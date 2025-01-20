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Диаграмма Ганта График Ганта Gantt chart ленточная диаграмма, календарный график

Диаграмма Ганта - График Ганта - Gantt chart - ленточная диаграмма, календарный график


20.01.2025 Агентство по технологическому развитию ведет одновременно более 350 проектов в Directum Projects 1
23.12.2024 МТС заместит популярные иностранные сервисы для совместной работы 1
20.12.2024 Какие требования предъявляет рынок к современной ERP-системе 1
31.10.2024 В Directum Projects появилась возможность управлять финансами проекта 1
15.10.2024 Промышленность выбирает устойчивое развитие, цифровизацию и ИИ 1
14.10.2024 Как выбрать альтернативу западным продуктам и организовать миграцию 1
02.10.2024 Поможет ли цифровизация утолить кадровый голод 1
26.09.2024 Вышла новая редакция 3.1 «1С:УНФ+PM Управление проектной фирмой» 1
10.09.2024 В «Корпоративном сервере 2024» компании «Р7-Офис» появился новый модуль «Проекты» 1
09.08.2024 В России создадут ИТ-систему для управления переработкой семян и элеваторами 1
22.07.2024 Генподрядчик «Инновационный кластер» впервые автоматизировал учет в «1С» и «Бит.Строительство» 1
17.05.2024 Новый релиз Luxms BI v10 с повышенной информационной безопасностью и расширенным функционалом Self Service 1
15.05.2024 «Газпром трансгаз Саратов» управляет проектами в Directum Projects 1
06.05.2024 TEAMLY представил обновленную версию: платформа позволит управлять проектами и автоматизировать работу отделов 1
22.04.2024 Как управлять крупными проектами системно 1
18.04.2024 Sarex представляет новый продукт «Планирование» 1
08.04.2024 «Ланит» представил новую версию системы кадрового электронного документооборота «LDM.КЭДО» 1
31.03.2024 У заказчиков наконец-то появился выбор отечественных решений 1
21.03.2024 Российский продукт Directum Projects заменит Asana 1
18.03.2024 Вышла новая редакция 5.0 «1С:PM Управление проектами ПРОФ» 1
28.02.2024 Развитие ИИ в некоторых отраслях достигло потолка 1
26.02.2024 Directum выпустила СЭД для среднего и малого бизнеса 1
19.02.2024 Станет ли BPM основой цифровой трансформации организаций 1
Как производители российского ПО замещают Jira и Confluence 1
09.08.2023 Directum выпустила полноценную замену Jira и Trello 1
11.07.2023 Платформа Pragmacore представила возможность быстро перераспределять ресурсы на стройке между фронтами работ 1
30.06.2023 55% руководителей слишком медленно внедряют ИТ в рабочие процессы 1
21.06.2023 Timetta заменила MS Project 1
05.06.2023 Нетрика выпустила отечественный аналог MS Project и Oracle Primavera для комплексного управления проектной деятельностью в крупных организациях и госкорпорациях 1
19.04.2023 «Разыскивается сеньор»: специалисты оценили высоту порога входа в ИТ 1
04.04.2023 «Байкал сервис» автоматизировал поддержку сотрудников при помощи облачной платформы ITSM 365 1
29.03.2023 «Прагма» представила масштабное обновление цифровой платформы для стройки Pragmacore 1
24.03.2023 CorpSoft24 выпустила обновленную версию решения Rewtas-Z 1
23.03.2023 Yandex Cloud обновила сервис Yandex Tracker для компаний 1
27.02.2023 T-FLEX PLM – первое сертифицированное российское PLM решение 1
31.01.2023 Консалтинг в IdM: намечаем дорожную карту 1
23.01.2023 ГК «Мадин» ускорила производство высокотехнологичного оборудования с помощью «1С:ERP» 1
10.01.2023 Отзывы о СЭД Directum: «Функционала сильно не хватает, приходится использовать «костыли» 1
20.09.2022 «Рексофт» и «Консом групп» стали технологическими партнерами 1
14.06.2022 «Инфтех» и «Спецтек» будут совместно внедрять решения в сфере предиктивной аналитики 1

Публикаций - 114, упоминаний - 115

Диаграмма Ганта и организации, системы, технологии, персоны:

8213 27
Microsoft Corporation 24623 16
Oracle Corporation 6687 11
SAP SE 5276 9
Directum - Директум 1089 7
1С-Рарус 887 6
Google LLC 11775 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 5
Naumen - Наумен 625 4
Инталев - Intalev 273 4
Softline - Софтлайн 2810 4
IBM - International Business Machines Corp 9441 4
Yandex - Яндекс 7339 4
Telegram Group 1983 4
Слайдер Презентации 10 4
ЭОС - Электронные офисные системы 1181 3
Docsvision - ДоксВижн 1008 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1008 3
Ростелеком 9699 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 807 3
Прогноз 1650 3
Diasoft - Диасофт 870 3
GitHub 814 2
SAP CIS - САП СНГ 854 2
Wrike 26 2
АйТи 1365 2
1С-Битрикс - Bitrix 579 2
Paybot 68 2
Инкома - Incoma 23 2
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 590 2
Парус Корпорация 552 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Autodesk 608 2
N3 Group - Netrika - Нетрика 145 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 2
CommuniGate Systems - СталкерСофт 177 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 2
Консом Групп НИЦ - Konsom Group - КонсОМ СКС Групп 16 2
Spectec - НПП СпецТек - Научно-производственное предприятие 90 2
Монолит-Инфо 121 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 3
Газпром ПАО 1342 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 3
Русагро Группа Компаний 277 3
Bain Group - Bain Capital - Bain Capital Partners - Bain Capital Ventures - Bain Analyses 62 2
TMT Investments 113 2
Газпром нефть 618 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 2
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 478 2
ЦКР - Центр корпоративных решений - 79 2
НСПК - Национальная система платежных карт 813 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 489 2
ВкусВилл - Избёнка 156 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 2
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 34 2
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 577 1
Priceline.com - online travel agency 139 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 275 1
ОМЗ УЗТМ Ростсельмаш - Rostselmash 29 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 265 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 200 1
Инвитро - Invitro 70 1
Hyundai Motor Company 383 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 429 1
Транснефть 299 1
Промис - Promis 3 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
ЖИК города Казани - Жилищной инвестиционной компании города Казани 1 1
PepsiCo - Pepsi Bottling - Пепсико 204 1
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 74 1
Groupe SEB - Tefal 91 1
Очаково МПБК - Московский пиво-безалкогольный комбинат 46 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 5
Федеральное казначейство России 1772 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1995 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2499 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство - Росинформресурс 82 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 1
Администрация города Казани - Мэрия Казани 5 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 1
АТР АНО - Агентство по технологическому развитию 20 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 52 1
PEX Network - Process Excellence Network 12 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 57
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 44
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3064 40
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 37
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 35
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 30
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Microsoft Office 3734 17
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 13
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Google Android 13994 8
Apple iOS 7809 7
Microsoft Office Excel 1197 6
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 5
Oracle Primavera - Oracle EPPM - Oracle Enterprise Project Portfolio Management 116 5
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 4
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1006 4
Microsoft Exchange 1714 4
Инталев Корпоративный менеджмент 48 4
Oracle Java - язык программирования 3075 4
Linux OS 9936 4
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 238 4
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 4
Directum Projects 19 4
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 266 4
НКТ - Р7-Офис 380 4
Atlassian - Confluence 113 4
Naumen SD - Naumen Service Desk - NauRP - NauServiceDesk 163 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 3
Softline - DeskWork 117 3
Microsoft SharePoint Server 705 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 3
Directum СЭД - ECM-система 293 3
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Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 14 3
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 66 3
1С:ERP Управление предприятием 550 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 3
Python - высокоуровневый язык программирования 927 3
Microsoft SharePoint 2010 143 2
Microsoft Office 2007 238 2
Microsoft Outlook 1390 2
Полякова Елена 8 3
Федулов Кирилл 44 2
Сенкевич Виктор 30 2
Филев Андрей 6 2
Кудрявцев Валентин 26 2
Демидов Михаил 133 2
Поляков Кирилл 14 2
Шиманская Светлана 4 2
Гребенщиков Дмитрий 36 2
Кузнецов Николай 23 1
Инютин Артем 89 1
Леонтович Алексей 32 1
Романенко Алексей 1 1
Мелешкин Дмитрий 1 1
Андреев Владимир 97 1
Якимчук Сергей 30 1
Щемелев Роман 21 1
Демин Василий 8 1
Галстян Эрик 8 1
Бургов Владимир 16 1
Фролов Алексей 20 1
Зейтениди Наталья 24 1
Рябинков Артем 19 1
Семесько Юлия 2 1
Санин Александр 30 1
Остренко Александр 5 1
Ермолаев Артем 378 1
Талаев Алексей 1 1
Козлов Олег 6 1
Курочкин Алексей 15 1
Шубин Павел 7 1
Степанович Елена 1 1
Аитов Тимур 197 1
Бобрецов Сергей 12 1
Торский Иван 1 1
Слиняков Евгений 1 1
Гаврилов Евгений 43 1
Черятников Виталий 1 1
Гаврилова Елена 5 1
Полухин Борис 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 55
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Германия - Федеративная Республика 12681 4
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 2
Европа 21767 2
Япония 13282 2
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Россия - СФО - Омская область - Омск 1110 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 857 2
Куба - Республика 362 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 2
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1005 1
США - Калифорния - Сан-Франциско 1412 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Испания - Королевство 3706 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Сургутский район - Сургут - Сургутская агломерация 321 1
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Россия - ЮФО - Краснодарский край 1760 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 10
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 9
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3415 9
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 8
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 7
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 7
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 6
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 6
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 6
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1583 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2762 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2330 5
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки 1231 5
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 728 5
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2164 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 4
Английский язык 6634 4
Энергетика - Energy - Energetically 5082 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 4
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1135 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 3
Бухгалтерия - БДДС - бюджет движения денежных средств 159 3
Ведомости 996 2
Independent 111 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 2
Gartner - Гартнер 3556 1
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 51 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
Tagline - Тэглайн 28 1
VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 2
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 16 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 119 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 209 1
РАН - Российская академия наук 1870 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
Государственный Русский музей 47 1
University of Oxford - Оксфордский университет 203 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 6
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 3
SAP Forum - SAP Индустриальный Форум 75 1
Docflow 147 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
1С:Проект года 23 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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