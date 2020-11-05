LG начинает глобальные продажи носимого очистителя воздуха LG PuriCare

Компания LG Electronics (LG) объявляет о начале продаж носимого устройства для очистки воздуха. Впервые очиститель был представлен общественности на выставке IFA 2020 в сентябре. С ноября стартуют продажи LG PuriCare на ключевых рынках, включая страны Азии и Ближнего Востока.

LG PuriCare является новейшей разработкой компании для обеспечения еще большего удобства и пользы для здоровья потребителей в повседневной жизни. Новое устройство пополнило линейку товаров от компании LG под маркой PuriCare, которая включает в себя продукцию для дома, решения для больших коммерческих помещений, а также портативные модели. Устройство стало дополнением к широкому ассортименту продукции в области очистки воздуха. В нем используются высокоэффективные фильтры и вентиляторы с сенсорным управлением, которые обеспечивают очистку воздуха и оптимальный комфорт при дыхании в любом месте и в любое время.

Для обеспечения нового уровня индивидуальной защиты носимый очиститель воздуха PuriCare от LG оснащен двумя фильтрами H13 HEPA, которые являются аналогами фильтров, применяемых в устройствах очистки воздуха для жилых помещений. Такие фильтры защищают респираторную систему человека от попадания 99,95% вредных веществ, таких как вирусы, бактерии и обычные аллергены, находящихся в воздухе. Это стало возможным благодаря использованию двойных вентиляторов и запатентованного датчика дыхания, который обеспечивает возможность легко дышать чистым, фильтрованным воздухом практически в любых условиях окружающей среды. Датчик определяет цикл и объем дыхания пользователя и в соответствии с этим автоматически регулирует работу трехскоростных двойных вентиляторов, увеличивая скорость вращения при вдохе и замедляя ее, чтобы уменьшить сопротивление при выдохе.

LG PuriCare

Устройство было разработано после тщательного эргономического анализа лица для обеспечения наилучшей плотности прилегания. Портативный очиститель воздуха LG PuriCare сводит к минимуму утечку воздуха через области вокруг носа и подбородка. Он также предназначен для использования в течение длительного периода времени. Встроенная заряжаемая батарея емкостью 820 мАч обеспечивает до восьми часов работы на низкой скорости и два часа на самой высокой. А благодаря тому, что основные детали устройства, такие как фильтры, внутренний колпак, защитная маска для лица, лямки для ушей и удлинительные ремни легко снять или заменить - поддерживать гигиеническую чистоту очистителя воздуха PuriCare очень просто.

Аппарат поставляется с футляром, в котором использована технология дезинфекции UVnano от LG. Это позволяет уничтожать 99,99% вредных организмов всего за 30 минут с помощью светодиодных ламп UV-C. Футляр также может удалять влагу, появляющуюся в результате дыхания, с внутренних элементов устройства, а также производить полную зарядку всего за два часа, и даже отправлять уведомление на смартфон через приложение LG ThinQ, в тех случаях, когда необходимо произвести замену фильтров.

О поступлении продукта на локальные рынки будет сообщено дополнительно.

Основные технические характеристики:

Размер: 156 x 110 x 63 мм

Вес: 126 г

Фильтр: H13 HEPA (2 EA)

Батарея: заряжаемая батарея емкостью 820 мАч

Время зарядки: 2 часа

Время работы: 4 часа (мин.) – 8 часов (макс.)

Вентилятор: Двойной инверторный двигатель

Скорость вентилятора: 3 скорости

Датчик: датчик дыхания

Подключение: USB-C

Цвет: белый