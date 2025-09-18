Dreame представила пылесос для влажной и сухой уборки H12 Dual FlexReach

Компания Dreame, производитель бытовой техники, представила H12 Dual FlexReach — пылесос для влажной и сухой уборки, сочетающий автономность, мощность и универсальность. Новая модель оснащена съемным аккумулятором емкостью 6×4000 мАч, что обеспечивает до 120 минут работы в сухом режиме и 100 минут во влажном, а также силой всасывания 23000 Па для удаления даже въевшихся загрязнений.

Dreame H12 Dual FlexReach — это шесть решений в одном: беспроводной вертикальный пылесос, очиститель ковров, уборщик высоких поверхностей, чистильщик мягкой мебели и труднодоступных зон. Съемные насадки за секунды трансформируют устройство в вертикальный пылесос для ковров или узкую щетку для щелей. Универсальные комбинированные насадки позволяют добраться до потолков, люстр и вентиляционных решеток, а электрощетка с подсветкой обнаруживает скрытые загрязнения на мебели.

Система TangleCut с эластичным скребком и металлическими зубцами автоматически удаляет волосы, нитки и шерсть с щетки, исключая ручную очистку. После уборки пылесос ставится на док-станцию, где запускается 90°C горячая промывка щетки, а затем — быстрая сушка за 5 минут (90°C) или тихая сушка за 30 минут (85°C). Это предотвращает появление плесени и продлевает срок службы устройства.

Ручка, раскладывающаяся на 180°, позволяет убирать под мебелью с зазором от 14 см, а интеллектуальный режим автоматически регулирует мощность всасывания и подачу воды. Благодаря съемному аккумулятору замена на заряженный комплект не требует прерывать процесс уборки. Встроенный светодиодный экран, голосовые подсказки и управление через приложение Dreamhome делают работу с Dreame H12 Dual FlexReach интуитивно простой.

Dreame H12 Dual FlexReach идеален для домов с животными и помещений большой площади: один заряд батареи хватает на 300 м². Максимальное время работы в сухом режиме — 60 минут (обычный режим), а влажная уборка возможна в тихом или интеллектуальном режиме с учетом типа покрытия. Резервуар для грязной воды объемом до 700 мл и запатентованная фильтрация AirGuard, задерживающая 99,95% частиц, гарантируют чистый воздух без повторного загрязнения.

Dreame H12 Dual FlexReach — это сочетание технологий, направленных на экономию времени и повышение комфорта. Его автономность, мощность и инновационные решения делают уборку быстрой, глубокой и доступной даже для сложных случаев.

Приобрести Dreame H12 Dual FlexReach можно в официальном онлайн-магазине Dreame. Цена со скидкой составит 52990 руб., без – 57990 руб.