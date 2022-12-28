«Первый бит» за три месяца автоматизировал казначейство и бюджетирование у производителя экоупаковки OSQ Group

ИТ-интегратор «Первый бит» при помощи «БИТ.финанса» помог производителю упаковки OSQ Group вывести казначейство и бюджетирование на новый уровень. Ускорилось согласование заявок, упростилось планирование и расширились возможности аналитики. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

Раньше специализированного решения для казначейства и бюджетирования у компании не было. Все связанные с ними процессы проходили либо в «1С», либо в Excel. OSQ Group —международная компания, каждый день в ней совершается несколько тысяч финансовых операций.

«С внедрением “БИТ.финанса” мы встали на принципиально другой уровень. У нас ушли повторные платежи. Управление денежными средствами стало прозрачнее, мы научились их планировать и прогнозировать, избегать таким образом кассовых разрывов», — сказал Папоян Товмас, финансовый директор OSQ Group.

Одной из ключевых проблем были повторные платежи: сотрудники разных отделов параллельно заводили одинаковые заявки, и в итоге деньги дважды списывались по одной и той же статье расходов.

Внедрение «БИТ.финанса» позволило автоматизировать согласование заявок по сложным маршрутам; включая параллельные, последовательные и смешанные этапы.

Улучшилось бюджетирование и аналитика. Ответственные сотрудники могут автоматически формировать в программе различные отчеты: отчет Cash Flow (отчет о движении денежных средств); отчет P&L (отчет о прибылях и убытках); план-фактный анализ по бюджету; план-фактный анализ заявок на расходование денежных средств; отчет по регистру «Контрольные значения бюджетов».

Любые данные можно отследить вплоть до первичного документа. За движением денежных средств сотрудники финотдела наблюдают в реальном времени. В отчете Cash Flow можно увидеть все последние операции, разделенные по блокам: операционная деятельность, инвестиции, финансы и т.д.

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За три месяца у OSQ Group появился функциональный инструмент бюджетирования и казначейства, настроенный с учетом особой структуры их бизнеса. Теперь компания может оперативно следить за движением денег, прибылями и убытками, а согласование заявок на расходы ускорилось и стало точнее.

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«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. У «Первого бита» более 250 тыс. постоянных клиентов с разными видами деятельности, разного масштаба. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 6500 специалистов по автоматизации.

OSQ Group — российский поставщик упаковки из экологичных материалов для пищевой промышленности. Представлен более чем в 50 странах мира.