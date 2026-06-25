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Армекс ЦИТ Armex

Армекс ЦИТ - Armex

Центр Разработки "Армекс" работает в области интернет-технологий и автоматизации предприятий с 1999 года. Основное направление деятельности – автоматизация полиграфических предприятий на платформе "1С:Предприятие 8". "Армекс" является разработчиком отраслевых решений: "1С:УНФ 8. Полиграфия 2" и "1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ" – для автоматизации малых, средних и крупных типографий и компаний, занятых в производстве упаковки и этикетки, "1С:Издательство 8" – для автоматизации издательств, "1С:Фотоуслуги" – для рынка фотоуслуг. Перечисленные выше решения выпущены совместно с фирмой "1С".

СОБЫТИЯ

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25.06.2026 «Молопак» на 10% уменьшил расход материалов в производстве и на 25% снизил количество брака с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
20.11.2025 ПКФ «Санпак» ускорил выполнение заказов и повысил рентабельность производства с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
02.07.2025 «Пешта» ускорила расчет и выполнение заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
24.04.2025 «Агро-Пак» ускорил выполнение заказов и повысил оборачиваемость склада с помощью «1С:Полиграфия 2» 1
23.10.2024 Типография «БелИнтерМаркет» ускорила обработку заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
15.01.2024 Тверская типография «Печатня» на 35% ускорила обработку заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 2
23.11.2022 Типография Color Pack на 15% повысила рентабельность заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 3
19.09.2022 «Армекс» автоматизировала работу типографии «Мастерпринт» с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
26.04.2022 В типографии «Импресс медиа» внедрена система «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 2
24.01.2022 Типография «Мастерпринт» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
25.03.2020 Типография «МДМ-Флекс» внедрила «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
11.12.2019 «Армекс» внедрил «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» в типографии «Авалон» 1
18.07.2018 «Армекс» внедрила в полиграфическом комплексе «Эсма-принт» систему «1С:Управление небольшой фирмой 8. Полиграфия 2» 1
09.06.2018 Издательско-полиграфический центр СПбПУ на 20% увеличил объем выпуска с помощью «1С:Полиграфия 8» 1
04.04.2018 «Печатный дом-НСК» ускорил обработку полиграфических заказов и на 20% увеличил прибыль с помощью системы «1С:Полиграфия 8» 1
16.09.2016 Типография «Абсолют» ускорила выполнение заказов с внедрением «1С:Полиграфии 8» 1
08.06.2016 «Полиграф-Центр Юг» управляет производством с помощью системы «1С:Полиграфия 8» 1
30.03.2016 SUN Studio Pro снизила производственные затраты с внедрением решения «1С:Широкоформатная печать 8» 1
29.03.2011 Покупателям ABO.CMS дарят программу Semonitor 1
27.04.2009 УК «Армекс» выиграла конкурс на обслуживание зданий и офисов ТНК-ВР 3
17.10.2008 Автоматизация лизинга: на рынке зреет монополист 1
22.02.2008 «1С:Полиграфию 8» внедрили в цифровой типографии Print Up 2
20.10.2006 "Армекс" разрабатывает "1С:Полиграфия 8.0" по заказу "1С" 1
21.08.2006 Вышла новая версия ABO.CMS 1
24.05.2006 "1С": решение для полиграфической отрасли 1
06.11.2002 "Армекс: Полиграфия 7.7 (локальная и сетевая версии)" получили сертификат совместимости с "1С: Предприятие" 3
16.10.2002 В Рунете открылся интернет-магазин компании TRIND 1

Публикаций - 28, упоминаний - 37

Армекс ЦИТ и организации, системы, технологии, персоны:

9492 22
Nilpeter 2 2
АРМО ГК - АРМО-Системы 364 2
АРМО ГК 181 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1817 2
ФОРС - Центр разработки 700 2
RFaces - RecFaces - РекФэйсис 36 1
Motorola Solutions - Pelco 69 1
Hanwha Techwin - Samsung Techwin - Hanwha Vision 36 1
ISS - Intelligent Security Systems - Интеллектуальные системы безопасности 46 1
Болид НВП - Bolid 104 1
Lantech Communications Global 5 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1621 1
Хомнет Лизинг 29 1
Smartec 166 1
АРМО ГК - АРМО-Лайн 2 1
AXON-Consulting - АКСОН-Консалтинг 4 1
Adicom - Адиком Системс 9 1
Securiton AG 3 1
Hitron Systems - Hitron Technologies 5 1
Cisco Systems 5350 1
Крок - Croc 1955 1
Honeywell 306 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 722 1
Axis Communications - Аксис Коммуникейшнс 198 1
Хомнет Консалтинг - ХК Групп 183 1
АйТи 1516 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИТ-Град - IT-Grad - Энтерпрайз Клауд - Enterprise Cloud 103 1
Элвис-НеоТек 56 1
Konica Minolta - Mobotix 35 1
НСПК - Национальная система платежных карт 938 4
МДМ-Флекс 1 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 298 1
Полиграф-Центр Юг 1 1
Агро-Пак Полиграфическая компания 1 1
Пешта - Полиграфическая компания 1 1
Импресс медиа 1 1
Санпак ПКФ 1 1
Молопак 1 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1511 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35690 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64090 17
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2853 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60950 8
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 448 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5919 6
Оперативный учёт - оперативно-технический учёт - operational accounting 203 6
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6181 5
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5312 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12709 5
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5082 4
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами - Оперативное планирование и управление производством 1002 4
Учет ТМЦ - Учет товарно-материальных ценностей - Материальный учет - Управление материальными ресурсами - Инвентаризация товаров и материалов - Material management 106 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12936 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6576 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13822 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7728 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27108 3
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - АСУЭк - автоматизированная система управления эксплуатацией - Автоматизация зданий - Умные (интеллектуальные) здания - Эксплуатация помещений различного назначения 608 2
CMS - Content Management System - Система управления содержимым-сайтами (контентом) 842 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8499 2
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 322 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2640 2
HRM - СУРВ - Системы учета рабочего времени - Контроль учета рабочего времени - Учёт и планирование работы персонала - EJM - Employee Journey Мap - карта путешествия сотрудника - T&A - Time and Attendance - Учет рабочего времени и Журнал присутствия 477 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12060 2
Калькулятор - Calculator 393 2
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 82 2
Принтер УФ - Ультрафиолетовая печать 8 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10102 2
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8137 2
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1557 2
Машинное зрение - Видеоаналитика - VCA - Video Content Analysis - IVS - Intelligent Video Surveillance - IVA - Intelligent Video Analytics - Видеораспознавание 378 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 62 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - PoE - Power over Ethernet - PoDL - Power over Data Lines - Питание по линиям передачи данных 563 1
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1363 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3725 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13616 1
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 934 1
Видеокамера IP - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 613 1
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1714 1
1С:Полиграфия 21 19
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 69 10
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2534 6
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1005 4
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 483 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 502 3
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 74 3
1С:ERP Управление предприятием 816 3
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 255 2
RFaces - Id-Guard 12 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Армада - РБК Лизинг 16 1
Naumen CRM - Naumen CRM CCE - Naumen CRM Call-Center Edition 30 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
Fujifilm - Fujinon Lens 50 1
1С:Широкоформатная печать 1 1
United Technologies - UTC Climate, Controls & Security - Lenel OnGuard 29 1
Smartec Timex 3 1
FlamingoSoft - Semonitor 3 1
Microsoft Dynamics 1196 1
Соловьева Юлия 22 1
Кочетков Владислав 248 1
Анфимов Александр 1 1
Семенцов Александр 1 1
Широков Александр 25 1
Алимов Евгений 1 1
Пшеничников Сергей 1 1
Курдомонов Дмитрий 2 1
Машков Никита 1 1
Самохвалов Павел 2 1
Коло Григорий 1 1
Сысуев Константин 1 1
Николайчук Геннадий 1 1
Харченко Владимир 1 1
Ухова Маргарита 1 1
Лялько Анна 1 1
Юрпалов Олег 1 1
Тутберидзе Инга 1 1
Мошкарин Антон 1 1
Васильченко Юрий 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 164413 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19360 4
Европа 24899 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47249 2
Беларусь - Белоруссия 6248 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1505 2
Россия - ЮФО - Ростовская область 1759 1
Казахстан - Республика 5995 1
Азия - Азиатский регион 5885 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2594 1
Россия - СФО - Новосибирск 4838 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2026 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 778 1
Грузия 1320 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1506 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 926 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратовский регион 820 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 415 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 175 21
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1485 13
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1820 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6531 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52953 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1187 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3099 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2970 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33337 2
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2290 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1798 2
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 804 2
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 328 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8018 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3539 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2088 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4777 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1060 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8165 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 758 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2248 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6575 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8782 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2152 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5454 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1116 1
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 2013 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 598 1
Человеческие ресурсы - Увольнение персонала - Сокращение кадров 1379 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3772 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3812 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3779 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6106 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6960 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 1
СПбПУ ИПЦ - Издательско-полиграфический центр Санкт-Петербургского политехнического университета 3 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 352 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1452723, в очереди разбора - 727821.
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