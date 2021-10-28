Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
TDaily
TelecomDaily
Telecom Daily News
Публикаций - 256, упоминаний - 288
TDaily упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Кусков Денис 185 69
|Морошкин Александр 111 7
|Брюквин Юрий 253 7
|Путин Владимир 2147 5
|Махновский Кирилл 18 5
|Свердлов Денис 167 4
|Шадаев Максут 392 3
|Кузьменко Валерия 58 3
|Солдатенков Сергей 154 3
|Медведев Дмитрий 1477 3
|Страшнов Дмитрий 111 3
|Айбашева Анна 91 3
|Малис Александр 155 2
|Асланян Сергей 90 2
|Федоров Евгений 9 2
|Барков Алексей 32 2
|Анкилов Константин 92 2
|Осеевский Михаил 241 2
|Рылов Дмитрий 45 2
|Шебалков Михаил 6 1
|Щербаков Антон 9 1
|Соловьев Дмитрий 52 1
|Глотов Дмитрий 14 1
|Алимов Дмитрий 4 1
|Наумов Виктор 111 1
|Назаров Алексей 69 1
|Туманов Олег 11 1
|Адоньев Сергей 32 1
|Горбач Константин 3 1
|Лядовой Сергей 7 1
|Климов Андрей 20 1
|Педоренко Андрей 42 1
|Дорохина Юлия 42 1
|Панагушин Андрей 16 1
|Григорьева Евгения 57 1
|Поповский Александр 87 1
|Павлов Александр 27 1
|Казаев Алексей 10 1
|Пашков-Орлов Алексей 1 1
|Натекин Алексей 4 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1048244, в очереди разбора - 949719.
Создано именных указателей - 47759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1048244, в очереди разбора - 949719.
Создано именных указателей - 47759.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru