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Сердюк Алексей



16.12.2024 Как избежать рисков при заказной разработке ПО 1
12.11.2024 В России откроется специальный онлайн-магазин запчастей для роботов и дронов 1
07.11.2024 Конференция CNews «Заказная разработка ПО 2024» состоится 28 ноября 1
20.09.2024 В России откроют новые центры робототехники 1
13.05.2024 «Лента» закупает роботов-уборщиков для своей сети супермаркетов 1
13.07.2023 Как сократить стоимость разработки, создать эффективную команду и обезопасить себя от рисков 1
29.06.2023 Онлайн-конференция CNews «Заказная разработка ПО 2023» состоится 4 июля 1
07.07.2022 Как построить эффективную команду разработчиков 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Сердюк Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

Diasoft - Диасофт 870 2
Ростех - Азимут 65 2
ЛогЛаб 6 2
Notamedia - Нотамедиа 15 2
Бизнес-Азимут 8 2
Прогноз 1650 1
SPI robotics 2 1
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 1
Promobot - Промобот 139 1
Droneshub - Дронсхаб групп - Академия Дронсхаб 3 1
Softline - Софтлайн 2811 1
Softline - Develonica - Девелоника 132 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 140 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 2
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
PwC Россия - ПрайсвотерхаусКуперс - Технологии Доверия - ТеДо - TeDo - JSC Technologies of Trust - Audit 61 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Авилон - AGR Automotive Group - Volkswagen Group Rus - Фольксваген Груп Рус - Фольксваген Компоненты и Услуги - Скания Лизинг - Скания Финанс - Скания Страхование 49 1
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Unsplash 764 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 170 1
МГУ Воробьёвы горы ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Акселератор возможностей - Воробьёвы горы ГБПОУ Центр технического образования 17 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 210 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 256 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 7
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5297 4
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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