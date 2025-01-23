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Индексная книга (каталог) CNews*
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P&L Statement Profit and Loss отчет о прибылях и убытках



23.01.2025 Исследование: высокий спрос, господдержка и финансовая устойчивость стали драйверами роста ИТ-сектора в 2024 г. 1
02.12.2024 Исследование К2 Cloud: развитие big data тормозит кадровый голод, сложность в оценке окупаемости проектов и нехватка компетенций внутри компаний 1
28.11.2024 «Битрикс24» представил новые инструменты для бизнеса в обновлении «Гравитация» 1
14.10.2024 ГК «Солар» купила аудиторов инфобезопасности 1
10.10.2024 «ОптиТим Консалтинг» перевел Skillbox на систему Optimacros и помог ускорить подготовку финансовой отчетности 1
02.07.2024 В Seller24 Platform появился финансовый отчет о прибыли и убытках бизнеса 1
17.05.2024 В Сколково пройдет крупнейшая конференция по планированию Supply&Demand Planning Conference 1
01.04.2024 ПАО «Софтлайн» публикует аудированные консолидированные финансовые результаты по МСФО за 2023 год и подтверждает достижение исторически рекордных показателей группы 1
06.02.2024 Исследование: какие экономические факторы способствуют росту российского ИТ-сектора, а какие сдерживают 1
11.12.2023 «Дальпромрыба» автоматизировала бюджетирование на платформе Optimacros 2
07.11.2023 «Ви фрай» перевела процессы бюджетирования и S&OP на отечественную платформу 1
10.11.2023 Сергей Голицын, ВТБ: В ближайшем будущем персональные советники станут трендом в развитии ИИ 1
17.10.2023 Российские разработчики сделали Power Point для данных: как это работает 1
10.10.2023 Что надо обсудить заказчикам и поставщикам облачных решений 1
14.07.2023 Анатолий Карпов -

Анатолий Карпов, SoftWell: Через полтора-два года все банки перейдут на отечественное ПО

 1
03.07.2023 «Диасофт» поможет банкам автоматизировать кредитование МСБ 1
21.06.2023 Timetta заменила MS Project 1
19.06.2023 Timetta получила поддержку мультивалютности 1
20.02.2023 ИТ-сектор в 2022 г.: есть проблемы, но динамика положительная 1
06.02.2023 Google к досаде AMD и Intel продлит срок жизни серверов в своих ЦОДах 1
01.02.2023 Как наблюдаемость помогает контролировать KPI в сложных бизнес-процессах 1
28.12.2022 «Первый бит» за три месяца автоматизировал казначейство и бюджетирование у производителя экоупаковки OSQ Group 2
21.12.2022 iFellow выпускает на рынок модульную ERP-платформу для ИТ-компаний и ИТ-подразделений 2
28.11.2022 9 причин доверить финансовое планирование отечественному софту 1
17.03.2022 Чем пользоваться для управления показателями проектов после ухода Atlassian, Microsoft и SAP 1
08.02.2022 Carlsberg Group и Advanced запустили решение для планирования прямой себестоимости на базе облачной платформы Anaplan 1
29.12.2021 Анна Дмитракова -

Повышение скорости и удобства банковских онлайн-сервисов по-прежнему имеет большой потенциал

 1
11.08.2021 «Корус консалтинг» оптимизировала цепочку поставок для российского подразделения Mars Petcare 1
27.04.2021 Дивизион «Горнорудный» компании «ЕвроХим» перешел на систему автоматизированного бюджетирования 2
04.03.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила скорректированную чистую прибыль на 9,3% 1
28.10.2020 «Яндекс» объявил финансовые результаты за III квартал 2020 года 1
22.10.2020 10 главных причин выбрать рабочую станцию 1
20.10.2020 «1С-Рарус» завершила автоматизацию иностранных офисов ГК SPLAT 1
24.09.2020 ВТБ потратит до 10 миллиардов на ПО хранения данных на технологиях Oracle и Arenadata 1
18.12.2019 Как на 15% сэкономить время сотрудников, увеличив надежность их работы 1
17.10.2019 «Корус консалтинг» внедрил систему финансового планирования в Gloria Jeans 3
07.08.2019 ГК «Корус Консалтинг» оптимизировала цепочки поставок в «Магните» 1
04.03.2019 Marriott: $28 млн на ликвидацию последствий утечки 1
19.02.2019 Банк «Центркредит» представил результаты цифровой модернизации финансового планирования на базе платформы «Контур» 1
01.08.2018 «Корус Консалтинг» внедрила систему анализа и отчетности в «Ленте» 1

Публикаций - 193, упоминаний - 216

P&L Statement и организации, системы, технологии, персоны:

8218 34
Ростелеком - Связьинвест 1707 19
Ростелеком 9706 15
Oracle Corporation 6690 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12572 12
SAP SE 5279 11
АФК Система ПАО 1797 11
Microsoft Corporation 24631 10
Deloitte - ДРТ - Деловые решения и технологии - Делойт и Туш СНГ 121 10
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 8
IBM - International Business Machines Corp 9442 8
Корус Консалтинг ГК 1217 7
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1581 7
1С-Рарус 887 6
Yandex - Яндекс 7349 6
Thoma Bravo - Anaplan 67 5
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 135 5
Прогноз 1651 5
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 5
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 411 5
Navicon - Навикон 284 4
Хомнет Консалтинг 174 4
Dell EMC 5028 4
Максима ГК - GMCS 359 4
Neoflex - Неофлекс 220 4
Ростелеком - Дальсвязь - Дальневосточная компания электросвязи 473 4
Dell Technologies - Dell Computer 2136 3
SAS Institute 971 3
Intel Corporation 12197 3
Google LLC 11785 3
Qlik - QlikTech 160 3
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 3
Интелком 22 3
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 247 3
Ростелеком Урал - Уралсвязьинформ 617 3
Инталев - Intalev 273 3
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 730 3
Optimacros - Оптимакрос 55 3
Informatica 126 2
Микротест 278 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 9
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 7
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - ранее КПМГ - KPMG Russia 114 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7311 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2804 6
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1630 6
EY - Эрнст энд Янг - Б1 - Б1-Консалт - ЦАТР АУ - ЦАТР – Аудиторские услуги - Центр аудиторских технологий и решений 108 5
UBS AG - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 34 5
Альфа-Банк 1770 3
ЦентрКредит Банк - Банк БЦК-Москва 14 3
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 3
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 280 3
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 3
ГПБ - Газпромбанк 1084 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 3
ВТБ - ВТБ24 665 3
ВЭБ.РФ - ВЭБ Капитал 17 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 2
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 2
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 658 2
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 2
American Express - Amex 328 2
ВБРР - Всероссийский банк развития регионов 30 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1937 2
Газпром нефть 619 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2347 2
Uber 330 2
АФК Система - Sistema_VC - Sistema Venture Capital - Система венчур кэпитал фонд - Система-Инвенчур - венчурный фонд 63 2
ПСБ - Промсвязьбанк 851 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 198 2
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 148 2
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 132 2
ВТБ - Открытие ФК - Ханты-Мансийский банк 85 2
Marshall Capital Partners - Маршал Капитал Партнерс - Marshal Telecom Partners 75 2
Гипросвязь ПАО - Гипросвязь-Информ 120 2
СДМ-Банк 63 2
Магнит - Дикси - Сеть магазинов 155 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 148 2
Федеральное казначейство России 1772 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11638 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2889 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2716 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4514 5
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4963 5
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4751 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5917 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 296 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 575 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 827 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1996 2
Судебная власть - Judicial power 2312 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2993 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3047 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2502 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2741 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2806 2
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5439 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1002 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
Администрация Омска 24 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
Администрация Новгородской области - Губернатор Новгородской области - Новгородская областная Дума - органы государственной власти 18 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 1
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 154 1
Администрация Салехарда 3 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Городские клинические больницы Департамента здравоохранения города Москвы - Московские поликлиники - Московский стандарт поликлиники 21 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1375 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 41 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6272 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 133 1
Международная академия связи - МАС 41 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 104 1
АМККТ - Ассоциация Международный конгресс качества телекоммуникаций - Международный консультативный комитет телеграфии связь 7 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 16 1
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 2 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30706 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66034 60
Бюджетирование - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1694 24
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50461 23
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10175 21
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4677 20
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9383 19
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24138 19
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3159 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21146 17
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11618 17
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1387 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15724 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6672 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19316 14
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12522 13
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6771 12
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 549 10
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7098 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5258 9
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ОС - Операционная система - OS - Operating system 25359 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13388 6
Бухгалтерия - Учётные системы - Accounting systems - Учетные решения - Accounting Engine - Финансовый учёт - Информационная система финансового учета 315 6
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1184 6
Ревизионная комиссия - орган внутреннего финансового контроля юридического лица 137 39
Microsoft Office 3737 23
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2272 14
Microsoft Office Excel 1198 13
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 9
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 8
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 7
1С Первый Бит - БИТ.Финанс 223 6
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 6
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 922 5
Oracle Hyperion 235 5
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 5
Qlik Qlikview 116 4
Хомнет МСФО 40 4
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 232 4
Apple iPad 3860 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2033 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 467 3
1С:Бухгалтерия КОРП 43 3
Microsoft Dynamics 1176 3
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 563 3
Яндекс.Маркет 938 3
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 979 3
Red Lab - Timetta 10 3
SAP BW - SAP Business Warehouse 137 3
SAP BI - SAP Business Intelligence - mySAP Business Intelligence 84 3
Intersoft Lab - Контур Корпорация 65 3
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 238 3
1С:ERP Управление предприятием 551 2
Qlik Sense 41 2
Microsoft Azure 1408 2
Oracle Business Analytics - Oracle BI Suite - Oracle Business Intelligence Suite - Oracle BI Applications 181 2
IBM Cognos Planning - IBM Cognos Consolidation - IBM Cognos Financial 56 2
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 2
Oracle EPM System - Oracle Enterprise Performance Management System - Oracle Hyperion Enterprise Performance Management System - Oracle EPM Cloud - Oracle Enterprise Performance Management Cloud - Oracle Hyperion Workforce Planning - Oracle Hyperion Perfo 65 2
IBM Cognos TM1 - IBM Planning Analytics - Applix TM1 - Sinper TM/1 59 2
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project 243 2
LLamasoft Supply Chain Guru 7 2
Google Android 13998 2
Яндекс.Плюс 191 2
Родионов Иван 71 9
Семенов Вадим 65 6
Кудимов Юрий 21 6
Бутрин Михаил 18 6
Афанасьев Денис 71 5
Черноусова Виктория 8 5
Провоторов Александр 157 5
Задорнов Михаил 29 5
Краснопольская Юлия 6 5
Перцовский Александр 13 5
Манасов Марлен 22 5
Summer Ron - Зоммер Рон 41 5
Юрченко Евгений 132 5
Дубовсков Андрей 89 4
Гаврилин Евгений 7 4
Щеголев Игорь 698 4
Нарукавников Александр 10 4
Абугов Антон 37 4
Miller Stanley - Миллер Стэнли 13 4
Приданцев Сергей 145 4
Лещенко Михаил 33 4
Хренков Владимир 24 4
Фролов Роман 8 3
Недыхалов Виталий 4 3
Лукаш Сергей 13 3
Шамолин Михаил 124 3
Валяева Елизавета 72 3
Рейман Леонид 1049 3
Малофеев Константин 115 3
Степаненко Кирилл 16 3
Дроздов Сергей 34 3
Ряузов Никита 18 3
Лопатин Александр 22 3
Репин Игорь 23 3
Трубецкой Александр 7 3
Иванов Сергей 388 3
Розанов Всеволод 47 3
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 22 3
Марков Константин 27 3
Локотков Алексей 13 3
Россия - РФ - Российская федерация 144326 113
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43181 38
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14116 16
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17383 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52120 12
Казахстан - Республика 5527 10
Европа 21772 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1145 7
Беларусь - Белоруссия 5668 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17035 5
Украина 7609 5
Япония 13287 5
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1954 4
Европа Восточная 3075 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7428 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3094 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13318 3
Германия - Федеративная Республика 12683 3
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2417 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 1875 3
Россия - СФО - Новосибирск 4293 3
Бельгия - Королевство 1041 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2939 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1868 2
Франция - Французская Республика 7849 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 2
Швеция - Королевство 3620 2
Азия - Азиатский регион 5531 2
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 912 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2898 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2668 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1369 2
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 620 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1264 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3333 2
Узбекистан - Республика 1726 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1776 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48024 109
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5970 48
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1158 47
Аудит - аудиторский услуги 2663 38
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1636 35
Общее собрание акционеров - ГОСА - годовое общее собрание акционеров - ВОСА - Внеочередное общее собрание акционеров 402 31
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7490 28
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16304 27
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24096 25
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 25
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51045 25
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5976 24
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7838 21
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6171 20
Финансовые показатели - Financial indicators 2475 18
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1328 18
Кредитование - Сrediting - Заём 6703 18
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2765 16
Бухгалтерия - РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 652 15
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6124 13
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14328 12
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4878 12
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3108 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 12
Бухгалтерия - БФО - Бухгалтерская Финансовая Отчетность 192 11
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18472 11
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2130 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13501 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29045 10
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6972 9
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1179 9
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4144 8
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 159 8
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1585 8
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2402 7
Страхование - Страховое дело - Insurance 5831 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1367 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5761 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11242 7
Ведомости 1000 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5911 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 997 3
Bloomberg 1289 1
InformationWeek 241 1
За рулем 1 1
CNews RND - R&D.CNews 2273 1
РИА Новости 917 1
ComNews - Медиа-бизнес 107 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1861 1
Стрим-ТВ - телекомпания 160 1
Dow Jones Business News 88 1
cw360 84 1
ИгроMoney 58 1
CMP Net Asia 14 1
Gartner - Гартнер 3556 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8132 4
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3201 2
IDC - International Data Corporation 4910 2
Vanson Bourne 48 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
TrendForce 113 1
Refinitiv - Financial and Risk Thomson Reuters 16 1
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 331 1
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 430 1
Gartner - Dataquest 347 1
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 74 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 128 1
Индекс потребительского доверия 20 1
CIBC World Markets 41 1
Thomson Financial - Thomson First Call 382 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1046 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
Минцифры РФ - НИИР ФГУП - ЦНИИС ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт связи 73 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 83 1
РДТЕХ Учебный центр НОУ 10 1
Постгрэдюэйт-РАУ ИПК ДПО АНО 1 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 927 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 333 1
ГИЭФПТ - Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 8 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 107 1
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 3
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2422 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 335 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2007 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 932 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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