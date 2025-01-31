Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 167214
ИКТ 13032
Организации 10220
Ведомства 1440
Ассоциации 967
Технологии 3386
Системы 24974
Персоны 71126
География 2727
Статьи 1507
Пресса 1179
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2550
Мероприятия 842

HVAC Климатическое оборудование Фильтрация и очистка воздуха Очиститель воздуха



31.01.2025 ЕВРАЗ НТМК ввел в работу робогрузовики без водителей 1
27.11.2024 Сплит-системы Daichi: как выбрать подходящий кондиционер 1
07.10.2024 «МегаФон»: озеро Беле стало самым популярным местом отдыха у россиян в Хакасии 1
22.07.2024 Bronevik.com: три четверти россиян довольны уровнем сервиса в отелях 1
28.05.2024 «МегаФон» добавил инноваций системе экомониторинга в Череповце 1
18.04.2024 Экология должна быть экономной: как автоматизировать экологический мониторинг на российских технологиях 1
08.04.2024 Олеся Суханос -

Олеся Суханос, «МегаФон ПроБизнес»: Экологическая обстановка стабилизируется за счет новейших технологий

 1
04.04.2024 Какие сложности возникают при внедрении электронного документооборота 1
26.12.2023 Выбираем подарки на Новый год: лучшая бытовая техника 2023 года 2
24.11.2023 Выбираем робот-пылесос: за что нужно платить в 2023 году 1
18.09.2023 Какая умная климатическая техника пригодится осенью: выбор ZOOM 1
14.09.2023 Sitronics Group заключила соглашение о сотрудничестве в области природоохранной деятельности с ФГБУ «РФИ Минприроды России» 1
12.09.2023 Обзор рециркулятора-очистителя воздуха Acerpure Cool AC551 — здоровый климат в доме 1
13.07.2023 «Мегафон» обеспечил мобильным интернетом быстрорастущий район Владимира 1
04.07.2023 Алтайский воздух в каждый дом: выпускница МГУ разработала инновационный очиститель воздуха 2
30.11.2022 Умная техника для детской комнаты: выбор ZOOM 2
04.10.2022 Лучшие умные очистители воздуха: хиты продаж 2
17.08.2022 Лучшие беспроводные пылесосы: хиты продаж до 20 000 рублей 1
29.06.2022 Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу 2
14.06.2022 Общественный транспорт Липецкой области теперь в смартфоне пассажира 1
18.01.2022 Тренды умного дома в 2022 году 1
20.12.2021 Бытовая техника в подарок на Новый год: выбор ZOOM 1
05.11.2021 9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM 1
24.08.2021 «Автоматика» представила комплекс мониторинга и прогнозирования экологической обстановки «Палантир» 2
02.07.2021 LG дополняет линейку устройств LG PuriCare портативным дезинфицирующим футляром 1
09.04.2021 Компания EZVIZ представит свои лучшие продукты на выставке Securika Moscow 2021 1
05.04.2021 Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать? 1
16.03.2021 Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM 1
05.11.2020 LG начинает глобальные продажи носимого очистителя воздуха LG PuriCare 1
17.09.2020 Спасут ли очистители воздуха от коронавируса? 1
29.07.2020 Квартирные системы проветривания: виды, особенности, применение 2
23.07.2020 Безопасные вентиляторы: какой выбрать для квартиры? 1
06.07.2020 Лучшие напольные кондиционеры: выбор ZOOM 1
30.06.2020 Андрей Комогоров -

В период самоизоляции количество геймеров выросло более чем в два раза

 1
06.03.2020 Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM 2
24.12.2019 Идеи новогодних подарков: лучшая бытовая техника 1
22.11.2019 Xiaomi представила в России Mi Note 10 и Redmi Note 8T. Цены 1
13.09.2019 Новинки Samsung на IFA 2019: микс 5G, дизайна и 8K 1
12.07.2019 Обзор Samsung POWERStick Jet: мощный вертикальный пылесос 1
11.06.2019 Лучшие кондиционеры до 20 000 рублей: выбор ZOOM 1

Публикаций - 126, упоминаний - 152

HVAC и организации, системы, технологии, персоны:

LG Electronics 3616 28
Samsung Electronics 10271 26
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2640 15
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 15
Xiaomi 1738 14
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 13
Ballu Industrial Group 43 12
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 11
Philips 2053 10
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 365 8
Siemens AG - Siemens Group 2591 7
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 7
Toshiba Corporation 2929 6
Ростех - Автоматика Концерн 1641 6
Fujitsu 2041 6
Apple Inc 12111 5
МегаФон 8860 5
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 4
Sharp Corporation 1041 4
Daewoo Electronics 43 4
Intel Corporation 12201 3
Google LLC 11788 3
Yandex - Яндекс 7367 3
Microsoft Corporation 24640 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12637 3
Merlion - Golder-Electronics - Голдер Электроникс - Vitek, Röndell, Maxwell, Coolfort 52 3
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1482 3
Парус Корпорация 552 3
Hitachi - Хитачи 1465 3
Supra 35 3
Kitfort 58 3
Daichi - Даичи 12 3
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2550 2
AMD - Advanced Micro Devices 4232 2
Nvidia Corp 3494 2
Qualcomm Technologies 1824 2
Meta Platforms - Facebook 4441 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 2
Verysell - Верисел 317 2
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 2
Dyson 122 17
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 14
Daikin Industries 46 10
Kärcher - Karcher - Керхер 72 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 8
Miele - Миле 134 6
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 6
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 84 5
Hansa - Ханса 114 5
Mitsubishi Heavy Industries 34 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1339 4
Магнит - Тандер - сеть магазинов 853 4
Россети Ленэнерго 1701 4
Лента - Сеть розничной торговли 2086 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 106 3
Groupe SEB - Tefal 91 3
Groupe SEB - Rowenta 44 3
Этажи 0 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2357 2
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 36 2
Haier - Candy Group - Канди 97 2
Борец Производственная Компания - Borets 32 2
Daewoo 102 2
Braun GmbH 76 2
АЯК - Ассоциация Японские Кондиционеры 5 2
Интер РАО - ТГК-11 - Территориальная генерирующая компания №11 - Омск РТС - Омские распределительные тепловые сети - Томскэнерго - Томская распределительная компания 18 2
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 57 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 465 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
BMW Group 446 1
IKEA - ИКЕА 155 1
Beko 71 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 204 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 213 1
Kuppersberg - Купперсберг - Monsher - MG - Эм-Джи Русланд 13 1
Ardo - Ардо 32 1
UPS 204 1
Liebherr Group - Либхерр Русланд 50 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 2
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 140 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 2
Минприроды РФ - Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования - Госкомэкология России - Государственный комитет РФ по охране окружающей среды 76 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2506 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 980 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5448 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 52 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 455 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 63 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 1
U.S. Department of Agriculture - USDA - Министерство сельского хозяйства США - Аграрный департамент США - Forest Service (USFS) - Лесная служба США 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11661 1
Администрация Липецкой области - органы государственной власти 34 1
Правительство Владимирской области - Администрация Губернатора Владимирской области - органы государственной власти 30 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3051 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1160 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2894 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5925 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 667 1
Минздрав РФ - Росмедтехнологии - Федеральное агентство по высокотехнологичной медицинской помощи России 14 1
Правительство Республики Узбекистан - Кабинет Министров Республики Узбекистан 29 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 370 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 155 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 115 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6274 1
LOT Network 2 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 56 1
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2564 49
Вентилятор - Fan 980 45
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 40
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24188 36
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 34
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12491 33
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12639 32
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2182 25
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13818 22
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50595 22
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6051 22
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12550 21
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9621 21
Электротехника - инвертор 148 21
HVAC - Отопление - Отопительная система - искусственный обогрев - Heating - artificial heating - Тепловентилятор - Fan heater 557 21
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 842 21
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1418 20
HVAC - Климатическое оборудование - Увлажнитель воздуха - Humidifier - Вентилятор-увлажнитель воздуха - Air Multiplier and Humidifier 90 20
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1051 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8572 17
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1743 16
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7595 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30765 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66219 15
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 15
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи 10143 15
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5305 14
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 14
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13944 13
Угольный фильтр - Carbon Filter 45 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12042 12
БТиЭ - Электрообогреватели - Масляный обогреватель - масляный электрический радиатор 133 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19392 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13151 11
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7095 11
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 714 11
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 11
PUE - Power Usage Effectiveness - Показатель эффективности использования электроэнергии - экономия энергии - экономия электроэнергии - экономия электричества 480 11
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3392 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11152 10
Apple iPhone 6 4861 24
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 415 11
Google Android 14014 9
Ballu Home - Ballu AP - Ballu AW - Ballu UHB - Ballu BDM - увлажнитель - мойка воздуха - очиститель воздуха 18 8
Apple iPhone - серия смартфонов 7089 7
Xiaomi Mi Home 74 7
Dyson Pure Hot+Cool - очиститель и увлажнитель воздуха - воздухоочиститель 12 7
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 7
Microsoft Windows 2000 8661 6
LG Kompressor Follow Me 20 6
Ballu DC Inverter - Ballu SMART Electronic - Ballu Fresh Air - Ballu Vision - Ballu X-Cube - Ballu Olymp - Ballu BPAC - Ballu BPPC - Ballu BSD - Ballu BSVP - Ballu BSUI - Ballu BSLI - Ballu BSG - Ballu BSM - Ballu BSEP - сплит-системы - кондиционеры 16 6
Apple iOS 7817 5
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 626 5
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 5
Xiaomi Mi Air Purifier 6 5
LG ThinQ 33 4
Apple Siri - Голосовой помощник 395 4
Philips AC - серия воздухоочистителей 4 4
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1103 3
Redmond SteakMaster 9 3
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 207 3
Polaris IQ Home 28 3
Electrolux Z, ZCX, ZUA, Ergorapido - серия пылесосов 13 3
Dyson Pure Cool - очиститель воздуха 3 3
Dyson Link 3 3
LG PuriCare - маска-очиститель воздуха 3 3
LG SmartThinQ 21 3
Samsung Jungfrau - кондиционер 3 3
Xiaomi Smartmi - Xiaomi Smartmi Evaporative Humidifier - Xiaomi Smartmi Zhimi Air Humidifier 9 3
Mitsubishi Electric MSZ - серия кондиционеров 4 3
МегаФон Экология 8 3
Google Play - Google Store - Android Market 3293 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1296 2
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 487 2
Redmond RAW - Redmond RHF - климатический комплекс, увлажнитель 2 2
Samsung Galaxy 958 2
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 427 2
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 82 2
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 72 2
Gen Digital - Avast Smart Life 21 2
Суханос Олеся 4 3
Криницкий Игорь 26 2
Измайлов Максим 8 2
Trump Donald J. - Трамп Дональд 442 1
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 334 1
Рашид Карим 8 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 281 1
Аитов Тимур 197 1
Майтыбаева Дарига 1 1
Поповкин Денис 1 1
Меднов Сергей 124 1
Чижевский Александр 6 1
Roosegaarde Daan - Росегард Даан 1 1
Jobs Steve - Джобс Стив 1009 1
Ситников Игорь 10 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 385 1
Носков Константин 236 1
Лацанич Василь 106 1
Моторко Андрей 71 1
Иванова Татьяна 16 1
Артамонов Игорь 13 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 1
Jacobs Paul - Джейкобс Пол 24 1
Jun Lei - Цзунь Лей 45 1
Mingzhu Dong - Минчжу Дун 3 1
Качмазов Георгий 7 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Головин Даниил 34 1
Гудым Денис 20 1
Внедорожный Петр 20 1
Борисова Полина 13 1
Бирюков Константин 9 1
Михина Наталья 7 1
Артамонов Дмитрий 4 1
Старикова Евгения 11 1
Комогоров Андрей 2 1
Миглый Сергей 1 1
Агибалов Сергей 1 1
Потапов Павел 2 1
Малкова Виолетта 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144602 58
Япония 13292 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52144 20
Европа 21779 19
Южная Корея - Республика 6654 18
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17060 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43246 14
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 360 14
Германия - Федеративная Республика 12689 13
Россия - ЦФО - Владимирская область - Ковров 158 13
Земля - планета Солнечной системы 10380 10
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14201 9
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13324 9
Азия - Азиатский регион 5539 7
Франция - Французская Республика 7852 6
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2491 5
Италия - Итальянская Республика 4355 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17410 4
Россия - СФО - Омская область 671 4
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 143 4
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 4
Солнечная система - Solar system 2524 4
Китай - Тайвань 3990 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 3
Индия - Bharat 5455 3
Сатурн - Титан (спутник) 470 3
Луна - спутник Земли 1476 3
Германия - Берлин 715 3
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 3
Беларусь - Белоруссия 5671 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14125 2
Испания - Королевство 3710 2
Казахстан - Республика 5534 2
Африка - Африканский регион 3481 2
Дания - Королевство 1297 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 840 2
Египет - Арабская Республика 1006 2
Малайзия 865 2
Таиланд - Королевство 817 2
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1394 56
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5532 44
Зоология - наука о животных 2609 36
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8681 23
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 23
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4018 22
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24136 21
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4008 21
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 1804 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18538 19
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4810 19
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4960 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29125 15
Ботаника - Растения - Plantae 1043 15
Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 604 13
Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 290 13
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4881 11
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1904 11
Сон - Somnus 428 11
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1253 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9823 10
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 418 10
Металлы - Серебро - Silver 756 10
Английский язык 6639 9
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1580 9
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 299 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10966 8
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1552 8
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1743 8
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 452 8
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48092 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51139 7
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5122 6
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 514 6
Газы 175 6
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2656 6
Дача - дачники 822 6
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон 1032 6
Молекула - Molecula 1065 6
CNews - ZOOM.CNews 1847 37
DigiTimes - Издание 1310 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
The Washington Post 333 1
Nature 811 1
N+1 - Издание 158 1
Чудо техники 60 1
Pocket-Lint 71 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
Phoenix Media - Phoenix Television 2 1
IDC - International Data Corporation 4911 1
NPD DisplaySearch 284 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 224 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1518 2
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 459 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 525 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 72 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Научно-исследовательский клинический институт педиатрии имени академика Ю.Е. Вельтищева - Московский НИИ педиатрии и детской хирургии 13 1
UC Irvine, UCI - University of California, Irvine - Калифорнийский университет в Ирвайне 25 1
Институт жилища — НИПТИС им. Атаева С. С. 4 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 5
Red Dot Design Award 55 5
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 2
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 562 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
MIPS Securika 8 1
iF Design Awards 25 1
BIG Innovation Awards 5 1
Samsung Forum 14 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 643 1
ISR - Integrated Systems Russia 24 1
Electrolux Design Lab 5 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2008 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1337715, в очереди разбора - 771852.
Создано именных указателей - 167214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще