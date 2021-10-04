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SCRUM
Методология совместной работы


04.10.2021 Главное — не стоять на месте: правила успешного ИТ-разработчика 1
30.04.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии апреля 2021 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
30.03.2021 Как пандемия повлияла на ИТ-стратегию крупных компаний 1
15.02.2021 7 способов саботировать переход на Agile 4
18.01.2021 Ринат Галиянов, Локо-Банк: Аудит ИТ-инфраструктуры на 30% снизил затраты на обслуживание оборудования 1
15.10.2020 Как неправильно внедрить Agile. 10 главных ошибок 3
12.10.2020 «Первый бит» обеспечил переход ТПХ «Русклимат» на новую систему управленческого учета на базе «1С:ERP» 1
07.10.2020 «Магнит» создал электронную «умную» площадку для поставщиков сырья 1
07.09.2020 TAD Development разработала мобильное приложение для управления умным домом Navigard 1
26.08.2020 Пивоваренная компания AB InBev Efes при поддержке Accenture запустила центр роботизации 1
13.08.2020 Александр Калиновский, ИТ-директор «Хоум Кредит» — в интервью CNews: «Со временем мы придем к квантовому компьютингу» 1
27.07.2020 Екатерина Алексеева, вице-президент по ИТ банка «Санкт-Петербург» в интервью CNews: «Мы уходим от банка к банкингу» 1
13.05.2020 «Северсталь» внедрила решение «1С:Транспортная логистика, экспедирование и УАТ КОРП» 1
18.12.2019 Как автоматизировать деловые контакты и не дать заказчикам уйти к конкурентам 1
11.10.2019 Банк «Открытие» и Epam стали стратегическими партнерами по цифровой трансформации и внедрению инноваций 1
13.05.2019 Зачем нужен консалтинг по разработке ПО 1
28.01.2019 Accenture разработала настольную игру по обучению методике Scrum 2
21.11.2018 Цифровизация вынуждает банки становиться более открытыми 1
17.10.2018 Mail.Ru Group и GeekBrains запустили направление бизнес-образования 1
17.09.2018 Microsoft представила 5 новых сервисов для DevOps 1
01.08.2018 Acronis инвестирует $50 миллионов в только что поглощенного партнера 1
27.06.2018 «Аванпост» представила обновленный Avanpost IDM 6.0 3
22.05.2018 Как аgile, блокчейн и цифровизация изменили Райффайзенбанк 1
14.05.2018 МАИ и «Новые облачные технологии» будут вместе готовить будущих ИТ-директоров и системных архитекторов 1
26.04.2018 Рынок СЭД становится рынком российских производителей 1
22.03.2018 Зачем ИТ-экспертам подтверждать свои знания сертификатами 1
22.02.2018 Роботизация процессов: почему проекты терпят неудачу? 1
06.02.2018 Мобильное приложение сети АЗС «Газпромнефть» скачали более 1 млн клиентов 1
22.11.2017 «ТехноСофт» развивает мобильное приложение «Промсвязьбанка» по Agile-методологии 2
29.06.2017 Мобильные приложения: как не «проколоться» на разработке и тестировании 1
31.05.2017 Темпы роста доходов ИТ-компаний на российском рынке мобильной разработки удвоились 1
20.04.2017 На падающем розничном рынке у российских ИТ-компаний растет выручка 1
16.04.2017 Российские ИТ-компании удерживают выручку на падающем розничном рынке 1
04.04.2017 Конференция CNews. «ИТ-решения на транспорте и в логистике» 2
30.03.2017 «Брис-Босфор» увеличил прибыль на 15% с помощью «1С:Предприятие 8» 1
15.03.2017 Cognitive Technologies объявила итоги деятельности в 2016 году 1
13.12.2016 Система Atlas ERP пополнилась универсальным модулем управления проектами 1
04.07.2016 НСПК и AT Consulting реализовали биллинг для платежной системы «Мир» 1
28.03.2016 ИТ в финсекторе: основные векторы инвестиций 1

Публикаций - 58, упоминаний - 80

SCRUM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 9
АйТи 752 4
SAP SE 3218 4
Крок 1221 4
Accenture - Аксенчер 533 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 3
3770 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Oracle Corporation 3360 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
Cisco Systems 2054 2
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 2
Google LLC 7168 2
BT Group - British Telecommunications 86 2
PM Expert 82 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
IBM 3554 1
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 1
VideoMost - ВидеоМост 191 1
Inmarsat - Инмарсат 29 1
OpenText 160 1
Avanpost - Аванпост 92 1
Thuraya 17 1
InfoShell - ИнфоШелл 12 1
TAD Development 4 1
Синтерра - Synterra 569 1
Acronis Bulgaria - T-Soft 4 1
A1qa - Технологии качества 7 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Intech 18 1
Atlas Software 10 1
Компас 92 1
Iridium - Иридиум - Оператор спутниковой телефонной связи 58 1
HP Inc. 2930 1
GitHub 412 1
Acronis - Акронис 364 1
SAS Institute 597 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 3
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Открытие ФК 538 2
Global CIO 28 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Альфа-Капитал УК 45 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 50 1
Полипластик 11 1
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 1
Геобанк КБ 30 1
СтройТрансНефтеГаз 7 1
Северсталь ЧерМК - Череповецкий металлургический комбинат 9 1
Paulig Group - Паулиг РУС 24 1
Русклимат ТПХ 6 1
РЖД Логистика 12 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Северсталь ПАО 204 1
Альфа-Банк Казахстан 16 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Газпром нефть 382 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 1
Банк Зенит 131 1
Россети ПАО 168 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1127 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5801 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ОМСУ - Органы местного самоуправления 19 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 659 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 9
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 5
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 4
DevOps - Development и Operations 297 4
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 21 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 329 3
Kubernetes 307 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 2
SAFe - Scaled Agile Framework - фреймворк для управления компанией 19 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1455 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4559 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 2
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 20 1
IAM - Identity and Access Management - Authentication Management Systems - IDM - Identity management - Управление учётными данными - Управление идентификацией и доступом 99 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 20 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 43 1
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 69 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
T2M - TTM - Time To Market - Время от начала разработки идеи до её конечной реализации 2 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
Uber-модели - Uber-коммуникации - Uberisation - Уберизация - Юберизация - Замена посредников (людей или организаций) цифровыми платформами 16 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Google Android 10751 6
Apple iOS 5742 5
Microsoft Windows 10 6670 5
Java - Язык программирования 1179 5
Linux OS 4272 3
Apple macOS 930 3
Microsoft Azure 1171 3
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
Cisco Webex 108 2
1С:Документооборот 78 2
SQL - Язык программирования 434 2
Microsoft SQL Server 798 2
Accenture Liquid Studio 11 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Google Play - Google Store - Android Market 2515 2
Python - Высокоуровневый язык программирования 390 2
Node.js - программная платформа 58 1
Microsoft Azure Pipelines 1 1
C/C++ - Язык программирования 24 1
Cisco Certified - Cisco Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 21 1
Microsoft Azure Boards 2 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Jenkins 22 1
Avanpost Web SSO 9 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Microsoft Azure DevOps 8 1
Bitbucket - репозиторий - хостинг проектов и их совместной разработки 9 1
Acronis True Image 38 1
Avanpost IDM Access System 20 1
Microsoft Azure Repos 1 1
Microsoft Azure Test Plans 1 1
Microsoft Azure Artifacts 1 1
SAP Afaria 17 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
Cisco UCCE - Cisco Unified Contact Center Enterprise 5 1
Docker - Платформа распределённых приложений 146 1
Atlassian Confluence 13 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 115 1
Потемкин Павел 1 1
Sutherland Jeffrey - Сазерленд Джефф 1 1
Фёдоров Тарас 4 1
Горбунов Денис 14 1
Виноградов Алексей 3 1
Скрипко Елена 2 1
Поляков Евгений 14 1
Кишова Алина 4 1
Щербинин Павел 2 1
Кейно Павел 1 1
Schwaber Ken - Швабер Кен 1 1
Горелова Анастасия 4 1
Синютин Дмитрий 2 1
Курьянов Сергей 147 1
Староверов Евгений 1 1
Ухов Петр 1 1
Тризна Антон 1 1
Asimov Isaac - Азимов Айзек 3 1
Овсянников Андрей 15 1
Лукашевич Андрей 7 1
Акопов Андрей 3 1
Демидов Михаил 131 1
Самойленко Максим 65 1
Макаров Станислав 111 1
Фридман Александр 4 1
Рубцова Ольга 32 1
Голованов Леонид 5 1
Толпышкин Михаил 5 1
Кузьмин Павел 14 1
Вихарев Сергей 12 1
Милевский Алексей 1 1
Мурадян Артур 17 1
Херсонцев Алексей 48 1
Рудычева Наталья 81 1
Шалагинов Алексей 13 1
Леушев Андрей 63 1
Краснояров Вячеслав 1 1
Калиновский Александр 14 1
Алексеева Екатерина 3 1
Сабынин Андрей 23 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 35
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Россия - СФО - Новосибирск 1977 4
Украина 3389 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 3
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Восточная Европа 1688 2
Россия - Владивосток 866 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Россия - ПФО - Самара 1301 2
Европа Западная 618 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1115 2
Европа 3781 2
Казахстан - Республика 2646 2
Болгария - София 18 1
Россия - ПФО - Казань 1521 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Беларусь - Белоруссия 2096 1
Япония 2808 1
Прибалтика - Балтия 594 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - Ульяновск 297 1
Россия - Хабаровск 624 1
Болгария - Республика 306 1
ЮВА - Юго-Восточная Азия 520 1
Россия - Воронеж 693 1
Россия - Краснодар 1040 1
Россия - Смоленск 239 1
Россия - Тверь 328 1
Россия - Омск 631 1
Италия - Итальянская Республика 1399 1
Специальный административный район Гонконг 554 1
Канада 1309 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 11
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 8
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 6
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1163 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
Зеленый коридор - упрощенные процедуры и регламенты 11 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 16 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
CGEIT - Certified in the Governance of Enterprise IT - Сертифицированный специалист по корпоративному управлению ИТ 1 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами 97 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
Forbes - Форбс 442 1
CNews Analytics 1991 4
Gartner 2196 2
Markets&Markets Research 78 1
Forrester Research 387 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 34 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 106 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 96 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Finopolis - Форум инновационных финансовых технологий 27 1
GeekBrains 40 1
Cisco Expo 9 1
Microsoft Академия CIO - конкурс 48 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767304, в очереди разбора - 670989.
Создано именных указателей - 46354.
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