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SCRUM Методология совместной работы

SCRUM - Методология совместной работы

Scrum представляет собой метод  управления проектами, набор инструментов из семейства Agile, чаще всего используемых в ИТ-отрасли, помогающий командам вести совместную работу. С помощью этих инструментов можно создать рабочий продукт в рамках итераций, на которые отводится определенное время (в Scrum они называются спринтами). Функционал продукта определяется в рамках планирования спринтов. Ограниченность итераций по времени обеспечивает максимальную предсказуемость работы и гибкость всех процессов.

Согласно Scrum, команда не знает всего в начале проекта, но будет развиваться, извлекая уроки из опыта. В структуре Scrum заложена свобода, с которой команды приспосабливаются к меняющимся условиям и требованиям пользователей. Рабочий процесс предусматривает изменение приоритетов и короткие циклы релиза - спринты, что способствует постоянному обучению и совершенствованию команды.  

У применения Scrum есть 4 ключевых преимущества:

  1. Отклик на потребности целевой аудитории. Многие компании знакомы с таким требованием клиента, как «сделать на вчера». Предприятия, работающие по принципу водопада, часто теряют клиентов и улучшают свои продукты не чаще 2-3 раз в год. А если заказчики и остаются, они все равно будут недовольны сроками реализации их задачи и скорее всего отправятся к конкурентам. Если же начать работать короткими циклами, можно предоставлять продукты клиентам практически по требованию или же быстро адаптироваться под эти требования.
  2. Экономия на стоимости работ. Scrum давно доказал свою высокую результативность и экономичность. В этой модели роли всех участников рабочего процесса разнообразны, а промежуточные результаты работы можно тестировать всей командой. Специализация при этом либо полностью исчезает, либо значительно сокращается, что приводит к сокращению издержек.
  3. Получение удовольствия от рабочего процесса. Каждый раз достигая маленькой цели все участники рабочего процесса испытывают радость, ведь очередной этап работы был завершен. Со Scrum этих «радостей» будет гораздо больше, чем при классической схеме работы.
  4. Возможность получения более быстрой прибыли. Деньги заказчиков будут поступать на счета компании не по завершению работы, а намного чаще — партиями (за каждый выполненный этап работы).

СОБЫТИЯ

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25.03.2026 GetTask перешел с «Яндекс.Трекера» на SDLC-систему SimpleOne 1
18.03.2026 В Москве прошёл INFOSTART TEAM EVENT 2026: практики HighLoad, кибербезопасности и прикладного ИИ для команд 1С 1
04.03.2026 Grandbazar перешла с зарубежного сервиса на российскую SDLC-систему SimpleOne 4
18.02.2026 Аналитика ИТ-зарплат: Senior и TeamLead показывают рост до 12,5% на фоне падения остальных грейдов 1
11.02.2026 Naumen запускает совместную программу с МГТУ им. Н.Э. Баумана для подготовки руководителей проектов нового поколения 1
09.02.2026 Российский аналог Jira представил крупное обновление с поддержкой Scrum 1
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Онлайн-доски 2025 1
24.12.2025 Более трети пользователей «Битрикс24» визуализируют рабочие процессы с помощью «Досок» 1
17.12.2025 SimpleOne выпустила SDLC 1.8.0 с настройкой статусов задач 2
26.11.2025 CNewsMarket опубликовал рейтинг российских онлайн-досок 1
29.10.2025 После Jira и Trello: Какое ПО для управления командами выбрать? 1
22.10.2025 «Битрикс24 Доски» станут доступны всем клиентам компании 1
17.10.2025 Российские онлайн-доски укрепляют позиции: аудитория сервиса от «МТС Линк» выросла за год на 47% 1
16.09.2025 EvaProject и EvaWiki стали основой проектной и информационной среды СПб ИАЦ 1
Качественные приложения можно создавать в 100 раз быстрее 1
08.09.2025 Чем заменить Jira и MS Project? Обзор российского решения для комплексного управления проектами 1
02.09.2025 Выбираем систему управления проектами под задачи бизнеса 1
21.08.2025 Таск-трекер Kaiten вводит опцию для команд до 15 человек 1
11.08.2025 КамГУ им. Витуса Беринга запускает ИТ-программы с предпринимательским уклоном 1
06.08.2025 «Диасофт» добавила умного планировщика в решение Digital Q.Tasks&Teams 1
07.05.2025 «Иневилс» разработала для видеорегистраторов ДМТ интеллектуальную экосистему с поддержкой прямых эфиров, GPS и нейросетей 1
30.04.2025 ИТ-холдинг «Т1» рассказал, как сократить расходы на кастомные доработки ПО 1
24.04.2025 Naumen Project Ruler расширяет возможности для управления ИТ-разработкой и продуктами 1
17.04.2025 Каких успехов удалось добиться в результате цифровой трансформации 1
04.04.2025 Особенности управления цифровым проектом: Agile, Waterfall и Hybrid – что выбрать? 1
02.04.2025 Пользователям «Битрикс24» стали доступны онлайн-доски 1
17.03.2025 Dinord запускает PMO Experts Hub — аутсорсинг-сервис для управления ИТ-проектами 1
29.11.2024 Open source в банках превращается из лекарства в обезболивающее 1
19.11.2024 Сеть ресторанов Rostic’s внедрила российскую ITSM-cистему SimpleOne 1
30.10.2024 Новые возможности совместной работы: «МТС Линк» представил инструмент для создания документов, таблиц и презентаций 1
23.10.2024 MONT включил в линейку продуктов для управления проектами и компанией решения EvaTeam 1
22.10.2024 АО «Тольяттиазот» после внедрения системы корпоративного казначейства сократил трудозатраты на 80% 1
19.10.2024 Дмитрий Головин, «МТС Линк»: Мы намерены задавать новые стандарты коммуникаций 1
09.10.2024 Аудитория сервиса «Доски» от «МТС Линк» выросла в 30 раз в 2024 году 1
01.08.2024 Российская компания-разработчик выпустила «убийцу» Jira и Trello 1
30.07.2024 Перспективные технологии программирования: на что обратить внимание 1

Публикаций - 162, упоминаний - 190

SCRUM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 23
9594 21
SAP SE 5601 12
Google LLC 12688 10
Oracle Corporation 7074 10
Diasoft - Диасофт 1144 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 9
Softline - Софтлайн 3743 9
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 8
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 280 8
Ростелеком 10948 7
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 7
Системы документооборота 522 5
Cisco Systems 5372 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Telegram Group 2940 5
АйТи 1519 5
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Yandex - Яндекс 9216 4
Intel Corporation 12811 4
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Broadcom - VMware 2610 3
МегаФон 10742 3
Amazon Inc - Amazon.com 3277 3
Huawei 4676 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 3
VK - Mail.ru Group 3602 3
Citrix Systems 868 3
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 3
Naumen - Наумен 752 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 3
Рексофт - Reksoft 488 3
McKinsey & Company Int 293 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 7
РЖД - Российские железные дороги 2096 6
Альфа-Банк 1979 6
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 6
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 5
МКБ - Московский кредитный банк 657 5
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 3
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 3
Ингосстрах СПАО 478 3
Роснефть НК - нефтяная компания 562 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
ПСБ - Промсвязьбанк 963 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 3
Ингосстрах Инвестиции 22 2
Ионов и Партнеры 9 2
Газпром ПАО 1493 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 2
ВТБ - Почта Банк 514 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 2
Северсталь ПАО - Severstal 629 2
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 2
Газпром нефть 725 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 2
АльфаСтрахование СГ 394 2
Ак Барс Банк 283 2
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
Альфа-Капитал УК 155 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
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ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
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Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 2
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U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
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