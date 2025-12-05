ISBC представляет деревянные смарт-карты: сочетание природной эстетики с передовыми цифровыми технологиями

Компания ISBC, российский эксперт в области разработки, производства и дистрибуции RFID-продукции, представляет новый продукт для делового общения – NFC-визитки из натурального дерева серии «Есть контакт». Об этом CNews сообщили представители ISBC.

Визитки изготовлены из шпона бука. Лазерная гравировка или полноцветная УФ-печать обеспечивает точное нанесение логотипов, фирменной символики и индивидуального дизайна, гарантируя при этом долговечность изображения. Встроенный NFC-чип позволяет мгновенно передавать контактные данные при простом касании к смартфону.

«Эффективное бизнес-взаимодействие сегодня невозможно без современных инструментов, – отметил Никита Кожемякин, генеральный директор ООО «Смарт Системз» (входит в ГК ISBC). – Наш новый продукт одновременно работает на имидж владельца и упрощает деловые коммуникации. Натуральное дерево создает тактильно приятный, запоминающийся образ, а технология NFC обеспечивает современный функционал: от мгновенного обмена данными до возможности удаленного обновления информации».

Продукт прошел испытания на устойчивость к внешним воздействиям, подтвердив свою надежность в повседневном использовании, а также совместим со всеми современными смартфонами. Дополнительным плюсом является возможность создания электронной версии визитки через бесплатный личный кабинет ISBC, что позволяет обновлять информацию и делиться контактами в цифровом формате.

Также производственные мощности завода позволяют выпускать деревянные карты с другими чипами, которые могут быть использованы в проектах управления доступом, например, в эко-отелях, спа-центрах, бизнес-центрах, проход на конференции. А также деревянные карты могут использоваться для программ лояльности премиальных эко-брендов: умная реклама, подарочные карты или премиальные карты лояльности.

Новинка уже доступна к заказу в официальном магазине ISBC.