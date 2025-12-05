Разделы

Принтер УФ Ультрафиолетовая печать


05.12.2025 ISBC представляет деревянные смарт-карты: сочетание природной эстетики с передовыми цифровыми технологиями 1
15.01.2024 Тверская типография «Печатня» на 35% ускорила обработку заказов с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
19.09.2022 «Армекс» автоматизировала работу типографии «Мастерпринт» с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» 1
27.09.2019 Canon и «Винк» заключили партнерское соглашение 1
21.01.2013 Nissan пытается забрать бренд Infiniti у российских ИТ-компаний 1
23.09.2009 В российские наночернила и принтеры вложат миллиард 3
23.09.2009 РОСНАНО профинансирует проект по производству наночернил в Новосибирске 2
23.09.2009 «Роснано» инвестирует 166 млн руб. в производство наночернил 2

8974 2
Армекс ЦИТ - Armex 26 2
Canon 1422 1
Компьюлинк ГК - Compulink 446 1
Canon Россия - Канон Ру 8 1
Винк 8 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1143 1
Nissan - Nissan Motor - Jidosha-Seizo 280 1
Наукоград - технопарк 150 1
РФК-банк - Российская финансовая корпорация 2 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 764 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3422 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1075 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57268 5
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6100 5
Принтер струйный - Inkjet printer 732 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3268 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73095 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33982 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 885 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9772 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13330 1
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management - Тайм-менеджмент 961 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5144 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 422 1
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5406 1
Стандартизация - Standardization 2239 1
Калькулятор - Calculator 382 1
Пластиковая карта - ISO/IEC 7810 1081 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4672 1
Позаказное производство - Единичное и мелкосерийное производство - Позаказный метод учёта затрат - Позаказная себестоимость 76 1
1С:Полиграфия 20 2
1С:УНФ - 1С:Управление нашей фирмой 63 2
1С:ERP Управление предприятием 709 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2449 1
Canon Océ Colorado - принтер для рулонной печати 7 1
Canon UVgel 3 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 470 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 65 1
САН - Sunflower NANOink 3 1
Курочкин Юрий 15 1
Атрошкина Екатерина 3 1
Бырдин Виктор 1 1
Курасов Алексей 19 1
Самохвалов Павел 2 1
Коло Григорий 1 1
Стасюк Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 156710 5
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1868 3
Казахстан - Республика 5790 2
Европа 24628 2
Азия - Азиатский регион 5746 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18552 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3382 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18194 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45682 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1148 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2414 1
Япония 13545 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1874 1
Индия - Bharat 5693 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3253 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4267 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3592 1
Германия - Федеративная Республика 12934 1
Италия - Итальянская Республика 4429 1
Франция - Французская Республика 7974 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2907 1
Россия - СФО - Новосибирск 4648 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Чехия - Чешская Республика 1332 1
Украина 7790 1
Испания - Королевство 3759 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Греция - Греческая Республика 995 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 990 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 406 1
Казахстан - Алма-Ата - Алматы 619 1
Украина - Киев 1141 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 81 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Бердск 47 1
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 316 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5904 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6099 3
Галлий - Gallium - химический элемент 349 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5277 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6330 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51237 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17392 2
Логистика сбытовая - Сбыт 2499 2
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1427 2
Типография - полиграфическое производственное предприятие 134 2
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 735 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7350 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6317 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3766 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2951 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5693 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3682 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31864 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5318 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1713 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3184 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5278 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2955 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 764 1
