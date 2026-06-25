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Армекс ЦИТ Armex
Центр Разработки 1С "Армекс" работает в области интернет-технологий и автоматизации предприятий с 1999 года. Основное направление деятельности – автоматизация полиграфических предприятий на платформе "1С:Предприятие 8". "Армекс" является разработчиком отраслевых решений: "1С:УНФ 8. Полиграфия 2" и "1С:Полиграфия 2. Модуль для 1С:ERP, 1С:КА и 1С:УТ" – для автоматизации малых, средних и крупных типографий и компаний, занятых в производстве упаковки и этикетки, "1С:Издательство 8" – для автоматизации издательств, "1С:Фотоуслуги" – для рынка фотоуслуг. Перечисленные выше решения выпущены совместно с фирмой "1С".
СОБЫТИЯ
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Армекс ЦИТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 260 1
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1511 1
|Соловьева Юлия 22 1
|Кочетков Владислав 248 1
|Анфимов Александр 1 1
|Семенцов Александр 1 1
|Широков Александр 25 1
|Алимов Евгений 1 1
|Пшеничников Сергей 1 1
|Курдомонов Дмитрий 2 1
|Машков Никита 1 1
|Самохвалов Павел 2 1
|Коло Григорий 1 1
|Сысуев Константин 1 1
|Николайчук Геннадий 1 1
|Харченко Владимир 1 1
|Ухова Маргарита 1 1
|Лялько Анна 1 1
|Юрпалов Олег 1 1
|Тутберидзе Инга 1 1
|Мошкарин Антон 1 1
|Васильченко Юрий 10 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 836 1
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