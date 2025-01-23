P&L Statement Profit and Loss отчет о прибылях и убытках
P&L Statement и организации, системы, технологии, персоны:
|Родионов Иван 71 9
|Семенов Вадим 65 6
|Кудимов Юрий 21 6
|Бутрин Михаил 18 6
|Афанасьев Денис 71 5
|Черноусова Виктория 8 5
|Провоторов Александр 157 5
|Задорнов Михаил 29 5
|Краснопольская Юлия 6 5
|Перцовский Александр 13 5
|Манасов Марлен 22 5
|Summer Ron - Зоммер Рон 41 5
|Юрченко Евгений 132 5
|Дубовсков Андрей 89 4
|Гаврилин Евгений 7 4
|Щеголев Игорь 698 4
|Нарукавников Александр 10 4
|Абугов Антон 37 4
|Miller Stanley - Миллер Стэнли 13 4
|Приданцев Сергей 145 4
|Лещенко Михаил 33 4
|Хренков Владимир 24 4
|Фролов Роман 8 3
|Недыхалов Виталий 4 3
|Лукаш Сергей 13 3
|Шамолин Михаил 124 3
|Валяева Елизавета 72 3
|Рейман Леонид 1049 3
|Малофеев Константин 115 3
|Степаненко Кирилл 16 3
|Дроздов Сергей 34 3
|Ряузов Никита 18 3
|Лопатин Александр 22 3
|Репин Игорь 23 3
|Трубецкой Александр 7 3
|Иванов Сергей 388 3
|Розанов Всеволод 47 3
|Holtrop Thomas - Холтроп Томас 22 3
|Марков Константин 27 3
|Локотков Алексей 13 3
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|cw360 84 1
|ИгроMoney 58 1
|CMP Net Asia 14 1
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