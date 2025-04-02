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1С-Битрикс Битрикс24 Доски



02.04.2025 Пользователям «Битрикс24» стали доступны онлайн-доски 1
28.11.2024 «Битрикс24» представил новые инструменты для бизнеса в обновлении «Гравитация» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

1С-Битрикс и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11883 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4043 1
8355 1
Yandex - Яндекс 7543 1
Мозговой штурм - Метод мозгового штурма - мозговая атака - brainstorming - брейншторминг 113 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6372 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5443 2
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CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 247 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4391 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4810 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5399 1
MIRO - RealtimeBoard - платформа для совместной работы распределенных команд (в том числе при дистанционной работе отдельных сотрудников) 78 2
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 500 2
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VK - Mail.ru Одноклассники 1814 1
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Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1101 1
P&L Statement - Profit and Loss - отчет о прибылях и убытках 195 1
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Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350676, в очереди разбора - 760871.
Создано именных указателей - 172189.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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