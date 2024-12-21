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БТиЭ Пылесос моющий Cleaning vacuum cleaner



21.12.2024 Лучшая бытовая техника Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM 1
11.12.2024 Обзор моющего вертикального пылесоса Dreame H14 Dual: настоящий комбайн 1
20.08.2024 Лучшие устройства Dreame на осенней распродаже: выбор ZOOM 1
04.06.2024 Как инженерный бренд Remez продвигает технологии через новые AirCreator, IQSelf, SensoStation 1
17.05.2024 Компания Dreame Technology представляет три новых роботизированных пылесоса в рамках предстоящей промо-акции «Неделя Dreame» с 16 по 27 мая 1
06.03.2024 Вертикальные моющие пылесосы без проводов: хиты продаж 1
12.05.2023 Лучшие моющие пылесосы: выбор ZOOM 1
24.04.2023 Большая распродажа Dreame: какие пылесосы можно купить со скидкой 1
19.04.2022 Лучшая техника для мытья окон: от роботов до пылесосов 1
28.04.2020 8 популярных мифов о пылесосах, которым не стоит верить 1
25.03.2020 Выбираем технику для уборки в доме: советы ZOOM 1
17.08.2018 Классические пылесосы. Хиты продаж первого полугодия 2018 года 1
07.02.2014 Испанское наследство. Новая бытовая техника на Samsung Forum 2014 1
02.11.2012 Вертикальные пылесосы. Выбор ZOOM 1
27.07.2012 "Половая жизнь" с Philips AquaTrio: тест-драйв вертикального моющего пылесоса 1
18.05.2012 Мокрое дело. Тест-драйв моющего пылесоса Karcher SE 5.100 1
10.04.2012 Лучшие пылесосы для сухой и влажной уборки. Выбор ZOOM 1
21.01.2011 Выбираем пылесос. Рекомендации ZOOM.CNews 1
30.11.2010 Профессиональная уборка «своими руками» 1
16.04.2010 Как выбрать пылесос: советы ZOOM.CNews 1
29.08.2008 Хиты продаж лета: моющие пылесосы 1
27.08.2008 Пылесосы Bissell: на что способны технологии 1
01.08.2008 Тестируем пылесосы Kirby 1
09.10.2007 Обзор рынка моющих пылесосов 1
18.09.2007 Моющие пылесосы: нелёгкий выбор 1
18.07.2007 Новый пылесос: нетрадиционные решения 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

БТиЭ и организации, системы, технологии, персоны:

Philips 2053 7
LG Electronics 3614 6
Samsung Electronics 10255 5
Electrolux AB - Electrolux AEG - Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft 227 5
Xiaomi - Dreame Technology - Dreametech 43 5
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 469 3
Парус Корпорация 552 3
DeLonghi - De' Longhi - DēLonghi 57 3
Xiaomi - Roborock - Beijing Roborock Technology 25 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 2
ДОК 828 2
STARWIND 27 2
Kitfort 58 2
Yandex - Яндекс 7340 1
Xiaomi 1732 1
8213 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
Sharp Corporation 1041 1
Redmond - Редмонд - Илот - Инновационные решения 118 1
Electrolux - Электролюкс Рус 6 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 27 1
Болид НВП - Bolid 90 1
Supra 35 1
Siemens AG - Siemens Group 2589 1
Константа 44 1
OmniVision Technologies 30 1
Neatsvor 1 1
Remez - Ромати 1 1
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 588 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 664 20
Kärcher - Karcher - Керхер 72 9
Miele - Миле 134 4
Dyson 122 4
Groupe SEB - Rowenta 44 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 2
U.S. Department of Energy - NNSA - National Nuclear Security Administration - Национальное управление ядерной безопасности Министерства энергетики США 14 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
Tesla Motors 396 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
LEGO 244 1
Геометрия НПО 140 1
Борец Производственная Компания - Borets 32 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 15 1
Технопарк - магазин бытовой техники 5 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 614 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 55 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 632 24
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 10
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9598 10
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 131 9
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 228 8
БТиЭ - Швабра - паровая швабра - паровая щётка - электрошвабра 58 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 6
БТиЭ - Сушильная машина - Сушка - Drying Machine 141 6
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 5
Аксессуары 3881 5
HVAC - Климатическое оборудование - Фильтрация и очистка воздуха - Очиститель воздуха 125 5
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 4
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 4
Силовое оборудование - Турбина - конденсационные и теплофикационные турбины - лопаточная машина - паровые турбины для энергоблоков - судовые турбины для кораблей с атомной энергоустановкой 74 4
БТиЭ - Стиральная машина - Washer - автоматическая прачка - стиралка 713 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12483 4
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13802 4
Вентилятор - Fan 979 4
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Посудомоечная машина - Посудомойки - Мойки - Dishwasher 349 4
БТиЭ - Пароочиститель - Steam Cleaner 17 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 3
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2233 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
БТиЭ - Гаджеты кухонные - Гаджеты кулинарные - Кухонные планшеты - Кухонные комбайны - Кухонная техника - Kitchen Gadgets - Cooking Gadgets - Kitchen Tablets 544 3
Аккумулятор электрический - Время автономной работы - Battery life - Ёмкость батареи 1788 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2483 2
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3009 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 1736 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13932 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24453 2
CERN LHC - Large Hadron Collider - LHC Computing Grid - Всемирная вычислительная сеть Большого адронного коллайдера - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 414 9
Apple iPhone 6 4862 8
IBS AppLine Циклон - Aplana PTF 88 6
Bosch Athlet - Bosch BSG, Bag&Bagless BSGL - Bosch BGS - Bosch BCS - Bosch BCH - Bosch BWD - Bosch BHN - Bosch BMS - Bosch Rock`n`Roll - Bosch Free - Bosch Roxx’x - Bosch Relaxx’x - Bosch MoveOn - Bosch Zoo'o ProAnimal - Bosch GAS - пылесос 31 4
Microsoft Windows 2000 8661 3
LG Kompressor Follow Me 20 3
Xiaomi - Dreame Z10 Station - Dreame H11 Core - Dreame H12 Dual - Dreame Wet and Dry Vacuum H12 Dual - Dreame H13 Pro - Dreame Trouver - Dreame R20 Aqua - серия пылесосов 22 3
Xiaomi - Dreame Bot - Dreame D9 Plus - Dreame F9 Pro - Dreame X40 Ultra Complete - Dreame L10s Pro Ultra - робот-пылесос 14 3
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 2
DeLonghi WF - DeLonghi PENTA - DeLonghi Aquill - серия пылесосов 4 2
Philips Triathlon 2 2
Electrolux Z, ZCX, ZUA, Ergorapido - серия пылесосов 13 2
Xiaomi - Dreame Hair Glory - Dreame Pocket Hair Dryer - Dreame Pocket High-speed - Dreame Hair Miracle - Dreame AirStyle - фен и стайлер 12 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7083 1
Gen Digital - Avast Smart Life 21 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 201 1
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Dyson Cyclone V - серия пылесосов 21 1
Samsung Eco Bubble - EcoBubble 12 1
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 1
Samsung WW - серия стиральных машин 1 1
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Зоология - Животные домашние - Pets - PetTech - pet friendly 603 6
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 201 6
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 5
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 5
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 4
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Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5094 3
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1898 3
ВиВ - водоснабжение и водоотведения, канализация - Автоматизированная система передачи показаний приборов учета водоснабжения - Digital Water Solutions, DWS - рынок цифровых решений для ВиВ 135 3
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Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 2
Ergonomics - Эргономика 1597 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 237 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Металлы - Серебро - Silver 756 2
Литий - Lithium - химический элемент 537 2
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Физика ядерная - Ион - атом или группа из нескольких атомов, которая имеет электрический заряд 289 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 1
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1722 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 704 1
MLM - multi-level marketing - Сетевой маркетинг - Многоуровневый маркетинг 21 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
СНТ - Садоводческие, огороднические некоммерческие товарищества 121 1
CNews - ZOOM.CNews 1847 10
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 222 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Samsung Forum 14 1
Короткая ссылка

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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