HVAC Климатическое оборудование Фильтрация и очистка воздуха Очиститель воздуха
- HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance
высокоэффективное удержание частиц
HVAC и организации, системы, технологии, персоны:
|CNews - ZOOM.CNews 1847 37
|DigiTimes - Издание 1310 1
|Business Insider - Бизнес инсайдер 240 1
|The Washington Post 333 1
|Nature 811 1
|N+1 - Издание 158 1
|Чудо техники 60 1
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|CNews RND - R&D.CNews 2273 1
|Phoenix Media - Phoenix Television 2 1
|IDC - International Data Corporation 4911 1
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