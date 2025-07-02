«Пешта» ускорила расчет и выполнение заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»

Полиграфическая компания «Пешта», один из старейших производителей упаковки и этикетки в Поволжье, внедрила систему «1С:УНФ 8. Полиграфия 2». Организовано оперативное планирование производства на печатном и послепечатном участках, оптимизировано управление допечатной обработкой. Повысилась точность расчета потребности в материалах, материалы быстрее передаются в производство, оптимизирован объем запасов на складе. Расчет и исполнение заказов ускорились. Руководство в режиме реального времени контролирует работу подразделений.

«Пешта» – российский поставщик специальных видов упаковки и упаковочных решений для продуктов питания, косметики, парфюмерии и средств по уходу, фармацевтических и парафармацевтических товаров. Кроме того, компания выпускает буклеты, календари, пакеты, гофроупаковку, блокноты и ежедневники.

Ранее для учета и управления на предприятии применялись не связанные между собой информационные системы. В компании использовалась программа для управления производством, при этом задачи распределения загрузки по рабочим центрам и определения очередности выполнения заказов решались с помощью электронных таблиц, перечень производственных операций по каждому заказу составлялся вручную. Для фиксирования фактической выработки сотрудников и выполненных ими работах, отображения используемых штампов и формирования статистики по их выработке использовались бумажные рапортички и журналы оператора. Отдел продаж работал в CRM-системе, однако информация о принятых и отмененных заказах хранились в электронных таблицах. Все это замедляло работу подразделений. Информацию о каждом заказе приходилось многократно вводить в разные программы и документы, возникали ошибки, данные терялись. Было сложно планировать производство и исполнение заказов. Много времени уходило на подготовку аналитической отчетности.

Предприятию стала необходима информационная система, которая объединила бы работу подразделений. Требовалось обеспечить оперативный мониторинг исполнения задач на каждом этапе: от формирования заказов менеджерами до планирования производства и отгрузки продукции клиентам. Необходимо было повысить точность планирования тиражей, ускорить обработку заказов и создать систему согласования заказов с технологами, обеспечить быстрое получение данных по плановым и фактическим показателям.

Для реализации поставленных задач было выбрано отраслевое решение «1С:УНФ 8. Полиграфия 2». Партнером по внедрению стал разработчик системы – компания «Армекс». Система была развернута на 70 рабочем месте в отделе продаж, плановом отделе, отделе закупок и на производственных участках, а также непосредственно в цехах типографии.

По итогам проекта создана эффективная система нормирования и расчетов для заказов флексопечати. Разработано 160 шаблонов для различных видов продукции, включая гибкую упаковку, самоклеящиеся этикетки, тубный ламинат и IML-этикетки. Автоматизированы подготовка коммерческих предложений и выставление счетов. Настроена цепочка прохождения расчета заказов от менеджера по ответственным для согласования выбора красок, форм, технологии печати и других параметров. Итоговые данные выводятся в электронную технологическую карту. Расчет заказов ускорился, взаимодействие с клиентами стало более оперативным.

Автоматизировано управление закупками и взаиморасчетами. Потребность в сырье рассчитывается на основе принятых заказов, с учетом неснижаемого остатка на складе. Материалы оперативно передаются в производственные подразделения в соответствии с планом производства. Все это позволило оптимизировать объем материальных запасов на складе.

Реализовано автоматическое планирование производства с учетом специфики работы типографии. Оперативные планы формируются на основе графиков работы оборудования, включая прогнозируемые простои, и визуализируются в виде диаграммы Ганта. При определении очередности выполнения заказов рассчитывается время их выполнения с учетом подготовительных операций. Расхождения между плановыми и фактическими показателями значительно уменьшились.

В системе создана библиотека штампов, где учитываются фактические выработки штампов и рассчитывается их фактическая скорость для дальнейшего использования при расчетах заказов.

Данные о выпуске, используемых материалах и выполненных производственных операциях теперь регистрируются в одной системе. Это ускорило подготовку отчетности, руководство оперативно контролирует работу подразделений.

Олег Юрпалов, генеральный директор компании «Пешта», отметил: «Система «1С» помогла улучшить управление производственными процессами, повысить точность учета материалов и ресурсов, а также оптимизировать взаимодействие с клиентами. Что очень важно для нас – автоматизация и использование шаблонов снизили влияние человеческого фактора и вероятность ошибок при расчетах и планировании».