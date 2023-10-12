Получите все материалы CNews по ключевому слову
HVAC Климатическое оборудование Фильтрация воздуха HEPA High Efficiency Particulate Air High Efficiency Particulate Arrestance высокоэффективное удержание частиц Вид воздушных фильтров высокой эффективности
|12.10.2023
|
МТС разогнала LTE для жителей полюса холода в поселке Усть-Нера
МТС сообщает об усилении LTE-сети в поселке городского типа Усть-Нера Оймяконского улуса Республики Якутия. В результате установки дополнительного оборудования скорость мобильного интернета в населенном пункте выросла на треть. Об этом CNews сообщили предста
|04.10.2022
|
Лучшие умные очистители воздуха: хиты продаж
ем лучше», но также учитывать ваши персональные потребности. Так, если в квартире курят, то обязательно нужен угольный фильтр. А в доме с аллергиками или астматиками стоит обратить внимание на фильтр HEPA высокого класса очистки. Редакция ZOOM.CNews изучила предложения крупных магазинов и маркетплейсов в России и выбрала наиболее популярные умные воздухоочистители с учетом отзывов пользова
|08.10.2021
|
Лучшие циклонные пылесосы: выбор ZOOM
Samsung SC8836 У безмешкового Samsung SC8836 немало достоинств: длинный 7-метровый шнур, регулировка мощности, фильтр HEPA 13 для аллергиков, насадки на все случаи жизни в комплекте, объемный двухлитровый контейнер, эргономичный дизайн. На максимальной мощности пылесос справляется даже с опилками и другим мелк
|24.03.2021
|
Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж
и шерсти домашних животных, пылевых клещей. Он может быть одноразовым или многоразовым и моющимся. HEPA-фильтры делают из волокнистого материала, сложенного гармошкой. Благодаря своей конструк
|16.03.2021
|
Лучшие очистители воздуха: выбор ZOOM
ти животных и пыльцы растений, а некоторые даже от вирусов и бактерий. Правда, для последнего нужен HEPA-фильтр высокого класса (14), которым обычно оснащены модели не для домашнего использован
