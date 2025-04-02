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1С-Битрикс Битрикс24 Доски
|02.04.2025
|Пользователям «Битрикс24» стали доступны онлайн-доски 1
|28.11.2024
|«Битрикс24» представил новые инструменты для бизнеса в обновлении «Гравитация» 1
1С-Битрикс и организации, системы, технологии, персоны:
|Google LLC 11883 1
|VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4043 1
|1С 8355 1
|Yandex - Яндекс 7543 1
|MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 78 2
|1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 500 2
|Microsoft 365 Copilot 132 1
|VK - Mail.ru Одноклассники 1814 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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