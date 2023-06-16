Timetta заменила MS Project

Тем не менее российский рынок расценил демарш Microsft как отличную возможность занять новые для себя ниши. Не стала исключением и российская компания Timetta, которая разработала одноименное решение, ориентированное на рынок профессиональных услуг. Российский продукт нашел клиентов в лице Axenix, ADE Professional Solutions, GMCS и других похожих компаний.

До ухода Microsoft компания Timetta не планировала вторгаться на чужую территорию — территорию решений корпоративного класса для управления проектами (или EPM — Enterprise Project Management). Решение Timetta несколько лет существовало в симбиозе с продуктом Microsoft. Менеджеры формировали структуру проекта и календарные планы в MS Project, а в Timetta управляли ресурсами и финансами, анализировали фактические и прогнозные показатели.

2022 год с его международными санкциям вынудил российского разработчика расширить функциональные возможности Timetta, которая теперь решает задачи объемно-календарного планирования на том же уровне, что и MS Project. Что же предлагает Timetta руководителям проектов и проектных офисов?

Планирование проекта и диаграмма Ганта

Теперь пользователи могут формировать структуру проекта со всеми его этапами и задачами. Для управления взаимосвязями между задачами была реализована интерактивная Диаграмма Ганта.

Диаграмма Ганта

Timetta рассматривает основным ресурсом персонал, который решает задачи, заложенные в структуру проекта на этапе его формирования.

Управлять ресурсами проекта в Timetta достаточно просто:

Менеджер проекта заполняет ресурсный план, указывая, кому и за какой период следует заплатить деньги.

В дальнейшем полученная таблица плана станет основой для расчета себестоимости труда по проекту.

Для планирования прямых затрат, например, для оплаты командировочных расходов предусмотрены отдельные графики.

Все графики расходов Timetta сводит воедино, автоматически связывая их с задачами и этапами проекта.

Также можно задать график поступление оплаты, чтобы видеть источники финансов, которые будут поступать в проект извне.

После того, как все ресурсы будут распланированы, можно создать мастер-версию проекта, согласовать ее с заказчиком и защитить от изменений.

Тщательное планирование ресурсов, позволяет проектному менеджеру сразу оценить рентабельность проекта, а также эффективно распланировать движение денежных средств на его реализацию.

Оценка рентабельности по проекту и группе проектов

Если компания хочет оценить рентабельность сразу по группе проектов, то Timetta может это легко сделать. При этом неважно в какой валюте рассчитан каждый отдельный проект — сводный отчет по проектам конвертирует финансовые показатели в базовую валюту компании по настраиваемому кросс-курсу. Соответственно менеджер проекта сразу видит общие ресурсы организации и общий бюджет группы проектов.

Финансовый отчет

Timetta умеет строить операционный и финансовый P&L проекта в разных валютах — как в базовой валюте компании, так и в валюте проекта.



Бронирование и структура ресурсов

План бронирования сотрудников под проекты

Бронирование — это функции Timetta, которая закрепляет за проектом определенные рабочие часы сотрудника для того, чтобы тот был занят во время забронированных часов только на одном проекте. Таким образом сотрудник будет работать продуктивно и получать оплату именно за тот проект, над которым работает.

Учет фактических затрат

Здесь Timetta возвращается на хорошо освоенную территорию, выступая как инструмент учета ресурсов и средство контроля показателей эффективности. Например, решение может управлять финансовыми потоками в реальном времени, используя для этого:

учет и согласование заявок на затраты;

настраиваемые маршруты согласования для первичных документов;

финансовые проводки для учета выручки и затрат;

таймшиты (или табели учета рабочего времени).

Таймшит и согласованная заявка

Идея в том, чтобы сделать план исполняемым, а также вовремя находить отклонения от плановых показателей, например, в учете рабочих часов. Все это можно сделать прямо в Timetta.

Клиентский биллинг

В качестве дополнительного инструмента контроля доходной части проекта в Timetta была реализована функция клиентского биллинга. С ее помощью можно настроить каталог тарифов и управлять внешними ставками на уровне клиента или проекта.

Счет за работы по T&M проекту

Это будет полезно на проектах с типом оплаты T&M. Timetta будет отслеживать каждый оплаченный час, что исключит потерю выручки.

Подготовка отчетности

Наконец, все данные, загруженные в Timetta, автоматически выводятся в отчеты. Например, Timetta умеет группировать данные по отдельным клиентами, проектам или временными периодам.

Панель мониторинга

Большую часть информации также можно визуализировать в графиках и диаграммах, чтобы видеть динамику проекта. Любые данные из отчета можно экспортировать в Excel или во внешние аналитические системы через API.

Все элементы для управления проектами уже доступны в решении Timetta, которое больше не нуждаются в поддержке со стороны MS Project и других похожих программ.

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