Армекс ЦИТ - Armex

Центр Разработки 1С "Армекс" работает в области интернет-технологий и автоматизации предприятий с 1999 года. Основное направление деятельности – автоматизация полиграфических предприятий на платформе "1С:Предприятие 8". "Армекс" является разработчиком отраслевых решений: "1С:УНФ 8. Полиграфия 2" и "1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ" – для автоматизации малых, средних и крупных типографий и компаний, занятых в производстве упаковки и этикетки, "1С:Издательство 8" – для автоматизации издательств, "1С:Фотоуслуги" – для рынка фотоуслуг. Перечисленные выше решения выпущены совместно с фирмой "1С".