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IBM SurePOS

СОБЫТИЯ

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12.02.2010 «Пилот» автоматизировал новый магазин торговой сети «Атак» 2
15.01.2010 Borlas Retail автоматизировал новый универмаг Marks & Spencer в Москве 1
23.12.2009 Новый магазин сети Cats&Dogs в Москве автоматизирован на базе решений Borlas Retail 1
28.09.2009 «Сервис Плюс» начала поставки POS-терминалов IBM 7
24.08.2009 Expertek IBS выиграла тендер на поставку кассовых терминалов для THK-BP 1
02.07.2009 «Пилот» автоматизировал новый магазин «Страдивариус» в Екатеринбурге 1
24.06.2009 «Пилот» представил новый компактный терминал IBM SurePOS 340 3
24.04.2009 В магазинах сети PurPur внедряют решения Borlas Retail 1
27.03.2009 «Пилот» представил новые терминалы IBM SurePOS 300 4
01.12.2008 «Пилот» автоматизировал сеть гипермаркетов «Плениа» 1
16.09.2008 «Пилот» автоматизировал новый супермаркет АТАК 1
29.08.2008 «Пилот» автоматизировал первый магазин сети Lindex в России 1
26.03.2008 Borlas Retail автоматизировал первый магазин ETAM в России 1
18.03.2008 Первый магазин SMYK в России заработал на базе TradeX 1
25.01.2008 Магазины сети «Планета Колготок» автоматизируют на базе TradeX 1
10.01.2008 Супермаркет «Гранд Маркет» автоматизирован на базе XiT Retail 1
07.11.2007 Магазины Smyk в Москве и Санкт-Петербурге автоматизируют на базе TradeX 1
30.10.2007 Два новых магазина Kira Plastinina на Украине заработали на TradeX 1
12.10.2007 Второй универмаг Marks & Spencer на Украине заработал на TradeX 1
29.08.2007 Магазины Quiksilver Russia автоматизируют на базе TradeX 1
24.08.2007 IBM выпустила новую POS-систему для розничной торговли 3
11.07.2007 Магазины Bosco di Ciliegi автоматизируют на базе TradeX 1
30.05.2007 Первый универмаг Marks & Spencer на Украине работает на TradeX 1
28.05.2007 Магазины Centrepoint автоматизируют на базе TradeX 1
25.04.2007 Магазины Orby автоматизируют на базе TradeX 1
22.03.2007 IBM поставила новую платформу интеграции для Giant Eagle 1
07.03.2007 Магазины Kira Plastinina автоматизированы на базе TradeX 1
28.02.2007 Новый магазин «МДТ-Групп» работает на TradeX 1
18.01.2007 IBM анонсирует пакет обновлений для розничной торговли 3
17.01.2007 IBM SIF поможет Kroger развивать новые услуги 2
16.01.2007 Новые магазины Oblicie и PTA работают на TradeX 1
11.01.2007 Fornarina выбирает решение TradeX 1
15.11.2006 Универмаг Debenhams в России автоматизирован на базе TradeX 1
30.10.2006 Бутик Omega автоматизирован на базе TradeX 2
21.07.2006 Продукция IBM нашла применение в производстве гамбургеров 1
15.03.2006 "Ташир-Пицца" автоматизирует учет 1

Публикаций - 37, упоминаний - 55

IBM SurePOS и организации, системы, технологии, персоны:

Luxe Retail - Люкс Ритейл - Borlas Retail - Борлас Информационные Торговые Системы 74 20
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 12
Mettler Toledo - Меттлер-Толедо Восток 19 3
9594 3
Lenovo Motorola 3566 3
SAP SE 5601 2
1С-Рарус 982 2
Zebra Technologies 158 2
Maykor - Expertek - Экспертек 32 1
Lindex Technologies - Линдекс Технолоджис 7 1
CipherLab 12 1
Ростелеком 10948 1
HP Inc. 5883 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Oracle Corporation 7074 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 1
Datalogic 10 1
Zebra Technologies - Symbol Technologies - The Enterprise Mobility Company 157 1
Startpack - СтартПак 26 1
Сервис Плюс 187 1
Пилот - Бизнес решения для торговли 32 1
IBM Global Technology Services 40 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 3
M&S - Marks & Spencer - Маркс и Спенсер 39 3
Auchan Holding - Ашан Ритейл 343 2
МЕГА ТРЦ - сеть торговых центров 49 2
Tashir - Ташир Пицца 2 1
Orby - Орбита 2 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - F.D.Lab - Fashion Distribution Lab - PurPur - ПурПур 3 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - ПКЭК - Петрол Комплекс Эквипмент Кампани 1 1
Karen Millen 3 1
Fuddruckers 1 1
Милавица - Milavitsa 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Swatch Group 31 1
Bosco di Ciliegi 7 1
Inditex S.A. - Индитекс - сеть магазинов - Zara Home, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull&Bear, Stradivarius, Uterqüe 39 1
Quiksilver 9 1
Крокус Сити Холл - Crocus City Hall - торгово-выставочный и деловой центр - Крокус Конгресс Холл - Crocus Event 30 1
Tashir Group - Ташир ГК 31 1
Stockmann - Стокманн 17 1
Европолис ТРК - Золотой Вавилон ТРЦ 32 1
Крокус Сити Молл 16 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 1
PTA - Pakistan Telecommunication Authority - Телекоммуникационный регулятор Пакистана 15 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - SoftPOS - POS-терминал (point of sale) - онлайн-кассы - облачные кассы - интернет-эквайринг - мобильная касса - платежный терминал - единый кассовый чек - смарт-терминалы 2526 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 6
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1540 5
Managed Services - Managed Service Provider (MSP) - Сервисная модель обслуживания ИТ-инфраструктуры 1057 4
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 3
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 2
Аксессуары 4282 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 2
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal - Мобильные терминалы 592 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 2
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1615 2
RMA - Return Merchandise Authorization - возврат и замены некачественных или неисправных изделий 22 2
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 831 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Front-office - фронт-офис - фронт-офисные решения 511 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 1
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1374 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 1
Вентилятор - Fan 1076 1
Управляемость - Manageability 2271 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1481 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Back-office - бэк-офис - бэк-офисные операционно-учётные решения 545 1
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 205 1
Торговля - RetailTech - Управление ассортиментом и ценообразованием - Товарная матрица - Ассортиментная матрица - OSA - On-Shelf Availability - наличие товара на полках сетевых магазинов 336 1
RMS - Reliability Management System - СУН - Система управления надёжностью - RCM - Reliability-Centered Maintenance - техническое обслуживание, ориентированное на обеспечение надежности 24 1
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 1
Luxe Retail - PosX Кассовая инфраструктура 45 20
Luxe Retail - TradeX 60 20
IBM SIF - IBM Store Integration Framework 6 3
Intel Celeron M 118 3
Microsoft Windows 16882 2
Intel Enhanced SpeedStep Deeper Sleep - Intel Geyserville 122 2
Пилот - POSprint FP ККТ - Контрольно-кассовая техника 13 2
DSSL Trassir 40 1
Eaton Powerware ИБП - Eaton IPM - Eaton Intelligent Power Manager - Eaton Power Xpert 80 1
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
Штрих-М ФР - Штрих-MiniPOS 19 1
1С-Рарус WMS 3 1
IBM Self Checkout Systems 3 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1
Microsoft Dynamics 1197 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 1
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Microsoft Windows Embedded 208 1
IBM Tivoli - Micromuse Netcool 316 1
Honeywell Metrologic 54 1
Fujitsu FP - фискальный регистратор 4 1
1С-Рарус Общепит 41 1
1С-Рарус Ресторан+Бар+Кафе 14 1
IBM Director 12 1
Ladwig Steve - Ледвиг Стив 2 2
Гончаренко Сергей 1 1
Селиверстов Евгений 1 1
Гайфутдинова Диана 1 1
Мамонтов Сергей 3 1
Фалеев Сергей 2 1
Чеглаков Андрей 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
Украина 7928 3
Швеция - Королевство 3782 2
Польша - Республика 2031 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1192 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 2
США - Западная Виргиния 45 1
Москва - ЮЗАО - Теплый стан 43 1
Европа 24964 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 1
Ирландия - Республика 1051 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа - Уфимская агломерация 1314 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1668 1
Германия - Берлин 732 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 711 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 765 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 467 1
Россия - ПФО - Самарская область - Тольятти 452 1
Россия - ЦФО - Костромская область 477 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 412 1
Украина - Киев 1151 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 321 1
США - Огайо 291 1
США - Пенсильвания 372 1
Россия - ЦФО - Московская область - Химкинский район - Химки 180 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимир 272 1
США - Мэриленд 299 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 23
FinTech - РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 661 8
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1927 2
Доходность - ставка доходности - Rate of return 743 2
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 2
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 1014 2
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл - МАЗК - многофункциональный автозаправочный комплекс 671 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 1
HoReCa - Общепит - Общественное питание - Catering - Public catering 177 1
Зоология - наука о животных 2887 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1134 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги - Коммунальные службы 3962 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 1
Fashion industry - Индустрия моды 364 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
Короткая ссылка
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