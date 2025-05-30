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Европолис ТРК Золотой Вавилон ТРЦ
УПОМИНАНИЯ
Европолис ТРК и организации, системы, технологии, персоны:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6302 1
|Чечулин Игорь 5 2
|Коскинен Марита 4 2
|Гук Андрей 35 1
|Кубанов Вячеслав 1 1
|Максимов Алексей 15 1
|Кучмент Михаил 13 1
|Толкачёва Елена 5 1
|Дмитриев Алексей 49 1
|Сухоруков Сергей 24 1
|Лысов Денис 30 1
|Кусков Денис 221 1
|Клейменов Андрей 5 1
|Сергеев Григорий 17 1
|Романов Константин 38 1
|Окунев Константин 3 1
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 246 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8214 1
|IDC - International Data Corporation 4921 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3295 1
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