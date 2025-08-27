Разделы

BWG (ранее ООО «Скания-Русь») — российская компания, занимающаяся поставками, обслуживанием и ремонтом грузовых автомобилей и специализированной техники Scania и других иностранных брендов. C 1990 года компания работала в РФ под названием ООО «Скания-Русь» и входила в состав шведского концерна Scania. В 2022-м вышла из его состава, перешла под управление российских партнеров и была переименована в BWG с сохранением статуса эксклюзивного дистрибьютора Scania в России и прав на использование этого товарного знака в РФ.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


27.08.2025 «АГР Холдинг» и Ozon объявили о начале сотрудничества

Компания «АГР Холдинг» объявила о начале сотрудничества с маркетплейсом Ozon и об открытии на площадке магазина по продаже линейки моторных масел AGR. Онлайн-магазин AGR на Ozon начал прием заказов. Для

07.02.2022 Компания «Синимекс» реализовала проект по обновлению личного кабинета IDP для клиентов Volkswagen Group Rus

В рамках развития проекта по созданию единой точки авторизации пользователей в приложениях и на сайтах концерна Volkswagen Group Rus компания «Синимекс» произвела работы по повышению производительности и масштабированию решения и добавила в систему новую функциональность. Об этом CNews сообщили представи
19.04.2021 Volkswagen Group Rus начинает сотрудничество с компанией «Россети» в сфере электромобильности

ланируется создание рабочей группы для разработки комплекса мер по продвижению электротранспорта и развитию зарядной инфраструктуры в России и привлечение к содействию органов государственной власти. Volkswagen Group Rus в рамках соглашения ставит своей задачей выведение на рынок новых электромобилей под маркой Audi. Более того, компания намеревается развивать сервисную инфраструктуру для р
30.03.2021 Volkswagen Group Rus запускает сервисы подписки на автомобили в сотрудничестве с BelkaCar

их и потенциальных клиентов компании. На первом этапе клиенты смогут взять автомобили в подписку сроком на один год, а в перспективе ожидается введение краткосрочных тарифов. Программы мобильности от Volkswagen Group Rus и BelkaCar позволят пользоваться автомобилями с максимальными преимуществами от владения и без обязательств, связанных с обслуживанием. Клиенты получат готовые к эксплуатац
15.06.2020 «Фольксваген Груп Рус» масштабирует Naumen Service Desk на управление изменениями в сетевой ИТ-инфраструктуре

Московский филиал «Фольксваген Груп Рус», который с 2018 г. использует систему Naumen Service Desk для автоматиз
26.08.2019 «Фольксваген груп рус» масштабировал Naumen Service Desk на процессы обслуживания дилеров и клиентов

В московском филиале «Фольксваген груп рус» завершен второй этап внедрения системы управления процессами ИТ и серви
11.10.2018 «Фольксваген Груп Рус» делает ставку на российское ПО Naumen

Московский филиал «Фольксваген Груп Рус» запустил систему управления процессами ИТ – Naumen Service Desk. Реализ
01.08.2014 «Скания-Русь» автоматизировала дилерскую сеть с помощью «1С-Раруса»

Компания «1С-Рарус» завершила пилотный проект по автоматизации дилерской сети компании «Скания-Русь», поставляющей на российский рынок автомобили Scania. Система создана на платформ
03.06.2014 «Инфосистемы Джет» построили ИТ-платформу для «Фольксваген Груп Рус»

Компания «Инфосистемы Джет» построила ИТ-платформу высокой готовности для компании «Фольксваген Груп Рус». В рамках проекта был создан распределенный виртуализованный ЦОД, реали
27.08.2013 «МегаФон» обеспечит связью «Фольксваген Груп Рус»

одключение сотрудников компании. По условиям контракта оператор обеспечит более 3 тыс. сотрудников «Фольксваген Груп Рус» по всей стране мобильной связью, включая внутрисетевой и международный

11.06.2013 «Инлайн Груп» внедрила систему учета гарантийных запчастей для «Фольксваген Груп Рус»

внедрению системы учета гарантийных запасных частей (Warranty Parts Tracking System) для компании «Фольксваген Груп Рус» (г. Москва), импортера автомобилей марок Volkswagen, Audi, ŠKODA, «Volk
13.11.2012 «Фольксваген Груп Рус» перешел на новую версию Abbyy Lingvo

Компания Abbyy сообщила о продолжении многолетнего сотрудничества с «Фольксваген Груп Рус». Словари Abbyy Lingvo с 2007 г. установлены в организации на всех рабоч
28.02.2012 «АйТи» построила систему учета и инвентаризации имущества для «Фольксваген Груп Рус»

(ГК «АйТи») завершила проект по внедрению решения для учета и инвентаризации имущества в компании «Фольксваген Груп Рус». Созданная в ходе проекта система позволила заказчику провести первичны
13.04.2011 «Белтел» обеспечивает сервисную поддержку ИТ-инфраструктуры завода «Фольксваген» в Калуге

Системный интегратор «Белтел» сообщил о том, что компания «Фольксваген Груп Рус», объединяющая на российском рынке работу четырех марок концерна — Volks
03.10.2007 «1С-Рарус» помог Scania Russia оптимизировать АИС оперативного учета

Компания «1С-Рарус» разработала оригинальную автоматизированную систему оперативного учета для компании Scania Russia на платформе «1С:Предприятие 8». В ходе проекта в единое информационное пространство включено 20 рабочих мест. Концерн Scania Group - мировой производитель тяжелых грузовых автомо
15.08.2003 "Verysell Проекты" создал ИС генеральному импортеру Volkswagen

й Verysell, объявила о завершении проекта по созданию информационной системы генерального импортера Volkswagen Group Rus OOO. Реализация проекта от заказа до ввода в эксплуатацию заняла неполны

