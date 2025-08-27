Компания « АГР Холдинг» объявила о начале сотрудничества с маркетплейсом Ozon и об открытии на площадке магазина по продаже линейки моторных масел AGR. Онлайн-магазин AGR на Ozon начал прием заказов. Для

В рамках развития проекта по созданию единой точки авторизации пользователей в приложениях и на сайтах концерна Volkswagen Group Rus компания «Синимекс» произвела работы по повышению производительности и масштабированию решения и добавила в систему новую функциональность. Об этом CNews сообщили представи

ланируется создание рабочей группы для разработки комплекса мер по продвижению электротранспорта и развитию зарядной инфраструктуры в России и привлечение к содействию органов государственной власти. Volkswagen Group Rus в рамках соглашения ставит своей задачей выведение на рынок новых электромобилей под маркой Audi. Более того, компания намеревается развивать сервисную инфраструктуру для р