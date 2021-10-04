Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
SCRUM
Методология совместной работы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 80
SCRUM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Потемкин Павел 1 1
|Sutherland Jeffrey - Сазерленд Джефф 1 1
|Фёдоров Тарас 4 1
|Горбунов Денис 14 1
|Виноградов Алексей 3 1
|Скрипко Елена 2 1
|Поляков Евгений 14 1
|Кишова Алина 4 1
|Щербинин Павел 2 1
|Кейно Павел 1 1
|Schwaber Ken - Швабер Кен 1 1
|Горелова Анастасия 4 1
|Синютин Дмитрий 2 1
|Курьянов Сергей 147 1
|Староверов Евгений 1 1
|Ухов Петр 1 1
|Тризна Антон 1 1
|Asimov Isaac - Азимов Айзек 3 1
|Овсянников Андрей 15 1
|Лукашевич Андрей 7 1
|Акопов Андрей 3 1
|Демидов Михаил 131 1
|Самойленко Максим 65 1
|Макаров Станислав 111 1
|Фридман Александр 4 1
|Рубцова Ольга 32 1
|Голованов Леонид 5 1
|Толпышкин Михаил 5 1
|Кузьмин Павел 14 1
|Вихарев Сергей 12 1
|Милевский Алексей 1 1
|Мурадян Артур 17 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Шалагинов Алексей 13 1
|Леушев Андрей 63 1
|Краснояров Вячеслав 1 1
|Калиновский Александр 14 1
|Алексеева Екатерина 3 1
|Сабынин Андрей 23 1
|Forbes - Форбс 442 1
|CNews Analytics 1991 4
|Gartner 2196 2
|Markets&Markets Research 78 1
|Forrester Research 387 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767304, в очереди разбора - 670989.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767304, в очереди разбора - 670989.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru