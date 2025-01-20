Диаграмма Ганта График Ганта Gantt chart ленточная диаграмма, календарный график
Диаграмма Ганта и организации, системы, технологии, персоны:
|АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
|PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
|PEX Network - Process Excellence Network 12 1
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
|Полякова Елена 8 3
|Федулов Кирилл 44 2
|Сенкевич Виктор 30 2
|Филев Андрей 6 2
|Кудрявцев Валентин 26 2
|Демидов Михаил 133 2
|Поляков Кирилл 14 2
|Шиманская Светлана 4 2
|Гребенщиков Дмитрий 36 2
|Кузнецов Николай 23 1
|Инютин Артем 89 1
|Леонтович Алексей 32 1
|Романенко Алексей 1 1
|Мелешкин Дмитрий 1 1
|Андреев Владимир 97 1
|Якимчук Сергей 30 1
|Щемелев Роман 21 1
|Демин Василий 8 1
|Галстян Эрик 8 1
|Бургов Владимир 16 1
|Фролов Алексей 20 1
|Зейтениди Наталья 24 1
|Рябинков Артем 19 1
|Семесько Юлия 2 1
|Санин Александр 30 1
|Остренко Александр 5 1
|Ермолаев Артем 378 1
|Талаев Алексей 1 1
|Козлов Олег 6 1
|Курочкин Алексей 15 1
|Шубин Павел 7 1
|Степанович Елена 1 1
|Аитов Тимур 197 1
|Бобрецов Сергей 12 1
|Торский Иван 1 1
|Слиняков Евгений 1 1
|Гаврилов Евгений 43 1
|Черятников Виталий 1 1
|Гаврилова Елена 5 1
|Полухин Борис 2 1
|Ведомости 996 2
|Independent 111 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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