Анна 91 3
Малис Александр 155 2
Асланян Сергей 90 2
Федоров Евгений 9 2
Барков Алексей 32 2
Анкилов Константин 92 2
Осеевский Михаил 241 2
Рылов Дмитрий 45 2
Шебалков Михаил 6 1
Щербаков Антон 9 1
Соловьев Дмитрий 52 1
Глотов Дмитрий 14 1
Алимов Дмитрий 4 1
Наумов Виктор 111 1
Назаров Алексей 69 1
Туманов Олег 11 1
Адоньев Сергей 32 1
Горбач Константин 3 1
Лядовой Сергей 7 1
Климов Андрей 20 1
Педоренко Андрей 42 1
Дорохина Юлия 42 1
Панагушин Андрей 16 1
Григорьева Евгения 57 1
Поповский Александр 87 1
Павлов Александр 27 1
Казаев Алексей 10 1
Пашков-Орлов Алексей 1 1
Натекин Алексей 4 1
Россия - Российская федерация - РФ 75185 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24598 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26086 30
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10797 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8918 13
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9804 13
Европа 6166 11
Индия - Республика 3287 11
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 3540 9
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1657 9
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1744 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7508 7
Япония 6118 6
Москва МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 217 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 11451 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2758 6
Украина 5079 5
Россия - Сибирь 1194 5
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 749 4
Германия - Федеративная Республика 6272 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1669 4
Беларусь - Белоруссия 2891 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 954 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1502 3
Азия - Азиатский регион 2661 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 906 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 881 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 579 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1081 3
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск 272 3
Россия - ЦФО - Тамбовская область 387 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1695 3
Россия - ЦФО - Рязанская область 374 3
Узбекистан - Республика 1187 3
Россия - ЦФО - Тульская область - Тула 212 3
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 476 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1036 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 971 3
Россия - ЦФО - Тульская область 895 3
Россия - СФО - Новосибирск 2729 3
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 558 13
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1081 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4746 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2529 3
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 407 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1375 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 156 2
Русский язык 1364 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3850 2
КАД - Кольцевая автомобильная дорога 14 2
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 94 2
AVOD - Advertising Video On Demand - Доступ к видео предоставляется с рекламой, которая демонстрируется в видео с определенной периодичностью 11 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 508 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 47 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1385 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 600 1
Федеральный закон 229-ФЗ - Об исполнительном производстве 18 1
OCF - Operation Cash Flow - Операционный денежный поток 3 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1083 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 186 1
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 414 1
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 167 1
Абонентская база 12 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 401 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 503 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 305 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 19 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 692 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 354 1
Total Telecom 181 25
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 515 5
Yahoo News - Yahoo!Actualites 686 4
The Wall Street Journal 956 4
Ведомости 264 4
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 309 3
NYT - The New York Times 825 3
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 313 2
Рен ТВ - телеканал 54 2
Коммерсантъ - Издательский дом 720 2
Thomson Reuters - Рейтер 5093 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7729 2
23ABC News 106 1
ShowTime - телеканал 15 1
News Corp 173 1
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 440 1
ТВ-3 - телеканал 53 1
ComputerWorld 135 1
Пятница - Телеканал 21 1
New retail 2 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 236 1
Newsbytes News Network 162 1
The Washington Post 239 1
ТНТ - Телеканал 109 1
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 419 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1195 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 691 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 236 1
НТВ - Телекомпания 248 1
Bloomberg 861 1
The Register 1090 1
TAdviser - Центр выбора технологий 220 1
FT - Financial Times 756 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 544 1
Прайм - Агентство экономической информации 639 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 9
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 744 3
Gartner 2907 2
Forrester Research 689 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 596 1
RAEX - Эксперт РА 65 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 1
Frost & Sullivan 166 1
Ericsson Mobility Report 28 1
Strategy Analytics 274 1
S&P - Standard and Poor’s 269 1
Net Applications 114 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 178 2
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 167 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 155 1
Академгородок Новосибирск 43 1
ПГНИУ - Пермский государственный национальный исследовательский университет 9 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 591 2
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Selectel TechDay 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1048244, в очереди разбора - 949719.
Создано именных указателей - 47759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021