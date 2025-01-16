Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online

Больше чем Jira и Trello? Обновилось российское решение по управлению проектами Больше чем Jira и Trello? Обновилось российское решение по управлению проектами Уход с российского рынка таких зарубежных гигантов, как Trello и Jira, а также Microsoft и ее MS Project, спровоцировали рост отечественного сегмента программного обеспечения для управления проектами. Одним из решений в этой области является экосистема Timetta, которую разработчик недав

Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране пишут «Ведомости», по итогам 2024 г. самым востребованным программным комплексом в этой сфере стал Microsoft Project, и это при том факте, что в России есть немало отечественных аналогов и реш

Timetta заменила MS Project авления проектами (или EPM — Enterprise Project Management). Решение Timetta несколько лет существовало в симбиозе с продуктом Microsoft. Менеджеры формировали структуру проекта и календарные планы в MS Project, а в Timetta управляли ресурсами и финансами, анализировали фактические и прогнозные показатели. 2022 год с его международными санкциям вынудил российского разработчика расширить фун

Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях. На конференции ЦИПР (Нижний Новгород, 31 мая - 2 июня 2023 г.) Нетрика

Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server омент внедрения в компании для управления проектами использовалось настольное клиентское приложение Microsoft Project Professional, которое не решало задачи автоматического отслеживания сроков

«Системный софт» представил стек решений для управления проектами «Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удобная как для руководства компаний, менеджеров проектов и экономистов, так и для команды разработчиков.

Softline перевела управление проектами «Корпорации Кошелев» в Microsoft Project Online Компания Softline ввела в промышленную эксплуатацию Microsoft Project Online в «Корпорации Кошелев». Благодаря облачной версии решения заказчик о

«Вест Концепт» внедрил инфосистему на базе Microsoft Project Server в Петербургском отделении PMI Компания «Вест Концепт» объявила о завершении проекта по развертыванию системы на базе Microsoft Project Server в Петербургском отделении Project Management Institute (PMI). Петерб

Conteq внедряет систему управления проектами на базе Microsoft Project в петербургском офисе «Пионера» Компания Conteq внедряет в петербургском офисе группы компаний «Пионер» систему управления проектами на базе Microsoft Project. Об этом CNews сообщили в Conteq. Основным направлением деятельности «Пионера» является реализация сложных многоступенчатых девелоперских проектов. Для выстраивания системы уп

Conteq автоматизирует управление проектами в Zodiac Interactive на базе Microsoft Project Online приступила к реализации проекта по автоматизации процесса управления проектами и ресурсами на базе Microsoft Project Online в компании Zodiac Interactive. Об этом CNews сообщили в Conteq. Zodi

Softline оптимизировала процесс управления проектами ВЦИОМ Softline объявила о завершении пилотного проекта по внедрению системы управления проектами на базе Microsoft Project Server 2013 во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Решение

Microsoft Project помогает сотрудникам «Микрорайон «Кантри» управлять строительством ия, отчетности и интеграции с программой «1С:Бухгалтерия». Затем был составлен комплект эксплуатационной документации и актуализирован регламент управления проектом. Как отмечается, внедрение решений Microsoft Project для координации работы по проектам и ведения единого календарно-сетевого графика, Microsoft SharePoint в качестве платформы для совместной работы и SQL Server для управления б

«Ай-Теко Бизнес Консалтинг» внедрила систему управления проектной деятельностью в ВТБ24 твованию процессов управления проектной деятельностью. Программная платформа MS SharePoint вместе с MS Project Server в составе MS EPM при необходимости позволит масштабировать систему и обеспе

Softline оптимизировала систему управления проектной деятельностью «Межрегионэнергогаза» икновению ошибок в функционировании системы календарного планирования и контроля, входящей в состав Microsoft Project Server 2010. Руководству «Межрегионэнергогаза» для контроля исполнения прое

PM Expert представил новую линейку курсов по Microsoft Project 2010 руппу «Армада», готова представить слушателям серию курсов по управлению проектами с использованием Microsoft Project 2010. Новые тренинги позволят слушателям получить конкретные навыки работы

Microsoft выпустила RTM-версии Microsoft Office 2010, Share Point 2010 и Project 2010 Компания Microsoft объявила о выходе RTM-версий Microsoft Office 2010, Share Point 2010 и Project 2010. Это означает, что в разработке продуктов достигнут завершающий этап и финальная сборка Microsoft Office 2010 отправлена в производство. Первыми опробовать Office 2010 смогут корпо

Российские заказчики оценивают возможности Microsoft Project 2010: бета-тест вления проектами, объединив специалистов по данному направлению и рассказав о новой версии продукта Microsoft Project 2010. В рамках мероприятия был также представлен опыт внедрений текущей вер

«Вест Концепт» автоматизирует управление проектами в ГК «Пионер» на базе решения Microsoft ст Концепт» приступили к внедрению автоматизированной системы управления проектами на базе продукта Microsoft Project Server 2007 в ГК «Пионер». Этот проект явился очередным этапом реализации п

«Лукойл-Информ» управляет проектами с помощью Microsoft EPM в феврале 2008 г. Проект был успешно завершен к лету. Внедренная система построена на базе продукта Microsoft Office Enterprice Project Management (EPM). Она позволила работать со всеми проекта

PM Expert внедрила Microsoft Office Project 2007 в ВТБ 24 щая в группу ИТ-компаний «Армада», провела в банке ВТБ 24 одно из первых в России внедрений системы Microsoft Office Project 2007. На сегодняшний день система запущена банком в опытную эксплуат

«Инталев» выпустил ПМК для управления проектами ысить эффективность и прозрачность своей проектной деятельности. В основу продукта вошли технологии MS Project и собственные разработки для интеграции проектной деятельности в единую систему уп

RealTimeTracker v.2 рассчитает рабочее время сотрудников В компании «Богданов и Партнёры» разработана бета-версия программы RealTimeTracker для работы в Microsoft Project 2007, предназначенной для поминутного учёта рабочего времени сотрудников, з

Рынок PPM стал лакомым куском для крупных компаний базы Microsoft. Одно из ключевых решений в этой связи — интеграция продуктов с различными версиями MS Project. Одной из первых по этому пути пошла компания Planview, несколько лет назад выпуст

Вышел Microsoft Project 2007 устила новую версию семейства Microsoft Office 2007, в рамках которого вышли новые версии продуктов Microsoft Project 2007. Как и в предыдущей версии, линейка Microsoft Project 2007 вклю

"Синема Парк" внедряет КСУП на базе Microsoft ботана информационная система с учетом ролей участников проектов, отраженных в системе безопасности Microsoft Project Server; освоена оценка, анализ и моделирование портфеля проектов в Micro

Sofline внедрил Microsoft Enterprise Project Management в "Реалтэкс" но-строительной компании «Реалтэкс». В результате внедрения решения, кроме стандартных возможностей Microsoft Project, была реализована система финансового учета, которая позволяет осуществлять

Assignments Clean-up: утилита для Microsoft Project Российские программисты разработали новую утилиту для работы в Microsoft Project — одном из приложений пакета Microsoft Office. Новая утилита предназначена

Gartner определила плюсы и минусы Microsoft EPM ресурсами, а также отчетность по проектам и ресурсам для руководства компании. В число возможностей MS EPM входят планирование, отслеживание и анализ проектов, автоматические правила обновления

Определена десятка популярных учебных курсов на CNews дология PMI для управления проектами Основы IT Infrastructure Library (ITIL) Управление проектами в Microsoft Project 2000/2002/2003 Практические методы эффективного управления рисками, изменен

«Мегарос менеджмент»: система управления проектами MS Project за 45 дней у нашей компании статуса сертифицированного партнера Microsoft с компетенцией Information Worker». «Microsoft Project уже использовался отдельными менеджерами нашего холдинга для управления нек

MS Office Project + «1C: Предприятие»: новое оружие проектного бизнеса перь сложно. Лишь с внедрением специализированной системы управления проектами, построенной на базе Microsoft Project, удалось заметно поднять эффективность планирования и контроля над текущими

Microsoft Office Project 2003 вышел на корпоративный уровень ние будет остановлено. Возможность наглядной оценки выполнимости проекта, благодаря используемому в Microsoft Project 2003 методу освоенного объема, позволяет уже на ранних стадиях выполнения п

“Verysell Проекты” помогает реформировать РАО ЕЭС России Компания “Verysell Проекты” завершила пилотное внедрение системы управления проектами на базе Microsoft Project Server в дочернем подразделении РАО ЕЭС России - ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС”. Внедрени

Microsoft выпускает Microsoft Office Project 2003 сообщила о выпуске новейшего релиза своего пакета Microsoft Office Project 2003. Продукты из линии Microsoft Project 2003 интегрируются в инструментарий Microsoft Office, объединяя тем самым в

Вышла русская версия Microsoft Project 2002 Новые решения и инструменты Microsoft Project 2002 позволят руководителям, менеджерам и администраторам контролировать ра

Microsoft отправляет в производство русскую версию программного продукта Microsoft Project 2002 ня представительство Microsoft объявило о том, что сегодня отправлена в производство русская версия Microsoft Project 2002 - следующего поколения программного обеспечения для управления проекта

Через три недели в Сочи будут учить управлять IT-проектами ичия. Деловая игра - моделирование проекта, анализ и управление рисками. Пакет управления проектами MS Project Систематизация знаний: общие характеристики MS Project, "Треугольник проект

Primavera представила новую версию Primavera Enterprise ортативного компьютера под управлением операционной системы Palm OS на удаленных площадках. Связь с Microsoft Project 2000: Позволяет импортировать и экспортировать данные проектов в/из Micr