Microsoft Office EPM Microsoft Office Enterprise Project Management Microsoft Project MS Project Microsoft Office Project Web Access Microsoft Project Online

Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


Больше чем Jira и Trello? Обновилось российское решение по управлению проектами

Больше чем Jira и Trello? Обновилось российское решение по управлению проектами Уход с российского рынка таких зарубежных гигантов, как Trello и Jira, а также Microsoft и ее MS Project, спровоцировали рост отечественного сегмента программного обеспечения для управления проектами. Одним из решений в этой области является экосистема Timetta, которую разработчик недав
16.01.2025 Российский бизнес погряз в зависимости от ПО Microsoft для управления проектами. Оно по-прежнему самое популярное в стране

пишут «Ведомости», по итогам 2024 г. самым востребованным программным комплексом в этой сфере стал Microsoft Project, и это при том факте, что в России есть немало отечественных аналогов и реш
21.06.2023 Timetta заменила MS Project

авления проектами (или EPM — Enterprise Project Management). Решение Timetta несколько лет существовало в симбиозе с продуктом Microsoft. Менеджеры формировали структуру проекта и календарные планы в MS Project, а в Timetta управляли ресурсами и финансами, анализировали фактические и прогнозные показатели. 2022 год с его международными санкциям вынудил российского разработчика расширить фун
05.06.2023 Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях

Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях. На конференции ЦИПР (Нижний Новгород, 31 мая - 2 июня 2023 г.) Нетрика
24.06.2022 Разработка информационной системы управления проектами в АНО «РСИ» на базе Microsoft Project Server

омент внедрения в компании для управления проектами использовалось настольное клиентское приложение Microsoft Project Professional, которое не решало задачи автоматического отслеживания сроков

18.09.2017 «Системный софт» представил стек решений для управления проектами

«Системный софт» сформировала стек решений для управления проектами. Новое предложение связывает две популярные системы управления проектами: Microsoft Project и Atlassian Jira. Таким образом, формируется единая среда, одинаково удобная как для руководства компаний, менеджеров проектов и экономистов, так и для команды разработчиков.

01.03.2017 Softline перевела управление проектами «Корпорации Кошелев» в Microsoft Project Online

Компания Softline ввела в промышленную эксплуатацию Microsoft Project Online в «Корпорации Кошелев». Благодаря облачной версии решения заказчик о
15.12.2016 «Вест Концепт» внедрил инфосистему на базе Microsoft Project Server в Петербургском отделении PMI

Компания «Вест Концепт» объявила о завершении проекта по развертыванию системы на базе Microsoft Project Server в Петербургском отделении Project Management Institute (PMI). Петерб
16.11.2016 Conteq внедряет систему управления проектами на базе Microsoft Project в петербургском офисе «Пионера»

Компания Conteq внедряет в петербургском офисе группы компаний «Пионер» систему управления проектами на базе Microsoft Project. Об этом CNews сообщили в Conteq. Основным направлением деятельности «Пионера» является реализация сложных многоступенчатых девелоперских проектов. Для выстраивания системы уп
23.09.2016 Conteq автоматизирует управление проектами в Zodiac Interactive на базе Microsoft Project Online

приступила к реализации проекта по автоматизации процесса управления проектами и ресурсами на базе Microsoft Project Online в компании Zodiac Interactive. Об этом CNews сообщили в Conteq. Zodi
21.01.2016 Softline оптимизировала процесс управления проектами ВЦИОМ

Softline объявила о завершении пилотного проекта по внедрению системы управления проектами на базе Microsoft Project Server 2013 во Всероссийском центре изучения общественного мнения. Решение

22.06.2015 Microsoft Project помогает сотрудникам «Микрорайон «Кантри» управлять строительством

ия, отчетности и интеграции с программой «1С:Бухгалтерия». Затем был составлен комплект эксплуатационной документации и актуализирован регламент управления проектом. Как отмечается, внедрение решений Microsoft Project для координации работы по проектам и ведения единого календарно-сетевого графика, Microsoft SharePoint в качестве платформы для совместной работы и SQL Server для управления б
23.09.2014 «Ай-Теко Бизнес Консалтинг» внедрила систему управления проектной деятельностью в ВТБ24

твованию процессов управления проектной деятельностью. Программная платформа MS SharePoint вместе с MS Project Server в составе MS EPM при необходимости позволит масштабировать систему и обеспе
10.12.2012 Softline оптимизировала систему управления проектной деятельностью «Межрегионэнергогаза»

икновению ошибок в функционировании системы календарного планирования и контроля, входящей в состав Microsoft Project Server 2010. Руководству «Межрегионэнергогаза» для контроля исполнения прое
15.11.2011 PM Expert представил новую линейку курсов по Microsoft Project 2010

руппу «Армада», готова представить слушателям серию курсов по управлению проектами с использованием Microsoft Project 2010. Новые тренинги позволят слушателям получить конкретные навыки работы

19.04.2010 Microsoft выпустила RTM-версии Microsoft Office 2010, Share Point 2010 и Project 2010

Компания Microsoft объявила о выходе RTM-версий Microsoft Office 2010, Share Point 2010 и Project 2010. Это означает, что в разработке продуктов достигнут завершающий этап и финальная сборка Microsoft Office 2010 отправлена в производство. Первыми опробовать Office 2010 смогут корпо
23.03.2010 Российские заказчики оценивают возможности Microsoft Project 2010: бета-тест

вления проектами, объединив специалистов по данному направлению и рассказав о новой версии продукта Microsoft Project 2010. В рамках мероприятия был также представлен опыт внедрений текущей вер
25.12.2009 «Вест Концепт» автоматизирует управление проектами в ГК «Пионер» на базе решения Microsoft

ст Концепт» приступили к внедрению автоматизированной системы управления проектами на базе продукта Microsoft Project Server 2007 в ГК «Пионер». Этот проект явился очередным этапом реализации п
17.07.2008 «Лукойл-Информ» управляет проектами с помощью Microsoft EPM

в феврале 2008 г. Проект был успешно завершен к лету. Внедренная система построена на базе продукта Microsoft Office Enterprice Project Management (EPM). Она позволила работать со всеми проекта
12.11.2007 PM Expert внедрила Microsoft Office Project 2007 в ВТБ 24

щая в группу ИТ-компаний «Армада», провела в банке ВТБ 24 одно из первых в России внедрений системы Microsoft Office Project 2007. На сегодняшний день система запущена банком в опытную эксплуат
18.09.2007 «Инталев» выпустил ПМК для управления проектами

ысить эффективность и прозрачность своей проектной деятельности. В основу продукта вошли технологии MS Project и собственные разработки для интеграции проектной деятельности в единую систему уп
27.04.2007 RealTimeTracker v.2 рассчитает рабочее время сотрудников

В компании «Богданов и Партнёры» разработана бета-версия программы RealTimeTracker для работы в Microsoft Project 2007, предназначенной для поминутного учёта рабочего времени сотрудников, з
25.01.2007 Рынок PPM стал лакомым куском для крупных компаний

базы Microsoft. Одно из ключевых решений в этой связи — интеграция продуктов с различными версиями MS Project. Одной из первых по этому пути пошла компания Planview, несколько лет назад выпуст
23.01.2007 Вышел Microsoft Project 2007

устила новую версию семейства Microsoft Office 2007, в рамках которого вышли новые версии продуктов Microsoft Project 2007. Как и в предыдущей версии, линейка Microsoft Project 2007 вклю
26.10.2006 "Синема Парк" внедряет КСУП на базе Microsoft

ботана информационная система с учетом ролей участников проектов, отраженных в системе безопасности Microsoft Project Server; освоена оценка, анализ и моделирование портфеля проектов в Micro
19.06.2006 Sofline внедрил Microsoft Enterprise Project Management в "Реалтэкс"

но-строительной компании «Реалтэкс». В результате внедрения решения, кроме стандартных возможностей Microsoft Project, была реализована система финансового учета, которая позволяет осуществлять
23.05.2006 Assignments Clean-up: утилита для Microsoft Project

Российские программисты разработали новую утилиту для работы в Microsoft Project — одном из приложений пакета Microsoft Office. Новая утилита предназначена

31.05.2005 Gartner определила плюсы и минусы Microsoft EPM

ресурсами, а также отчетность по проектам и ресурсам для руководства компании. В число возможностей MS EPM входят планирование, отслеживание и анализ проектов, автоматические правила обновления
25.04.2005 Определена десятка популярных учебных курсов на CNews

дология PMI для управления проектами Основы IT Infrastructure Library (ITIL) Управление проектами в Microsoft Project 2000/2002/2003 Практические методы эффективного управления рисками, изменен
27.01.2005 «Мегарос менеджмент»: система управления проектами MS Project за 45 дней

у нашей компании статуса сертифицированного партнера Microsoft с компетенцией Information Worker». «Microsoft Project уже использовался отдельными менеджерами нашего холдинга для управления нек
27.09.2004 MS Office Project + «1C: Предприятие»: новое оружие проектного бизнеса

перь сложно. Лишь с внедрением специализированной системы управления проектами, построенной на базе Microsoft Project, удалось заметно поднять эффективность планирования и контроля над текущими
01.06.2004 Microsoft Office Project 2003 вышел на корпоративный уровень

ние будет остановлено. Возможность наглядной оценки выполнимости проекта, благодаря используемому в Microsoft Project 2003 методу освоенного объема, позволяет уже на ранних стадиях выполнения п
23.06.2003 “Verysell Проекты” помогает реформировать РАО ЕЭС России

Компания “Verysell Проекты” завершила пилотное внедрение системы управления проектами на базе Microsoft Project Server в дочернем подразделении РАО ЕЭС России - ОАО “СО-ЦДУ ЕЭС”. Внедрени
06.06.2003 Microsoft выпускает Microsoft Office Project 2003

сообщила о выпуске новейшего релиза своего пакета Microsoft Office Project 2003. Продукты из линии Microsoft Project 2003 интегрируются в инструментарий Microsoft Office, объединяя тем самым в
16.10.2002 Вышла русская версия Microsoft Project 2002

Новые решения и инструменты Microsoft Project 2002 позволят руководителям, менеджерам и администраторам контролировать ра
17.07.2002 Microsoft отправляет в производство русскую версию программного продукта Microsoft Project 2002

ня представительство Microsoft объявило о том, что сегодня отправлена в производство русская версия Microsoft Project 2002 - следующего поколения программного обеспечения для управления проекта
09.07.2002 Через три недели в Сочи будут учить управлять IT-проектами

ичия. Деловая игра - моделирование проекта, анализ и управление рисками. Пакет управления проектами MS Project Систематизация знаний: общие характеристики MS Project, "Треугольник проект
08.01.2002 Primavera представила новую версию Primavera Enterprise

ортативного компьютера под управлением операционной системы Palm OS на удаленных площадках. Связь с Microsoft Project 2000: Позволяет импортировать и экспортировать данные проектов в/из Micr
29.10.1999 Обнаружен вирус Corner - первый макро вирус для MS Project

ютерного макро вируса Macro.Office.Corner, способного заражать файлы известного офисного приложения Microsoft Project. Corner является многоплатформенным макро вирусом, заражающим как файлы фор

Публикаций - 262, упоминаний - 409

Microsoft Office EPM и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25543 139
9286 38
Oracle Corporation 6997 18
Docsvision - ДоксВижн 1052 17
SAP SE 5539 16
Softline - Софтлайн 3520 16
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 835 15
Вест Концепт - West Concept 61 12
PM Expert - ПМ Эксперт 119 12
Directum - Директум 1218 12
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 10
Atlassian 147 10
IBM - International Business Machines Corp 9639 9
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2338 8
Spider Project Team - Спайдер Проджект - Технологии управления Спайдер 11 6
Системы документооборота 513 6
Ростелеком 10652 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5440 6
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1103 6
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1101 6
Conteq - Контек ГК - Контек-Софт - Контек-Сервис 20 6
Инталев - Intalev 275 5
InterTrust - ИнтерТраст 336 5
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 619 4
ITLand Group - АйТиЛенд Софт 22 4
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1205 4
HP Inc. 5845 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2771 4
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1416 4
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1207 4
Naumen - Наумен 713 4
TerraLink - ТерраЛинк 291 4
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 372 4
Digital Design - Диджитал Дизайн 558 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 4
OpenText 224 4
Системы и Технологии ГК 122 3
Qbix - Кьюбикс Лабс - Кубикс 8 3
Softline Consulting Services - Софтлайн Консалтинг 24 3
Avicom TeckNowHow - Авиком Бизнес Технологии 9 3
Газпром ПАО 1451 7
Пионер ГК 12 4
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 682 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 517 4
НСПК - Национальная система платежных карт 920 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 586 3
Microsoft - LinkedIn 691 3
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 689 3
Лента - Сеть розничной торговли 2331 3
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 289 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 528 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 590 3
ВТБ - ВТБ24 672 3
ЛСР - LSR - Промышленно-строительная Группа - Рудас 23 2
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 2
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 269 2
Россети Ленэнерго 1698 2
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 57 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 341 2
ЦКР - Центр корпоративных решений - 87 2
Marussia Motors - Маруся Моторс 15 2
ТЭП - Теплоэлектропроект 5 2
Богданов и Партнёры 2 2
СОДФУ АНО - Служба обеспечения деятельности финансового уполномоченного Автономная некоммерческая организация 8 2
РЖД - Российские железные дороги 2037 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8488 2
eBay Inc 1634 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3078 2
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 164 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 519 2
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 264 2
Роснефть НК - нефтяная компания 544 2
Транснефть 330 2
СУЭК - Сибирская угольная энергетическая компания 101 2
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 324 2
КонсультантПлюс 151 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 58 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Лукойл ПАО - Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт - Уралойл 44 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13275 8
Федеральное казначейство России 1901 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6412 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5838 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3488 4
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 120 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5461 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2843 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2033 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5328 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2252 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 261 2
Правительство Вологодской области - органы государственной власти 60 2
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 162 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5251 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 354 2
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 143 1
Правительство Москвы - ДЖКХ Москва - Департамент жилищно-коммунального хозяйства города Москвы - Комплекс городского хозяйства города Москвы 35 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 69 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 139 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 507 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 89 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Минэкономразвития РФ - ФЦК - Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда 8 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1644 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3207 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3629 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 733 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1689 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3610 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3146 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1921 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 935 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 955 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3341 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 404 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 608 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2789 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 6
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 800 3
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Силиконовая Тайга АРПО - Silicon Taiga - Альянс Разработчиков Программного Обеспечения 18 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 359 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 1
Аль-Каида - террористическая организация 67 1
MAA - Mathematical Association of America - American Association of Mathematicians - Математическая ассоциация Америки 1 1
BCS - British Computer Society - Британское компьютерное общество 13 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1496 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3479 150
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34768 108
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 75611 107
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13581 69
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11759 53
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26547 51
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24016 50
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7518 50
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32474 41
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7272 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58990 38
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5424 30
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23518 30
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12632 29
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12508 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27543 25
Рабочий календарь - Календарный план - Work Calendar - Calendar Plan - Онлайн-органайзер 1100 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13317 23
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1978 23
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6172 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17544 22
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7880 22
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 19914 21
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4596 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15280 20
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11776 20
EIP - Enterprise Information Portal - Корпоративный информационный портал - портальные решения - веб-интерфейс для доступа сотрудника к корпоративным данным и приложениям 1213 18
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13456 17
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10338 16
Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график 149 15
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9814 15
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4222 15
Управляемость - Manageability 2053 14
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9942 14
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 312 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12375 13
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная, проактивная) аналитика 3650 13
Web Interface - Веб-интерфейс 1948 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16795 12
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1345 11
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1497 73
Microsoft Office 4051 66
Microsoft Visio - MS Visio 188 36
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1751 31
Microsoft Windows 16598 29
Microsoft Exchange - MS Exchange 1807 27
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 340 23
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1359 22
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 122 20
Microsoft Office 2010 157 17
Microsoft Outlook 1438 17
Linux OS 11198 14
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2495 13
Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 14 12
Microsoft Dynamics CRM 552 11
Microsoft Windows 2000 8679 10
Atlassian - Confluence 174 10
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 890 10
Microsoft Office 2007 265 9
Microsoft Windows XP 2429 9
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 841 9
1С:ERP Управление предприятием 771 9
Microsoft Dynamics 1194 9
Microsoft Visual Studio 426 9
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 103 9
Microsoft Office Services and Web Apps - Microsoft Office Web Applications 57 8
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1632 8
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2418 8
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1020 8
Microsoft Windows 7 2005 7
Microsoft Teams - MS Teams 641 7
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 834 7
Microsoft Office 365 1025 7
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 949 7
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 7
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 7
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 997 7
ЛАД ГК - Project Lad 19 6
Microsoft Office - Microsoft InfoPath 31 6
Apple macOS 2333 6
Мухарьямов Марат 15 5
Курьянов Сергей 162 4
Остренко Александр 5 3
Истомин Константин 58 3
Дергунова Ольга 120 3
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Невинчаный Александр 23 2
Новикова Елена 105 2
Прянишников Николай 311 2
Бейлезон Олег 32 2
Усик Сергей 11 2
Попова Мария 141 2
Агамирзян Игорь 74 2
Орлов Станислав 54 2
Рубцов Юрий 6 2
Моренко Игорь 2 2
Спиридонов Александр 47 2
Полякова Елена 11 2
Якимчук Сергей 30 2
Мыскин Роман 40 2
Дахновский Дмитрий 9 2
Володин Дмитрий 8 2
Зуев Михаил 5 2
Галицкий Андрей 5 2
Иванова Марина 5 2
Цветков Вадим 3 2
Taran Gil - Таран Гил 3 2
Rudder Eric - Раддер Эрик 16 2
Коптелов Андрей 122 2
Шадаев Максут 1176 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 921 2
Дмитриев Алексей 70 2
Иванов Владимир 66 2
Цыганков Дмитрий 38 2
Бургардт Александр 13 1
Балашов Игорь 16 1
Кравченко Константин 99 1
Степанов Сергей 25 1
Игнатов Сергей 75 1
Кузнецов Иван 13 1
Россия - РФ - Российская федерация 161147 143
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46617 40
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53967 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14668 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19084 16
Европа 24787 11
Украина 7870 8
Беларусь - Белоруссия 6151 6
Казахстан - Республика 5920 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3467 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13672 4
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3626 4
Россия - СФО - Новосибирск 4779 4
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1636 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1732 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3286 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18627 3
Армения - Республика 2404 3
Швеция - Королевство 3750 3
Индия - Bharat 5779 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3368 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3267 3
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1383 3
Германия - Федеративная Республика 13040 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2980 3
Россия - ПФО - Нижегородская область 2204 3
Узбекистан - Республика 1928 3
Грузия 1304 3
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1477 3
Россия - УФО - Тюменская область 1320 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1091 3
Таджикистан - Республика 930 3
Европа Западная 1494 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 904 3
Туркмения - Туркменистан 452 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1733 2
США - Пенсильвания - Питтсбург 136 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4154 2
Азия - Азиатский регион 5825 2
Япония 13650 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52064 59
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55959 46
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15500 33
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8335 30
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32567 29
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6410 27
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11540 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10893 22
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11955 22
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2234 21
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6430 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17673 17
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3340 17
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3793 17
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6007 15
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6388 14
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1598 14
ANSI PMI PMBoK - Project Management Body of Knowledge - Свод знаний по управлению проектами 75 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20828 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26471 13
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3462 10
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1353 10
Энергетика - Energy - Energetically 5631 9
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1456 9
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2428 8
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3020 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2872 8
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1031 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3824 7
Аудит - аудиторский услуги 3229 7
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5447 7
Экономический эффект 1253 6
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 211 6
Английский язык 6936 6
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2633 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8528 6
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5848 6
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1553 6
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1105 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6500 6
Ведомости 1360 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11494 3
SecurityLab - Секьюрити лаб 241 1
Silicon 491 1
Silicon.com 364 1
Playboy 51 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2727 1
FT - Financial Times 1274 1
The Register - The Register Hardware 1749 1
ZDnet 663 1
Tom’s Hardware 558 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 439 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 506 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 327 1
23ABC News 181 1
AP - Associated Press 2006 1
Fortune 208 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8459 15
IDC - International Data Corporation 4957 9
Gartner - Гартнер 3634 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3834 6
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 818 2
IDC Russia - IDC Россия 183 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
Интерфакс-100 21 1
Thomson Financial - Thomson First Call 384 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 359 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 75 1
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 258 1
Forrester Research 830 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 182 1
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 134 1
Microsoft Research 143 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Discovery Research Group 22 1
Forrester Consulting 26 1
CNews Инновация года - награда 141 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 185 3
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 282 3
CMU SEI - Carnegie Mellon University Software Engineering Institute - Институт программной инженерии Карнеги-Меллон - Carnegie Mellon School of Computer Science - Carnegie Mellon Robotics Academy 35 2
АИС ЦПК ДПО АНО - Академия информационных систем 61 2
SEI - Software Engineering Institute - Институт создания программного обеспечения 2 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 295 2
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 443 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 273 2
UF - University of Florida - Флоридский университет- Университет Флориды 80 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 115 1
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 106 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 94 1
Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина ФГБОУ ВО - Международный институт Питирима Сорокина 12 1
РАЕН - Российская академия естественных наук 26 1
РАНХиГС - СЗИУ - Северо-Западный институт управления Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 15 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 156 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 584 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 242 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 175 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 51 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7639 9
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2613 7
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2168 4
Docflow 147 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 93 1
1С:ERP Бизнес-форум 19 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 370 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 84 1
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1269 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1227 1
CNews FORUM Кейсы 287 1
CNews AWARDS - награда 562 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 165 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1434235, в очереди разбора - 729290.
Создано именных указателей - 192982.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

