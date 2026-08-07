Индексная книга (каталог) CNews*
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Михайлов Василий
СОБЫТИЯ
|07.08.2026
|Конференция CNews «Практика импортозамещения 2026» состоится 1 октября 1
|07.07.2022
|Как построить эффективную команду разработчиков 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Михайлов Василий и организации, системы, технологии, персоны:
|Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
|Atlassian - Confluence 183 1
|Oracle Java - язык программирования 3469 1
|JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
|Google TensorFlow 100 1
|Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 1
|Python PyTorch 67 1
|Буслидзе Денис 1 1
|Кубанина Марина 1 1
|Алешкин Сергей 65 1
|Минаев Андрей 15 1
|Соколов Евгений 16 1
|Мосесян Ашот 3 1
|Сердюк Алексей 10 1
|Хлепенкова Анастасия 1 1
|Россия - РФ - Российская федерация 166168 2
|Армения - Республика 2449 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
|Грузия 1332 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.