Сердюк Алексей
Сердюк Алексей и организации, системы, технологии, персоны:
|Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
|НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 9 1
|Власов Алексей 16 2
|Болотюк Дмитрий 16 2
|Михайлов Вадим 4 2
|Оржевская Наталия 10 2
|Сгибнева Ольга 8 2
|Дегтярев Николай 4 2
|Черномазова Марина 3 2
|Тимощук Денис 4 2
|Дудоров Евгений 7 2
|Соколов Евгений 14 1
|Минаев Андрей 15 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Кубанина Марина 1 1
|Буслидзе Денис 1 1
|Михайлов Василий 1 1
|Хлепенкова Анастасия 1 1
|Елтовский Владислав 1 1
|Поршнев Альберт 2 1
|Сатдаров Тимур 1 1
|Гонтарь Людмила 9 1
|Овчаренко Юрий 37 1
|Дуров Павел 291 1
|Колотова Дарья 4 1
|ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
|Ведомости 996 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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