SCRUM - Методология совместной работы

Scrum представляет собой метод управления проектами, набор инструментов из семейства Agile, чаще всего используемых в ИТ-отрасли, помогающий командам вести совместную работу. С помощью этих инструментов можно создать рабочий продукт в рамках итераций, на которые отводится определенное время (в Scrum они называются спринтами). Функционал продукта определяется в рамках планирования спринтов. Ограниченность итераций по времени обеспечивает максимальную предсказуемость работы и гибкость всех процессов.

Согласно Scrum, команда не знает всего в начале проекта, но будет развиваться, извлекая уроки из опыта. В структуре Scrum заложена свобода, с которой команды приспосабливаются к меняющимся условиям и требованиям пользователей. Рабочий процесс предусматривает изменение приоритетов и короткие циклы релиза - спринты, что способствует постоянному обучению и совершенствованию команды.

У применения Scrum есть 4 ключевых преимущества: