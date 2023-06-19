Timetta получила поддержку мультивалютности

Timetta объявила о внедрении мультивалютности. Новая функция предназначена для компаний из сектора профессиональных услуг, которые ведут международный бизнес и работают с разными валютами.

«‎Значительная часть наших клиентов ведут международный бизнес, реализуют проекты с иностранными заказчиками. Сейчас наиболее популярные направления — Ближний восток и регионы Азии. Особенность таких проектов в том, что выручка, затраты и себестоимость ресурсов могут быть номинированы в разных валютах. Например, если сотрудники из России реализуют проект в Казахстане, выручка может быть номинирована в тенге или долларах США, себестоимость в рублях, а затраты вообще в любых валютах. Такое разнообразие затрудняет построение консолидированного P&L по проекту и ранее в Timetta нужно было вручную конвертировать валюты, чтобы свести выручку и затраты в единый отчет. В последнем обновлении мы добавили в Timetta поддержку мультивалютности. Теперь конвертация валют выполняется автоматически, с учетом истории изменения обменных курсов. Как следствие, планировать и контролировать финансовые показатели по международным проектам стало существенно проще», — сказал Александр Спиридонов, директор по консалтингу Timetta.

Мультивалютность от Timetta автоматически конвертирует себестоимость труда, прямые затраты и выручку проекта в разных валютах в базовую валюту компании, упрощая формирование отчетности и точную оценку финансовых результатов. Теперь компании могут работать с клиентами и проектами, осуществлять расчеты в различных валютах, минимизируя сложности и риски, связанные с учетом международных проектов.

Одной из ключевых возможностей Timetta является гибкая настройка обменного курса. Пользователи могут точно указывать обменный курс или использовать автоматическое обновление через API. Это позволяет компаниям более точно отслеживать изменения валютных курсов и правильно учитывать их в финансовой отчетности.

Кроме этого, Timetta предоставляет гибкую настройку валют проекта. Компании могут выбрать валюту, в которой будут вестись планирование и учет по каждому отдельному проекту. Это особенно полезно, когда в рамках одного проекта возникают затраты и выручка в разных валютах. Timetta автоматически пересчитывает все показатели в базовую валюту.

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Timetta — облачное решение для проектно-ориентированного бизнеса. Систему используют для управления проектами, учета рабочего времени, ресурсного планирования и контроля экономики. Timetta поставляется как сервис из инфраструктуры Yandex.Cloud.

Timetta создана в 2016 г. выходцами из российского консалтинга.

Компания провела более 250 внедрений. Штаб-квартира компании расположена в Москве, распределенная команда работает в России и Белоруссии.