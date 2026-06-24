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SCRUM Методология совместной работы
Scrum представляет собой метод управления проектами, набор инструментов из семейства Agile, чаще всего используемых в ИТ-отрасли, помогающий командам вести совместную работу. С помощью этих инструментов можно создать рабочий продукт в рамках итераций, на которые отводится определенное время (в Scrum они называются спринтами). Функционал продукта определяется в рамках планирования спринтов. Ограниченность итераций по времени обеспечивает максимальную предсказуемость работы и гибкость всех процессов.
Согласно Scrum, команда не знает всего в начале проекта, но будет развиваться, извлекая уроки из опыта. В структуре Scrum заложена свобода, с которой команды приспосабливаются к меняющимся условиям и требованиям пользователей. Рабочий процесс предусматривает изменение приоритетов и короткие циклы релиза - спринты, что способствует постоянному обучению и совершенствованию команды.
У применения Scrum есть 4 ключевых преимущества:
- Отклик на потребности целевой аудитории. Многие компании знакомы с таким требованием клиента, как «сделать на вчера». Предприятия, работающие по принципу водопада, часто теряют клиентов и улучшают свои продукты не чаще 2-3 раз в год. А если заказчики и остаются, они все равно будут недовольны сроками реализации их задачи и скорее всего отправятся к конкурентам. Если же начать работать короткими циклами, можно предоставлять продукты клиентам практически по требованию или же быстро адаптироваться под эти требования.
- Экономия на стоимости работ. Scrum давно доказал свою высокую результативность и экономичность. В этой модели роли всех участников рабочего процесса разнообразны, а промежуточные результаты работы можно тестировать всей командой. Специализация при этом либо полностью исчезает, либо значительно сокращается, что приводит к сокращению издержек.
- Получение удовольствия от рабочего процесса. Каждый раз достигая маленькой цели все участники рабочего процесса испытывают радость, ведь очередной этап работы был завершен. Со Scrum этих «радостей» будет гораздо больше, чем при классической схеме работы.
- Возможность получения более быстрой прибыли. Деньги заказчиков будут поступать на счета компании не по завершению работы, а намного чаще — партиями (за каждый выполненный этап работы).
СОБЫТИЯ
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SCRUM и организации, системы, технологии, персоны:
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|Оржевская Наталия 10 4
|Андрианов Павел 86 4
|Кирьянова Александра 169 3
|Кабаков Ярослав 66 3
|Чуканов Сергей 110 3
|Богатов Иван 6 3
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|Глазков Александр 151 3
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|Лапшин Алексей 24 2
|Pilecký Martin - Пилецки Мартин 27 2
|Ульянов Николай 176 2
|Лагунов Андрей 43 2
|Горожанкин Алексей 18 2
|Голованов Леонид 9 2
|Ионов Алексей 12 2
|Старов Дмитрий 7 2
|Пунтиков Николай 26 2
|Смирнов Роман 17 2
|Лобанов Валерий 18 2
|Сердюк Алексей 10 2
|Бровко Александр 10 2
|Богатов Александр 2 2
|Желтухин Вадим 72 2
|Сахаров Роман 2 2
|Белоусов Сергей 254 2
|Пегасов Сергей 55 2
|Батай Илья 59 2
|Шилов Сергей 99 2
|Овчаренко Юрий 41 2
|Сельский Андрей 23 1
|Головин Дмитрий 51 1
|Скрынский Василий 3 1
|Паршиков Сергей 12 1
|Меньшов Кирилл 139 1
|Дорогой Леонид 1 1
|Семчук Иван 12 1
|Шевченко Владимир 153 1
|IDG - International Data Group 117 1
|Vc.ru - Виси.ру 42 1
|Silicon 494 1
|CNews Северо-Запад 24 1
|Forbes - Форбс 1002 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 242 1
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