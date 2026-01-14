Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 188642
ИКТ 14600
Организации 11307
Ведомства 1493
Ассоциации 1076
Технологии 3543
Системы 26533
Персоны 81628
География 2997
Статьи 1573
Пресса 1269
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2751
Мероприятия 878

США Западная Виргиния

США - Западная Виргиния

СОБЫТИЯ


14.01.2026 В 13 штатах Америки массовые отключения электричества и рост тарифов. Построили слишком много ЦОДов 1
29.01.2022 Ликбез RnD.CNews: в чем разница между астероидами, кометами и метеорами 1
26.08.2014 ФБР оцифровало 83 млн. отпечатков пальцев граждан США 1
10.06.2010 Raytheon создаст полевую систему связи для Allegheny Power 1
13.02.2009 Утечка в штате Западная Вирджиния: скомпрометированы приватные данные 11 тыс. человек 1
17.11.2008 Приватные данные жителей штата Западная Вирджиния «утекли» в Сеть 1
27.10.2008 Украден ноутбук с данными о сотрудниках администрации американского штата 1
05.06.2008 На три американских штата обрушился шторм 1
29.08.2007 Американские ученые выбросили приватные данные в мусорку 1
20.08.2007 В США резко растет потребление обезболивающих препаратов 1
23.05.2007 23 мая 2007: крутой поворот в судьбах человечества 1
22.03.2007 IBM поставила новую платформу интеграции для Giant Eagle 1
14.03.2007 Google Earth пополнился новыми векторными слоями 1
29.01.2007 "Царица полей" поступила на службу к метеорологам 1
27.10.2005 Bluetooth можно будет использовать в космосе 1
27.07.2005 К тефлону "прилипло" обвинение в канцерогенности 1
18.07.2005 Космический мазер раскроет тайны темной энергии 1
18.07.2005 Космический мазер раскроет тайны темной энергии 1
18.05.2004 Avaya расплатилась за "проблему 2000 года" 1
30.12.2003 Онлайн-преступность растет 1
30.06.2003 Китайцы построили самый длинный в мире стальной арочный мост 1
30.06.2003 Китайцы построили самый длинный в мире стальной арочный мост 1
18.06.2003 Бумаги интернет-компаний обогнали всех 1
02.12.2002 Cудебные тяжбы преследуют Microsoft 2
01.11.2002 Reuters: Конец антимонопольного дела против Microsoft 1
11.06.2002 Штаты продолжают настаивать на ужесточении санкций в отношении Microsoft 1
20.05.2002 Судья предупредил Microsoft о необходимости выполнять обещания 1
15.05.2002 Штаты настаивают на повторном рассмотрении одного из документов по делу Microsoft 1
13.05.2002 Microsoft противится "драконовским мерам" 1
29.04.2002 Вице-президент Microsoft защищает рабочий стол Windows 1
24.04.2002 Билл Гейтс: суд может травмировать Microsoft 1
22.04.2002 Билл Гейтс будет свидетельствовать по антимонопольному делу Microsoft 1
22.04.2002 Билла Гейтса приведут к присяге 1
16.04.2002 Глава AMD дал показания в защиту Microsoft 1
25.03.2002 Microsoft парирует обвинения конкурентов в суде 1
18.03.2002 Еще 25 штатов присоединились к борьбе против Microsoft 1
01.03.2002 Microsoft против жестких санкций 1
12.02.2002 Суд назначил слушанья по делу Microsoft на вторую неделю марта 1
05.02.2002 Суд разделил делопроизводство по искам к Microsoft 1
28.01.2002 Microsoft заявила, что AOL Time Warner блокирует разбирательство по антимонопольному делу 1

Публикаций - 44, упоминаний - 45

США и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25285 20
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 832 5
Intel Corporation 12561 3
IBM - International Business Machines Corp 9560 3
Oracle Corporation 6887 3
OpenText - Micro Focus - Novell 873 3
AOL Inc - America Online 1878 3
Perimetrix - Периметрикс 274 3
RealNetworks Products and Services 354 3
AMD - Advanced Micro Devices 4481 2
Sony 6637 2
Галактика - Корпорация 1508 2
Netscape Communications Corporation 425 2
Google LLC 12298 2
Sirius XM Holdings - Sirius XM Radio - Sirius Satellite Radio - XM Satellite Radio Holdings 73 1
Cadence Design Systems - cādence 70 1
ATI Inc - Allegheny Technologies Incorporated 4 1
Donuts Inc - Afilias 33 1
Изософт 3 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2238 1
Cisco Systems 5229 1
InfoWatch - Инфовотч 1093 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 813 1
Red Hat 1346 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
AT&T Inc 1697 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1448 1
Lenovo Motorola 3530 1
Trend Micro 629 1
SanDisk 328 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2649 1
RTX Corporation - Raytheon Technologies - Raytheon Missiles&Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Rockwell Collins - Pratt&Whitney - Raytheon Intelligence&Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek&Newman - Raytheon Network Centric - Athena Tec 338 1
Lattice Semiconductor 26 1
Kometa - Комета 157 1
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 229 1
Novafora - Transmeta 194 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 257 1
IBM Global Technology Services 38 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2764 2
Россети Ленэнерго 1699 2
NGI Fund 35 1
Red-stars.com data AG - Red-stars.com services AG - Red-stars.com/financial 19 1
Walmart - Wal-Mart Stores 390 1
Visa International 1976 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1967 1
Walt Disney Company 638 1
Marta Unternehmensberatungs GmbH - Марта Холдинг - Billa - Билла - Сеть супермаркетов 173 1
DuPont - Дюпон 101 1
Merrill Lynch 454 1
Веста 52 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 86 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 244 1
Судебная власть - Judicial power 2410 11
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 738 9
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 505 7
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 603 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5777 2
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 67 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5268 2
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1029 2
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1183 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3431 1
U.S. Department of Justice DEA - Drug Enforcement Administration - Управление по борьбе с наркотиками США 20 1
ACLU - The American Civil Liberties Union - Американский союз гражданских свобод 53 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27173 13
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73540 7
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9721 6
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5405 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7645 4
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16677 4
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4664 3
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10062 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57452 3
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2820 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9786 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7701 2
Кибербезопасность - Кража личности - Похищение цифровой личности - Identity theft 129 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2633 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31873 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13372 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2262 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8768 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23040 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8139 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5922 2
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3527 2
PDA - Personal Digital Assistant - КПК - Карманный персональный компьютер 1409 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10530 1
Стандартизация - Standardization 2243 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14381 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9513 1
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2351 1
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1630 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1404 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2176 1
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 133 1
FinTech - Банковская карта - bank card - дебетовая карта - debit card - карточный бизнес 1287 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18411 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6919 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7687 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2698 1
Microsoft Windows 16384 13
Microsoft Office 3972 6
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2021 6
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1101 5
Linux OS 10962 4
Microsoft Windows XP 2422 3
Microsoft Windows 2000 8663 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 1
IBM Self Checkout Systems 3 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 606 1
Новые облачные технологии - МойОфис 903 1
Microsoft Windows 95 421 1
Microsoft IIS - Microsoft Internet Information Services-Server 225 1
Google Earth - Google Планета Земля 483 1
Microsoft MSN - Microsoft Network 714 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 253 1
HCL WebSphere - IBM WebSphere 532 1
Genesys Engage - Genesys Engage Multicloud 54 1
IBM System X - IBM eServer xSeries 216 1
Связной Кукуруза - Программа лояльности и карта - Бонусная программа 64 1
Visa Verified By Visa 62 1
U.S. FBI NGI-IPS - Next Generation Interstate Identification Photo System - NGI - Next Generation Identification 6 1
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 1
IBM SurePOS 36 1
IBM SIF - IBM Store Integration Framework 6 1
PressPlay 47 1
NASA WISE - Wide-Field Infrared Survey Explorer - орбитальный космический телескоп НАСА - широкоугольный инфракрасный обзорный исследователь 49 1
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 16
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 919 6
Jackson Thomas - Джексон Томас 9 4
Desler Jim - Деслер Джим 17 4
Jackson Thomas Penfield - Джексон Томас Пенфилд 32 4
Jones Chris - Джонс Крис 20 3
Зенкин Денис 263 3
Boyes David - Бойес Дэвид 15 2
Cole David - Коул Дэвид 7 2
Antonucci Robert - Антонуччи Роберт 2 2
Boies David - Бойес Дэвид 17 2
Short Rob - Шорт Роберт 3 2
Miller Tim - Миллер Тим 9 1
Miller Tom - Миллер Том 3 1
Reilly Tom - Рейли Том 4 1
Shapiro Carl - Шапиро Карл 2 1
Pascarella Carl - Паскарелла Карл 3 1
Green Peter - Грин Питер 16 1
Greene Tom - Грин Том 3 1
Tiemann Michael - Тайманн Майкл 13 1
Tiemann Michael - Тиманн Майкл 4 1
Sanders Jerry - Сандерс Джерри 13 1
Bennett John - Беннет Джон 4 1
Linus Benedict Torvalds - Торвальдс Линус Бенедикт 217 1
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 578 1
Glueck Ken - Глюк Кен 5 1
Доля Алексей 67 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53508 32
США - Калифорния 4777 20
США - Флорида 773 17
США - Массачусетс 513 17
США - Коннектикут 172 17
США - Миннесота 196 17
США - Юта 196 16
США - Миссури - Канзас-Сити 107 16
США - Айова 128 15
США - Вашингтон - округ Колумбия 77 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14518 5
США - Мэриленд 297 5
Россия - РФ - Российская федерация 157671 4
США - Вирджиния - Виргиния 276 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18295 3
Казахстан - Республика 5817 3
Армения - Республика 2375 3
Беларусь - Белоруссия 6051 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1359 3
Украина 7802 3
Узбекистан - Республика 1878 3
Грузия 1289 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1077 3
Таджикистан - Республика 914 3
США - Колумбия - Вашингтон 1454 3
Туркмения - Туркменистан 446 3
Колумбия - Республика 538 3
США - Аризона 540 3
США - Колорадо 385 3
США - Огайо 291 3
США - Пенсильвания 365 3
США - Миссисипи 65 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45930 2
США - Нью-Йорк 3153 2
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1435 2
Китай - Шанхай 809 2
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1511 2
США - Вермонт 34 2
США - Индиана 118 2
США - Мичиган 271 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8372 19
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7595 15
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55058 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1868 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3700 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9687 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6258 3
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 822 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51312 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6947 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8539 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2958 2
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 404 2
Астрономия - Квазар - Quasar 85 2
Молекула - Molecula 1084 2
Астрономия - Космос - Тёмная энергия - Dark energy 109 2
Металлы - Сплавы - Сталь - сплав железа с углеродом 618 2
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 135 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4335 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26005 2
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4939 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4674 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3773 2
Войны Франции - Наполеоновские войны - ноябрь 1799 — июнь 1815 46 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31952 1
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1124 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2703 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1827 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1326 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5282 1
Зоология - наука о животных 2792 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1406 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2595 1
Аудит - аудиторский услуги 3113 1
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 877 1
Радиоактивные изотопы, радиоизотопы - Radionuclide - радиоактивные нуклиды, радионуклиды - Радиоизотопный термоэлектрический генератор, РИТЭГ - Радиоизотопное, радиометрическое, радиоуглеродное датирование - Углерод-14,  Радиоуглерод, Радиокарбон 140 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1197 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10758 1
DNS - Регистратор доменов - Регистратор доменных имён - Domain Name Registrar 135 1
AP - Associated Press 2006 7
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6027 3
Newsday 47 3
New Scientist 1448 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 607 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) - SecurityFocus 65 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11420 1
FT - Financial Times 1260 1
Ведомости 1265 1
Wired - Издание 271 1
The Washington Post 343 1
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 1
Dow Jones - MarketWatch 333 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
USA Today 152 1
Scarborough Research 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8405 1
S&P 500 562 1
Internet Stock Report 994 1
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 137 2
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 2
University of North Carolina - Государственный университет Северной Каролины 65 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 36 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 526 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 122 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2590 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1412809, в очереди разбора - 730749.
Создано именных указателей - 188642.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще