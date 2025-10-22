«Битрикс24 Доски» станут доступны всем клиентам компании

«Битрикс24 Доски» станут доступны всем клиентам компании. Об этом CNews сообщили представители «Битрикс24».

«Битрикс24 Доски» — виртуальное пространство для совместной работы над идеями, процессами и стратегиями. Пользователям доступно более 20 готовых шаблонов для планирования, визуализации проектов, мозговых штурмов, работы по Scrum и исследований.

Для более продвинутых пользователей возможно создание досок с нуля и использование элементов для построения схем со слоями, перетаскиванием, наложением, объединением в области, закреплением, реакциями и кастомизацией.

Инструмент уже успел продемонстрировать свою востребованность. Более 52% пользователей, создали хотя бы одну доску, а 36% из них продолжили регулярно (более пяти раз в месяц) работать в этом инструменте.

Вскоре «Доски» станут доступны в коробочной версии продукта.