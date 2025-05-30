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Европолис ТРК Золотой Вавилон ТРЦ


УПОМИНАНИЯ


30.05.2025 В «Яндекс Такси» чаще стали ездить с детьми 1
28.12.2024 Качество мобильного интернета в торговых центрах Москвы 2
27.05.2024 «Билайн» расширил географию трансляции объявлений о поиске людей 1
16.03.2022 Tele2 зафиксировала рост трафика в московских торговых центрах и парках 2
14.09.2021 Петербуржцы смогут подключиться к МТС в салонах Mi Store 2
23.07.2020 В России открылся первый фирменный магазин Xiaomi после пандемии. Видео 1
15.07.2020 «Дочка» «Ланита» откроет десятки магазинов Xiaomi по всей России 1
24.12.2019 Prisma запустила систему самообслуживания в семи магазинах Санкт-Петербурга 2
24.06.2019 «М.Видео» открывает авторизованные сервисные центры Apple в регионах 2
15.05.2019 Prisma запустила систему самообслуживания в российских магазинах 2
28.01.2019 Оператор «ОБИТ» вышел на рынок торговой недвижимости Москвы 2
09.12.2016 МТС обеспечил indoor-связью ТРК «Горизонт» в Ростове-на-Дону 2
29.01.2016 Tele2 расширила зону покрытия сети в Московском регионе 2
01.10.2014 2ГИС выпустил карты 26 торговых центров 1
13.05.2014 2ГИС начал показывать карты этажей торговых центров 1
29.01.2014 «1С-Рарус» автоматизировал процессы управления персоналом в «УльтимаФэшн» 2
18.04.2013 FIT автоматизировала первый магазин Takko Fashion в России 2
11.03.2013 «Европолис» оптимизировал бухгалтерский учет с помощью «1С:Бухгалтерии 8 для Казахстана» 2
01.03.2013 Продажи StarCraft II: Heart of the Swarm начнутся в MediaMarkt на день раньше 1
10.02.2012 МТС улучшила качество связи в более чем 1 тыс. зданий 1
15.01.2010 Borlas Retail автоматизировал новый универмаг Marks & Spencer в Москве 3
26.10.2009 «МегаФон»: новые «объекты 3G» в Москве и Московской области 1
15.07.2009 «Пилот» автоматизировал новый магазин Seppala в Ростове-на-Дону 2
12.11.2008 Media Markt откроет первый магазин в Краснодаре 2
08.10.2008 «МегаФон» установил новые базовые станции в Подмосковье 1
30.07.2008 «Белый Ветер Цифровой» открывает новый магазин в Ростове-на-Дону 1
01.02.2008 «Астор» автоматизировал развлекательный центр «Вавилон» в Сургуте 1
28.03.2006 Molotok.ru подключился к "СпринтНет" 1
25.07.2002 Торговая сеть "М.Видео" намерена к 2005 году стать обладательницей 60 магазинов 1

Публикаций - 29, упоминаний - 45

Европолис ТРК и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13240 4
Babilon-Mobile - Вавилон-Мобайл - Вавилон-GSM - Вавилон-Т - сотовый оператор Таджикистана 51 4
МегаФон 9289 3
Apple Inc 12276 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2958 3
Xiaomi 1819 3
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 313 2
Inventive Retail Group 76 2
8488 2
Samsung Electronics 10378 2
Huawei 4026 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
Prisma - Нейронные сети 38 2
Glory 23 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8896 2
ОБИТ 86 1
Google LLC 11954 1
Yandex - Яндекс 7734 1
VK - Mail.ru Group 3485 1
Крок - Croc 1785 1
Webmoney - Вебмани.Ру 543 1
Blizzard Entertainment 328 1
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 1
Smart Orange - Смарт Оранж 10 1
Omron - Omron Electronics - Tateishi Electric Manufacturing Company 72 1
Fujitsu 2047 1
Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 1
VK - Mail.Ru Молоток.ру 93 1
1С-Рарус 899 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 514 1
Галактика - Корпорация 1478 1
Microsoft Corporation 24854 1
Meta Platforms - Facebook 4466 1
Intel Corporation 12312 1
HP Inc. 5717 1
Oracle Corporation 6759 1
Citrix Systems 823 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3009 1
Sony 6571 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1078 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2518 4
Метрополис ТРК 55 4
Афимолл ТРЦ 24 4
Inventive Retail Group - re:Store - Рестор 173 3
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 42 3
Авиапарк ТРЦ 43 3
Ереван-Плаза ТЦ 10 3
Спортмастер - Sportmaster 181 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 475 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 214 2
Седьмой Континент 64 2
Кунцево Плаза ТЦ 4 2
Au Pont Rouge 2 2
Жемчужная плаза ТРЦ 7 2
Этажи 0 2
Adidas - Адидас 163 1
Евросеть 1412 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 257 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 36 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 73 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Uniqlo 10 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 213 1
O’STIN - Остин 11 1
Fort Group - Форт Группа компаний 2 1
Immofinanz 3 1
H&M 21 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7595 1
Visa International 1953 1
Ингосстрах СПАО 435 1
American Express - Amex 331 1
Магнит - Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 191 1
ЦУМ ТД - Центральный универсальный магазин Торговый дом 72 1
Nestle Group - Нестле ГК - Nestle Food - Нестле Фуд - Шёллер Айскрем 130 1
Россети МРСК Сибири ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Сибири - Красноярскэнерго - Читаэнерго- Алтайэнерго - Алтайэнергосбыт - Кузбассэнерго-РЭС - Бурятэнерго - Хакасэнерго - МЭС Сибири - Магистральных электрических сетей Сибири 83 1
Русский стандарт Банк 451 1
JCB International 145 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2882 1
ВТБ - ВТБ24 666 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 996 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3126 2
Парк Зарядье 41 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4968 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6302 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68121 6
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21134 5
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28276 5
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8134 5
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24726 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31882 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6543 3
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2383 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14097 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4516 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8637 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52864 3
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7184 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3662 3
Мобильная связь - голосовые услуги 322 2
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10932 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14623 2
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1848 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7824 2
Торговля - RetailTech - Касса самообслуживания - Самостоятельная оплата товаров - Цифровые кассиры - Доверительная торговля - выручай-касса - self-checkout, self-shopping, self-cash module, self pay-service, self-scanning, scan&go 190 2
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1205 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3816 2
2G - 2,5G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 1027 1
ЭКЛЗ - Электронная контрольная лента защищённая 29 1
IMAX - Image Maximum - широкоформатная кинематографическая система 59 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5714 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6866 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9427 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2222 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4175 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14032 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5591 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24927 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9466 1
Электронный акцион - интернет-аукцион - онлайновый аукцион - online auction 499 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8364 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7349 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3944 1
Подъемное оборудование - лифт - лифтостроительные предприятия 239 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2993 1
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 431 3
Apple iOS 7973 2
Google Android 14279 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7177 2
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 270 2
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 128 2
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 465 2
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 267 2
Яндекс.Маркет 1022 2
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 276 2
CSI Set Retail - CSI Set Retail SCO 93 2
Apple iPhone 11 260 2
Xiaomi Mi Store 41 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1521 1
Factual 4 1
Blizzard - StarCraft - компьютерная игра - стратегия в реальном времени 111 1
Apple Certified - Apple Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 32 1
Xiaomi Autorized Mi Store 1 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 561 1
Luxe Retail - TradeX 60 1
IBM SurePOS 36 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2325 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 605 1
Huawei nova - Серия смартфона 66 1
Microsoft Windows 10 Mobile - Microsoft Windows Mobile 10 92 1
Xiaomi Mi A - Серия смартфонов 30 1
NCR RealPOS 49 1
Астор Развлекательный центр 4 1
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 1
ФИТ - FIT Gestori САУРП 22 1
Google YouTube - Видеохостинг 2812 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 966 1
МТС SIM-карты - МТС Абонент 141 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной

Древний солнцезащитный крем: как люди пережили апокалипсис солнечной бури 41 000 лет назад

Большого взрыва не было? Теория повторяющихся всплесков может все объяснить
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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